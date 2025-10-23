Giá Alibaba theo thời gian thực hôm nay là 165.85 USD. Theo dõi cập nhật giá BABAON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BABAON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Alibaba theo thời gian thực hôm nay là 165.85 USD. Theo dõi cập nhật giá BABAON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BABAON dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Alibaba

Giá Alibaba(BABAON)

Giá theo thời gian thực 1 BABAON sang USD

$165.88
$165.88$165.88
-0.37%1D
USD
Biểu đồ giá Alibaba (BABAON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:19:40 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Alibaba (BABAON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 163.83
$ 163.83$ 163.83
Thấp nhất 24H
$ 169.5
$ 169.5$ 169.5
Cao nhất 24H

$ 163.83
$ 163.83$ 163.83

$ 169.5
$ 169.5$ 169.5

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634$ 130.22737422531634

+0.39%

-0.37%

-0.40%

-0.40%

Giá thời gian thực của Alibaba (BABAON) là $ 165.85. Trong 24 giờ qua, BABAON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 163.83 và cao nhất là $ 169.5, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BABAON là $ 192.1874154822472, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 130.22737422531634.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABAON đã biến động +0.39% trong 1 giờ qua, -0.37% trong 24 giờ và -0.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Alibaba (BABAON)

No.2038

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 54.99K
$ 54.99K$ 54.99K

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

7.89K
7.89K 7.89K

7,892.86130518
7,892.86130518 7,892.86130518

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Alibaba là $ 1.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 54.99K. Nguồn cung lưu hành của BABAON là 7.89K, với tổng nguồn cung là 7892.86130518. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.31M.

Lịch sử giá theo USD của Alibaba (BABAON)

Theo dõi biến động giá của Alibaba trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.616-0.37%
30 ngày$ +1.01+0.61%
60 ngày$ +65.85+65.85%
90 ngày$ +65.85+65.85%
Biến động giá Alibaba hôm nay

Hôm nay, BABAON đã biến động $ -0.616 (-0.37%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Alibaba trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +1.01 (+0.61%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Alibaba trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BABAON đã biến động $ +65.85 (+65.85%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Alibaba trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +65.85 (+65.85%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Alibaba (BABAON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Alibaba.

Alibaba (BABAON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Alibaba đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Alibaba một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake BABAON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Alibaba trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Alibaba trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Alibaba (USD)

Alibaba (BABAON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Alibaba (BABAON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Alibaba.

Xem ngay dự đoán giá Alibaba!

Tokenomics của Alibaba (BABAON)

Hiểu rõ tokenomics của Alibaba (BABAON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BABAON ngay!

Cách mua Alibaba (BABAON)

Bạn đang tìm cách mua Alibaba? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Alibaba trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

