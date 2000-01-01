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ติดตามแนวโน้มราคา Crypto | MEXC เอ็กซ์เชนจ์

ค้นพบตารางราคาโทเค็นเข้ารหัสแบบเรียบง่าย ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลหลักสามารถดูได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ราคาและแนวโน้ม มูลค่าตลาด ปริมาณ รวมถึงสถิติสำคัญอื่นๆ พร้อมลิงก์ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งทั้งหมดรวบรวมไว้ที่นี่ที่ MEXC

คุณสามารถลงทะเบียนทันทีเพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของเราและเข้าถึงฟีเจอร์พิเศษเฉพาะ ด้วยบัญชี MEXC คุณสามารถซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย ติดตามพอร์ตโฟลิโอของคุณ และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคา นอกจากนี้ แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยของเรายังช่วยให้มั่นใจว่าธุรกรรมของคุณปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้อง อย่าพลาดโลกแห่งการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่น่าตื่นเต้น ลงทะเบียนเลยตอนนี้และเริ่มต้นการเดินทางของคุณกับ MEXC

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
BitcoinBTC
$ 63,084.85
0.00%
+0.10%
-3.08%
$ 1.26T
$ 2.23K
2
Ethereum
EthereumETH
$ 1,880.91
-0.02%
+0.06%
-1.97%
$ 226.99B
$ 24.72K
3
Binance Coin
Binance CoinBNB
$ 606.01
-0.03%
-1.05%
+0.16%
$ 81.58B
$ 12.44K
4
USDCoin
USDCoinUSDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.74M
5
XRP
XRPXRP
$ 1.0019
-0.04%
-0.02%
-2.87%
$ 62.17B
$ 4.63M
6
Solana
SolanaSOL
$ 75.47
0.00%
+0.33%
-1.67%
$ 43.75B
$ 172.51K
7
Tron
TronTRX
$ 0.3312
0.00%
-0.39%
+0.15%
$ 31.40B
$ 9.43M
8
Lido Staked ETH
Lido Staked ETHSTETH
$ 1,880.46
-0.02%
+0.09%
-2.00%
$ 16.91B
$ 29.13
9
Hyperliquid
HyperliquidHYPE
$ 57.42
+0.03%
+2.26%
+5.19%
$ 14.55B
$ 6.66K
10
DOGE
DOGEDOGE
$ 0.0699
+0.07%
-0.26%
-0.10%
$ 11.91B
$ 27.68M
11
Sky Dollar
Sky DollarUSDS
$ 1.001
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 10.58B
$ 58.41K
12
Zcash
ZcashZEC
$ 487.53
+0.05%
-0.23%
-3.70%
$ 8.15B
$ 1.49K
13
Monero
MoneroXMR
$ 409.99
-0.35%
+1.72%
+4.28%
$ 7.71B
$ 3.91K
14
Wrapped BTC
Wrapped BTCWBTC
$ 63,097.84
-0.01%
+0.07%
-3.08%
$ 7.35B
$ 1.24
15
Cardano
CardanoADA
$ 0.1779
+0.40%
-0.73%
-9.15%
$ 6.47B
$ 6.64M
16
Chainlink
ChainlinkLINK
$ 9.413
+0.43%
+1.70%
+14.42%
$ 6.18B
$ 63.75K
17
Stellar
StellarXLM
$ 0.1571
0.00%
-0.95%
-4.27%
$ 5.30B
$ 901.26K
18
Ethena USDe
Ethena USDeUSDE
$ 1.0009
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 39.97K
19
USD1
USD1USD1
$ 1.00016
0.00%
+0.01%
-0.03%
$ 4.39B
$ 942.54K
20
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash NodeBCH
$ 203.9
+0.05%
-0.92%
-5.74%
$ 4.09B
$ 21.15K
21
Canton Network
Canton NetworkCC
$ 0.09618
-0.21%
+0.85%
-2.67%
$ 3.73B
$ 3.16M
22
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)GRAM
$ 1.339
+0.15%
+0.37%
+0.60%
$ 3.60B
$ 444.25K
23
Litecoin
LitecoinLTC
$ 44.37
+0.14%
+0.68%
-2.42%
$ 3.43B
$ 34.09K
24
Wrapped eETH
Wrapped eETHWEETH
$ 2,060.38
-0.10%
-0.31%
-2.10%
$ 3.36B
$ 0.12
25
Hedera
HederaHBAR
$ 0.06516
+0.05%
-0.81%
-5.13%
$ 2.82B
$ 1.19M
26
Avalanche
AvalancheAVAX
$ 6.344
0.00%
-3.88%
-2.51%
$ 2.74B
$ 50.50K
27
$ 0.6772
+0.09%
-0.75%
-2.22%
$ 2.73B
$ 660.82K
28
Tether Gold
Tether GoldGOLD(XAUT)
$ 4,361.94
0.00%
+0.02%
+0.91%
$ 2.67B
$ 48.87
29
SHIBAINU
SHIBAINUSHIB
$ 0.000004505
-0.18%
-1.85%
-4.22%
$ 2.65B
$ 88.75B
30
OKB
OKBOKB
$ 102.94
-0.19%
-3.68%
+9.85%
$ 2.18B
$ 2.85K
31
Bittensor
BittensorTAO
$ 196.76
+0.13%
-0.61%
-3.32%
$ 2.16B
$ 2.89K
32
Cronos
CronosCRO
$ 0.04779
+0.06%
-1.24%
+0.55%
$ 2.14B
$ 1.61M
33
NEAR
NEARNEAR
$ 1.6148
+0.04%
-1.41%
-2.31%
$ 2.09B
$ 187.85K
34
UNISWAP
UNISWAPUNI
$ 3.28
+1.05%
+0.52%
-18.26%
$ 2.04B
$ 68.84K
35
PAX Gold
PAX GoldGOLD(PAXG)
$ 4,379.63
+0.01%
+0.03%
+0.99%
$ 2.00B
$ 87.02
36
WLFI
WLFIWLFI
$ 0.05857
+0.15%
+2.52%
+10.40%
$ 1.86B
$ 1.70M
37
HTX DAO
HTX DAOHTX
$ 0.000001788
-0.11%
-0.72%
-1.16%
$ 1.62B
$ 27.94B
38
Aster
AsterASTER
$ 0.6012
-0.05%
-0.46%
-1.53%
$ 1.62B
$ 421.78K
39
Ondo
OndoONDO
$ 0.32456
+0.04%
-0.78%
-7.43%
$ 1.58B
$ 354.28K
40
MemeCore
MemeCoreM
$ 1.1247
-0.10%
+1.57%
+2.28%
$ 1.48B
$ 77.17K
41
Mantle
MantleMNT
$ 0.4374
+0.14%
-0.34%
+1.68%
$ 1.44B
$ 153.70K
42
Decentralized USD
Decentralized USDUSDD
$ 0.9998
0.00%
-0.02%
-0.01%
$ 1.36B
$ 105.35
43
AaveToken
AaveTokenAAVE
$ 86
-0.05%
-1.42%
-5.91%
$ 1.33B
$ 735.44
44
Falcon Finance
Falcon FinanceUSDF
$ 0.996
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 1.30B
$ 16.40K
45
Polkadot
PolkadotDOT
$ 0.7593
-0.18%
-2.30%
-5.92%
$ 1.28B
$ 1.06M
46
Internet Computer
Internet ComputerICP
$ 2.272
+0.35%
-0.09%
+2.25%
$ 1.26B
$ 55.36K
47
Sky Protocol
Sky ProtocolSKY
$ 0.0517
+0.18%
+0.23%
-3.62%
$ 1.20B
$ 1.04M
48
Worldcoin
WorldcoinWLD
$ 0.3458
-0.29%
+0.17%
0.00%
$ 1.18B
$ 976.66K
49
Bitget Token
Bitget TokenBGB
$ 1.65519
+0.56%
-0.17%
+0.44%
$ 1.16B
$ 41.61K
50
Pepe
PepePEPE
$ 0.000002604
-0.04%
-1.44%
-9.54%
$ 1.08B
$ 26.16B
51
United Stables
United StablesU
$ 1.0002
-0.02%
-0.03%
0.00%
$ 1.00B
$ 55.65K
52
MORPHO
MORPHOMORPHO
$ 1.9753
+0.47%
+1.00%
+0.95%
$ 992.45M
$ 48.84K
53
Ethereum Classic
Ethereum ClassicETC
$ 6.17
-0.16%
-1.59%
-4.93%
$ 969.36M
$ 6.91K
54
Pi Network
Pi NetworkPI
$ 0.08606
-0.47%
-3.10%
-2.70%
$ 930.88M
$ 1.24M
55
JUST
JUSTJST
$ 0.10798
-0.08%
+1.78%
+7.02%
$ 922.98M
$ 557.20K
56
KuCoin Token
KuCoin TokenKCS
$ 6.5539
-0.04%
-0.10%
-1.33%
$ 882.92M
$ 8.54K
57
Polygon Ecosystem
Polygon EcosystemPOL
$ 0.07515
+0.20%
-0.54%
-3.49%
$ 801.41M
$ 1.50M
58
Ethena
EthenaENA
$ 0.08328
+0.08%
-2.02%
-7.74%
$ 772.22M
$ 1.60M
59
COSMOS
COSMOSATOM
$ 1.495
-0.20%
0.00%
+7.66%
$ 765.47M
$ 241.16K
60
Kaspa
KaspaKAS
$ 0.025737
+0.35%
+0.74%
-1.71%
$ 708.81M
$ 11.87M
61
Algorand
AlgorandALGO
$ 0.07934
+0.14%
-0.45%
-3.79%
$ 706.98M
$ 667.54K
62
Bitway
BitwayBTW
$ 0.314269
+5.31%
+2.74%
+80.29%
$ 706.77M
$ 2.07M
63
Quant
QuantQNT
$ 57.49
+0.09%
-1.41%
-1.76%
$ 692.98M
$ 570.37
64
Render
RenderRENDER
$ 1.262
+0.48%
-0.39%
-2.84%
$ 655.69M
$ 56.00K
65
Beldex
BeldexBDX
$ 0.07954
+1.31%
-8.30%
-12.67%
$ 615.43M
$ 23.20M
66
Lighter
LighterLIT
$ 2.3018
+0.20%
+2.07%
+0.57%
$ 577.83M
$ 353.51K
67
Jupiter
JupiterJUP
$ 0.168
+0.18%
-1.06%
-8.34%
$ 558.14M
$ 622.14K
68
VVV
VVVVVV
$ 11.8339
-0.24%
+1.08%
-2.45%
$ 557.08M
$ 6.97K
69
XDC Network
XDC NetworkXDC
$ 0.02687
-0.07%
+0.04%
-0.89%
$ 551.75M
$ 2.63M
70
Filecoin
FilecoinFIL
$ 0.6786
-0.12%
-1.71%
-3.24%
$ 536.27M
$ 892.43K
71
$ 0.005982
+0.03%
+0.83%
-1.38%
$ 511.54M
$ 12.36M
72
PancakeSwap
PancakeSwapCAKE
$ 1.434
-0.07%
+0.14%
-0.97%
$ 503.52M
$ 86.30K
73
TrueUSD
TrueUSDTUSD
$ 0.9991
0.00%
0.00%
+0.24%
$ 494.07M
$ 7.56K
74
Binance Life
Binance Life币安人生
$ 0.50032
+0.74%
+2.00%
-8.07%
$ 483.09M
$ 119.72K
75
Humanity
HumanityH
$ 0.16737
-2.76%
+26.02%
+95.61%
$ 463.42M
$ 8.38M
76
Velvet
VelvetVELVET
$ 1.09286
+23.59%
-2.62%
+146.99%
$ 461.21M
$ 2.74M
77
Arbitrum
ArbitrumARB
$ 0.0739
+0.40%
-0.75%
-7.74%
$ 461.05M
$ 2.25M
78
Nexo
NexoNEXO
$ 0.7035
+0.18%
-0.62%
-3.11%
$ 455.15M
$ 108.91K
79
Aptos
AptosAPT
$ 0.5336
+0.13%
-2.08%
-10.24%
$ 442.37M
$ 191.62K
80
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi FoundationETHFI
$ 0.477
-0.65%
-1.94%
+20.57%
$ 419.20M
$ 7.83M
81
Injective
InjectiveINJ
$ 4.119
-0.17%
-1.95%
-7.49%
$ 411.38M
$ 200.53K
82
VeChain
VeChainVET
$ 0.00447
0.00%
-1.11%
-5.23%
$ 384.53M
$ 8.15M
83
Aerodrome Finance
Aerodrome FinanceAERO
$ 0.403
+0.15%
-0.42%
-3.82%
$ 383.62M
$ 680.76K
84
Pudgy Penguins
Pudgy PenguinsPENGU
$ 0.006036
+0.22%
-0.35%
-9.56%
$ 378.73M
$ 18.87M
85
DASH
DASHDASH
$ 29.67
-0.27%
-1.30%
-4.66%
$ 377.62M
$ 5.54K
86
Curve
CurveCRV
$ 0.246
+0.41%
+0.21%
+1.21%
$ 368.56M
$ 1.06M
87
