Giá Decentraland hôm nay

Giá Decentraland (MANA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06608, biến động 1.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MANA sang VND là ₫ 0.06608 mỗi MANA.

Decentraland hiện xếp hạng #154 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 131.23M, với nguồn cung lưu hành 1.99B MANA. Trong vòng 24 giờ qua, MANA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06595 (thấp) đến ₫ 0.06759 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 155,319.47685274590601945, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 207.44271843228482585.

Về hiệu suất ngắn hạn, MANA biến động -0.11% trong giờ qua và -1.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.48K.

Thông tin thị trường Decentraland (MANA)

Xếp hạng No.154 Vốn hóa thị trường ₫ 131.23M₫ 131.23M ₫ 131.23M Khối lượng (24H) ₫ 56.48K₫ 56.48K ₫ 56.48K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 144.93M₫ 144.93M ₫ 144.93M Nguồn cung lưu thông 1.99B 1.99B 1.99B Tổng cung 2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624 Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2017-09-18 00:00:00 Giá phát hành ₫ 631.560₫ 631.560 ₫ 631.560 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Decentraland là ₫ 131.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.48K. Nguồn cung lưu hành của MANA là 1.99B, với tổng nguồn cung là 2193179327.32014624. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 144.93M.