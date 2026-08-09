Giá Paris Saint-Germain hôm nay

Giá Paris Saint-Germain (PSG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.5306, biến động 1.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PSG sang VND là ₫ 0.5306 mỗi PSG.

Paris Saint-Germain hiện xếp hạng #1019 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.55M, với nguồn cung lưu hành 16.12M PSG. Trong vòng 24 giờ qua, PSG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.5192 (thấp) đến ₫ 0.5312 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,611,277.88284490, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 14,017.8110425181344465.

Về hiệu suất ngắn hạn, PSG biến động +0.28% trong giờ qua và +7.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.08K.

Thông tin thị trường Paris Saint-Germain (PSG)

Xếp hạng No.1019 Vốn hóa thị trường ₫ 8.55M₫ 8.55M ₫ 8.55M Khối lượng (24H) ₫ 61.08K₫ 61.08K ₫ 61.08K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.55M₫ 10.55M ₫ 10.55M Nguồn cung lưu thông 16.12M 16.12M 16.12M Nguồn cung tối đa 19,890,000 19,890,000 19,890,000 Tổng cung 19,890,000 19,890,000 19,890,000 Tỷ lệ lưu hành 81.04% Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Paris Saint-Germain là ₫ 8.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.08K. Nguồn cung lưu hành của PSG là 16.12M, với tổng nguồn cung là 19890000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.55M.