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Giá Paris Saint-Germain theo thời gian thực hôm nay là 0.5306 VND. Vốn hoá thị trường của PSG là 8,553,476.23556328938 VND. Theo dõi cập nhật giá PSG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Paris Saint-Germain theo thời gian thực hôm nay là 0.5306 VND. Vốn hoá thị trường của PSG là 8,553,476.23556328938 VND. Theo dõi cập nhật giá PSG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Paris Saint-Germain(PSG)

Giá theo thời gian thực 1 PSG sang VND

₫13,962.739
₫13,962.739₫13,962.739
+1.76%1D
VND
Biểu đồ giá Paris Saint-Germain (PSG) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:14:09 (UTC+8)

Giá Paris Saint-Germain hôm nay

Giá Paris Saint-Germain (PSG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.5306, biến động 1.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PSG sang VND là ₫ 0.5306 mỗi PSG.

Paris Saint-Germain hiện xếp hạng #1019 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.55M, với nguồn cung lưu hành 16.12M PSG. Trong vòng 24 giờ qua, PSG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.5192 (thấp) đến ₫ 0.5312 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,611,277.88284490, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 14,017.8110425181344465.

Về hiệu suất ngắn hạn, PSG biến động +0.28% trong giờ qua và +7.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.08K.

Thông tin thị trường Paris Saint-Germain (PSG)

No.1019

₫ 8.55M
₫ 8.55M₫ 8.55M

₫ 61.08K
₫ 61.08K₫ 61.08K

₫ 10.55M
₫ 10.55M₫ 10.55M

16.12M
16.12M 16.12M

19,890,000
19,890,000 19,890,000

19,890,000
19,890,000 19,890,000

81.04%

NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Paris Saint-Germain là ₫ 8.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.08K. Nguồn cung lưu hành của PSG là 16.12M, với tổng nguồn cung là 19890000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.55M.

Lịch sử giá Paris Saint-Germain theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.5192
₫ 0.5192₫ 0.5192
Thấp nhất 24H
₫ 0.5312
₫ 0.5312₫ 0.5312
Cao nhất 24H

₫ 0.5192
₫ 0.5192₫ 0.5192

₫ 0.5312
₫ 0.5312₫ 0.5312

₫ 1,611,277.88284490
₫ 1,611,277.88284490₫ 1,611,277.88284490

₫ 14,017.8110425181344465
₫ 14,017.8110425181344465₫ 14,017.8110425181344465

+0.28%

+1.76%

+7.93%

+7.93%

Lịch sử giá theo VND của Paris Saint-Germain (PSG)

Theo dõi biến động giá của Paris Saint-Germain trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +241.493914+1.76%
30 ngày₫ +0.0004+0.07%
60 ngày₫ -0.0257-4.62%
90 ngày₫ -0.4912-48.08%
Biến động giá Paris Saint-Germain hôm nay

Hôm nay, PSG đã biến động ₫ +241.493914 (+1.76%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Paris Saint-Germain trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0004 (+0.07%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Paris Saint-Germain trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, PSG đã biến động ₫ -0.0257 (-4.62%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Paris Saint-Germain trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.4912 (-48.08%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Paris Saint-Germain (PSG)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Paris Saint-Germain.

Phân tích Paris Saint-Germain

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Paris Saint-Germain. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Paris Saint-Germain?

Giá trị của Token Cổ Động Viên PSG bị ảnh hưởng bởi: phong độ thi đấu của đội trong các trận đấu và giải đấu, các vụ chuyển nhượng và ký kết cầu thủ, mức độ tương tác của người hâm mộ, khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch, tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa, các thông báo về quan hệ đối tác, các tính năng tiện ích trong ứng dụng Socios cũng như các yếu tố mang tính mùa vụ như kỳ chuyển nhượng.

Tại sao mọi người muốn biết giá Paris Saint-Germain hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của PSG Fan Token hôm nay vì đây là một loại tiền điện tử gắn liền với câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng. Người hâm mộ sử dụng token này để tham gia bỏ phiếu về các quyết định của câu lạc bộ, truy cập nội dung độc quyền và nhận phần thưởng. Việc theo dõi giá cả giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch, đồng thời giúp người hâm mộ hiểu rõ giá trị token của mình trong việc gắn kết với câu lạc bộ.

Dự đoán giá Paris Saint-Germain

Dự đoán giá Paris Saint-Germain (PSG) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của PSG vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Paris Saint-Germain (PSG) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Paris Saint-Germain có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Paris Saint-Germain sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá PSG cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Paris Saint-Germain.

Giới thiệu Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) là một loại tiền điện tử đại diện cho một cấp độ mới của sự tham gia của người hâm mộ, cho phép những người ủng hộ câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain bỏ phiếu về một số quyết định của câu lạc bộ. Được xây dựng trên blockchain Ethereum và được cung cấp bởi nền tảng Chiliz, PSG là một token tiện ích cung cấp quyền truy cập vào các phần thưởng, nội dung và trải nghiệm độc quyền dành cho người hâm mộ. Token hoạt động theo mô hình cung cố định, với tổng số token được đúc sẵn ngay từ khối genesis. PSG là một phần của xu hướng rộng hơn trong ngành công nghiệp thể thao nhằm tận dụng công nghệ blockchain để tạo ra mối liên kết sâu hơn giữa các đội và người hâm mộ của họ.

Hướng dẫn mua & đầu tư Paris Saint-Germain tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Paris Saint-Germain? Mua PSG nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Paris Saint-Germain. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Paris Saint-Germain (PSG).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Paris Saint-Germain sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Paris Saint-Germain (PSG)

Bạn có thể làm gì với Paris Saint-Germain

Sở hữu Paris Saint-Germain mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Paris Saint-Germain (PSG) là gì

Mã thông báo người hâm mộ Paris Saint-Germain (PSG) là token tiện ích mang đến cho người hâm mộ Câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain (“Paris Saint-Germain”) một phần ảnh hưởng được mã hóa đối với các quyết định của câu lạc bộ bằng cách sử dụng ứng dụng và dịch vụ Socios.

Nguồn Paris Saint-Germain

Để hiểu thêm về Paris Saint-Germain, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Paris Saint-Germain
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Paris Saint-Germain

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:14:09 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Paris Saint-Germain (PSG)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Paris Saint-Germain

PSG USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short PSG với đòn bẩy. Khám phá giao dịch PSG USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Paris Saint-Germain (PSG) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Paris Saint-Germain theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
PSG/USDT
₫13,954.8445
₫13,954.8445₫13,954.8445
+1.68%
116.76K (USDT)

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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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PSG
PSG
VND
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1 PSG = 13,962.739 VND