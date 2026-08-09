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Giá Reserve Rights theo thời gian thực hôm nay là 0.001255 VND. Vốn hoá thị trường của RSR là 78,504,233.484205 VND. Theo dõi cập nhật giá RSR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Reserve Rights theo thời gian thực hôm nay là 0.001255 VND. Vốn hoá thị trường của RSR là 78,504,233.484205 VND. Theo dõi cập nhật giá RSR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Reserve Rights(RSR)

Giá theo thời gian thực 1 RSR sang VND

₫33.025325
₫33.025325₫33.025325
-1.49%1D
VND
Biểu đồ giá Reserve Rights (RSR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:45:34 (UTC+8)

Giá Reserve Rights hôm nay

Giá Reserve Rights (RSR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001255, biến động 1.49% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RSR sang VND là ₫ 0.001255 mỗi RSR.

Reserve Rights hiện xếp hạng #194 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 78.50M, với nguồn cung lưu hành 62.55B RSR. Trong vòng 24 giờ qua, RSR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001253 (thấp) đến ₫ 0.001294 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,130.06530575, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 32.8235757210810.

Về hiệu suất ngắn hạn, RSR biến động -0.56% trong giờ qua và -3.39% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.41K.

Thông tin thị trường Reserve Rights (RSR)

No.194

₫ 78.50M
₫ 78.50M₫ 78.50M

₫ 60.41K
₫ 60.41K₫ 60.41K

₫ 125.50M
₫ 125.50M₫ 125.50M

62.55B
62.55B 62.55B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

62.55%

0.01%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Reserve Rights là ₫ 78.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.41K. Nguồn cung lưu hành của RSR là 62.55B, với tổng nguồn cung là 100000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 125.50M.

Lịch sử giá Reserve Rights theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.001253
₫ 0.001253₫ 0.001253
Thấp nhất 24H
₫ 0.001294
₫ 0.001294₫ 0.001294
Cao nhất 24H

₫ 0.001253
₫ 0.001253₫ 0.001253

₫ 0.001294
₫ 0.001294₫ 0.001294

₫ 3,130.06530575
₫ 3,130.06530575₫ 3,130.06530575

₫ 32.8235757210810
₫ 32.8235757210810₫ 32.8235757210810

-0.56%

-1.49%

-3.39%

-3.39%

Lịch sử giá theo VND của Reserve Rights (RSR)

Theo dõi biến động giá của Reserve Rights trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.49952019-1.49%
30 ngày₫ -0.000005-0.40%
60 ngày₫ -0.000102-7.52%
90 ngày₫ -0.000819-39.49%
Biến động giá Reserve Rights hôm nay

Hôm nay, RSR đã biến động ₫ -0.49952019 (-1.49%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Reserve Rights trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000005 (-0.40%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Reserve Rights trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RSR đã biến động ₫ -0.000102 (-7.52%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Reserve Rights trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.000819 (-39.49%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Reserve Rights (RSR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Reserve Rights.

Phân tích Reserve Rights

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Reserve Rights. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Reserve Rights hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RSR: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

RSR_USDT在4小时周期内运行于中枢枢纽点0.00126。价格目前处于S1阻力位0.001249与R1阻力位0.001268之间的窄幅区间内。短期均线组呈现买入信号排列，EMA指标群则维持在零轴附近震荡的格局。MACD指标已形成金叉形态，而RSI指标仍处于中性区域。KDJ和StochRSI数值显示市场动能尚未出现极端偏离。布林带开口收窄，预示着波动率可能逐步降低。当前多空力量在该价位上暂时达到平衡状态，快慢线指标方向也呈现出轻微分层。 近端上方阻力位于0.001268，距离当前价格约0.6%。若突破此位置，将进一步测试R2阻力位0.001279。近端下方支撑位于0.001249，距离现价约0.9%。若跌破该支撑，则可能指向S2支撑位0.001241。关键枢纽点0.00126构成了当前多空力量的分界线，价格在此处的停留时间将对后续走势产生重要影响。上下方空间幅度基本对称，交易者需密切关注成交量在这些关键价位上的配合情况。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Reserve Rights?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá trị của token Reserve Rights (RSR):