Virtuals Protocol
Virtuals ProtocolVIRTUAL
$ 0.5577
+0.23%
-1.05%
-1.19%
$ 366.05M
$ 242.39K
88
SUN
SUNSUN
$ 0.017872
-0.16%
-0.94%
-1.53%
$ 343.62M
$ 5.77M
89
First Digital USD
First Digital USDFDUSD
$ 0.998
+0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 336.84M
$ 13.51K
90
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMPTRUMP
$ 1.396
0.00%
-0.99%
-6.61%
$ 332.14M
$ 368.08K
91
Pyth Network
Pyth NetworkPYTH
$ 0.03925
-0.20%
-1.80%
-7.84%
$ 309.09M
$ 2.14M
92
BitcoinSV
BitcoinSVBSV
$ 15.45
-1.03%
+0.33%
+4.19%
$ 309.05M
$ 6.02K
93
SPX6900
SPX6900SPX
$ 0.3197
-0.31%
-0.03%
-2.30%
$ 296.71M
$ 294.65K
94
SEI
SEISEI
$ 0.03996
-0.10%
-0.17%
-4.36%
$ 288.28M
$ 1.74M
95
JITO
JITOJTO
$ 0.5893
+0.77%
-0.10%
+2.65%
$ 284.97M
$ 108.75K
96
FET
FETFET
$ 0.1248
-0.16%
-6.62%
-9.94%
$ 280.33M
$ 4.38M
97
AINFT
AINFTNFT
$ 0.0000002816
0.00%
+0.50%
+1.37%
$ 278.91M
$ 193.91B
98
TIA
TIATIA
$ 0.3014
-0.20%
-2.55%
-8.34%
$ 277.18M
$ 514.98K
99
Gnosis
GnosisGNO
$ 103.54
+0.04%
-1.80%
-3.17%
$ 273.35M
$ 1.00K
100
LayerZero
LayerZeroZRO
$ 0.7734
+0.05%
-1.51%
-9.97%
$ 265.61M
$ 201.20K
101
Terra Classic
Terra ClassicLUNC
$ 0.00004807
-0.15%
+1.07%
-3.81%
$ 264.87M
$ 2.30B
102
BitTorrent
BitTorrentBTT
$ 0.0000002617
0.00%
+0.81%
-1.02%
$ 258.11M
$ 217.58B
103
Lido DAO
Lido DAOLDO
$ 0.2964
+0.17%
-2.05%
+1.09%
$ 249.48M
$ 297.33K
104
Monad
MonadMON
$ 0.02092
-0.05%
-0.52%
-4.34%
$ 247.38M
$ 7.92M
105
AKEDO
AKEDOAKE
$ 0.0093168
+1.71%
-9.23%
+144.87%
$ 225.06M
$ 128.71M
106
Stacks
StacksSTX
$ 0.1224
+0.08%
-0.33%
-7.35%
$ 221.93M
$ 430.00K
107
Pendle
PendlePENDLE
$ 1.294
+0.08%
-2.12%
-5.97%
$ 220.77M
$ 96.88K
108
CONFLUX
CONFLUXCFX
$ 0.04231
-0.14%
-1.70%
-0.47%
$ 220.24M
$ 1.45M
109
Immutable X
Immutable XIMX
$ 0.1084
-0.28%
+0.09%
-2.51%
$ 217.20M
$ 542.50K
110
Tezos
TezosXTZ
$ 0.1975
+0.25%
-0.65%
-0.80%
$ 214.96M
$ 281.71K
111
Decred
DecredDCR
$ 12.092
+0.22%
+1.31%
-6.86%
$ 211.25M
$ 5.52K
112
Bonk
BonkBONK
$ 0.000002358
+0.21%
-0.42%
-4.56%
$ 206.17M
$ 94.74B
113
FLOKI
FLOKIFLOKI
$ 0.0000204
+0.20%
+0.05%
-5.03%
$ 195.13M
$ 3.35B
114
Jasmy
JasmyJASMY
$ 0.003927
+0.33%
-0.73%
-4.68%
$ 194.17M
$ 22.67M
115
APE and PEPE
APE and PEPEAPEPE
$ 0.0000009236
-0.01%
-0.11%
-1.30%
$ 193.91M
$ 153.82B
116
Maple Finance
Maple FinanceSYRUP
$ 0.15989
+0.45%
+5.94%
+4.21%
$ 190.50M
$ 420.17K
117
Falcon Finance
Falcon FinanceFF
$ 0.06548
+0.52%
-1.06%
+2.65%
$ 188.49M
$ 981.46K
118
Ribbita by Virtuals
Ribbita by VirtualsTIBBIR
$ 0.18597
-0.03%
+9.99%
+54.43%
$ 185.66M
$ 1.66M
119
OP
OPOP
$ 0.0852
+0.06%
-1.75%
-6.07%
$ 182.99M
$ 440.92K
120
$ 782
-0.04%
+0.03%
+0.49%
$ 169.23M
$ 75.18
121
Trust Wallet
Trust WalletTWT
$ 0.3947
+0.49%
-1.51%
+2.06%
$ 168.42M
$ 213.81K
122
Raydium
RaydiumRAY
$ 0.6224
+0.27%
+0.13%
-2.69%
$ 167.49M
$ 86.12K
123
DoubleZero
DoubleZero2Z
$ 0.04809
-0.54%
-2.55%
-12.25%
$ 167.36M
$ 2.02M
124
ENS
ENSENS
$ 4.018
+0.05%
-1.32%
-5.60%
$ 162.69M
$ 13.56K
125
Compound
CompoundCOMP
$ 16.28
0.00%
+0.49%
-2.11%
$ 162.50M
$ 3.45K
126
DEXE
DEXEDEXE
$ 1.929
+0.05%
-0.57%
-9.49%
$ 161.35M
$ 57.69K
127
Convex Finance
Convex FinanceCVX
$ 1.606
+0.31%
+1.27%
-2.80%
$ 156.40M
$ 41.17K
128
Kaia
KaiaKAIA
$ 0.02454
+0.20%
-2.81%
-9.21%
$ 155.67M
$ 2.48M
129
Zebec Network
Zebec NetworkZBCN
$ 0.0015568
-0.17%
-1.24%
-9.73%
$ 155.52M
$ 138.25M
130
Axie Infinity
Axie InfinityAXS
$ 0.8732
-0.16%
-0.82%
-2.49%
$ 150.58M
$ 68.79K
131
MX Token
MX TokenMX
$ 1.6257
-0.06%
+0.12%
-0.53%
$ 149.30M
$ 607.35K
132
$ 225.61
+0.02%
+0.12%
+0.15%
$ 147.48M
$ 277.33
133
BUILDon
BUILDonB
$ 0.14799
-0.09%
-1.92%
+2.16%
$ 147.32M
$ 588.56K
134
STRK
STRKSTRK
$ 0.0231
0.00%
+0.22%
-5.83%
$ 146.68M
$ 5.19M
135
Graph Token
Graph TokenGRT
$ 0.01356
-0.44%
-0.81%
-7.66%
$ 146.50M
$ 4.54M
136
FARTCOIN
FARTCOINFARTCOIN
$ 0.14403
+0.13%
+1.52%
+6.04%
$ 144.00M
$ 892.94K
137
MIOTAC
MIOTACIOTA
$ 0.03192
+0.09%
-2.80%
-8.40%
$ 143.41M
$ 1.80M
138
$ 96.05
-0.15%
+0.16%
+0.93%
$ 140.94M
$ 588.96
139
Telcoin
TelcoinTEL
$ 0.001461
-0.20%
-2.14%
-8.79%
$ 140.56M
$ 62.91M
140
THORChain
THORChainRUNE
$ 0.4151
-0.02%
-0.84%
-4.35%
$ 140.49M
$ 360.89K
141
$ 71.79
-0.08%
+0.15%
+4.79%
$ 139.41M
$ 804.43
142
Plasma
PlasmaXPL
$ 0.07707
+0.84%
+0.34%
-2.34%
$ 139.05M
$ 57.90M
143
dogwifhat sol
dogwifhat solWIF
$ 0.1373
+0.37%
-0.72%
-4.12%
$ 137.24M
$ 992.06K
144
$ 350.4
+0.21%
+0.28%
-1.93%
$ 135.05M
$ 157.86
145
$ 343.87
+0.04%
+0.52%
+3.38%
$ 134.04M
$ 157.37
146
EigenLayer
EigenLayerEIGEN
$ 0.1696
-0.06%
-1.51%
-8.59%
$ 133.76M
$ 477.67K
147
Vision
VisionVSN
$ 0.03616
-0.17%
+1.89%
-1.80%
$ 131.15M
$ 1.51M
148
Chiliz
ChilizCHZ
$ 0.01245
+0.24%
-0.32%
-5.32%
$ 129.85M
$ 7.49M
149
XEC
XECXEC
$ 0.000006467
+0.50%
-0.37%
-4.50%
$ 129.41M
$ 12.03B
150
ZANO
ZANOZANO
$ 8.394
-1.73%
-2.38%
-0.66%
$ 128.66M
$ 60.37K
151
Genius
GeniusGENIUS
$ 0.37821
+0.84%
+5.19%
+9.72%
$ 127.18M
$ 184.13K
152
OriginTrail
OriginTrailTRAC
$ 0.254
+0.04%
-2.05%
-8.45%
$ 126.70M
$ 372.81K
153
Project Ailey
Project AileyALE
$ 0.2604
0.00%
0.00%
-0.23%
$ 126.69M
$ 415.43K
154
Decentraland
DecentralandMANA
$ 0.06364
-0.38%
-1.12%
-4.63%
$ 126.38M
$ 889.14K
155
AWE Network
AWE NetworkAWE
$ 0.0644
+0.31%
+2.28%
+9.88%
$ 124.86M
$ 1.09M
156
ApeCoin
ApeCoinAPE
$ 0.123
-0.24%
-0.40%
-6.46%
$ 123.00M
$ 666.56K
157
Arweave
ArweaveAR
$ 1.837
+1.04%
+4.91%
+1.32%
$ 120.73M
$ 38.83K
158
NEO
NEONEO
$ 1.676
+0.12%
-0.53%
-8.21%
$ 118.36M
$ 36.47K
159
SafePal
SafePalSFP
$ 0.2349
-0.30%
+1.30%
-1.43%
$ 117.00M
$ 228.39K
160
1INCH
1INCH1INCH
$ 0.08253
-0.34%
-0.63%
-1.93%
$ 116.35M
$ 688.20K
161
GoMining
GoMiningGOMINING
$ 0.2876
+0.07%
-0.48%
-0.83%
$ 116.19M
$ 158.43K
162
$ 0.03943
-0.61%
-1.18%
-5.74%
$ 115.33M
$ 1.42M
163
ONYXCOIN
ONYXCOINXCN
$ 0.0029499
0.00%
-0.40%
-3.41%
$ 113.63M
$ 449.06K
164
SoSoValue
SoSoValueSOSO
$ 0.328
0.00%
-0.55%
-4.60%
$ 112.11M
$ 291.84K
165
Cysic
CysicCYS
$ 0.7261
-3.70%
-52.58%
-25.76%
$ 111.71M
$ 6.42M
166
A
AA
$ 0.06145
+0.28%
+0.33%
-4.93%
$ 101.44M
$ 934.42K
167
$ 71.66
-0.10%
+0.24%
+5.19%
$ 101.20M
$ 917.16
168
Tagger
TaggerTAG
$ 0.0009275
-0.35%
-3.92%
-24.19%
$ 100.53M
$ 170.74M
169
RealLink
RealLinkREAL
$ 0.07283
+0.01%
+0.30%
-4.41%
$ 100.04M
$ 2.78M
170
SOON
SOONSOON
$ 0.1933
+0.10%
-2.97%
-12.60%
$ 99.21M
$ 426.12K
171
GEODNET
GEODNETGEOD
$ 0.2124
+0.18%
+17.41%
+19.66%
$ 96.67M
$ 759.87K
172
Stargate Finance
Stargate FinanceSTG
$ 0.1434
0.00%
-0.21%
+2.36%
$ 94.52M
$ 384.11K
173
Newton
NewtonAB
$ 0.000954
-0.10%
+1.06%
+0.85%
$ 94.28M
$ 11.04M
174
Sentient
SentientSENT
$ 0.0129
-0.39%
-2.27%
-5.08%
$ 93.37M
$ 4.42M
175
Instadapp
InstadappFLUID
$ 1.178
0.00%
+4.47%
-3.52%
$ 92.71M
$ 136.22
176
Backpack
BackpackBP
$ 0.3686
-0.70%
-3.31%
-10.93%
$ 92.05M
$ 179.86K
177
Zama Protocol
Zama ProtocolZAMA
$ 0.04124
+0.02%
-5.18%
-8.77%
$ 91.08M
$ 2.25M
178
dYdX
dYdXDYDX
$ 0.10754
-0.38%
-3.15%
-5.78%
$ 90.76M
$ 635.02K
179
Centrifuge
CentrifugeCFG
$ 0.1573
+0.64%
+0.19%
-6.43%
$ 90.73M
$ 449.36K
180
Cheems
CheemsCHEEMS
$ 0.0000004839
-0.06%
-0.10%
-8.81%
$ 90.43M
$ 114.84B
181
$ 0.1956
-0.15%
-1.37%
-0.41%
$ 90.10M
$ 286.37K
182
BAT
BATBAT
$ 0.05929
-0.72%
+2.42%
-11.50%
$ 88.50M
$ 986.99K
183
Kaito
KaitoKAITO
$ 0.3633
+3.76%
-7.73%
-46.18%
$ 87.91M
$ 5.42M
184
Kamino
KaminoKMNO
$ 0.01802
-0.22%
-2.44%
-0.11%
$ 87.05M
$ 3.01M
185
Banana
BananaBANANAS31
$ 0.008559
-0.57%
-2.02%
+1.02%
$ 85.30M
$ 8.31M
186
$ 594.13
-0.10%
+0.35%
+0.24%
$ 84.71M
$ 91.34
187
Derive
DeriveDRV
$ 0.11339
-1.77%
+23.49%
+17.61%
$ 84.37M
$ 616.42K
188
RaveDAO
RaveDAORAVE
$ 0.3322
0.00%
+11.25%
+8.70%
$ 83.87M
$ 6.70K
189
Gala
GalaGALA
$ 0.001687
+0.06%
+0.78%
-7.60%
$ 81.53M
$ 100.46M
190
GRASS
GRASSGRASS
$ 0.3286
+0.18%
+1.18%
+11.77%
$ 79.66M
$ 312.58K
