Giá Reserve Rights hôm nay

Giá Reserve Rights (RSR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001255, biến động 1.49% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RSR sang VND là ₫ 0.001255 mỗi RSR.

Reserve Rights hiện xếp hạng #194 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 78.50M, với nguồn cung lưu hành 62.55B RSR. Trong vòng 24 giờ qua, RSR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001253 (thấp) đến ₫ 0.001294 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,130.06530575, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 32.8235757210810.

Về hiệu suất ngắn hạn, RSR biến động -0.56% trong giờ qua và -3.39% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.41K.

Thông tin thị trường Reserve Rights (RSR)

Xếp hạng No.194 Vốn hóa thị trường ₫ 78.50M₫ 78.50M ₫ 78.50M Khối lượng (24H) ₫ 60.41K₫ 60.41K ₫ 60.41K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 125.50M₫ 125.50M ₫ 125.50M Nguồn cung lưu thông 62.55B 62.55B 62.55B Nguồn cung tối đa 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Tổng cung 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 62.55% Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Reserve Rights là ₫ 78.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.41K. Nguồn cung lưu hành của RSR là 62.55B, với tổng nguồn cung là 100000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 125.50M.