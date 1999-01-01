MGO

Mango Network｜Mạng lưới hạ tầng omnichain đa VM tích hợp các ưu điểm cốt lõi của Move & OPStack | Hỗ trợ MoveVM & EVM. Mango Network là L1 có mạng lưới hạ tầng omnichain đa VM, chủ yếu giải quyết nhiều hạn chế như trải nghiệm người dùng và thanh khoản bị phân mảnh trong các ứng dụng Web3 và giao thức DeFi. Với hơn 29.745K TPS, mạng lưới này tích hợp các ưu điểm cốt lõi của công nghệ OPStack và Move, xây dựng một mạng lưới blockchain hiệu quả hỗ trợ giao tiếp chuỗi chéo và khả năng tương tác giữa nhiều máy ảo, cung cấp cho nhà phát triển và người dùng hạ tầng Web3 an toàn, theo mô-đun và hiệu suất cao.

Tên tokenMGO

Xếp hạngNo.

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)0

Nguồn cung lưu hành--

Nguồn cung tối đa0

Tổng cung10,000,000,000

Tỷ lệ lưu hành%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất,

Giá thấp nhất,

Blockchain công khaiMANGO