191
MULTIVERSX
MULTIVERSXEGLD
$ 2.619
-0.30%
-2.57%
-2.68%
$ 78.94M
$ 25.52K
192
FORM
FORMFORM
$ 0.206
-0.35%
-2.00%
-8.13%
$ 76.79M
$ 285.32K
193
CoW Protocol
CoW ProtocolCOW
$ 0.1255
+3.21%
-23.89%
+24.79%
$ 76.37M
$ 2.92M
194
Aethir
AethirATH
$ 0.00378
-0.53%
-1.20%
-7.75%
$ 75.97M
$ 14.77M
195
ZKsync
ZKsyncZK
$ 0.007567
-1.50%
+1.93%
-6.87%
$ 75.41M
$ 9.04M
196
DeepBook
DeepBookDEEP
$ 0.013976
+0.05%
+0.45%
-9.50%
$ 74.60M
$ 5.30M
197
Plume Network
Plume NetworkPLUME
$ 0.012833
-0.51%
-3.93%
+3.12%
$ 73.68M
$ 34.57M
198
RE
RERE
$ 0.46187
-0.75%
+3.28%
+10.26%
$ 73.60M
$ 242.56K
199
$ 982.67
-0.05%
+1.32%
+11.70%
$ 73.00M
$ 58.95
200
Reserve Rights
Reserve RightsRSR
$ 0.001156
0.00%
+0.87%
-6.63%
$ 72.25M
$ 46.61M
201
Horizen
HorizenZEN
$ 3.986
+0.03%
-1.07%
-6.10%
$ 72.17M
$ 15.43K
202
Comedian
ComedianBAN
$ 0.07193
-0.08%
-1.73%
-1.52%
$ 72.05M
$ 786.09K
203
AI Rig Complex
AI Rig ComplexARCSOL
$ 0.07096
+1.07%
-5.84%
+9.88%
$ 71.72M
$ 1.11M
204
Qtum
QtumQTUM
$ 0.6766
-0.12%
+0.52%
+1.72%
$ 71.67M
$ 82.71K
205
ORDI
ORDIORDI
$ 3.409
-0.23%
+0.15%
-3.37%
$ 71.63M
$ 19.60K
206
XPR Network
XPR NetworkXPR
$ 0.0024556
-0.89%
-0.17%
-2.00%
$ 71.43M
$ 38.12M
207
RIF
RIFRIF
$ 0.07083
+1.59%
+1.98%
-0.84%
$ 71.04M
$ 907.98K
208
$ 783.71
+0.02%
-0.39%
-0.43%
$ 70.49M
$ 71.52
209
Melania Meme
Melania MemeMELANIA
$ 0.07015
-0.34%
-0.71%
-7.53%
$ 70.20M
$ 865.94K
210
Audiera
AudieraBEAT
$ 0.43894
+2.31%
-8.98%
-83.05%
$ 69.67M
$ 7.60M
211
YearnFinance
YearnFinanceYFI
$ 1,941.4
+0.05%
+0.41%
-5.82%
$ 69.45M
$ 32.24
212
GMX
GMXGMX
$ 6.631
+0.09%
+0.08%
+5.17%
$ 69.13M
$ 8.09K
213
FTX Token
FTX TokenFTT
$ 0.2087
0.00%
-0.71%
+4.61%
$ 68.71M
$ 285.38K
214
SkyAI
SkyAISKYAI
$ 0.06864
+1.40%
+7.18%
-35.70%
$ 68.69M
$ 32.67M
215
$ 149.98
-0.07%
+0.25%
-3.92%
$ 68.33M
$ 369.63
216
Beam
BeamBEAMX
$ 0.001333
-0.52%
-0.82%
-3.06%
$ 68.28M
$ 39.82M
217
SNX
SNXSNX
$ 0.1982
-0.30%
-0.75%
-6.16%
$ 68.25M
$ 321.14K
218
Data Network
Data NetworkDATA
$ 0.1886
-0.11%
+0.21%
-9.63%
$ 67.24M
$ 453.54K
219
Huma Finance
Huma FinanceHUMA
$ 0.02044
+1.09%
+0.69%
-1.64%
$ 66.52M
$ 3.24M
220
Safe Token
Safe TokenSAFE
$ 0.0877
0.00%
-0.23%
-5.50%
$ 65.76M
$ 919.93
221
0x
0xZRX
$ 0.07649
-0.16%
-0.83%
-6.48%
$ 64.77M
$ 732.61K
222
S
SS
$ 0.02234
+0.31%
+0.36%
-6.41%
$ 64.34M
$ 2.81M
223
UnifAI
UnifAIUAI
$ 0.2709
+3.76%
+6.56%
+10.47%
$ 64.03M
$ 413.51K
224
XPIN Network
XPIN NetworkXPIN
$ 0.0017023
+0.27%
-0.64%
-0.46%
$ 63.56M
$ 39.39M
225
Orca
OrcaORCA
$ 1.0432
-0.20%
+1.17%
-2.71%
$ 63.27M
$ 54.30K
226
BAS
BASBAS
$ 0.025226
-0.24%
+0.52%
-6.08%
$ 63.08M
$ 2.74M
227
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOONDOG
$ 0.0006175
0.00%
+1.68%
-7.88%
$ 61.83M
$ 96.00M
228
Qubic
QubicQUBIC
$ 0.000000447
-0.11%
+0.38%
+1.30%
$ 61.73M
$ 206.12B
229
Numeraire
NumeraireNMR
$ 8.117
-0.14%
-0.75%
-4.72%
$ 60.75M
$ 6.88K
230
$ 264.18
+0.06%
+0.11%
-4.10%
$ 59.34M
$ 211.65
231
Livepeer
LivepeerLPT
$ 1.191
-0.17%
-0.42%
-5.71%
$ 59.13M
$ 45.64K
232
BOOK OF MEME
BOOK OF MEMEBOME
$ 0.000863
+1.06%
+7.75%
+6.02%
$ 59.10M
$ 165.41M
233
jellyjelly
jellyjellyJELLYJELLY
$ 0.05866
-0.19%
+0.63%
+3.15%
$ 58.76M
$ 1.44M
234
BabyDogeCoin
BabyDogeCoinBABYDOGE
$ 0.0000000003235
-0.06%
-1.76%
-8.45%
$ 57.86M
$ 215.58T
235
Holo Token
Holo TokenHOT
$ 0.0003273
-0.06%
-0.03%
-3.08%
$ 57.70M
$ 178.87M
236
Eurite
EuriteEURI
$ 1.1574
0.00%
+0.10%
+0.14%
$ 57.43M
$ 4.96K
237
Turbo
TurboTURBO
$ 0.0007978
-0.14%
+0.53%
-7.10%
$ 54.79M
$ 81.81M
238
BIO Protocol
BIO ProtocolBIO
$ 0.02478
-0.24%
-0.81%
-9.68%
$ 54.37M
$ 2.72M
239
ZIGCOIN
ZIGCOINZIG
$ 0.037927
+5.52%
+1.17%
-3.60%
$ 54.29M
$ 14.94M
240
$ 225.87
+0.06%
+0.13%
+0.49%
$ 54.26M
$ 246.55
241
Walrus
WalrusWAL
$ 0.02224
-0.89%
+4.69%
-11.96%
$ 53.61M
$ 16.25M
242
NEXPACE
NEXPACENXPC
$ 0.1876
-0.16%
+0.32%
-18.60%
$ 53.49M
$ 464.07K
243
Kusama
KusamaKSM
$ 2.915
0.00%
-0.03%
-4.37%
$ 53.49M
$ 19.06K
244
Allora
AlloraALLO
$ 0.26686
+0.30%
+0.84%
-13.91%
$ 53.46M
$ 448.65K
245
ECOMI
ECOMIOMI
$ 0.0001877
+0.11%
-0.26%
-0.16%
$ 53.32M
$ 370.86M
246
Keeta
KeetaKTA
$ 0.09577
+0.26%
+0.04%
-0.91%
$ 53.05M
$ 653.55K
247
VELO
VELOVELO
$ 0.003016
-0.13%
-4.04%
-8.30%
$ 52.97M
$ 5.69M
248
TFUEL
TFUELTFUEL
$ 0.007171
-0.06%
-0.71%
-4.61%
$ 52.89M
$ 7.80M
249
SHX
SHXSHX
$ 0.003003
+0.17%
-0.10%
-2.56%
$ 52.87M
$ 22.18M
250
Quantix Finance
Quantix FinanceQFI
$ 52.616
-0.78%
-0.87%
-10.43%
$ 52.62M
$ 1.67K
251
Orochi Network
Orochi NetworkON
$ 0.36317
-0.81%
-3.81%
-10.17%
$ 51.92M
$ 282.64K
252
GoPlus Security
GoPlus SecurityGPS
$ 0.011193
+0.07%
+8.39%
+18.62%
$ 51.76M
$ 5.53M
253
Zilliqa
ZilliqaZIL
$ 0.00257
-0.08%
-0.27%
-8.37%
$ 51.37M
$ 20.98M
254
River
RiverRIVER
$ 2.6165
-0.12%
-2.16%
-4.94%
$ 51.28M
$ 31.19K
255
Bedrock
BedrockBR
$ 0.1975
-5.13%
-12.07%
+59.01%
$ 51.18M
$ 336.60K
256
Mina Protocol
Mina ProtocolMINA
$ 0.03956
-0.08%
-0.63%
-3.57%
$ 50.83M
$ 1.41M
257
DAPPOS
DAPPOSDOS
$ 0.25222
-1.26%
-10.18%
+19.53%
$ 50.63M
$ 25.36M
258
Wormhole
WormholeW
$ 0.008365
-0.12%
-0.42%
-3.15%
$ 50.33M
$ 15.33M
259
FLOW
FLOWFLOW
$ 0.03001
-0.03%
-2.06%
+0.03%
$ 50.03M
$ 1.75M
260
WIKI CAT
WIKI CATWKC
$ 0.00000008994
+0.14%
+0.62%
+17.84%
$ 48.57M
$ 886.69B
261
Billions
BillionsBILL
$ 0.02005
+0.20%
-7.20%
-23.59%
$ 48.52M
$ 3.08M
262
Enjin
EnjinENJ
$ 0.02405
-0.70%
-0.74%
-5.47%
$ 47.43M
$ 2.20M
263
Subsquid
SubsquidSQD
$ 0.04593
-0.18%
+3.74%
+8.18%
$ 47.30M
$ 1.47M
264
SUSHI
SUSHISUSHI
$ 0.1603
-0.50%
+0.50%
-3.38%
$ 45.95M
$ 366.52K
265
Xphere
XphereXP
$ 0.016591
-0.17%
+3.26%
+3.31%
$ 45.95M
$ 3.64M
266
RavenCoin
RavenCoinRVN
$ 0.002794
+0.68%
+3.86%
-21.64%
$ 45.62M
$ 19.21M
267
G Coin
G CoinGCOIN
$ 0.0017959
+0.17%
-0.81%
+55.14%
$ 44.94M
$ 165.63M
268
FUNToken
FUNTokenFUNTOKEN
$ 0.0041565
-0.47%
-6.04%
-8.58%
$ 44.69M
$ 16.31M
269
XUSD
XUSDXUSD
$ 1.001
+0.01%
+0.01%
0.00%
$ 44.61M
$ 51.34K
270
ELF
ELFELF
$ 0.0543
-1.53%
-4.47%
-7.03%
$ 44.47M
$ 1.03M
271
Kava Labs
Kava LabsKAVA
$ 0.04076
-0.20%
+0.22%
-0.66%
$ 44.19M
$ 1.41M
272
Venus
VenusXVS
$ 2.6903
+0.32%
+0.60%
-3.49%
$ 44.02M
$ 20.37K
273
Sentism
SentismSENTIS
$ 0.22328
+0.39%
-0.20%
+2.19%
$ 43.85M
$ 130.00K
274
Concordium
ConcordiumCCD
$ 0.003453
-0.29%
-4.28%
+7.93%
$ 43.76M
$ 21.19M
275
$ 783.78
-0.09%
+0.05%
+0.50%
$ 43.40M
$ 70.37
276
Lorenzo Protocol
Lorenzo ProtocolBANK
$ 0.03687
+0.22%
-0.24%
-4.79%
$ 43.16M
$ 38.58M
277
$ 0.03608
-0.17%
+0.59%
-3.04%
$ 42.82M
$ 12.85K
278
Toshi
ToshiTOSHI
$ 0.0001004
-0.30%
+0.10%
-4.84%
$ 42.15M
$ 480.54M
279
Alchemy
AlchemyACH
$ 0.004217
-0.36%
+0.67%
-4.76%
$ 42.03M
$ 14.00M
280
CASPER
CASPERCSPR
$ 0.002643
+1.83%
+1.63%
+32.93%
$ 41.88M
$ 47.70M
281
Oasis
OasisROSE
$ 0.005388
-0.67%
-0.13%
-7.06%
$ 41.77M
$ 10.55M
282
POPCAT
POPCATPOPCAT
$ 0.04252
-0.12%
-0.61%
-4.52%
$ 41.61M
$ 1.40M
283
ONEchain
ONEchainCROSS
$ 0.1002
-2.05%
+7.75%
-6.67%
$ 41.52M
$ 1.20M
284
RONIN
RONINRON
$ 0.059
+3.18%
+12.84%
+2.06%
$ 41.34M
$ 1.52M
285
Peanut the Squirrel
Peanut the SquirrelPNUT
$ 0.04127
+0.17%
+1.10%
-1.60%
$ 41.27M
$ 1.72M
286
Zerebro
ZerebroZEREBRO
$ 0.040867
+0.41%
+6.33%
+9.57%
$ 41.01M
$ 3.18M
287
ETHGAS
ETHGASGWEI
$ 0.02347
+2.40%
-6.99%
-8.83%
$ 41.00M
$ 2.14M
288
XYO
XYOXYO
$ 0.00297
-0.34%
-1.01%
+0.68%
$ 40.72M
$ 18.99M
289
ZetaChain
ZetaChainZETA
$ 0.0279
-0.61%
+1.24%
-6.20%
$ 40.71M
$ 2.09M
290
Nervos Network
Nervos NetworkCKB
$ 0.0008312
-0.66%
+0.50%
-3.90%
$ 40.61M
$ 75.16M
291
Request
RequestREQ
$ 0.05094
-0.02%
-0.49%
-2.99%
$ 40.58M
$ 1.07M
292
Gravity
GravityG
$ 0.003738
-0.19%
+0.29%
+2.05%
$ 40.56M
$ 17.93M
293
Purr
PurrPURR
$ 0.06784
+0.44%
+2.79%
+5.03%
$ 40.36M
$ 835.70K
294
APRO
APROAT
$ 0.16165
+0.34%
+1.86%
+10.66%
$ 40.30M
$ 381.50K
295
BERA
BERABERA