BABAON/Tiền tệ địa phương

1 Alibaba (BABAON) sang VND
4,364,342.75
1 Alibaba (BABAON) sang AUD
A$255.409
1 Alibaba (BABAON) sang GBP
122.729
1 Alibaba (BABAON) sang EUR
142.631
1 Alibaba (BABAON) sang USD
$165.85
1 Alibaba (BABAON) sang MYR
RM699.887
1 Alibaba (BABAON) sang TRY
6,962.383
1 Alibaba (BABAON) sang JPY
¥25,209.2
1 Alibaba (BABAON) sang ARS
ARS$241,762.862
1 Alibaba (BABAON) sang RUB
13,515.1165
1 Alibaba (BABAON) sang INR
14,551.679
1 Alibaba (BABAON) sang IDR
Rp2,764,165.561
1 Alibaba (BABAON) sang PHP
9,695.591
1 Alibaba (BABAON) sang EGP
￡E.7,889.4845
1 Alibaba (BABAON) sang BRL
R$895.59
1 Alibaba (BABAON) sang CAD
C$230.5315
1 Alibaba (BABAON) sang BDT
20,230.383
1 Alibaba (BABAON) sang NGN
242,824.302
1 Alibaba (BABAON) sang COP
$645,330.6425
1 Alibaba (BABAON) sang ZAR
R.2,889.107
1 Alibaba (BABAON) sang UAH
6,910.9695
1 Alibaba (BABAON) sang TZS
T.Sh.411,536.873
1 Alibaba (BABAON) sang VES
Bs34,828.5
1 Alibaba (BABAON) sang CLP
$157,557.5
1 Alibaba (BABAON) sang PKR
Rs46,836.04
1 Alibaba (BABAON) sang KZT
89,165.9355
1 Alibaba (BABAON) sang THB
฿5,438.2215
1 Alibaba (BABAON) sang TWD
NT$5,099.8875
1 Alibaba (BABAON) sang AED
د.إ608.6695
1 Alibaba (BABAON) sang CHF
Fr131.0215
1 Alibaba (BABAON) sang HKD
HK$1,288.6545
1 Alibaba (BABAON) sang AMD
֏63,324.847
1 Alibaba (BABAON) sang MAD
.د.م1,530.7955
1 Alibaba (BABAON) sang MXN
$3,058.274
1 Alibaba (BABAON) sang SAR
ريال621.9375
1 Alibaba (BABAON) sang ETB
Br24,932.2305
1 Alibaba (BABAON) sang KES
KSh21,363.1385
1 Alibaba (BABAON) sang JOD
د.أ117.58765
1 Alibaba (BABAON) sang PLN
603.694
1 Alibaba (BABAON) sang RON
лв724.7645
1 Alibaba (BABAON) sang SEK
kr1,560.6485
1 Alibaba (BABAON) sang BGN
лв278.628
1 Alibaba (BABAON) sang HUF
Ft55,597.8955
1 Alibaba (BABAON) sang CZK
3,471.2405
1 Alibaba (BABAON) sang KWD
د.ك50.7501
1 Alibaba (BABAON) sang ILS
545.6465
1 Alibaba (BABAON) sang BOB
Bs1,142.7065
1 Alibaba (BABAON) sang AZN
281.945
1 Alibaba (BABAON) sang TJS
SM1,525.82
1 Alibaba (BABAON) sang GEL
447.795
1 Alibaba (BABAON) sang AOA
Kz151,737.8235
1 Alibaba (BABAON) sang BHD
.د.ب62.3596
1 Alibaba (BABAON) sang BMD
$165.85
1 Alibaba (BABAON) sang DKK
kr1,066.4155
1 Alibaba (BABAON) sang HNL
L4,343.6115
1 Alibaba (BABAON) sang MUR
7,539.541
1 Alibaba (BABAON) sang NAD
$2,894.0825
1 Alibaba (BABAON) sang NOK
kr1,661.817
1 Alibaba (BABAON) sang NZD
$288.579
1 Alibaba (BABAON) sang PAB
B/.165.85
1 Alibaba (BABAON) sang PGK
K694.9115
1 Alibaba (BABAON) sang QAR
ر.ق603.694
1 Alibaba (BABAON) sang RSD
дин.16,752.5085
1 Alibaba (BABAON) sang UZS
soʻm1,998,192.3115
1 Alibaba (BABAON) sang ALL
L13,803.6955
1 Alibaba (BABAON) sang ANG
ƒ296.8715
1 Alibaba (BABAON) sang AWG
ƒ298.53
1 Alibaba (BABAON) sang BBD
$331.7
1 Alibaba (BABAON) sang BAM
KM278.628
1 Alibaba (BABAON) sang BIF
Fr487,764.85
1 Alibaba (BABAON) sang BND
$213.9465
1 Alibaba (BABAON) sang BSD
$165.85
1 Alibaba (BABAON) sang JMD
$26,603.9985
1 Alibaba (BABAON) sang KHR
668,748.6625
1 Alibaba (BABAON) sang KMF
Fr70,320.4
1 Alibaba (BABAON) sang LAK
3,605,434.7105
1 Alibaba (BABAON) sang LKR
රු50,181.2345
1 Alibaba (BABAON) sang MDL
L2,812.816
1 Alibaba (BABAON) sang MGA
Ar743,721.155
1 Alibaba (BABAON) sang MOP
P1,323.483
1 Alibaba (BABAON) sang MVR
2,537.505
1 Alibaba (BABAON) sang MWK
MK287,434.635
1 Alibaba (BABAON) sang MZN
MT10,597.815
1 Alibaba (BABAON) sang NPR
रु23,230.6095
1 Alibaba (BABAON) sang PYG
1,167,915.7
1 Alibaba (BABAON) sang RWF
Fr240,316.65
1 Alibaba (BABAON) sang SBD
$1,364.9455
1 Alibaba (BABAON) sang SCR
2,248.926
1 Alibaba (BABAON) sang SRD
$6,574.294
1 Alibaba (BABAON) sang SVC
$1,446.212
1 Alibaba (BABAON) sang SZL
L2,894.0825
1 Alibaba (BABAON) sang TMT
m582.1335
1 Alibaba (BABAON) sang TND
د.ت486.43805
1 Alibaba (BABAON) sang TTD
$1,122.8045
1 Alibaba (BABAON) sang UGX
Sh577,821.4
1 Alibaba (BABAON) sang XAF
Fr93,539.4
1 Alibaba (BABAON) sang XCD
$447.795
1 Alibaba (BABAON) sang XOF
Fr93,539.4
1 Alibaba (BABAON) sang XPF
Fr16,916.7
1 Alibaba (BABAON) sang BWP
P2,376.6305
1 Alibaba (BABAON) sang BZD
$331.7
1 Alibaba (BABAON) sang CVE
$15,744.1405
1 Alibaba (BABAON) sang DJF
Fr29,355.45
1 Alibaba (BABAON) sang DOP
$10,543.0845
1 Alibaba (BABAON) sang DZD
د.ج21,636.791
1 Alibaba (BABAON) sang FJD
$381.455
1 Alibaba (BABAON) sang GNF
Fr1,442,065.75
1 Alibaba (BABAON) sang GTQ
Q1,267.094
1 Alibaba (BABAON) sang GYD
$34,609.578
1 Alibaba (BABAON) sang ISK
kr20,233.7

Để hiểu thêm về Alibaba, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Alibaba
Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Alibaba

Hôm nay giá của Alibaba (BABAON) là bao nhiêu?
Giá BABAON theo thời gian thực bằng USD là 165.85 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BABAON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BABAON sang USD là $ 165.85. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Alibaba là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BABAON là $ 1.31M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BABAON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BABAON là 7.89K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BABAON là bao nhiêu?
BABAON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 192.1874154822472 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BABAON là bao nhiêu?
BABAON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 130.22737422531634 USD.
Khối lượng giao dịch của BABAON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BABAON là $ 54.99K USD.
BABAON có tăng giá trong năm nay không?
BABAON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BABAON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:19:40 (UTC+8)

