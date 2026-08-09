Giá Binance Coin(BNB)
Giá Binance Coin (BNB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 601.4, biến động 0.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BNB sang VND là ₫ 601.4 mỗi BNB.
Binance Coin hiện xếp hạng #4 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 81.06B, với nguồn cung lưu hành 134.78M BNB. Trong vòng 24 giờ qua, BNB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 594.47 (thấp) đến ₫ 611.58 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 36,065,919.106151093410, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,529.11880072206260290.
Về hiệu suất ngắn hạn, BNB biến động -0.16% trong giờ qua và +2.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 12.17M.
No.4
100.00%
3.70%
2017-07-26 00:00:00
BNB
Vốn hoá thị trường hiện tại của Binance Coin là ₫ 81.06B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 12.17M. Nguồn cung lưu hành của BNB là 134.78M, với tổng nguồn cung là 134783699.73000002. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 81.06B.
-0.16%
-0.60%
+2.96%
+2.96%
Theo dõi biến động giá của Binance Coin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -95,528.2153
|-0.60%
|30 ngày
|₫ +24.75
|+4.29%
|60 ngày
|₫ +18.42
|+3.15%
|90 ngày
|₫ -54.57
|-8.32%
Hôm nay, BNB đã biến động ₫ -95,528.2153 (-0.60%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +24.75 (+4.29%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BNB đã biến động ₫ +18.42 (+3.15%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -54.57 (-8.32%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Binance Coin (BNB)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Binance Coin.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Binance Coin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BNB: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BNB_USDT trong khung thời gian 4 giờ hiện đang ghi nhận mức giá 604,81, nằm trên điểm trung tâm 596,67. Mức giá đang vận động vượt qua ngưỡng kháng cự R2 ở 599,07, đồng thời thoát ra khỏi vùng dao động trung tâm. Cấu trúc phe mua chưa được xác nhận bởi hệ thống đường trung bình, tỷ lệ lệnh mua bằng không. Các chỉ báo cho thấy sự thiếu đồng bộ, khiến giá đang treo lơ lửng ở mức cao. Chỉ báo MACD đang thể hiện trạng thái cắt giảm (death cross), với hai đường nhanh và chậm phân kỳ theo hướng đi xuống. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, xu hướng động lượng chưa rõ ràng. Các chỉ số KDJ và StochRSI cũng không đưa ra tín hiệu phân kỳ hữu hiệu nào. Biến động thị trường duy trì ở mức bình thường, khoảng cách giữa các dải Bollinger vẫn chưa được xác định rõ. Động lực ngắn hạn bị phân tán, thiếu lực đẩy mạnh theo một hướng cụ thể. Hiện tại, cả phe mua lẫn phe bán đều chưa có lợi thế rõ rệt tại mức giá này, khiến hoạt động giao dịch khá trầm lắng. Mức giá tham chiếu gần nhất là ngưỡng kháng cự R2 ở 599,07, cách mức giá hiện tại khoảng 5,74 USD. Ngưỡng hỗ trợ S1 phía dưới nằm ở 595,83, cách mức giá hiện tại khoảng 8,98 USD. Thêm vào đó, ngưỡng hỗ trợ xa hơn S2 ở 594,27 đóng vai trò như lớp phòng thủ thứ cấp. Điểm trung tâm 596,67 được xem như tâm điểm hấp dẫn của đà hồi phục. Nếu giá điều chỉnh giảm, cần kiểm tra lại tính hiệu quả của các ngưỡng hỗ trợ nói trên. Về phía tăng, để mở rộng không gian tăng giá, cần phải bứt phá qua mức cao trước đó nhằm thiết lập cấu trúc mới.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Binance Coin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Binance Coin (BNB) là một loại tiền điện tử được phát hành bởi sàn giao dịch Binance. Ban đầu được tạo ra trên blockchain Ethereum dưới dạng token ERC-20, BNB đã được chuyển đổi sang blockchain riêng của Binance, Binance Chain, vào năm 2019, và được sử dụng như token gốc của Binance Chain. BNB phục vụ nhiều mục đích trong hệ sinh thái Binance, bao gồm việc thanh toán phí giao dịch trên sàn Binance, tham gia vào việc bán token trên Binance launchpad, và nhiều hơn nữa. BNB cũng có mô hình cung cấp tiền tệ giảm phát, với Binance cam kết đốt cháy một phần cung BNB định kỳ, làm giảm tổng cung cung cấp theo thời gian.
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Sở hữu Binance Coin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Binance Coin (BNB) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Từ ICO, Binance đã phát hành coin riêng của mình được gọi là Binance Coin, với biểu tượng là BNB. BNB chạy nguyên bản trên Binance chain. Coin được thành lập với tổng nguồn cung là 200 triệu. Hàng quý, chúng tôi sẽ tiêu hủy BNB dựa trên khối lượng giao dịch trên nền tảng tiền điện tử của chúng tôi cho đến khi chúng tôi tiêu hủy 50% tổng số BNB. Tất cả các giao dịch sẽ trên blockchain. Cuối cùng, chúng tôi sẽ phá hủy 100MM BNB, để lại 100MM BNB còn lại. Bản thân BNB coin có nhiều dạng tiện ích, về cơ bản là khí cơ bản cung cấp năng lượng cho Hệ sinh thái Binance. Các trường hợp sử dụng nổi bật nhất hiện nay bao gồm việc sử dụng BNB để: - Thanh toán phí giao dịch trên sàn giao dịch, nhận được mức chiết khấu tương đương với 50% giao dịch (trong năm đầu tiên). - Crypto.com đã bao gồm hỗ trợ mã thông báo BNB của Binance cho nền tảng của nó, bao gồm Thẻ MCO Visa và ứng dụng di động.
Để hiểu thêm về Binance Coin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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