$ 0.145
-0.48%
+0.35%
-6.14%
$ 40.22M
$ 631.67K
296
Spark
SparkSPK
$ 0.01437
+0.07%
+1.20%
-1.71%
$ 40.20M
$ 3.81M
297
SPACE ID
SPACE IDID
$ 0.02845
+0.04%
-5.39%
-0.39%
$ 39.88M
$ 2.90M
298
USELESS COIN
USELESS COINUSELESS
$ 0.039769
+0.07%
+2.02%
+4.62%
$ 39.86M
$ 1.84M
299
TROLL
TROLLTROLLSOL
$ 0.039327
+1.06%
+6.48%
-0.65%
$ 39.37M
$ 1.74M
300
Non-Playable Coin
Non-Playable CoinNPC
$ 0.0052
-0.02%
+0.17%
-8.47%
$ 39.35M
$ 13.63M
301
$ 0.004521
-0.33%
-0.99%
-7.89%
$ 39.27M
$ 12.18M
302
Pirate Chain
Pirate ChainARRR
$ 0.1997
+0.20%
-4.95%
-7.71%
$ 39.20M
$ 437.22K
303
IO
IOIO
$ 0.11208
-0.18%
-2.86%
-11.83%
$ 39.04M
$ 1.53M
304
Notcoin
NotcoinNOT
$ 0.0003911
+0.36%
+3.40%
+7.95%
$ 39.04M
$ 250.47M
305
$ 0.006069
-0.51%
+0.78%
-4.01%
$ 38.78M
$ 8.54M
306
Talus
TalusUS
$ 0.01718
+0.41%
+5.68%
-60.85%
$ 38.06M
$ 21.80M
307
ConstitutionDAO
ConstitutionDAOPEOPLE
$ 0.007486
+0.21%
+0.40%
-15.85%
$ 37.77M
$ 7.78M
308
Ontology Token
Ontology TokenONT
$ 0.03793
-1.08%
+2.92%
-1.87%
$ 37.69M
$ 1.68M
309
Prom
PromPROM
$ 2.0436
+0.99%
-6.45%
+1.94%
$ 37.40M
$ 42.00K
310
Threshold
ThresholdT
$ 0.003353
-0.24%
-1.59%
-7.66%
$ 37.36M
$ 16.40M
311
MOG Coin
MOG CoinMOG
$ 0.00000009567
+0.02%
-1.43%
-8.43%
$ 37.29M
$ 655.96B
312
BitDCA
BitDCABDCA
$ 0.4525
+0.20%
+0.73%
+0.47%
$ 37.11M
$ 197.55K
313
$ 734.99
-0.02%
+0.24%
+0.90%
$ 37.03M
$ 71.52
314
Blur
BlurBLUR
$ 0.01313
-0.61%
-0.30%
-5.00%
$ 37.02M
$ 4.37M
315
peaq network
peaq networkPEAQ
$ 0.01645
+0.12%
-0.24%
-7.21%
$ 36.80M
$ 1.26M
316
RedStone
RedStoneRED
$ 0.08774
-0.64%
+2.01%
+0.36%
$ 36.77M
$ 964.65K
317
CELO
CELOCELO
$ 0.06072
+0.26%
+0.28%
-7.29%
$ 36.52M
$ 952.39K
318
Espresso
EspressoESP
$ 0.07022
-0.53%
-4.10%
-3.46%
$ 36.29M
$ 1.16M
319
Alaya AI
Alaya AIAGT
$ 0.01568
+2.22%
-1.13%
+11.96%
$ 36.06M
$ 3.78M
320
Momentum
MomentumMMT
$ 0.1772
+0.28%
-3.50%
-16.74%
$ 36.04M
$ 409.15K
321
Fractal Bitcoin
Fractal BitcoinFB
$ 0.345
-0.58%
-1.60%
-0.38%
$ 35.76M
$ 164.63K
322
$ 0.06574
+0.41%
+0.38%
-5.81%
$ 35.57M
$ 458.86K
323
Babylon
BabylonBABY
$ 0.00959
0.00%
-4.20%
-25.27%
$ 35.52M
$ 6.34M
324
Moo Deng
Moo DengMOODENG
$ 0.03591
-0.06%
-1.16%
-7.94%
$ 35.47M
$ 1.58M
325
Mask Network
Mask NetworkMASK
$ 0.3506
-0.20%
-0.20%
-4.93%
$ 35.06M
$ 157.83K
326
SSV Token
SSV TokenSSV
$ 2.137
-0.05%
+0.66%
+1.42%
$ 34.88M
$ 23.98K
327
GOHOME
GOHOMEGOHOME
$ 69.51
+0.26%
-0.26%
-1.22%
$ 34.86M
$ 372.04
328
0G
0G0G
$ 0.1625
+0.12%
-2.99%
+6.56%
$ 34.63M
$ 491.96K
329
ME
MEME
$ 0.06387
-0.51%
-1.97%
-1.57%
$ 34.45M
$ 832.42K
330
Aztec
AztecAZTEC
$ 0.01187
-0.08%
+2.42%
-13.17%
$ 34.18M
$ 5.21M
331
AnkrNetwork
AnkrNetworkANKR
$ 0.003417
-0.61%
+0.03%
-5.52%
$ 34.06M
$ 17.07M
332
Verge
VergeXVG
$ 0.002061
-0.29%
+0.64%
-3.74%
$ 34.02M
$ 28.90M
333
BSquared Network
BSquared NetworkB2
$ 0.50127
-0.59%
+0.28%
+6.65%
$ 33.74M
$ 121.77K
334
Fogo
FogoFOGO
$ 0.008743
+0.09%
+2.60%
-4.36%
$ 33.61M
$ 6.99M
335
LINEA
LINEALINEA
$ 0.002161
-0.05%
+0.84%
-4.81%
$ 33.36M
$ 35.21M
336
Dusk Network
Dusk NetworkDUSK
$ 0.06619
+0.21%
+2.37%
+0.48%
$ 33.00M
$ 1.09M
337
Propy
PropyPRO
$ 0.3296
-0.09%
-1.43%
-7.57%
$ 32.98M
$ 162.42K
338
Amp
AmpAMP
$ 0.0003777
0.00%
-1.77%
-2.78%
$ 32.78M
$ 160.02M
339
Magma Finance
Magma FinanceMAGMA
$ 0.17168
-0.12%
-0.28%
-7.44%
$ 32.64M
$ 536.15K
340
Mocaverse
MocaverseMOCA
$ 0.007599
-0.17%
+0.58%
+0.28%
$ 32.19M
$ 7.83M
341
Irys
IrysIRYS
$ 0.01611
-0.19%
-3.95%
+4.55%
$ 32.14M
$ 3.73M
342
EDU Coin
EDU CoinEDU
$ 0.04152
-0.38%
+1.54%
+10.68%
$ 32.10M
$ 1.71M
343
USDP
USDPUSDP
$ 1.0003
0.00%
-0.01%
+0.04%
$ 31.96M
$ 5.79K
344
VeThor Token
VeThor TokenVTHO
$ 0.0003174
0.00%
-0.22%
-7.22%
$ 31.96M
$ 203.20M
345
Avantis
AvantisAVNT
$ 0.09843
-0.13%
-0.88%
+3.62%
$ 31.90M
$ 921.41K
346
Smart Blockchain
Smart BlockchainSMART
$ 0.004743
-0.27%
-0.59%
+10.14%
$ 31.90M
$ 24.93M
347
Defi App
Defi AppHOME
$ 0.007734
+0.72%
-17.34%
-18.74%
$ 31.50M
$ 14.78M
348
$ 275.06
+0.02%
-0.64%
-0.41%
$ 31.39M
$ 200.21
349
Helium Network Token
Helium Network TokenHNT
$ 0.1686
-0.41%
-1.64%
-10.62%
$ 31.38M
$ 350.42K
350
Fabric
FabricROBO
$ 0.01393
0.00%
-21.92%
+2.65%
$ 31.14M
$ 32.49M
351
Rocket Pool
Rocket PoolRPL
$ 1.377
+0.07%
-0.79%
-9.88%
$ 31.03M
$ 49.73K
352
Memecoin
MemecoinMEME
$ 0.0004824
-0.25%
-0.33%
-7.83%
$ 30.60M
$ 112.39M
353
Terra
TerraLUNA
$ 0.04266
-0.02%
+0.59%
+1.89%
$ 30.23M
$ 1.85M
354
WINK
WINKWIN
$ 0.00003042
+0.20%
+0.46%
-3.55%
$ 30.23M
$ 1.91B
355
POLYX
POLYXPOLYX
$ 0.0285
0.00%
-1.38%
-10.94%
$ 30.10M
$ 22.55K
356
Giggle Fund
Giggle FundGIGGLE
$ 31.01
-0.82%
-2.38%
-10.10%
$ 30.03M
$ 5.98K
357
DEAPcoin
DEAPcoinDEP
$ 0.0009949
+0.04%
-0.30%
-1.00%
$ 29.74M
$ 67.41M
358
Succinct
SuccinctPROVE
$ 0.1518
-0.26%
+3.40%
-4.04%
$ 29.64M
$ 313.34K
359
UMA
UMAUMA
$ 0.3232
-0.46%
-1.01%
-4.44%
$ 29.30M
$ 176.56K
360
HashKey Platform
HashKey PlatformHSK
$ 0.08454
-0.26%
+1.28%
+2.64%
$ 29.14M
$ 792.49K
361
deBridge
deBridgeDBR
$ 0.01509
-0.40%
-0.40%
+1.48%
$ 28.95M
$ 3.63M
362
Bancor
BancorBNT
$ 0.2663
-0.22%
+0.76%
+0.15%
$ 28.71M
$ 208.18K
363
cat in a dogs world
cat in a dogs worldMEW
$ 0.0003225
-0.25%
-0.89%
-6.42%
$ 28.66M
$ 177.40M
364
COTI
COTICOTI
$ 0.010177
+1.26%
+0.45%
-4.39%
$ 28.59M
$ 9.32M
365
PlaysOut
PlaysOutPLAY
$ 0.03653
-0.03%
+0.83%
+2.61%
$ 28.14M
$ 3.31M
366
CoinDepo
CoinDepoCOINDEPO
$ 0.11208
+0.07%
-0.12%
-0.56%
$ 28.06M
$ 3.77M
367
Solayer
SolayerLAYER
$ 0.06137
-0.89%
+0.21%
+0.66%
$ 27.87M
$ 922.67K
368
Rekt
RektREKTCOIN
$ 0.0000000988
0.00%
0.00%
-8.69%
$ 27.84M
$ 48.57B
369
$ 28.48
+0.49%
+0.81%
-8.71%
$ 27.80M
$ 1.94K
370
Tutorial
TutorialTUT
$ 0.033411
+0.17%
-3.40%
-77.92%
$ 27.60M
$ 47.03M
371
TornadoCash
TornadoCashTORN
$ 5.257
+0.23%
-4.52%
-6.84%
$ 27.58M
$ 10.44K
372
Acurast
AcurastACU
$ 0.1266
+0.61%
+15.02%
+39.82%
$ 27.56M
$ 666.69K
373
First Neiro on ETH
First Neiro on ETHNEIROCTO
$ 0.00006565
-0.15%
+0.26%
-9.83%
$ 27.47M
$ 1.03B
374
TerraClassicUSD
TerraClassicUSDUSTC
$ 0.004902
-0.37%
+0.37%
-2.29%
$ 27.31M
$ 13.13M
375
Manta Network
Manta NetworkMANTA
$ 0.05711
-0.12%
-1.07%
-2.22%
$ 27.07M
$ 960.84K
376
Euler Finance
Euler FinanceEUL
$ 1.1297
-0.13%
-5.63%
-5.40%
$ 27.06M
$ 58.11K
377
VANA
VANAVANA
$ 0.8981
+0.59%
+5.20%
+2.52%
$ 27.04M
$ 87.46K
378
Gensyn
GensynAI
$ 0.0207
-0.34%
+1.62%
-5.86%
$ 27.03M
$ 4.46M
379
Uquid
UquidUQC
$ 2.698
0.00%
-0.07%
-0.07%
$ 26.98M
$ 4.11K
380
$ 58.61
-0.02%
+0.26%
+1.10%
$ 26.46M
$ 980.87
381
Storepay Fintech
Storepay FintechSPCFIN
$ 0.0003733
0.00%
-2.10%
-2.71%
$ 26.38M
$ 4.26M
382
SaharaAI
SaharaAISAHARA
$ 0.007725
-0.27%
-0.94%
-7.70%
$ 26.32M
$ 7.64M
383
Spacecoin
SpacecoinSPACE
$ 0.00499
+0.14%
+0.06%
-9.77%
$ 26.27M
$ 16.55M
384
Block Street
Block StreetBSB
$ 0.11844
-0.17%
-1.82%
-17.13%
$ 26.27M
$ 7.57M
385
Dogelon Mars
Dogelon MarsELON
$ 0.00000002629
-0.15%
-0.87%
-3.70%
$ 26.25M
$ 2.87T
386
$ 220.61
-0.03%
-0.24%
-1.29%
$ 26.18M
$ 263.61
387
Undeads Games
Undeads GamesUDS
$ 0.2631
+0.23%
-2.09%
-11.85%
$ 26.17M
$ 79.29K
388
MANTRA
MANTRAMANTRA
$ 0.004944
+0.04%
-0.68%
-11.35%
$ 26.14M
$ 11.84M
389
Anoma
AnomaXAN
$ 0.010472
+0.11%
-5.40%
-16.85%
$ 26.09M
$ 8.44M
390
Victoria VR
Victoria VRVR
$ 0.001546
+0.06%
-4.20%
+4.23%
$ 26.06M
$ 121.33M
391
MultiBank Group
MultiBank GroupMBG
$ 0.1048
0.00%
-0.57%
-1.23%
$ 25.98M
$ 19.20M
392
Siacoin
SiacoinSC
$ 0.0004614
-0.09%
-0.84%
-8.79%
$ 25.82M
$ 115.43M
393
ETHW
ETHWETHW
$ 0.2389
-0.50%
+0.89%
-2.26%
$ 25.64M
$ 265.31K
394
ApeX Protocol
ApeX ProtocolAPEX
$ 0.1849
+0.16%
-2.17%
-12.66%
$ 25.63M
$ 446.03K
395
Movement
MovementMOVE
$ 0.006337
-0.58%
-3.38%
-8.15%
$ 25.43M
$ 9.18M
396
FRAX
FRAXFRAX
$ 0.2872
-0.07%
-0.83%
-9.45%
$ 25.28M
$ 208.73K
397
WorldMobileToken
WorldMobileTokenWMTX
