Giá JUST(JST)
Giá JUST (JST) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.10407, biến động 2.40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JST sang VND là ₫ 0.10407 mỗi JST.
JUST hiện xếp hạng #71 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 889.15M, với nguồn cung lưu hành 8.54B JST. Trong vòng 24 giờ qua, JST được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.10018 (thấp) đến ₫ 0.10508 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,480.12269665, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 125.42065322831065.
Về hiệu suất ngắn hạn, JST biến động +0.04% trong giờ qua và -1.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.07K.
No.71
0.02%
2020-04-01 00:00:00
TRX
Vốn hoá thị trường hiện tại của JUST là ₫ 889.15M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.07K. Nguồn cung lưu hành của JST là 8.54B, với tổng nguồn cung là 8543764567.31273541. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 889.15M.
+0.04%
+2.40%
-1.53%
-1.53%
Theo dõi biến động giá của JUST trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +64.1859855
|+2.40%
|30 ngày
|₫ +0.00009
|+0.08%
|60 ngày
|₫ +0.02385
|+29.73%
|90 ngày
|₫ +0.0167
|+19.11%
Hôm nay, JST đã biến động ₫ +64.1859855 (+2.40%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00009 (+0.08%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, JST đã biến động ₫ +0.02385 (+29.73%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.0167 (+19.11%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của JUST (JST)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá JUST.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của JUST. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường JST: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Giá < Dải dưới
|Chạm hoặc phá dải dưới
|Đang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
JST_USDT đang giao dịch tại mức 0,10228 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện nằm giữa hai ngưỡng trung tâm S2 và S1. Mức giá trung tâm 0,10394 nằm phía trên giá hiện tại. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy tín hiệu mua với sự sắp xếp hợp lý. Cấu trúc xu hướng dài hạn vẫn duy trì hình thái dao động trong phạm vi. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái cắt giảm (death cross), với các giá trị của đường nhanh và chậm cho thấy lực bán đang được giải phóng. Chỉ báo RSI đang ở vùng trung tính, thể hiện sức mạnh cung cầu tạm thời cân bằng, chưa xuất hiện sự lệch cực đoan. Các chỉ số KDJ và StochRSI phản ánh mức độ biến động ngắn hạn đang dần thu hẹp lại. Độ rộng của dải Bollinger cũng đang thu hẹp, cho thấy thị trường có xu hướng giảm bớt hoạt động giao dịch và sự phân tán năng lượng. Mức hỗ trợ gần nhất phía dưới nằm tại 0,10210, cách giá hiện tại 0,00018. Mức kháng cự gần nhất phía trên là 0,10273, cách giá hiện tại 0,00045. Mức kháng cự tham chiếu xa hơn nằm tại mức trung tâm 0,10394, còn mức kháng cự xa hơn nữa nằm tại điểm R1 0,10457. Hệ thống các ngưỡng quan trọng này đang xác định ranh giới giao dịch hiện tại.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của JUST có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Just (JST) là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) được xây dựng trên blockchain TRON. Nó nhằm mục đích cung cấp một hệ thống tài chính công bằng, minh bạch và bao quát bằng cách tận dụng công nghệ blockchain để cung cấp các dịch vụ DeFi khác nhau, bao gồm một nền tảng cho vay stablecoin và một token quản trị. Token JST, là một phần của hệ sinh thái Just, được sử dụng để trả lãi, tham gia quản trị thông qua việc bỏ phiếu, và các hoạt động khác của nền tảng. Thiết kế của Just cho phép bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu tham gia vào nền kinh tế toàn cầu, cung cấp một lựa chọn công bằng hơn so với các hệ thống tài chính truyền thống.
Sẵn sàng bắt đầu với JUST? Mua JST nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua JUST. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua JUST (JST).
Sở hữu JUST mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua JUST (JST) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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JST là một dự án stablecoin bắt nguồn từ mạng TRON và mục tiêu của nó là cung cấp một nền tảng tài chính công bằng và phi tập trung cho người dùng toàn cầu. Người dùng có thể gửi tài sản TRX làm tài sản thế chấp trong các hợp đồng thông minh để tạo ra stablecoin USDJ. Các dự án được quản lý bởi các thành viên cộng đồng JST dựa trên số lượng JST mà họ nắm giữ. Các đề xuất được bình chọn và hoàn thiện bởi toàn bộ hệ sinh thái.
Để hiểu thêm về JUST, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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