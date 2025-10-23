Giá Yooldo Games theo thời gian thực hôm nay là 0.20695 USD. Theo dõi cập nhật giá ESPORTS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ESPORTS dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Yooldo Games theo thời gian thực hôm nay là 0.20695 USD. Theo dõi cập nhật giá ESPORTS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ESPORTS dễ dàng ngay trên MEXC.

$0.20694
$0.20694$0.20694
+1.82%1D
Biểu đồ giá Yooldo Games (ESPORTS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:42:21 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Yooldo Games (ESPORTS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.19451
$ 0.19451$ 0.19451
Thấp nhất 24H
$ 0.21097
$ 0.21097$ 0.21097
Cao nhất 24H

$ 0.19451
$ 0.19451$ 0.19451

$ 0.21097
$ 0.21097$ 0.21097

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

-0.55%

+1.82%

+0.44%

+0.44%

Giá thời gian thực của Yooldo Games (ESPORTS) là $ 0.20695. Trong 24 giờ qua, ESPORTS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.19451 và cao nhất là $ 0.21097, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ESPORTS là $ 0.24206080804529653, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.05189790997151288.

Về hiệu suất ngắn hạn, ESPORTS đã biến động -0.55% trong 1 giờ qua, +1.82% trong 24 giờ và +0.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Yooldo Games (ESPORTS)

No.756

$ 26.15M
$ 26.15M$ 26.15M

$ 60.09K
$ 60.09K$ 60.09K

$ 186.26M
$ 186.26M$ 186.26M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yooldo Games là $ 26.15M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 60.09K. Nguồn cung lưu hành của ESPORTS là 126.35M, với tổng nguồn cung là 899999999.9999992. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 186.26M.

Lịch sử giá theo USD của Yooldo Games (ESPORTS)

Theo dõi biến động giá của Yooldo Games trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.003699+1.82%
30 ngày$ +0.03907+23.27%
60 ngày$ +0.115+125.06%
90 ngày$ +0.1303+169.99%
Biến động giá Yooldo Games hôm nay

Hôm nay, ESPORTS đã biến động $ +0.003699 (+1.82%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Yooldo Games trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.03907 (+23.27%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Yooldo Games trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ESPORTS đã biến động $ +0.115 (+125.06%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Yooldo Games trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.1303 (+169.99%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Yooldo Games (ESPORTS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Yooldo Games.

Yooldo Games (ESPORTS) là gì

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Yooldo Games một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake ESPORTS để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Yooldo Games trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Yooldo Games trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Yooldo Games (USD)

Yooldo Games (ESPORTS) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Yooldo Games (ESPORTS) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Yooldo Games.

Xem ngay dự đoán giá Yooldo Games!

Tokenomics của Yooldo Games (ESPORTS)

Hiểu rõ tokenomics của Yooldo Games (ESPORTS) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token ESPORTS ngay!

Cách mua Yooldo Games (ESPORTS)

Bạn đang tìm cách mua Yooldo Games? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Yooldo Games trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

ESPORTS/Tiền tệ địa phương

1 Yooldo Games (ESPORTS) sang VND
5,445.88925
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang AUD
A$0.318703
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang GBP
0.153143
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang EUR
0.177977
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang USD
$0.20695
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang MYR
RM0.8753985
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang TRY
8.6856915
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang JPY
¥31.4564
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang ARS
ARS$301.675154
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang RUB
16.8643555
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang INR
18.1640015
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang IDR
Rp3,449.165287
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang PHP
12.094158
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang EGP
￡E.9.8446115
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang BRL
R$1.11753
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang CAD
C$0.2876605
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang BDT
25.243761
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang NGN
302.999634
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang COP
$805.2527975
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang ZAR
R.3.6071385
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang UAH
8.6236065
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang TZS
T.Sh.513.521591
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang VES
Bs43.4595
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang CLP
$196.6025
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang PKR
Rs58.44268
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang KZT
111.2625285
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang THB
฿6.792099
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang TWD
NT$6.3637125
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang AED
د.إ0.7595065
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang CHF
Fr0.1634905
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang HKD
HK$1.6080015
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang AMD
֏79.017649
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang MAD
.د.م1.9101485
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang MXN
$3.816158
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang SAR
ريال0.7760625
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang ETB
Br31.1107935
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang KES
KSh26.6572295
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang JOD
د.أ0.14672755
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang PLN
0.753298
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang RON
лв0.906441
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang SEK
kr1.9473995
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang BGN
лв0.347676
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang HUF
Ft69.468976
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang CZK
4.333533
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang KWD
د.ك0.0633267
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang ILS
0.6808655
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang BOB
Bs1.4258855
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang AZN
0.351815
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang TJS
SM1.90394
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang GEL
0.558765
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang AOA
Kz189.3406245
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang BHD
.د.ب0.07802015
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang BMD
$0.20695
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang DKK
kr1.3306885
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang HNL
L5.4200205
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang MUR
9.407947
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang NAD
$3.6112775
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang NOK
kr2.073639
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang NZD
$0.360093
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang PAB
B/.0.20695
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang PGK
K0.8671205
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang QAR
ر.ق0.753298
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang RSD
дин.20.914367
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang UZS
soʻm2,493.3729205
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang ALL
L17.2244485
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang ANG
ƒ0.3704405
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang AWG
ƒ0.37251
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang BBD
$0.4139
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang BAM
KM0.347676
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang BIF
Fr608.63995
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang BND
$0.2669655
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang BSD
$0.20695
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang JMD
$33.1968495
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang KHR
834.4741375
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang KMF
Fr87.7468
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang LAK
4,498.9129535
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang LKR
රු62.6168615
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang MDL
L3.509872
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang MGA
Ar928.025885
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang MOP
P1.651461
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang MVR
3.166335
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang MWK
MK358.665045
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang MZN
MT13.224105
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang NPR
रु28.9874865
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang PYG
1,457.3419
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang RWF
Fr299.87055
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang SBD
$1.7031985
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang SCR
2.806242
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang SRD
$8.203498
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang SVC
$1.804604
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang SZL
L3.6112775
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang TMT
m0.7263945
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang TND
د.ت0.60698435
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang TTD
$1.4010515
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang UGX
Sh721.0138
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang XAF
Fr116.92675
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang XCD
$0.558765
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang XOF
Fr116.92675
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang XPF
Fr21.1089
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang BWP
P2.9655935
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang BZD
$0.4139
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang CVE
$19.6457635
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang DJF
Fr36.63015
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang DOP
$13.1558115
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang DZD
د.ج27.002836
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang FJD
$0.475985
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang GNF
Fr1,799.43025
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang GTQ
Q1.581098
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang GYD
$43.186326
1 Yooldo Games (ESPORTS) sang ISK
kr25.2479

Nguồn Yooldo Games

Để hiểu thêm về Yooldo Games, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Yooldo Games
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Yooldo Games

Hôm nay giá của Yooldo Games (ESPORTS) là bao nhiêu?
Giá ESPORTS theo thời gian thực bằng USD là 0.20695 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của ESPORTS sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của ESPORTS sang USD là $ 0.20695. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Yooldo Games là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của ESPORTS là $ 26.15M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của ESPORTS là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của ESPORTS là 126.35M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ESPORTS là bao nhiêu?
ESPORTS đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.24206080804529653 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của ESPORTS là bao nhiêu?
ESPORTS từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.05189790997151288 USD.
Khối lượng giao dịch của ESPORTS là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của ESPORTS là $ 60.09K USD.
ESPORTS có tăng giá trong năm nay không?
ESPORTS có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá ESPORTS để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:42:21 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Yooldo Games (ESPORTS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