$ 0.02962
+0.17%
+1.20%
-1.20%
$ 25.27M
$ 2.22M
398
Waves
WavesWAVES
$ 0.1943
+0.15%
+0.57%
-4.75%
$ 25.21M
$ 291.03K
399
LAB
LABLAB
$ 0.08107
+0.15%
-5.33%
-32.65%
$ 24.99M
$ 5.24M
400
IoTeX Network
IoTeX NetworkIOTX
$ 0.002634
-1.13%
-1.43%
-1.05%
$ 24.81M
$ 26.22M
401
Infinity Ground
Infinity GroundAIN
$ 0.0803
-0.38%
-0.42%
+10.13%
$ 24.51M
$ 1.56M
402
Core DAO
Core DAOCORE
$ 0.01973
+0.31%
+1.75%
-2.47%
$ 24.42M
$ 4.16M
403
$ 351.3
-0.01%
-0.03%
-1.76%
$ 24.38M
$ 166.28
404
iExec RLC
iExec RLCRLC
$ 0.2808
-1.06%
+2.34%
+1.74%
$ 24.36M
$ 231.67K
405
MYX Finance
MYX FinanceMYX
$ 0.07323
0.00%
-0.53%
-1.38%
$ 24.01M
$ 1.52M
406
ZEROBASE
ZEROBASEZBT
$ 0.08516
+0.74%
-1.96%
-15.76%
$ 23.87M
$ 837.37K
407
Synapse
SynapseSYN
$ 0.10573
+0.76%
-0.15%
+2.86%
$ 23.81M
$ 982.19K
408
Osmosis
OsmosisOSMO
$ 0.03062
+0.26%
+1.39%
+0.39%
$ 23.79M
$ 1.95M
409
BICONOMY
BICONOMYBICO
$ 0.02372
+0.17%
+1.11%
-45.78%
$ 23.60M
$ 8.54M
410
Merlin Chain
Merlin ChainMERL
$ 0.01856
+0.27%
+4.71%
-6.48%
$ 23.54M
$ 5.90M
411
Unipoly Coin
Unipoly CoinUNP
$ 0.10709
+0.07%
+0.02%
0.00%
$ 23.48M
$ 368.70K
412
Degen
DegenDEGEN
$ 0.0010038
-0.03%
+0.85%
-20.30%
$ 23.36M
$ 58.83M
413
BNKR
BNKRBNKR
$ 0.0002353
+0.04%
-0.80%
-26.15%
$ 23.34M
$ 264.76M
414
Renzo
RenzoREZ
$ 0.002722
-0.26%
-1.95%
-6.86%
$ 23.21M
$ 21.33M
415
Ontology Gas
Ontology GasONG
$ 0.04918
-1.94%
+11.64%
+14.61%
$ 23.16M
$ 2.00M
416
StatusNetwork
StatusNetworkSNT
$ 0.0048
+0.21%
+0.42%
-11.76%
$ 23.10M
$ 10.02M
417
Lista DAO
Lista DAOLISTA
$ 0.05626
-0.34%
-2.09%
-16.48%
$ 22.96M
$ 1.01M
418
SwftCoin
SwftCoinSWFTC
$ 0.002296
-0.13%
-0.56%
-5.40%
$ 22.96M
$ 23.99M
419
SNEK
SNEKSNEK
$ 0.0003068
-0.97%
+0.89%
-11.64%
$ 22.92M
$ 187.20M
420
Illuvium
IlluviumILV
$ 3.126
-1.65%
+3.65%
+2.01%
$ 22.73M
$ 27.50K
421
SIREN
SIRENSIREN
$ 0.03117
-0.22%
-1.17%
-13.74%
$ 22.58M
$ 5.27M
422
Somnia
SomniaSOMI
$ 0.0924
-0.05%
-1.59%
+2.36%
$ 22.44M
$ 674.65K
423
Catizen
CatizenCATI
$ 0.04855
-0.53%
+0.18%
+9.11%
$ 22.12M
$ 1.41M
424
SATS
SATSSATS
$ 0.000000010502
-1.19%
+0.86%
-2.13%
$ 22.06M
$ 7.10T
425
HIVE
HIVEHIVE
$ 0.03938
-0.43%
-0.51%
-5.09%
$ 21.82M
$ 1.87M
426
Zora
ZoraZORA
$ 0.00488
-0.23%
-0.33%
-7.52%
$ 21.76M
$ 19.53M
427
Alchemist AI
Alchemist AIALCH
$ 0.02555
-0.08%
-0.78%
-9.59%
$ 21.72M
$ 2.06M
428
$ 344.08
+0.03%
+0.58%
+3.41%
$ 21.68M
$ 175.52
429
Freysa
FreysaFAI
$ 0.002635
+0.88%
+5.60%
+2.57%
$ 21.61M
$ 25.84M
430
Nil Token
Nil TokenNIL
$ 0.04674
+2.54%
-3.94%
+3.62%
$ 21.57M
$ 13.70M
431
Zest Protocol
Zest ProtocolZEST
$ 0.14705
+0.25%
-2.30%
-4.98%
$ 21.46M
$ 553.42K
432
Nock
NockNOCK
$ 0.009717
-1.70%
-10.35%
+3.58%
$ 21.42M
$ 6.28M
433
Hyperlane
HyperlaneHYPER
$ 0.06316
-0.30%
-2.18%
-2.20%
$ 21.36M
$ 917.41K
434
SKALE
SKALESKL
$ 0.003425
+0.26%
-0.32%
-5.49%
$ 21.22M
$ 19.10M
435
Kyber Network
Kyber NetworkKNC
$ 0.1008
-0.40%
+0.80%
-3.63%
$ 21.09M
$ 487.98K
436
CyberConnect
CyberConnectCYBER
$ 0.2964
-0.87%
-0.77%
-5.18%
$ 20.80M
$ 188.21K
437
Yooldo Games
Yooldo GamesESPORTS
$ 0.03531
-0.03%
+0.31%
-10.84%
$ 20.80M
$ 1.60M
438
Arkham
ArkhamARKM
$ 0.09067
-0.01%
-1.83%
-8.52%
$ 20.39M
$ 670.15K
439
Based
BasedBASED
$ 0.08642
-1.04%
+14.38%
+17.72%
$ 20.11M
$ 5.53M
440
DODO
DODODODO
$ 0.01994
+0.45%
-6.53%
-9.71%
$ 19.89M
$ 8.10M
441
Wootrade Network
Wootrade NetworkWOO
$ 0.01053
-0.76%
-0.10%
-8.69%
$ 19.85M
$ 5.65M
442
Wojak
WojakWOJAK
$ 0.00000005961
-0.39%
-2.66%
+5.47%
$ 19.70M
$ 4.48T
443
BounceToken
BounceTokenAUCTION
$ 2.819
-0.21%
-0.39%
-6.38%
$ 19.51M
$ 17.33K
444
Smooth Love Potion
Smooth Love PotionSLP
$ 0.000541
-0.47%
+2.12%
-3.94%
$ 19.43M
$ 102.67M
445
Sapien
SapienSAPIEN
$ 0.07776
+0.01%
+0.56%
-5.49%
$ 19.42M
$ 889.08K
446
Codatta
CodattaXNY
$ 0.007658
+5.49%
+6.71%
+10.09%
$ 19.40M
$ 20.61M
447
ABEY
ABEYABEY
$ 0.01855
-0.27%
+2.15%
+15.16%
$ 19.36M
$ 595.97K
448
Constellation
ConstellationDAG
$ 0.00672
-0.03%
+1.57%
-5.08%
$ 19.34M
$ 8.60M
449
STEPN
STEPNSTEPN
$ 0.006211
-0.34%
-1.85%
-10.03%
$ 19.30M
$ 9.08M
450
CETUS
CETUSCETUS
$ 0.02114
-6.71%
+0.74%
+8.67%
$ 19.25M
$ 4.99M
451
STEEM
STEEMSTEEM
$ 0.03499
-0.65%
+0.32%
-5.95%
$ 19.23M
$ 2.13M
452
B3 Base
B3 BaseB3
$ 0.000411
-0.48%
-1.20%
-6.80%
$ 19.08M
$ 128.37M
453
Pundi X
Pundi XPUNDIX
$ 0.07364
+0.01%
-0.78%
-5.75%
$ 19.03M
$ 719.17K
454
ChainGPT
ChainGPTCGPT
$ 0.020326
-0.46%
-2.72%
-5.63%
$ 18.94M
$ 3.42M
455
$ 0.1966
0.00%
+0.51%
-1.20%
$ 18.94M
$ 257.67K
456
IOSToken
IOSTokenIOST
$ 0.0005598
-0.23%
+0.43%
-8.78%
$ 18.93M
$ 116.61M
457
$ 85.47
-0.51%
-0.58%
-0.33%
$ 18.90M
$ 695.60
458
Nosana
NosanaNOS
$ 0.26304
-0.09%
+2.63%
+0.32%
$ 18.87M
$ 252.96K
459
OpenServ
OpenServSERV
$ 0.02434
0.00%
+0.25%
-13.87%
$ 18.74M
$ 77.11K
460
Chia Network
Chia NetworkXCH
$ 1.314
-0.38%
+2.37%
-0.69%
$ 18.68M
$ 56.80K
461
Aevo
AevoAEVO
$ 0.02039
-1.17%
+2.58%
-2.59%
$ 18.62M
$ 3.15M
462
OpenGradient
OpenGradientOPG
$ 0.09742
-1.92%
+5.12%
+4.31%
$ 18.60M
$ 963.83K
463
Public Masterpiece
Public MasterpiecePMT
$ 0.10073
+0.07%
+0.10%
-1.04%
$ 18.46M
$ 1.53M
464
UPCX
UPCXUPC
$ 0.1375
-0.29%
+3.29%
+1.47%
$ 18.45M
$ 26.87M
465
Phala
PhalaPHA
$ 0.02182
-0.64%
-0.77%
-13.24%
$ 18.33M
$ 2.77M
466
Aleo
AleoALEO
$ 0.01533
0.00%
-1.79%
-3.89%
$ 18.24M
$ 3.65M
467
Starpower
StarpowerSTAR
$ 0.0982
+0.10%
+5.60%
+5.72%
$ 18.24M
$ 312.69K
468
CARV
CARVCARV
$ 0.02988
-1.58%
-1.09%
-2.67%
$ 18.21M
$ 1.87M
469
STORJ
STORJSTORJ
$ 0.04284
-0.70%
-0.95%
-3.83%
$ 18.13M
$ 1.44M
470
$ 105.64
-0.03%
+0.21%
+1.91%
$ 17.89M
$ 530.11
471
Metis
MetisMETIS
$ 2.374
-0.71%
-0.50%
-5.56%
$ 17.80M
$ 23.04K
472
MEET48
MEET48IDOL
$ 0.01702
0.00%
+1.25%
+3.03%
$ 17.80M
$ 3.62M
473
Aixbt
AixbtAIXBT
$ 0.01785
-0.50%
+0.17%
-6.27%
$ 17.78M
$ 3.07M
474
DOGS
DOGSDOGS
$ 0.00003436
-0.41%
-0.61%
-6.40%
$ 17.76M
$ 1.50B
475
CertiK
CertiKCTK
$ 0.11166
-0.11%
+4.61%
-4.23%
$ 17.72M
$ 526.49K
476
BULLA
BULLABULLA
$ 0.01766
+1.94%
+10.69%
+14.27%
$ 17.71M
$ 18.89M
477
ARK
ARKARK
$ 0.08883
-0.42%
-1.24%
-5.85%
$ 17.50M
$ 609.22K
478
Power Protocol
Power ProtocolPOWER
$ 0.08266
-0.47%
-0.45%
-10.08%
$ 17.31M
$ 3.55M
479
GIGACHAD
GIGACHADGIGA
$ 0.001858
0.00%
+1.86%
-7.33%
$ 17.28M
$ 30.52M
480
Bonfida
BonfidaFIDA
$ 0.01745
-0.23%
-0.51%
-3.98%
$ 17.23M
$ 3.04M
481
Bless
BlessBLESS
$ 0.008869
-1.76%
-11.92%
-27.95%
$ 17.23M
$ 24.03M
482
STBL
STBLSTBL
$ 0.02448
+0.87%
-0.73%
+2.94%
$ 17.14M
$ 2.56M
483
Pippin
PippinPIPPIN
$ 0.017149
-0.71%
-0.65%
-5.64%
$ 17.08M
$ 5.17M
484
Symbol
SymbolXYM
$ 0.002604
-0.15%
-1.66%
-1.51%
$ 16.98M
$ 21.03M
485
WAX
WAXWAXP
$ 0.003661
-0.08%
+0.14%
-7.25%
$ 16.86M
$ 17.49M
486
Ergo
ErgoERG
$ 0.2016
+0.35%
-1.76%
-14.57%
$ 16.74M
$ 283.63K
487
Clearpool
ClearpoolCPOOL
$ 0.01707
+0.53%
+0.12%
-5.74%
$ 16.66M
$ 3.62M
488
Flux
FluxFLUX
$ 0.04053
-1.08%
+0.90%
-5.84%
$ 16.61M
$ 1.63M
489
Pixels
PixelsPIXEL
$ 0.004898
-17.22%
+7.60%
+8.46%
$ 16.52M
$ 21.51M
490
API3
API3API3
$ 0.1912
+0.21%
-1.04%
-1.70%
$ 16.49M
$ 332.26K
491
Edge
EdgeEDGE1
$ 0.06458
-0.55%
+3.91%
+5.66%
$ 16.35M
$ 992.90K
492
USUAL
USUALUSUAL
$ 0.008909
-0.63%
-0.54%
-2.63%
$ 16.29M
$ 6.53M
493
Celer Network
Celer NetworkCELR
$ 0.002089
-0.10%
+1.31%
+6.70%
$ 16.29M
$ 27.93M
494
Infinex
InfinexINX
$ 0.008072
-0.16%
-1.74%
+0.44%
$ 16.22M
$ 10.89M
495
IQ
IQIQ
$ 0.0006159
+0.02%
+0.11%
-6.18%
$ 16.22M
$ 89.96M
496
HumidiFi
HumidiFiWET
$ 0.07095
+0.57%
-2.57%
+2.91%
$ 16.20M
$ 1.26M
497
Pocket Network
Pocket NetworkPOKT
$ 0.006817
0.00%
+1.43%
+0.37%
$ 15.95M
$ 174.43K
498
dKargo
dKargoDKA
$ 0.003191
-0.41%
-2.22%
-3.65%
$ 15.86M
$ 18.86M
499
AEON
AEONAEON
$ 0.0846
-0.36%
+11.50%
+54.63%
$ 15.81M
$ 8.53M
500
Banana Gun
Banana GunBANANA
$ 3.94
-0.58%
-1.11%
+5.90%
$ 15.77M
$ 18.48K
501
MUBARAK
