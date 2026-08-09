Giá MX Token hôm nay

Giá MX Token (MX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.6217, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MX sang VND là ₫ 1.6217 mỗi MX.

MX Token hiện xếp hạng #148 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 148.93M, với nguồn cung lưu hành 91.84M MX. Trong vòng 24 giờ qua, MX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.6193 (thấp) đến ₫ 1.63 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 154,031.06404920245995, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,106.7212457454960.

Về hiệu suất ngắn hạn, MX biến động -0.02% trong giờ qua và +0.46% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.37M.

Thông tin thị trường MX Token (MX)

Xếp hạng No.148 Vốn hóa thị trường ₫ 148.93M₫ 148.93M ₫ 148.93M Khối lượng (24H) ₫ 1.37M₫ 1.37M ₫ 1.37M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 671.04M₫ 671.04M ₫ 671.04M Nguồn cung lưu thông 91.84M 91.84M 91.84M Nguồn cung tối đa 413,787,834 413,787,834 413,787,834 Tổng cung 409,024,834 409,024,834 409,024,834 Tỷ lệ lưu hành 22.19% Ngày phát hành 2018-06-30 00:00:00 Giá phát hành ₫ 242.0980₫ 242.0980 ₫ 242.0980 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của MX Token là ₫ 148.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.37M. Nguồn cung lưu hành của MX là 91.84M, với tổng nguồn cung là 409024834. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 671.04M.