Giá New Kind of Network(NKN)
Giá New Kind of Network (NKN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00537, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NKN sang VND là ₫ 0.00537 mỗi NKN.
New Kind of Network hiện xếp hạng #1238 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.31M, với nguồn cung lưu hành 801.70M NKN. Trong vòng 24 giờ qua, NKN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.005251 (thấp) đến ₫ 0.005473 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 39,033.66974425, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 119.87272840920955780.
Về hiệu suất ngắn hạn, NKN biến động +1.20% trong giờ qua và -1.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.52K.
No.1238
80.16%
2018-05-28 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của New Kind of Network là ₫ 4.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.52K. Nguồn cung lưu hành của NKN là 801.70M, với tổng nguồn cung là 801696483.2285091. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.37M.
+1.20%
+0.86%
-1.27%
-1.27%
Theo dõi biến động giá của New Kind of Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +1.20491704
|+0.86%
|30 ngày
|₫ -0.000343
|-6.01%
|60 ngày
|₫ -0.000024
|-0.45%
|90 ngày
|₫ -0.002807
|-34.33%
Hôm nay, NKN đã biến động ₫ +1.20491704 (+0.86%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000343 (-6.01%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NKN đã biến động ₫ -0.000024 (-0.45%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002807 (-34.33%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của New Kind of Network (NKN)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá New Kind of Network.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của New Kind of Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường NKN: xu hướng giảm, tăng 25% | giảm 75%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá < Dải dưới
|Chạm hoặc phá dải dưới
|Đang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Quá bán
|<30
|Giảm khá nhanh, ngắn hạn có thể phục hồi.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
【Cấu trúc thị trường】NKN_USDT trên khung thời gian 4 giờ đang giao dịch ở mức giá hiện tại 0,006126, nằm dưới vùng trung tâm quan trọng 0,00665 và trong khoảng giữa hỗ trợ S2 (0,00604) và kháng cự S1 (0,00631). Tổ hợp đường MA và EMA cho thấy sự đồng nhất với phân bố: 7 mua – 0 trung lập – 0 bán, trong khi giá đang vận động trong vùng hỗ trợ của hệ thống đường trung bình. 【Trạng thái động lượng】Chỉ báo MACD đã xuất hiện tín hiệu cắt giảm, kết hợp cùng cấu trúc đường trung bình di chuyển theo hướng tăng tạo thành trạng thái phân tầng. Chỉ số RSI đang ở vùng quá bán, cho thấy động lượng ngắn hạn có xu hướng giải phóng tập trung. Các chỉ báo nhanh và chậm vẫn duy trì sự vận hành không đồng hướng, trong khi độ biến động tại mức giá hiện tại đang có xu hướng thu hẹp lại. 【Mức giá quan trọng】Kháng cự phía trên S1 nằm ở mức 0,00631 (cách giá hiện tại 2,7%), còn kháng cự trung tâm xa hơn là 0,00665 (cách giá hiện tại 8,5%). Hỗ trợ phía dưới S2 được xác định ở mức 0,00604 (cách giá hiện tại 1,4%), đây cũng là mức tham chiếu quan trọng gần nhất.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của New Kind of Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
NKN (New Kind of Network) là một giao thức blockchain phi tập trung và mã nguồn mở nhằm mục đích cách mạng hóa cách hiểu và sử dụng kết nối internet. Dự án tận dụng một cơ chế đồng thuận độc đáo được gọi là MOCA (Majority vOte Cellular Automata) để khuyến khích người dùng chia sẻ băng thông internet của họ và tạo ra một internet phi tập trung. Token gốc của NKN, cũng được đặt tên là NKN, được sử dụng trong mạng để thưởng cho những người tham gia chia sẻ kết nối và tài nguyên của họ. Dự án hướng tới một tương lai nơi người dùng internet có nhiều quyền kiểm soát hơn về mạng lưới của họ và có thể kiếm tiền từ băng thông không sử dụng, do đó tạo ra một hệ sinh thái internet hiệu quả và công bằng hơn.
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NKN là một loại cơ sở hạ tầng mạng và hệ sinh thái mới được thúc đẩy bởi công nghệ chuỗi khối mở, phi tập trung và được chia sẻ bởi cộng đồng. NKN khuyến khích người dùng chia sẻ băng thông mạng dư thừa, hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị phân bổ tài nguyên mạng một cách hiệu quả, khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp triển khai thêm các nút tham gia mạng để cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu cho các nút khác nhằm thu được lợi ích kinh tế.
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