MUBARAKMUBARAK
$ 0.016441
+1.51%
-6.83%
-20.28%
$ 15.69M
$ 7.42M
502
Tensor
TensorTNSR
$ 0.0322
-0.71%
-0.12%
-0.16%
$ 15.67M
$ 1.81M
503
Cobak Token
Cobak TokenCBK
$ 0.157
-0.19%
-0.51%
-6.06%
$ 15.66M
$ 351.32K
504
Recall
RecallRECALL
$ 0.04955
+0.22%
-1.87%
+3.91%
$ 15.66M
$ 1.80M
505
Velodrome Finance
Velodrome FinanceVELODROME
$ 0.01675
-0.36%
0.00%
-3.35%
$ 15.33M
$ 2.96M
506
NYM
NYMNYM
$ 0.01838
+0.16%
0.00%
-5.76%
$ 15.30M
$ 3.09M
507
Sign
SignSIGN
$ 0.006626
-0.80%
+2.63%
-4.20%
$ 15.17M
$ 8.49M
508
Fusionist
FusionistACE
$ 0.1456
+0.90%
-31.48%
+24.70%
$ 15.15M
$ 4.39M
509
Yield Guild Games
Yield Guild GamesYGG
$ 0.02007
-1.15%
+1.12%
-0.40%
$ 15.09M
$ 2.67M
510
Yei Finance
Yei FinanceCLO
$ 0.11571
-0.02%
+0.21%
+17.04%
$ 14.98M
$ 595.75K
511
OLAXBT
OLAXBTAIO
$ 0.06489
+3.83%
+37.62%
+45.30%
$ 14.87M
$ 3.04M
512
Blast
BlastBLAST
$ 0.0002345
+0.04%
0.00%
-7.50%
$ 14.85M
$ 228.54M
513
Xai
XaiXAI
$ 0.006999
-3.90%
+9.94%
+3.40%
$ 14.76M
$ 20.77M
514
CZ S DOG
CZ S DOGBROCCOLI
$ 0.0154
-0.26%
-3.55%
-21.38%
$ 14.72M
$ 4.45M
515
$ 86.12
+0.16%
+1.30%
-5.25%
$ 14.66M
$ 639.85
516
$ 499.53
-0.01%
+0.17%
+0.22%
$ 14.62M
$ 115.22
517
Ava AI
Ava AIAVAAI
$ 0.014442
-1.66%
+4.20%
+79.80%
$ 14.61M
$ 5.32M
518
QuarkChain
QuarkChainQKC
$ 0.002001
-0.25%
+0.05%
+0.55%
$ 14.49M
$ 26.89M
519
Coin98
Coin98C98
$ 0.01444
-0.96%
+1.76%
-2.04%
$ 14.42M
$ 4.86M
520
$ 101.4
+0.04%
+0.04%
+0.12%
$ 14.37M
$ 549.79
521
Lumia
LumiaLUMIA
$ 0.08171
+0.26%
+1.02%
+4.40%
$ 14.03M
$ 753.85K
522
MAGIC
MAGICMAGIC
$ 0.04174
-1.45%
+1.22%
-0.69%
$ 13.96M
$ 1.77M
523
Radicle
RadicleRAD
$ 0.2333
+0.51%
+0.99%
+11.60%
$ 13.87M
$ 373.14K
524
Taiko
TaikoTAIKO
$ 0.0716
-0.56%
0.00%
-1.80%
$ 13.82M
$ 753.51K
525
HARRY
HARRYHARRY
$ 0.013737
-2.19%
+4.62%
-5.24%
$ 13.72M
$ 4.59M
526
WalletConnect
WalletConnectWCT
$ 0.03426
-0.58%
+0.41%
-6.80%
$ 13.71M
$ 2.40M
527
$ 307.69
+0.21%
+0.09%
-2.40%
$ 13.64M
$ 184.03
528
Apertum
ApertumAPTM
$ 0.13755
+0.44%
+1.58%
-1.60%
$ 13.57M
$ 372.11K
529
Zentry
ZentryZENT
$ 0.001688
-0.18%
-4.19%
-5.37%
$ 13.55M
$ 32.32M
530
BounceBit
BounceBitBB
$ 0.01151
-0.52%
-7.28%
-16.44%
$ 13.48M
$ 28.76M
531
Autonomi
AutonomiAUTONOMI
$ 0.04014
0.00%
-0.10%
+1.49%
$ 13.44M
$ 2.35M
532
GCB TOKEN
GCB TOKENGCB
$ 0.01118
0.00%
0.00%
+4.10%
$ 13.44M
$ 457.19K
533
Animecoin
AnimecoinANIME
$ 0.002426
-0.49%
+0.29%
-6.52%
$ 13.41M
$ 21.58M
534
Spell Token
Spell TokenSPELL
$ 0.00007792
+0.05%
-1.07%
-2.22%
$ 13.37M
$ 685.25M
535
EVAA Protocol
EVAA ProtocolEVAA
$ 0.7489
-0.11%
-3.37%
-11.39%
$ 13.37M
$ 166.72K
536
Electroneum
ElectroneumETN
$ 0.000743
+0.13%
+3.49%
-2.37%
$ 13.34M
$ 119.58M
537
CORN
CORNCORN
$ 0.02541
-0.04%
-0.24%
-0.04%
$ 13.31M
$ 7.36M
538
Telos
TelosTLOS
$ 0.029438
-0.63%
-0.89%
+29.06%
$ 13.29M
$ 2.22M
539
OKZOO
OKZOOAIOT
$ 0.045281
+0.74%
-1.43%
+25.75%
$ 13.28M
$ 1.38M
540
$ 18.23
0.00%
-0.16%
-0.65%
$ 13.21M
$ 3.05K
541
CHR
CHRCHR
$ 0.01359
-1.53%
-0.44%
-5.05%
$ 13.20M
$ 3.77M
542
$ 82.1
+0.10%
+0.13%
+1.03%
$ 13.07M
$ 681.25
543
Mey Network
Mey NetworkMEY
$ 0.04594
0.00%
+3.35%
+7.44%
$ 13.06M
$ 7.63M
544
ARPA
ARPAARPA
$ 0.008608
-0.58%
+0.95%
-2.60%
$ 13.05M
$ 7.34M
545
Test
TestTST
$ 0.014154
-0.24%
-3.56%
-39.82%
$ 13.02M
$ 6.19M
546
$ 103.64
+0.16%
+1.19%
+0.39%
$ 13.01M
$ 581.97
547
$ 172.71
+0.25%
+0.10%
+2.18%
$ 12.99M
$ 336.35
548
AVA
AVAAVA
$ 0.1773
-0.34%
-1.89%
-11.11%
$ 12.96M
$ 283.12K
549
Goatseus Maximus
Goatseus MaximusGOAT
$ 0.01296
-0.31%
-1.00%
-11.07%
$ 12.93M
$ 4.43M
550
AO
AOAO
$ 1.809
+0.22%
+4.68%
+0.50%
$ 12.89M
$ 29.90K
551
JOE
JOEJOE
$ 0.02833
-1.33%
-1.78%
+2.66%
$ 12.88M
$ 2.00M
552
Big Time
Big TimeBIGTIME
$ 0.005196
-1.09%
+2.84%
-4.78%
$ 12.87M
$ 14.19M
553
Atlético de Madrid
Atlético de MadridATM
$ 1.5179
-0.87%
+0.15%
+1.14%
$ 12.84M
$ 41.14K
554
Simons Cat
Simons CatCAT
$ 0.000001686
+0.72%
+0.78%
-5.43%
$ 12.77M
$ 33.45B
555
Heima
HeimaHEI
$ 0.13217
+1.97%
-3.03%
-10.94%
$ 12.75M
$ 2.96M
556
Radix
RadixXRD
$ 0.0009443
-0.06%
+2.59%
+8.38%
$ 12.73M
$ 61.32M
557
Griffain.com
Griffain.comGRIFFAIN
$ 0.012606
+1.99%
-1.48%
+7.90%
$ 12.66M
$ 6.20M
558
tokenbot
tokenbotCLANKER
$ 12.83
-0.39%
+1.50%
-2.51%
$ 12.65M
$ 5.18K
559
My Neighbor Alice
My Neighbor AliceALICE
$ 0.1276
-1.23%
-0.28%
+4.91%
$ 12.58M
$ 1.29M
560
Fluent
FluentBLEND
$ 0.06272
-0.52%
-2.92%
-7.18%
$ 12.52M
$ 887.19K
561
Particle Network
Particle NetworkPARTI
$ 0.02294
+1.29%
+0.84%
-11.19%
$ 12.31M
$ 3.34M
562
Sonic SVM
Sonic SVMSONIC
$ 0.0183
-1.56%
-1.08%
-3.83%
$ 12.27M
$ 3.26M
563
Gains Network
Gains NetworkGNS
$ 0.5192
0.00%
-0.99%
-1.70%
$ 12.20M
$ 103.85K
564
Adventure Gold
Adventure GoldAGLD
$ 0.1569
-0.32%
-2.67%
-3.15%
$ 12.12M
$ 378.76K
565
HeyElsa
HeyElsaELSA
$ 0.04745
+0.13%
-0.29%
-19.72%
$ 12.12M
$ 2.21M
566
OG
OGOG
$ 2.529
-0.32%
-0.24%
-3.62%
$ 11.90M
$ 27.89K
567
KAIO
KAIOKAIO
$ 0.01746
+0.17%
-0.23%
-1.97%
$ 11.89M
$ 3.68M
568
Loopring
LoopringLRC
$ 0.008673
-0.08%
-1.89%
-11.20%
$ 11.85M
$ 6.07M
569
SynFutures
SynFuturesF
$ 0.002753
-1.43%
+0.62%
-4.71%
$ 11.80M
$ 22.74M
570
$ 112.04
+0.02%
-0.04%
-0.09%
$ 11.69M
$ 511.36
571
Epic Chain
Epic ChainEPIC
$ 0.3471
+0.26%
-7.45%
-30.52%
$ 11.68M
$ 568.56K
572
FIRO
FIROFIRO
$ 0.624
+0.03%
-1.75%
-0.35%
$ 11.67M
$ 95.87K
573
ROGIN.AI
ROGIN.AIROG
$ 0.1723
+0.76%
+1.35%
-2.16%
$ 11.54M
$ 4.51K
574
Mira
MiraMIRA
$ 0.03871
-0.85%
-2.47%
-7.68%
$ 11.47M
$ 1.45M
575
FLock.io
FLock.ioFLOCK
$ 0.02937
0.00%
-1.71%
-0.24%
$ 11.44M
$ 66.55K
576
Boundless
BoundlessZKC
$ 0.03778
-0.29%
-0.45%
-4.89%
$ 11.41M
$ 1.83M
577
AriaAI
AriaAIARIA
$ 0.03311
-0.66%
+3.44%
+2.38%
$ 11.37M
$ 1.90M
578
Eesee
EeseeESE
$ 0.012048
+0.11%
-1.56%
+6.77%
$ 11.36M
$ 6.49M
579
Orderly Network
Orderly NetworkORDER
$ 0.0291
-0.68%
-2.02%
+1.04%
$ 11.34M
$ 2.79M
580
Moviebloc
MovieblocMBL
$ 0.0005829
+0.17%
+0.24%
-7.05%
$ 11.32M
$ 96.43M
581
INFINIT
INFINITIN
$ 0.03262
-0.21%
+2.89%
-2.27%
$ 11.30M
$ 1.84M
582
$ 112.71
-0.08%
-0.12%
+2.02%
$ 11.29M
$ 511.61
583
Hamster Kombat
Hamster KombatHMSTR
$ 0.0001758
+0.11%
-0.85%
-8.65%
$ 11.28M
$ 399.86M
584
zkPass
zkPassZKP
$ 0.04057
-0.32%
-0.59%
-10.56%
$ 11.18M
$ 1.68M
585
Handy
HandyHANDY
$ 0.0016946
-0.20%
+4.23%
-8.06%
$ 11.18M
$ 35.14M
586
MGO
MGOMGO
$ 0.00695
+0.01%
-0.30%
-13.14%
$ 11.14M
$ 11.45M
587
Just a chill guy
Just a chill guyCHILLGUY
$ 0.011254
-0.94%
+4.08%
+1.07%
$ 11.11M
$ 6.00M
588
SaucerSwap
SaucerSwapSAUCE
$ 0.01218
0.00%
-0.08%
-6.24%
$ 11.04M
$ 15.93K
589
Harmony
HarmonyONE
$ 0.0007347
+0.63%
-0.18%
-42.57%
$ 10.94M
$ 323.06M
590
Citrea
CitreaCTR
$ 0.009054
-1.17%
+4.43%
+14.24%
$ 10.83M
$ 7.25M
591
Origin
OriginOGN
$ 0.01631
-0.79%
+0.74%
-2.63%
$ 10.80M
$ 2.95M
592
Vow
VowVOW
$ 0.03001
+0.03%
+4.20%
+20.86%
$ 10.69M
$ 2.45M
593
Chintai Network
Chintai NetworkCHEX
$ 0.008545
-0.41%
+1.52%
-16.68%
$ 10.68M
$ 6.71M
594
$ 513.41
+0.01%
-0.66%
+5.53%
$ 10.58M
$ 110.46
595
$ 0.01486
+0.07%
+1.23%
-5.11%
$ 10.58M
$ 3.68M
596
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds TriliumTLM
$ 0.001568
-0.57%
-1.23%
-1.72%
$ 10.54M
$ 41.70M
597
Prompt
PromptPROMPT
$ 0.02306
-0.52%
+0.35%
-1.04%
$ 10.52M
$ 3.06M
598
INIT
INITINIT
$ 0.05305
+1.86%
+3.58%
-0.21%
$ 10.48M
$ 1.12M
599
$ 427.99
-0.01%
-0.29%
+0.88%
$ 10.47M
$ 142.27
600
CMC 20 Index DTF
CMC 20 Index DTFCMC20
$ 128.63
0.00%
+0.83%
-2.26%
$ 10.44M
$ 4.09
601
4
44
$ 0.010693
+1.79%
+2.09%
-16.27%
$ 10.43M
$ 15.58M
602
Dolomite
DolomiteDOLO
$ 0.02288
-2.46%
+10.93%
-0.04%
$ 10.31M
$ 6.16M
603
Diamante
DiamanteDIAM
$ 0.005185
-0.12%
-0.42%
+1.13%
$ 10.29M
$ 10.16M
604
Gods Unchained
Gods UnchainedGODS
$ 0.02371
-0.55%
-0.88%
+14.54%
$ 10.27M
$ 2.41M
605
Katana Network
Katana NetworkKAT
$ 0.004336
0.00%
-0.25%
-7.84%
$ 10.16M
