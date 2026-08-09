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Giá Binance Coin theo thời gian thực hôm nay là 601.4 VND. Vốn hoá thị trường của BNB là 81,058,917,017.622012028 VND. Theo dõi cập nhật giá BNB sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Binance Coin theo thời gian thực hôm nay là 601.4 VND. Vốn hoá thị trường của BNB là 81,058,917,017.622012028 VND. Theo dõi cập nhật giá BNB sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Binance Coin(BNB)

Giá theo thời gian thực 1 BNB sang VND

₫15,825,841
₫15,825,841₫15,825,841
-0.60%1D
VND
Biểu đồ giá Binance Coin (BNB) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:39:20 (UTC+8)

Giá Binance Coin hôm nay

Giá Binance Coin (BNB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 601.4, biến động 0.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BNB sang VND là ₫ 601.4 mỗi BNB.

Binance Coin hiện xếp hạng #4 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 81.06B, với nguồn cung lưu hành 134.78M BNB. Trong vòng 24 giờ qua, BNB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 594.47 (thấp) đến ₫ 611.58 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 36,065,919.106151093410, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,529.11880072206260290.

Về hiệu suất ngắn hạn, BNB biến động -0.16% trong giờ qua và +2.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 12.17M.

Thông tin thị trường Binance Coin (BNB)

No.4

₫ 81.06B
₫ 81.06B₫ 81.06B

₫ 12.17M
₫ 12.17M₫ 12.17M

₫ 81.06B
₫ 81.06B₫ 81.06B

134.78M
134.78M 134.78M

134,783,699.73000002
134,783,699.73000002 134,783,699.73000002

134,783,699.73000002
134,783,699.73000002 134,783,699.73000002

100.00%

3.70%

2017-07-26 00:00:00

₫ 3,947.25
₫ 3,947.25₫ 3,947.25

BNB

Vốn hoá thị trường hiện tại của Binance Coin là ₫ 81.06B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 12.17M. Nguồn cung lưu hành của BNB là 134.78M, với tổng nguồn cung là 134783699.73000002. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 81.06B.

Lịch sử giá Binance Coin theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 594.47
₫ 594.47₫ 594.47
Thấp nhất 24H
₫ 611.58
₫ 611.58₫ 611.58
Cao nhất 24H

₫ 594.47
₫ 594.47₫ 594.47

₫ 611.58
₫ 611.58₫ 611.58

₫ 36,065,919.106151093410
₫ 36,065,919.106151093410₫ 36,065,919.106151093410

₫ 2,529.11880072206260290
₫ 2,529.11880072206260290₫ 2,529.11880072206260290

-0.16%

-0.60%

+2.96%

+2.96%

Lịch sử giá theo VND của Binance Coin (BNB)

Theo dõi biến động giá của Binance Coin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -95,528.2153-0.60%
30 ngày₫ +24.75+4.29%
60 ngày₫ +18.42+3.15%
90 ngày₫ -54.57-8.32%
Biến động giá Binance Coin hôm nay

Hôm nay, BNB đã biến động ₫ -95,528.2153 (-0.60%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Binance Coin trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +24.75 (+4.29%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Binance Coin trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BNB đã biến động ₫ +18.42 (+3.15%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Binance Coin trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -54.57 (-8.32%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Binance Coin (BNB)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Binance Coin.

Phân tích Binance Coin

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Binance Coin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Binance Coin hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BNB: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

BNB_USDT trong khung thời gian 4 giờ hiện đang ghi nhận mức giá 604,81, nằm trên điểm trung tâm 596,67. Mức giá đang vận động vượt qua ngưỡng kháng cự R2 ở 599,07, đồng thời thoát ra khỏi vùng dao động trung tâm. Cấu trúc phe mua chưa được xác nhận bởi hệ thống đường trung bình, tỷ lệ lệnh mua bằng không. Các chỉ báo cho thấy sự thiếu đồng bộ, khiến giá đang treo lơ lửng ở mức cao. Chỉ báo MACD đang thể hiện trạng thái cắt giảm (death cross), với hai đường nhanh và chậm phân kỳ theo hướng đi xuống. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, xu hướng động lượng chưa rõ ràng. Các chỉ số KDJ và StochRSI cũng không đưa ra tín hiệu phân kỳ hữu hiệu nào. Biến động thị trường duy trì ở mức bình thường, khoảng cách giữa các dải Bollinger vẫn chưa được xác định rõ. Động lực ngắn hạn bị phân tán, thiếu lực đẩy mạnh theo một hướng cụ thể. Hiện tại, cả phe mua lẫn phe bán đều chưa có lợi thế rõ rệt tại mức giá này, khiến hoạt động giao dịch khá trầm lắng. Mức giá tham chiếu gần nhất là ngưỡng kháng cự R2 ở 599,07, cách mức giá hiện tại khoảng 5,74 USD. Ngưỡng hỗ trợ S1 phía dưới nằm ở 595,83, cách mức giá hiện tại khoảng 8,98 USD. Thêm vào đó, ngưỡng hỗ trợ xa hơn S2 ở 594,27 đóng vai trò như lớp phòng thủ thứ cấp. Điểm trung tâm 596,67 được xem như tâm điểm hấp dẫn của đà hồi phục. Nếu giá điều chỉnh giảm, cần kiểm tra lại tính hiệu quả của các ngưỡng hỗ trợ nói trên. Về phía tăng, để mở rộng không gian tăng giá, cần phải bứt phá qua mức cao trước đó nhằm thiết lập cấu trúc mới.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Binance Coin?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá BNB:

