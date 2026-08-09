Giá Reserve Rights(RSR)
Giá Reserve Rights (RSR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001255, biến động 1.49% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RSR sang VND là ₫ 0.001255 mỗi RSR.
Reserve Rights hiện xếp hạng #194 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 78.50M, với nguồn cung lưu hành 62.55B RSR. Trong vòng 24 giờ qua, RSR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001253 (thấp) đến ₫ 0.001294 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,130.06530575, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 32.8235757210810.
Về hiệu suất ngắn hạn, RSR biến động -0.56% trong giờ qua và -3.39% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.41K.
No.194
62.55%
0.01%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Reserve Rights là ₫ 78.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.41K. Nguồn cung lưu hành của RSR là 62.55B, với tổng nguồn cung là 100000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 125.50M.
-0.56%
-1.49%
-3.39%
-3.39%
Theo dõi biến động giá của Reserve Rights trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -0.49952019
|-1.49%
|30 ngày
|₫ -0.000005
|-0.40%
|60 ngày
|₫ -0.000102
|-7.52%
|90 ngày
|₫ -0.000819
|-39.49%
Hôm nay, RSR đã biến động ₫ -0.49952019 (-1.49%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000005 (-0.40%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RSR đã biến động ₫ -0.000102 (-7.52%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.000819 (-39.49%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Reserve Rights (RSR)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Reserve Rights.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Reserve Rights. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RSR: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
RSR_USDT在4小时周期内运行于中枢枢纽点0.00126。价格目前处于S1阻力位0.001249与R1阻力位0.001268之间的窄幅区间内。短期均线组呈现买入信号排列，EMA指标群则维持在零轴附近震荡的格局。MACD指标已形成金叉形态，而RSI指标仍处于中性区域。KDJ和StochRSI数值显示市场动能尚未出现极端偏离。布林带开口收窄，预示着波动率可能逐步降低。当前多空力量在该价位上暂时达到平衡状态，快慢线指标方向也呈现出轻微分层。 近端上方阻力位于0.001268，距离当前价格约0.6%。若突破此位置，将进一步测试R2阻力位0.001279。近端下方支撑位于0.001249，距离现价约0.9%。若跌破该支撑，则可能指向S2支撑位0.001241。关键枢纽点0.00126构成了当前多空力量的分界线，价格在此处的停留时间将对后续走势产生重要影响。上下方空间幅度基本对称，交易者需密切关注成交量在这些关键价位上的配合情况。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Reserve Rights có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Reserve Rights (RSR) là một nền tảng stablecoin hai token được thiết kế để duy trì sự ổn định của Reserve Stablecoin (RSV). Token RSR đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì giá trị của RSV, hoạt động như một loại lưới an toàn: khi giá của RSV giảm dưới mức peg, RSR được sử dụng để mua và sau đó đốt cháy RSV để giảm cung và khôi phục mức peg. Ngược lại, khi RSV được giao dịch trên mức peg, thêm RSV được tạo ra và bán đổi lấy token đảm bảo. Dự án Reserve Rights nhằm cung cấp một giải pháp phi tập trung, chống kiểm duyệt cho tiền tệ fiat, cung cấp một phương tiện trao đổi ổn định và an toàn cho giao dịch. Nền tảng hoạt động trên blockchain Ethereum, tận dụng hợp đồng thông minh cho giao dịch và quản lý token RSR và RSV.
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Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.
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|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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