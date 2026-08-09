Giá Decentraland(MANA)
Giá Decentraland (MANA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06608, biến động 1.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MANA sang VND là ₫ 0.06608 mỗi MANA.
Decentraland hiện xếp hạng #154 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 131.23M, với nguồn cung lưu hành 1.99B MANA. Trong vòng 24 giờ qua, MANA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06595 (thấp) đến ₫ 0.06759 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 155,319.47685274590601945, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 207.44271843228482585.
Về hiệu suất ngắn hạn, MANA biến động -0.11% trong giờ qua và -1.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.48K.
No.154
0.01%
2017-09-18 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Decentraland là ₫ 131.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.48K. Nguồn cung lưu hành của MANA là 1.99B, với tổng nguồn cung là 2193179327.32014624. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 144.93M.
-0.11%
-1.06%
-1.50%
-1.50%
Theo dõi biến động giá của Decentraland trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -18.7960334
|-1.06%
|30 ngày
|₫ -0.00651
|-8.97%
|60 ngày
|₫ -0.00039
|-0.59%
|90 ngày
|₫ -0.03348
|-33.63%
Hôm nay, MANA đã biến động ₫ -18.7960334 (-1.06%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00651 (-8.97%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MANA đã biến động ₫ -0.00039 (-0.59%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.03348 (-33.63%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Decentraland (MANA)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Decentraland.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Decentraland. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường MANA: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
MANA_USDT在4小时周期上运行于0.06583，处于S1与中枢之间。价格位于枢纽体系的下半区，距离中枢0.06643尚有一定空间。均线组呈现多头排列，短期买盘占据主导地位。MACD指标形成死叉，快慢线呈向下发散趋势。RSI指数处于中性区域，未出现极端超买或超卖信号。动能指标呈现分层状态，趋势类指标偏向多方，而震荡类指标则显示出回调压力。波动率维持常态，未见明显放大或收缩现象。近端上方阻力位位于0.06643，与当前价格相差0.0006。下方第一支撑位为0.06544，与当前价格相差0.00039。远端关键参考位分别为S2的0.06491和R1的0.06696。价格需在0.06544至0.06643这一区间内确认方向。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Decentraland có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Decentraland (MANA) là một nền tảng thực tế ảo được cung cấp bởi blockchain Ethereum, cho phép người dùng tạo, trải nghiệm và kiếm tiền từ nội dung và ứng dụng. Trong không gian số này, người dùng mua các lô đất mà sau này họ có thể điều hướng, xây dựng và kiếm tiền. MANA là loại tiền điện tử bản địa của hệ sinh thái này, được sử dụng cho các giao dịch trong thế giới ảo. Nó hoạt động trên cơ chế đốt cháy, nơi một phần của MANA được sử dụng trong các giao dịch bị đốt cháy hoặc phá hủy, hiệu quả làm giảm tổng cung cấp của nó theo thời gian. Điểm đặc biệt của Decentraland nằm ở việc kết hợp VR với công nghệ blockchain, mang lại một mức độ tương tác và sở hữu mới trong không gian số.
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" Decentraland là một nền tảng ảo được chia sẻ phân tán. Trên nền tảng này, người dùng có thể duyệt và khám phá nội dung cũng như tương tác với những người và tổ chức khác. Người dùng cũng có thể yêu cầu quyền sở hữu các lãnh thổ ảo thông qua sổ cái đất đai dựa trên blockchain. Các lãnh thổ được phân định bằng tọa độ Descartes (X, Y) và chủ sở hữu của chúng có thể quyết định những gì sẽ xuất bản trên lãnh thổ, từ các cảnh 3D tĩnh đến các hệ thống tương tác như trò chơi. Tên miền là tài sản kỹ thuật số hiếm, không thể thay thế, có thể chuyển nhượng được lưu trữ trong hợp đồng thông minh Ethereum có thể được mua bằng mã thông báo ERC20 được gọi là MANA. MANA cũng có thể được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số trong thế giới ảo. "
Để hiểu thêm về Decentraland, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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