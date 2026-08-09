Giá CoinDepo hôm nay

Giá CoinDepo (COINDEPO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.11217, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COINDEPO sang VND là ₫ 0.11217 mỗi COINDEPO.

CoinDepo hiện xếp hạng #740 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 28.08M, với nguồn cung lưu hành 250.32M COINDEPO. Trong vòng 24 giờ qua, COINDEPO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.11179 (thấp) đến ₫ 0.11368 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,601.8277282119752760, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 59.11758706579981195.

Về hiệu suất ngắn hạn, COINDEPO biến động -0.46% trong giờ qua và +10.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 422.66K.

Thông tin thị trường CoinDepo (COINDEPO)

Xếp hạng No.740 Vốn hóa thị trường ₫ 28.08M₫ 28.08M ₫ 28.08M Khối lượng (24H) ₫ 422.66K₫ 422.66K ₫ 422.66K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 112.17M₫ 112.17M ₫ 112.17M Nguồn cung lưu thông 250.32M 250.32M 250.32M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 25.03% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của CoinDepo là ₫ 28.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 422.66K. Nguồn cung lưu hành của COINDEPO là 250.32M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 112.17M.