$ 29.64M
606
Superform
SuperformSUPERFORM
$ 0.05257
+0.11%
-0.23%
-9.10%
$ 10.09M
$ 1.05M
607
USAT
USATUSAT
$ 0.9995
-0.02%
-0.02%
-0.02%
$ 10.00M
$ 54.14K
608
$ 82.44
+0.50%
-0.23%
+1.45%
$ 9.98M
$ 674.30
609
Rizenet Token
Rizenet TokenRIZE
$ 0.005006
+0.70%
-1.27%
-14.18%
$ 9.93M
$ 7.70M
610
Bubblemaps
BubblemapsBMT
$ 0.01476
-0.14%
-13.70%
-50.20%
$ 9.89M
$ 11.91M
611
IX Swap
IX SwapIXS
$ 0.0548
-0.18%
+0.18%
-14.53%
$ 9.85M
$ 1.04M
612
Space and Time
Space and TimeSXT
$ 0.007059
-0.64%
-1.08%
-9.41%
$ 9.84M
$ 9.27M
613
Moonriver
MoonriverMOVR
$ 0.8032
-0.46%
+3.91%
-30.89%
$ 9.84M
$ 222.05K
614
Portal
PortalPORTAL
$ 0.011666
+1.12%
+1.83%
+0.27%
$ 9.83M
$ 7.61M
615
yieldbasis
yieldbasisYB
$ 0.07993
-0.06%
+0.53%
+8.85%
$ 9.74M
$ 829.53K
616
Sleepless AI
Sleepless AISLEEPLESSAI
$ 0.01784
-0.40%
+2.05%
-3.81%
$ 9.70M
$ 4.52M
617
$ 94.1
+0.11%
+0.89%
-6.97%
$ 9.69M
$ 546.04
618
SCRT
SCRTSCRT
$ 0.02826
+0.11%
+4.69%
-11.94%
$ 9.64M
$ 2.48M
619
ALI
ALIALI
$ 0.001049
+0.86%
+0.48%
-0.76%
$ 9.58M
$ 7.67M
620
$ 505.05
+0.07%
+0.45%
+1.94%
$ 9.58M
$ 110.03
621
The AI Prophecy
The AI ProphecyACT
$ 0.01011
-0.21%
+2.34%
-11.93%
$ 9.58M
$ 6.17M
622
KernelDAO
KernelDAOKERNEL
$ 0.03343
-1.42%
+0.30%
-7.75%
$ 9.55M
$ 1.65M
623
Aura
AuraAURASOL
$ 0.00994
+0.42%
-0.82%
-10.19%
$ 9.54M
$ 5.71M
624
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAPBONE
$ 0.04125
+0.24%
-2.75%
-6.17%
$ 9.51M
$ 1.42M
625
Opinion
OpinionOPN
$ 0.05236
+0.69%
+7.41%
-3.01%
$ 9.46M
$ 1.15M
626
BENQI
BENQIBENQI
$ 0.001309
-0.30%
0.00%
-1.50%
$ 9.43M
$ 37.22M
627
Ninja Squad Token
Ninja Squad TokenNST
$ 1.094
+0.09%
-1.79%
-5.19%
$ 9.43M
$ 61.96K
628
SuperRare
SuperRareRARE
$ 0.01144
-0.26%
-2.14%
-14.27%
$ 9.42M
$ 8.73M
629
Lagrange
LagrangeLA
$ 0.04828
-0.02%
-3.56%
-12.19%
$ 9.30M
$ 1.34M
630
KishuInu
KishuInuKISHU
$ 0.00000000009971
+0.79%
+0.46%
+0.25%
$ 9.29M
$ 582.86T
631
MWX AI
MWX AIMWXT
$ 0.05504
+0.16%
-1.01%
-1.63%
$ 9.23M
$ 1.42M
632
heyAura
heyAuraADX
$ 0.062
+0.48%
+0.48%
-2.96%
$ 9.20M
$ 92.50K
633
Everlyn AI
Everlyn AILYN
$ 0.03569
-0.25%
-1.08%
-0.06%
$ 9.11M
$ 2.01M
634
ORIGYN
ORIGYNOGY
$ 0.0011615
0.00%
+0.02%
+13.62%
$ 9.09M
$ 12.42M
635
VENOM
VENOMVENOM
$ 0.009156
+2.13%
-2.15%
-7.28%
$ 9.09M
$ 6.09M
636
Fartboy
FartboyFARTBOY
$ 0.00908
-0.09%
-4.12%
+5.66%
$ 9.06M
$ 7.12M
637
QUAI
QUAIQUAI
$ 0.011529
+0.13%
-0.70%
-5.40%
$ 9.01M
$ 7.15M
638
Newton Protocol
Newton ProtocolNEWT
$ 0.03727
-0.37%
-4.02%
-4.90%
$ 9.00M
$ 1.64M
639
DeAgentAI
DeAgentAIAIA
$ 0.06962
+0.55%
+2.56%
+3.16%
$ 8.99M
$ 1.55M
640
Doodles
DoodlesDOOD
$ 0.001146
-0.52%
+1.41%
-18.27%
$ 8.97M
$ 50.75M
641
ERA
ERAERA
$ 0.06038
-0.28%
-1.08%
-11.37%
$ 8.96M
$ 983.34K
642
StablR USD
StablR USDUSDR
$ 0.4192
0.00%
-0.92%
+2.17%
$ 8.95M
$ 45.26
643
Cookie DAO
Cookie DAOCOOKIE
$ 0.011637
-0.10%
-0.79%
-7.47%
$ 8.86M
$ 6.97M
644
FIGHT
FIGHTFIGHT
$ 0.004324
+0.84%
+4.98%
+18.69%
$ 8.86M
$ 24.70M
645
Koma Inu
Koma InuKOMA
$ 0.01435
+0.07%
+8.57%
+10.11%
$ 8.86M
$ 1.29M
646
Toko Token
Toko TokenTKO
$ 0.05154
+0.19%
+1.37%
-1.31%
$ 8.80M
$ 1.10M
647
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud NetworkACN
$ 0.004907
+0.25%
+0.70%
-6.37%
$ 8.75M
$ 59.21M
648
Stakestone
StakestoneSTO
$ 0.0388
-0.36%
-0.69%
-5.47%
$ 8.72M
$ 1.65M
649
swarms
swarmsSWARMS
$ 0.008658
+0.16%
+1.95%
+6.84%
$ 8.69M
$ 7.97M
650
Moonbeam
MoonbeamGLMR
$ 0.007388
-0.73%
-2.12%
-14.44%
$ 8.67M
$ 8.37M
651
HP
HPHP
$ 0.006188
-0.02%
+0.98%
-8.70%
$ 8.57M
$ 3.35M
652
Boba
BobaBOBA
$ 0.01738
0.00%
-0.86%
-8.30%
$ 8.56M
$ 3.23M
653
Maverick Protocol
Maverick ProtocolMAV
$ 0.009254
-0.74%
+0.94%
+2.62%
$ 8.55M
$ 6.23M
654
Bella
BellaBEL
$ 0.10584
-0.38%
+0.76%
-1.24%
$ 8.46M
$ 534.09K
655
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart DustUFD
$ 0.008443
+0.05%
-4.61%
-6.72%
$ 8.45M
$ 6.15M
656
Hemi
HemiHEMI
$ 0.008443
+1.33%
+60.08%
+62.74%
$ 8.43M
$ 89.05M
657
Bert
BertBERT
$ 0.008586
+0.09%
-0.07%
-2.81%
$ 8.32M
$ 6.83M
658
AI COMPANIONS
AI COMPANIONSAIC
$ 0.011049
-0.06%
-1.11%
-8.92%
$ 8.29M
$ 5.06M
659
PONKE
PONKEPONKE
$ 0.01487
-0.54%
+0.20%
-8.36%
$ 8.22M
$ 3.84M
660
MyShell Token
MyShell TokenSHELL
$ 0.02087
-0.86%
+2.41%
+3.64%
$ 8.17M
$ 3.89M
661
Limitless
LimitlessLMTS
$ 0.06196
-0.94%
-0.61%
-1.34%
$ 8.15M
$ 866.87K
662
THENA
THENATHE
$ 0.06188
-0.71%
+1.86%
-3.69%
$ 8.15M
$ 1.20M
663
Dymension
DymensionDYM
$ 0.01493
-1.26%
-0.20%
-0.40%
$ 8.10M
$ 3.56M
664
BeatSwap
BeatSwapBTX
$ 0.03552
+0.06%
-0.73%
-10.61%
$ 7.99M
$ 1.57M
665
Decentrawood
DecentrawoodDEOD
$ 0.017096
-0.15%
+0.83%
-14.47%
$ 7.94M
$ 7.36M
666
Heroes of Mavia
Heroes of MaviaMAVIA
$ 0.03214
-1.32%
+5.60%
+4.60%
$ 7.92M
$ 2.01M
667
Energy Web
Energy WebEWT
$ 0.2613
-0.11%
+1.87%
-9.30%
$ 7.86M
$ 77.22K
668
$ 280.63
+0.19%
+0.59%
-0.93%
$ 7.82M
$ 197.13
669
Paris Saint-Germain
Paris Saint-GermainPSG
$ 0.4834
+0.08%
-0.84%
-7.17%
$ 7.79M
$ 114.51K
670
Bitlight Labs
Bitlight LabsLIGHT
$ 0.1783
+0.22%
+5.13%
+17.24%
$ 7.67M
$ 468.16K
671
Orchid
OrchidOXT
$ 0.007645
-2.85%
-5.69%
-23.73%
$ 7.64M
$ 7.75M
672
Forta
FortaFORT
$ 0.012
+0.08%
-2.36%
-5.36%
$ 7.63M
$ 4.59M
673
Redbelly Network
Redbelly NetworkRBNT
$ 0.002871
0.00%
-0.79%
-8.47%
$ 7.62M
$ 19.57M
674
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan TokenSANTOS
$ 0.4712
-0.46%
-0.53%
-3.68%
$ 7.58M
$ 118.12K
675
$ 67.45
+0.91%
+0.64%
+2.54%
$ 7.58M
$ 829.00
676
Gitcoin
GitcoinGTC
$ 0.08635
-0.35%
+1.10%
-1.98%
$ 7.54M
$ 677.16K
677
PepeCoin
PepeCoinPEPECOIN
$ 0.07055
+0.01%
-0.45%
-10.88%
$ 7.54M
$ 787.88K
678
Resistance Dog
Resistance DogREDO
$ 0.07587
+0.24%
+7.49%
-0.42%
$ 7.52M
$ 816.38K
679
FirmaChain
FirmaChainFCT2
$ 0.00608
0.00%
-0.49%
-9.23%
$ 7.45M
$ 897.92K
680
UCN
UCNUCN
$ 148.44
-0.20%
+0.56%
-2.00%
$ 7.42M
$ 400.91
681
Abelian
AbelianABEL
$ 0.06295
0.00%
-0.36%
-2.80%
$ 7.41M
$ 193.51K
682
balancer
balancerBAL
$ 0.10552
+0.06%
+0.79%
-2.65%
$ 7.38M
$ 511.15K
683
AS Roma
AS RomaASR
$ 0.8524
-0.09%
-0.29%
-1.99%
$ 7.38M
$ 62.76K
684
SOPH
SOPHSOPH
$ 0.003642
-0.84%
+3.78%
-8.51%
$ 7.31M
$ 15.83M
685
PEP
PEPPEP
$ 0.0000709
+0.14%
+6.01%
+15.93%
$ 7.27M
$ 32.82M
686
Fuel
FuelFUEL
$ 0.00087
+2.35%
+2.35%
+1.16%
$ 7.24M
$ 1.07M
687
Daddy Tate
Daddy TateDADDY
$ 0.0121
-0.44%
-1.81%
-5.99%
$ 7.24M
$ 4.48M
688
$ 264.63
+0.36%
+0.03%
-3.84%
$ 7.23M
$ 211.49
689
Haedal Protocol
Haedal ProtocolHAEDAL
$ 0.01704
-1.11%
+2.47%
+2.41%
$ 7.22M
$ 3.55M
690
Resolv
ResolvRESOLV
$ 0.01785
-0.11%
+2.67%
+1.26%
$ 7.19M
$ 3.56M
691
$ 76.91
+0.60%
+0.81%
+2.75%
$ 7.16M
$ 738.52
692
VERONA
VERONAVERONA
$ 0.1009
0.00%
+0.70%
-4.99%
$ 7.15M
$ 19.46K
693
AVAIL
AVAILAVAIL
$ 0.001837
-0.33%
-2.96%
-11.29%
$ 7.12M
$ 27.11M
694
GUNZ
GUNZGUN
$ 0.003013
-0.43%
-0.10%
-10.91%
$ 7.12M
$ 38.35M
695
Broccoli
BroccoliBROCCOLIF3B
$ 0.007087
+0.78%
+0.48%
+6.55%
$ 7.10M
$ 9.40M
696
Drift Protocol
Drift ProtocolDRIFT
$ 0.01135
-0.62%
0.00%
-14.64%
$ 6.92M
$ 4.92M
697
TOWNS
TOWNSTOWNS
$ 0.002296
+0.13%
+3.56%
-7.62%
$ 6.92M
$ 31.07M
698
Stader
StaderSD
$ 0.0971
0.00%
-1.32%
-10.09%
$ 6.87M
$ 527.81K
699
$ 140.09
-0.11%
+0.67%
+1.83%
$ 6.83M
$ 415.74
700
$ 594.04
+0.09%
+0.51%
-0.57%
$ 6.83M
$ 92.95
701
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanTokenALPINE
$ 0.3175
-0.31%
+0.92%
-3.20%
$ 6.77M
$ 212.84K
702
Peercoin
PeercoinPPC
$ 0.2218
0.00%
0.00%
-2.51%
$ 6.71M
$ 255.79
703
FC Barcelona FT
FC Barcelona FTBAR
$ 0.2633
+0.19%
0.00%
-2.70%
$ 6.66M
$ 277.98K
704
Vine Coin
Vine CoinVINE
$ 0.006631
+0.09%
+0.29%
-12.75%
$ 6.64M
$ 9.37M
705
StablR Euro
StablR EuroEURR
$ 0.5561
0.00%
0.00%
+1.27%
$ 6.61M
$ 1.88
706
Access Protocol
Access ProtocolACS
$ 0.0001281
-0.47%
-0.62%
-1.54%
$ 6.59M
$ 428.88M
707
Nimiq
NimiqNIM