1. Sự chấp nhận của giao thức Reserve - Việc sử dụng hệ sinh thái stablecoin của Reserve có tác động trực tiếp đến nhu cầu đối với RSR.
2. Phần thưởng staking - Những người nắm giữ RSR staking token để kiếm lợi nhuận, từ đó làm thay đổi nguồn cung lưu hành.
3. Thị trường tâm lý - Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư.
4. Tin tức về quy định - Các quy định liên quan đến stablecoin có ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái của Reserve.
5. Thông báo về quan hệ đối tác - Những tích hợp và hợp tác mới thúc đẩy quá trình áp dụng.
6. Mở rộng tiện ích của token - Các trường hợp sử dụng mới dành cho RSR trong khuôn khổ giao thức.
7. Cạnh tranh - Hiệu suất của RSR so với các dự án stablecoin khác.
8. Phát triển kỹ thuật - Các bản nâng cấp và cải tiến của giao thức.
9. Khối lượng giao dịch - Mức độ thanh khoản và hoạt động trên các sàn giao dịch.
10. Các yếu tố kinh tế vĩ mô - Điều kiện tài chính toàn cầu ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa.

Tại sao mọi người muốn biết giá Reserve Rights hôm nay?

Mọi người muốn biết giá RSR hôm nay vì nhiều lý do: đưa ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán trên thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư, phân tích xu hướng và mức độ biến động của giá, đánh giá tâm lý thị trường cũng như đưa ra các quyết định sáng suốt về việc tham gia hoặc thoát khỏi vị thế trong token Reserve Rights.

Dự đoán giá Reserve Rights

Dự đoán giá Reserve Rights (RSR) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của RSR vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Reserve Rights (RSR) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Reserve Rights có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Reserve Rights sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá RSR cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Reserve Rights.

Giới thiệu Reserve Rights

Reserve Rights (RSR) là một nền tảng stablecoin hai token được thiết kế để duy trì sự ổn định của Reserve Stablecoin (RSV). Token RSR đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì giá trị của RSV, hoạt động như một loại lưới an toàn: khi giá của RSV giảm dưới mức peg, RSR được sử dụng để mua và sau đó đốt cháy RSV để giảm cung và khôi phục mức peg. Ngược lại, khi RSV được giao dịch trên mức peg, thêm RSV được tạo ra và bán đổi lấy token đảm bảo. Dự án Reserve Rights nhằm cung cấp một giải pháp phi tập trung, chống kiểm duyệt cho tiền tệ fiat, cung cấp một phương tiện trao đổi ổn định và an toàn cho giao dịch. Nền tảng hoạt động trên blockchain Ethereum, tận dụng hợp đồng thông minh cho giao dịch và quản lý token RSR và RSV.

Hướng dẫn mua & đầu tư Reserve Rights tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Reserve Rights? Mua RSR nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Reserve Rights. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Reserve Rights (RSR).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Reserve Rights sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Reserve Rights (RSR)

Bạn có thể làm gì với Reserve Rights

Sở hữu Reserve Rights mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Reserve Rights (RSR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Reserve Rights (RSR) là gì

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

Whitepaper

Nguồn Reserve Rights

Để hiểu thêm về Reserve Rights, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Reserve Rights
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Native

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Reserve Rights

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:45:34 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Reserve Rights (RSR)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Reserve Rights

RSR USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short RSR với đòn bẩy. Khám phá giao dịch RSR USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Reserve Rights (RSR) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Reserve Rights theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
RSR/USDT
₫33.05164
₫33.05164₫33.05164
-1.32%
48.04M (USDT)
RSR/USDC
₫33.05164
₫33.05164₫33.05164
-1.32%
43.61M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán RSR sang VND

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RSR
RSR
VND
VND

1 RSR = 33.025325 VND