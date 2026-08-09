Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá New Kind of Network theo thời gian thực hôm nay là 0.00537 VND. Vốn hoá thị trường của NKN là 4,305,110.114937093867 VND. Theo dõi cập nhật giá NKN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá New Kind of Network theo thời gian thực hôm nay là 0.00537 VND. Vốn hoá thị trường của NKN là 4,305,110.114937093867 VND. Theo dõi cập nhật giá NKN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về NKN

Thông tin giá NKN

NKN là gì

Whitepaper NKN

Website chính thức NKN

Tokenomics của NKN

Dự báo giá NKN

Lịch sử NKN

Hướng dẫn mua NKN

Chuyển đổi NKN sang fiat

NKN Spot

NKN USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo New Kind of Network

Giá New Kind of Network(NKN)

Giá theo thời gian thực 1 NKN sang VND

₫141.31155
₫141.31155₫141.31155
+0.86%1D
VND
Biểu đồ giá New Kind of Network (NKN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:24:26 (UTC+8)

Giá New Kind of Network hôm nay

Giá New Kind of Network (NKN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00537, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NKN sang VND là ₫ 0.00537 mỗi NKN.

New Kind of Network hiện xếp hạng #1238 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.31M, với nguồn cung lưu hành 801.70M NKN. Trong vòng 24 giờ qua, NKN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.005251 (thấp) đến ₫ 0.005473 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 39,033.66974425, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 119.87272840920955780.

Về hiệu suất ngắn hạn, NKN biến động +1.20% trong giờ qua và -1.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.52K.

Thông tin thị trường New Kind of Network (NKN)

No.1238

₫ 4.31M
₫ 4.31M₫ 4.31M

₫ 55.52K
₫ 55.52K₫ 55.52K

₫ 5.37M
₫ 5.37M₫ 5.37M

801.70M
801.70M 801.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

801,696,483.2285091
801,696,483.2285091 801,696,483.2285091

80.16%

2018-05-28 00:00:00

₫ 63.1560
₫ 63.1560₫ 63.1560

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của New Kind of Network là ₫ 4.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.52K. Nguồn cung lưu hành của NKN là 801.70M, với tổng nguồn cung là 801696483.2285091. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.37M.

Lịch sử giá New Kind of Network theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.005251
₫ 0.005251₫ 0.005251
Thấp nhất 24H
₫ 0.005473
₫ 0.005473₫ 0.005473
Cao nhất 24H

₫ 0.005251
₫ 0.005251₫ 0.005251

₫ 0.005473
₫ 0.005473₫ 0.005473

₫ 39,033.66974425
₫ 39,033.66974425₫ 39,033.66974425

₫ 119.87272840920955780
₫ 119.87272840920955780₫ 119.87272840920955780

+1.20%

+0.86%

-1.27%

-1.27%

Lịch sử giá theo VND của New Kind of Network (NKN)

Theo dõi biến động giá của New Kind of Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +1.20491704+0.86%
30 ngày₫ -0.000343-6.01%
60 ngày₫ -0.000024-0.45%
90 ngày₫ -0.002807-34.33%
Biến động giá New Kind of Network hôm nay

Hôm nay, NKN đã biến động ₫ +1.20491704 (+0.86%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá New Kind of Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000343 (-6.01%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá New Kind of Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NKN đã biến động ₫ -0.000024 (-0.45%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá New Kind of Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002807 (-34.33%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của New Kind of Network (NKN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá New Kind of Network.

Phân tích New Kind of Network

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của New Kind of Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường New Kind of Network hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường NKN: xu hướng giảm, tăng 25% | giảm 75%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá bán<30Giảm khá nhanh, ngắn hạn có thể phục hồi.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

【Cấu trúc thị trường】NKN_USDT trên khung thời gian 4 giờ đang giao dịch ở mức giá hiện tại 0,006126, nằm dưới vùng trung tâm quan trọng 0,00665 và trong khoảng giữa hỗ trợ S2 (0,00604) và kháng cự S1 (0,00631). Tổ hợp đường MA và EMA cho thấy sự đồng nhất với phân bố: 7 mua – 0 trung lập – 0 bán, trong khi giá đang vận động trong vùng hỗ trợ của hệ thống đường trung bình. 【Trạng thái động lượng】Chỉ báo MACD đã xuất hiện tín hiệu cắt giảm, kết hợp cùng cấu trúc đường trung bình di chuyển theo hướng tăng tạo thành trạng thái phân tầng. Chỉ số RSI đang ở vùng quá bán, cho thấy động lượng ngắn hạn có xu hướng giải phóng tập trung. Các chỉ báo nhanh và chậm vẫn duy trì sự vận hành không đồng hướng, trong khi độ biến động tại mức giá hiện tại đang có xu hướng thu hẹp lại. 【Mức giá quan trọng】Kháng cự phía trên S1 nằm ở mức 0,00631 (cách giá hiện tại 2,7%), còn kháng cự trung tâm xa hơn là 0,00665 (cách giá hiện tại 8,5%). Hỗ trợ phía dưới S2 được xác định ở mức 0,00604 (cách giá hiện tại 1,4%), đây cũng là mức tham chiếu quan trọng gần nhất.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá New Kind of Network?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token NKN:

Cung và Cầu: Lưu lượng lưu thông token, tỷ lệ staking và tính thanh khoản của thị trường đều tác động trực tiếp đến biến động giá.

