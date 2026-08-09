Giá Fefer hôm nay

Giá Fefer (FEFER) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00239, biến động 0.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FEFER sang VND là ₫ 0.00239 mỗi FEFER.

Fefer hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- FEFER. Trong vòng 24 giờ qua, FEFER được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00236 (thấp) đến ₫ 0.002804 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, FEFER biến động -3.67% trong giờ qua và -30.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 86.66K.

Thông tin thị trường Fefer (FEFER)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 86.66K₫ 86.66K ₫ 86.66K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.39M₫ 2.39M ₫ 2.39M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai STABLE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fefer là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 86.66K. Nguồn cung lưu hành của FEFER là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.39M.