Giá Binance Coin hôm nay

Giá Binance Coin (BNB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 601.4, biến động 0.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BNB sang VND là ₫ 601.4 mỗi BNB.

Binance Coin hiện xếp hạng #4 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 81.06B, với nguồn cung lưu hành 134.78M BNB. Trong vòng 24 giờ qua, BNB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 594.47 (thấp) đến ₫ 611.58 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 36,065,919.106151093410, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,529.11880072206260290.

Về hiệu suất ngắn hạn, BNB biến động -0.16% trong giờ qua và +2.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 12.17M.

Thông tin thị trường Binance Coin (BNB)

Xếp hạng No.4 Vốn hóa thị trường ₫ 81.06B₫ 81.06B ₫ 81.06B Khối lượng (24H) ₫ 12.17M₫ 12.17M ₫ 12.17M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 81.06B₫ 81.06B ₫ 81.06B Nguồn cung lưu thông 134.78M 134.78M 134.78M Nguồn cung tối đa 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 Tổng cung 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Thị phần 3.70% Ngày phát hành 2017-07-26 00:00:00 Giá phát hành ₫ 3,947.25₫ 3,947.25 ₫ 3,947.25 Blockchain công khai BNB

Vốn hoá thị trường hiện tại của Binance Coin là ₫ 81.06B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 12.17M. Nguồn cung lưu hành của BNB là 134.78M, với tổng nguồn cung là 134783699.73000002. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 81.06B.