1. Hiệu suất của sàn giao dịch Binance và tốc độ tăng trưởng người dùng
2. Tính tiện ích của BNB cùng các cơ chế đốt token giúp giảm nguồn cung
3. Các sản phẩm mới được ra mắt trong hệ sinh thái Binance
4. Những diễn biến về quy định pháp lý có tác động đến hoạt động của Binance
5. Tâm lý thị trường tiền mã hóa nói chung và xu hướng của Bitcoin
6. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên nền tảng
7. Phần thưởng staking và các tích hợp DeFi
8. Sự cạnh tranh từ các token của các sàn giao dịch khác
9. Mức độ phổ biến và phát triển của Binance Smart Chain
10. Tỷ lệ chấp nhận tiền mã hóa trên toàn cầu

Tại sao mọi người muốn biết giá Binance Coin hôm nay?

Mọi người muốn biết giá BNB hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Là token gốc của Binance, BNB ảnh hưởng đến phí giao dịch và các ưu đãi trên sàn giao dịch. Theo dõi giá hàng ngày giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng thị trường, đưa ra quyết định mua/bán cũng như theo dõi giá trị tài sản nắm giữ để tính toán lợi nhuận/lỗ.

Dự đoán giá Binance Coin

Dự đoán giá Binance Coin (BNB) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của BNB vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Binance Coin (BNB) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Binance Coin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Binance Coin sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá BNB cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Binance Coin.

Giới thiệu Binance Coin

Binance Coin (BNB) là một loại tiền điện tử được phát hành bởi sàn giao dịch Binance. Ban đầu được tạo ra trên blockchain Ethereum dưới dạng token ERC-20, BNB đã được chuyển đổi sang blockchain riêng của Binance, Binance Chain, vào năm 2019, và được sử dụng như token gốc của Binance Chain. BNB phục vụ nhiều mục đích trong hệ sinh thái Binance, bao gồm việc thanh toán phí giao dịch trên sàn Binance, tham gia vào việc bán token trên Binance launchpad, và nhiều hơn nữa. BNB cũng có mô hình cung cấp tiền tệ giảm phát, với Binance cam kết đốt cháy một phần cung BNB định kỳ, làm giảm tổng cung cung cấp theo thời gian.

Hướng dẫn mua & đầu tư Binance Coin tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Binance Coin? Mua BNB nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Binance Coin. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Binance Coin (BNB).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Binance Coin sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Binance Coin (BNB)

Bạn có thể làm gì với Binance Coin

Sở hữu Binance Coin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Binance Coin (BNB) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Binance Coin (BNB) là gì

Từ ICO, Binance đã phát hành coin riêng của mình được gọi là Binance Coin, với biểu tượng là BNB. BNB chạy nguyên bản trên Binance chain. Coin được thành lập với tổng nguồn cung là 200 triệu. Hàng quý, chúng tôi sẽ tiêu hủy BNB dựa trên khối lượng giao dịch trên nền tảng tiền điện tử của chúng tôi cho đến khi chúng tôi tiêu hủy 50% tổng số BNB. Tất cả các giao dịch sẽ trên blockchain. Cuối cùng, chúng tôi sẽ phá hủy 100MM BNB, để lại 100MM BNB còn lại. Bản thân BNB coin có nhiều dạng tiện ích, về cơ bản là khí cơ bản cung cấp năng lượng cho Hệ sinh thái Binance. Các trường hợp sử dụng nổi bật nhất hiện nay bao gồm việc sử dụng BNB để: - Thanh toán phí giao dịch trên sàn giao dịch, nhận được mức chiết khấu tương đương với 50% giao dịch (trong năm đầu tiên). - Crypto.com đã bao gồm hỗ trợ mã thông báo BNB của Binance cho nền tảng của nó, bao gồm Thẻ MCO Visa và ứng dụng di động.

Nguồn Binance Coin

Để hiểu thêm về Binance Coin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Binance Coin
Block Explorer

Danh mục :

Alleged SEC SecuritiesAnubis EcosystemAvalanche Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Binance Coin

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:39:20 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Binance Coin (BNB)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Binance Coin

BNB USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short BNB với đòn bẩy. Khám phá giao dịch BNB USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Binance Coin (BNB) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Binance Coin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BNB/USDT
₫15,828,209.35
₫15,828,209.35₫15,828,209.35
-0.61%
20.18K (USDT)
BNB/USDC
₫15,821,367.45
₫15,821,367.45₫15,821,367.45
-0.55%
131.10 (USDT)
BNB/USD1
₫15,841,893.15
₫15,841,893.15₫15,841,893.15
-0.52%
235.21 (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán BNB sang VND

Số lượng

BNB
BNB
VND
VND

1 BNB = 15,825,841 VND