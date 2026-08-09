Giá New Kind of Network hôm nay

Giá New Kind of Network (NKN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00537, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NKN sang VND là ₫ 0.00537 mỗi NKN.

New Kind of Network hiện xếp hạng #1238 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.31M, với nguồn cung lưu hành 801.70M NKN. Trong vòng 24 giờ qua, NKN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.005251 (thấp) đến ₫ 0.005473 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 39,033.66974425, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 119.87272840920955780.

Về hiệu suất ngắn hạn, NKN biến động +1.20% trong giờ qua và -1.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.52K.

Thông tin thị trường New Kind of Network (NKN)

Xếp hạng No.1238 Vốn hóa thị trường ₫ 4.31M₫ 4.31M ₫ 4.31M Khối lượng (24H) ₫ 55.52K₫ 55.52K ₫ 55.52K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5.37M₫ 5.37M ₫ 5.37M Nguồn cung lưu thông 801.70M 801.70M 801.70M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 801,696,483.2285091 801,696,483.2285091 801,696,483.2285091 Tỷ lệ lưu hành 80.16% Ngày phát hành 2018-05-28 00:00:00 Giá phát hành ₫ 63.1560₫ 63.1560 ₫ 63.1560 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của New Kind of Network là ₫ 4.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.52K. Nguồn cung lưu hành của NKN là 801.70M, với tổng nguồn cung là 801696483.2285091. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.37M.