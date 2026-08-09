Giá JUST hôm nay

Giá JUST (JST) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.10407, biến động 2.40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JST sang VND là ₫ 0.10407 mỗi JST.

JUST hiện xếp hạng #71 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 889.15M, với nguồn cung lưu hành 8.54B JST. Trong vòng 24 giờ qua, JST được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.10018 (thấp) đến ₫ 0.10508 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,480.12269665, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 125.42065322831065.

Về hiệu suất ngắn hạn, JST biến động +0.04% trong giờ qua và -1.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.07K.

Thông tin thị trường JUST (JST)

Xếp hạng No.71 Vốn hóa thị trường ₫ 889.15M₫ 889.15M ₫ 889.15M Khối lượng (24H) ₫ 71.07K₫ 71.07K ₫ 71.07K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 889.15M₫ 889.15M ₫ 889.15M Nguồn cung lưu thông 8.54B 8.54B 8.54B Tổng cung 8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541 Thị phần 0.02% Ngày phát hành 2020-04-01 00:00:00 Giá phát hành ₫ 53.15630₫ 53.15630 ₫ 53.15630 Blockchain công khai TRX

Vốn hoá thị trường hiện tại của JUST là ₫ 889.15M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.07K. Nguồn cung lưu hành của JST là 8.54B, với tổng nguồn cung là 8543764567.31273541. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 889.15M.