Sự Thụ Hưởng Mạng Lưới: Sự tăng trưởng về số lượng nút mạng, mức độ sử dụng dApp và việc triển khai thực tế hạ tầng Internet phi tập trung của NKN.

Phát Triển Công Nghệ: Các bản nâng cấp giao thức, các mối quan hệ đối tác và tiến độ hướng tới các giải pháp kết nối Web3.

Thị Trường Tâm Lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa, mối tương quan với Bitcoin cũng như niềm tin của nhà đầu tư vào các dự án hạ tầng blockchain.

Cạnh Tranh: Hiệu suất so với các dự án mạng lưới và kết nối phi tập trung khác.

Tại sao mọi người muốn biết giá New Kind of Network hôm nay?

Mọi người muốn biết giá NKN hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm đầu tư, phân tích thị trường và theo dõi lợi nhuận/lỗ. Giá cả được cập nhật theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào/ra, đánh giá tâm lý thị trường cũng như đưa ra những quyết định sáng suốt về việc mua, bán hoặc nắm giữ token NKN.

Dự đoán giá New Kind of Network

Dự đoán giá New Kind of Network (NKN) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của NKN vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá New Kind of Network (NKN) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của New Kind of Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá New Kind of Network sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá NKN cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá New Kind of Network.

Giới thiệu New Kind of Network

NKN (New Kind of Network) là một giao thức blockchain phi tập trung và mã nguồn mở nhằm mục đích cách mạng hóa cách hiểu và sử dụng kết nối internet. Dự án tận dụng một cơ chế đồng thuận độc đáo được gọi là MOCA (Majority vOte Cellular Automata) để khuyến khích người dùng chia sẻ băng thông internet của họ và tạo ra một internet phi tập trung. Token gốc của NKN, cũng được đặt tên là NKN, được sử dụng trong mạng để thưởng cho những người tham gia chia sẻ kết nối và tài nguyên của họ. Dự án hướng tới một tương lai nơi người dùng internet có nhiều quyền kiểm soát hơn về mạng lưới của họ và có thể kiếm tiền từ băng thông không sử dụng, do đó tạo ra một hệ sinh thái internet hiệu quả và công bằng hơn.

Hướng dẫn mua & đầu tư New Kind of Network tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với New Kind of Network? Mua NKN nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua New Kind of Network. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua New Kind of Network (NKN).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và New Kind of Network sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua New Kind of Network (NKN)

Bạn có thể làm gì với New Kind of Network

Sở hữu New Kind of Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua New Kind of Network (NKN) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

New Kind of Network (NKN) là gì

NKN là một loại cơ sở hạ tầng mạng và hệ sinh thái mới được thúc đẩy bởi công nghệ chuỗi khối mở, phi tập trung và được chia sẻ bởi cộng đồng. NKN khuyến khích người dùng chia sẻ băng thông mạng dư thừa, hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị phân bổ tài nguyên mạng một cách hiệu quả, khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp triển khai thêm các nút tham gia mạng để cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu cho các nút khác nhằm thu được lợi ích kinh tế.

Nguồn New Kind of Network

Để hiểu thêm về New Kind of Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức New Kind of Network
Block Explorer

Danh mục :

CommunicationDePINEthereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về New Kind of Network

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:24:26 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành New Kind of Network (NKN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về New Kind of Network

NKN USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short NKN với đòn bẩy. Khám phá giao dịch NKN USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường New Kind of Network (NKN) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá New Kind of Network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
NKN/USDT
₫141.443125
₫141.443125₫141.443125
+0.88%
10.37M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,994.03070
₫5,994.03070₫5,994.03070

-9.21%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫94,018.2320
₫94,018.2320₫94,018.2320

+203.42%

JMDT

JMDT

JMDT

₫28,257.0470
₫28,257.0470₫28,257.0470

+10.88%

STONK

STONK

STONK

₫202.309720
₫202.309720₫202.309720

+9.56%

Squid

Squid

QUID

₫2,347.56115
₫2,347.56115₫2,347.56115

-1.69%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫94,018.2320
₫94,018.2320₫94,018.2320

+203.42%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,166.111855
₫4,166.111855₫4,166.111855

+122.36%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫70.497885
₫70.497885₫70.497885

+53.43%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₫229.46680
₫229.46680₫229.46680

+45.33%

Aether Network

Aether Network

AET

₫992.0755
₫992.0755₫992.0755

+43.89%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán NKN sang VND

Số lượng

NKN
NKN
VND
VND

1 NKN = 141.31155 VND