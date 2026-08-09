Giá CMC 20 Index DTF hôm nay

Giá CMC 20 Index DTF (CMC20) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 131.97, biến động 0.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CMC20 sang VND là ₫ 131.97 mỗi CMC20.

CMC 20 Index DTF hiện xếp hạng #8066 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.71M, với nguồn cung lưu hành 81.13K CMC20. Trong vòng 24 giờ qua, CMC20 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 131.01 (thấp) đến ₫ 132.28 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,540,239.04200779967805025, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,142,753.58349219715205.

Về hiệu suất ngắn hạn, CMC20 biến động 0.00% trong giờ qua và +2.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 206.93.

Thông tin thị trường CMC 20 Index DTF (CMC20)

Xếp hạng No.8066 Vốn hóa thị trường ₫ 10.71M₫ 10.71M ₫ 10.71M Khối lượng (24H) ₫ 206.93₫ 206.93 ₫ 206.93 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.71M₫ 10.71M ₫ 10.71M Nguồn cung lưu thông 81.13K 81.13K 81.13K Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 81,133.83153118 81,133.83153118 81,133.83153118 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của CMC 20 Index DTF là ₫ 10.71M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 206.93. Nguồn cung lưu hành của CMC20 là 81.13K, với tổng nguồn cung là 81133.83153118. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.71M.