$ 0.000464
0.00%
-2.11%
+0.87%
$ 6.56M
$ 27.87M
708
Soil
SoilSOIL
$ 0.09439
+2.09%
-1.64%
-8.02%
$ 6.55M
$ 320.18K
709
$ 395.26
-0.08%
-0.54%
-7.52%
$ 6.54M
$ 147.04
710
MindNetwork FHE
MindNetwork FHEFHE
$ 0.0265
-0.46%
+8.55%
+2.31%
$ 6.51M
$ 8.90M
711
Apu Apustaja
Apu ApustajaAPU
$ 0.0000192
0.00%
-0.10%
-2.09%
$ 6.49M
$ 1.78M
712
$ 150.06
+0.43%
+0.04%
-3.76%
$ 6.48M
$ 377.58
713
WilderWorld
WilderWorldWILD
$ 0.01287
-0.08%
-1.53%
-10.69%
$ 6.43M
$ 4.47M
714
$ 1,664.88
-0.04%
+1.25%
+36.37%
$ 6.41M
$ 36.51
715
Portal To Bitcoin
Portal To BitcoinPTB
$ 0.0008763
+0.41%
+0.79%
-2.03%
$ 6.37M
$ 63.76M
716
ELA
ELAELA
$ 0.2729
0.00%
-1.30%
+3.21%
$ 6.31M
$ 2.04K
717
OmiseGo
OmiseGoOMG
$ 0.04454
0.00%
-0.56%
-0.65%
$ 6.25M
$ 1.18M
718
Agoras
AgorasAGRS
$ 0.2062
0.00%
+2.03%
+5.96%
$ 6.16M
$ 85.36K
719
Quickswap
QuickswapQUICK
$ 0.00816
-0.68%
+0.37%
-2.26%
$ 6.14M
$ 6.73M
720
LUKSO
LUKSOLYX
$ 0.2002
-0.25%
-3.24%
-8.28%
$ 6.12M
$ 147.97K
721
$ 151.67
-0.32%
+0.50%
+1.36%
$ 6.10M
$ 344.03
722
MANSORY
MANSORYMNSRY
$ 0.006674
0.00%
-0.27%
-1.91%
$ 6.01M
$ 4.56M
723
LimeWire
LimeWireLMWR
$ 0.012959
+0.15%
-2.84%
+2.76%
$ 5.94M
$ 4.29M
724
Kekius Maximus
Kekius MaximusKEKIUS
$ 0.005867
+0.27%
-8.38%
+6.28%
$ 5.87M
$ 14.00M
725
Puffer
PufferPUFFER
$ 0.0122
0.00%
-3.20%
-6.20%
$ 5.85M
$ 4.77M
726
MARBLEX
MARBLEXMBX
$ 0.02102
-0.09%
+0.57%
-6.32%
$ 5.85M
$ 2.64M
727
Marlin POND
Marlin PONDPOND
$ 0.0007025
+0.07%
-0.14%
-5.52%
$ 5.79M
$ 76.15M
728
TARS Protocol
TARS ProtocolTAI
$ 0.006477
-0.96%
-4.00%
-10.29%
$ 5.78M
$ 9.08M
729
NAVI Protocol
NAVI ProtocolNAVX
$ 0.007014
-0.04%
-0.47%
-10.41%
$ 5.73M
$ 7.67M
730
$ 230.63
-0.25%
-0.50%
+1.18%
$ 5.70M
$ 239.04
731
MAPO
MAPOMAPO
$ 0.0008969
+1.38%
+0.04%
+0.47%
$ 5.64M
$ 29.60M
732
Radio Caca
Radio CacaRACA
$ 0.00001365
-0.65%
+0.29%
-4.54%
$ 5.62M
$ 4.22B
733
Upland
UplandSPARKLET
$ 0.02099
0.00%
0.00%
+5.06%
$ 5.61M
$ 286.56K
734
Alltoscan
AlltoscanATS
$ 0.07462
-1.03%
+4.48%
+6.80%
$ 5.60M
$ 5.09M
735
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan TokenPORTO
$ 0.428
-0.12%
-1.08%
-7.07%
$ 5.57M
$ 129.36K
736
SYMM
SYMMSYMM
$ 0.0335
-0.89%
-6.16%
+2.76%
$ 5.53M
$ 143.96K
737
Hashflow
HashflowHFT
$ 0.006525
+0.41%
-15.93%
-28.95%
$ 5.49M
$ 9.16M
738
ELYSIA
ELYSIAEL
$ 0.001117
+1.73%
+5.68%
+4.69%
$ 5.47M
$ 20.77M
739
$ 139.91
0.00%
+0.47%
+1.83%
$ 5.43M
$ 441.46
740
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNEGUA
$ 0.04431
+0.14%
+9.02%
+6.01%
$ 5.43M
$ 5.06M
741
Bitrise
BitriseBRISE
$ 0.00000001376
+0.22%
-1.72%
-6.29%
$ 5.42M
$ 3.86T
742
AUKI
AUKIAUKI
$ 0.004296
0.00%
-2.45%
-5.98%
$ 5.39M
$ 313.86K
743
Pitbull
PitbullPIT
$ 0.0000000001337
+0.22%
+3.16%
+2.29%
$ 5.38M
$ 425.94T
744
X Empire
X EmpireXEMPIRE
$ 0.000007746
-0.28%
-0.73%
-15.99%
$ 5.34M
$ 7.34B
745
SAGA
SAGASAGA
$ 0.01321
-0.83%
+0.15%
-12.36%
$ 5.33M
$ 5.73M
746
Realio
RealioRIO
$ 0.03323
0.00%
-4.72%
-6.95%
$ 5.28M
$ 854.34K
747
Minswap
MinswapMIN
$ 0.002996
+0.77%
-1.51%
-7.19%
$ 5.21M
$ 6.18M
748
pumpBTC
pumpBTCPUMPBTC
$ 0.010472
-0.26%
+0.59%
-4.70%
$ 5.20M
$ 5.26M
749
Supra
SupraSUPRA
$ 0.0001782
-0.28%
+4.01%
-6.68%
$ 5.19M
$ 511.89M
750
$ 1,185.77
-0.07%
-0.01%
+0.04%
$ 5.16M
$ 51.07
751
Andy
AndyANDYETH
$ 0.000005125
-0.04%
-1.40%
-3.96%
$ 5.12M
$ 11.13B
752
COQ INU
COQ INUCOQ
$ 0.00000007282
-0.14%
-3.80%
-9.48%
$ 5.06M
$ 758.95B
753
SquidGrow
SquidGrowSQGROW
$ 0.005126
+2.52%
+5.23%
-13.15%
$ 5.05M
$ 245.75K
754
Polkastarter
PolkastarterPOLS
$ 0.05098
-0.14%
-1.92%
-2.54%
$ 5.02M
$ 1.19M
755
SmarDex
SmarDexSDEX
$ 0.000509
0.00%
0.00%
-2.12%
$ 4.99M
$ 114.52K
756
Layer3
Layer3L3
$ 0.004032
-0.20%
+0.02%
-10.30%
$ 4.99M
$ 14.05M
757
Mitosis
MitosisMITO
$ 0.02545
+0.24%
+0.83%
+9.22%
$ 4.98M
$ 2.20M
758
Brickken
BrickkenBKN
$ 0.06085
0.00%
+1.06%
-1.79%
$ 4.96M
$ 599.22K
759
Delysium
DelysiumAGI
$ 0.00246
-0.12%
-1.32%
-16.48%
$ 4.93M
$ 23.74M
760
DOGINME
DOGINMEDOGINME
$ 0.00007923
+8.21%
+27.93%
+18.97%
$ 4.93M
$ 1.26B
761
ANyONe Protocol
ANyONe ProtocolANYONE
$ 0.0501
0.00%
-1.57%
-0.40%
$ 4.88M
$ 56.70K
762
Paal AI
Paal AIPAAL
$ 0.00485
-0.10%
-0.53%
-9.53%
$ 4.84M
$ 11.66M
763
Nomina
NominaNOM
$ 0.001659
-0.48%
+0.12%
+0.42%
$ 4.83M
$ 42.88M
764
Manchester City Fan
Manchester City FanCITY
$ 0.3566
+0.37%
+0.85%
-4.04%
$ 4.83M
$ 155.11K
765
Partisia Blockchain
Partisia BlockchainMPC
$ 0.01026
-0.68%
-0.77%
-8.96%
$ 4.78M
$ 44.89K
766
$ 98.3
-0.38%
-0.18%
-1.03%
$ 4.75M
$ 554.99
767
$ 617.31
-0.06%
+0.24%
+2.84%
$ 4.73M
$ 90.00
768
Juventus
JuventusJUV
$ 0.3025
0.00%
+0.26%
-4.72%
$ 4.73M
$ 180.50K
769
Lava Network
Lava NetworkLAVA
$ 0.01761
-0.17%
-1.78%
+8.50%
$ 4.66M
$ 3.08M
770
Phoenix
PhoenixPHNIX
$ 0.00000876
-1.06%
-1.53%
-8.09%
$ 4.64M
$ 6.67B
771
Quilibrium
QuilibriumWQUIL
$ 0.00514
0.00%
-0.39%
-25.40%
$ 4.64M
$ 1.17M
772
LandWolf
LandWolfLWOLF
$ 0.000005116
+0.02%
-0.08%
-8.22%
$ 4.61M
$ 1.94B
773
XMAQUINA
XMAQUINADEUS
$ 0.02287
0.00%
-3.75%
+18.19%
$ 4.61M
$ 184.56K
774
NetX
NetXNETX
$ 0.1956
+3.49%
-0.85%
-1.14%
$ 4.60M
$ 295.99K
775
Pangolin
PangolinPNG
$ 0.01964
-0.05%
-3.44%
-4.34%
$ 4.59M
$ 2.89M
776
FAR Labs
FAR LabsFAR
$ 0.000949
-0.21%
+3.83%
+0.85%
$ 4.59M
$ 1.09M
777
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan TokenLAZIO
$ 0.3476
+0.03%
+0.14%
-5.03%
$ 4.58M
$ 155.56K
778
MORI COIN
MORI COINMORI
$ 0.005703
+0.07%
+0.78%
-9.14%
$ 4.56M
$ 11.04M
779
Hydranet
HydranetHDN
$ 0.02397
-1.52%
-4.58%
-8.02%
$ 4.50M
$ 2.46M
780
READY
READYREADY
$ 0.004482
0.00%
+0.63%
-29.34%
$ 4.48M
$ 3.85M
781
Sport.Fun
Sport.FunFUN
$ 0.0257
+0.20%
+19.32%
+12.37%
$ 4.46M
$ 12.30M
782
RHEA
RHEARHEA
$ 0.011136
+0.43%
+0.23%
+0.70%
$ 4.36M
$ 4.76M
783
$ 58.97
-0.29%
-0.22%
+3.96%
$ 4.35M
$ 957.15
784
$ 96.06
+0.01%
+0.39%
+1.84%
$ 4.30M
$ 568.82
785
Milady Meme Coin
Milady Meme CoinLADYS
$ 0.000000005798
+0.47%
-1.65%
-1.36%
$ 4.26M
$ 10.12T
786
Lingo
LingoLINGO
$ 0.008727
+0.03%
+2.95%
-1.93%
$ 4.24M
$ 6.71M
787
Roam
RoamROAM
$ 0.01199
+0.26%
-0.51%
+21.69%
$ 4.22M
$ 2.79M
788
Major
MajorMAJOR
$ 0.0497
+0.56%
+14.08%
+19.91%
$ 4.20M
$ 1.77M
789
$ 0.00169
0.00%
+0.60%
-11.52%
$ 4.20M
$ 3.47M
790
Autonolas
AutonolasOLAS
$ 0.01876
-1.73%
-1.32%
-28.94%
$ 4.19M
$ 3.37M
791
ZEPHYR
ZEPHYRZEPH
$ 0.3825
-0.52%
-3.22%
-1.45%
$ 4.17M
$ 150.69K
792
Polyhedra Network
Polyhedra NetworkZKJ
$ 0.00559
+0.78%
+2.57%
-10.89%
$ 4.17M
$ 10.56M
793
CRETA
CRETACRETA
$ 0.001395
-0.50%
+1.96%
+7.51%
$ 4.10M
$ 9.08M
794
$ 1.248
+0.08%
+1.46%
-2.88%
$ 4.09M
$ 43.33K
795
DAO Maker
DAO MakerDAO
$ 0.01931
+0.26%
-2.62%
-8.98%
$ 4.06M
$ 2.88M
796
$ 89.67
+0.52%
+0.18%
+0.18%
$ 4.05M
$ 635.47
797
$ 175.1
-0.23%
+0.68%
+3.07%
$ 4.00M
$ 314.77
798
FWOG
FWOGFWOG
$ 0.004049
+0.12%
+1.78%
-6.42%
$ 3.97M
$ 15.50M
799
Sperax
SperaxSPA
$ 0.001898
+0.21%
+0.90%
-8.06%
$ 3.90M
$ 24.57M
800
SUNDOG
SUNDOGSUNDOG
$ 0.00389
-0.51%
-2.51%
+4.57%
$ 3.88M
$ 1.79M
801
Scroll
ScrollSCR
$ 0.02028
-1.79%
+1.05%
-5.42%
$ 3.85M
$ 2.94M
802
Alephium
AlephiumALPH
$ 0.02809
-0.84%
+1.18%
-28.27%
$ 3.79M
$ 2.60M
803
HOPR Token
HOPR TokenHOPR
$ 0.01104
-0.98%
+1.19%
-5.22%
$ 3.78M
$ 5.08M
804
Bluefin
BluefinBLUE
$ 0.00756
+0.04%
-1.45%
-9.51%
$ 3.77M
$ 6.98M
805
BitShares
BitSharesBTS
$ 0.0012271
+0.87%
+3.86%
+14.96%
$ 3.71M
$ 54.57M
806
Lofi
LofiLOFI
$ 0.003709
-1.38%
-1.17%
+0.30%
$ 3.71M
$ 116.52K
807
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan TokenAFC
$ 0.1639
+0.06%
-0.42%
-1.67%
$ 3.70M
$ 347.43K
808
PlatON
PlatONLAT
$ 0.0005287
-0.15%
-3.05%
-13.16%
$ 3.65M
$ 115.66M
809
Marina Protocol
Marina ProtocolBAY
$ 0.018277
-0.14%
+0.62%
-0.45%
$ 3.63M
$ 3.29M
810
Klever
KleverKLV
$ 0.0004076
+0.02%
-0.24%
-10.28%
$ 3.62M
$ 140.41M
811
$ 1,862.82
-0.01%
+0.98%
+5.04%
$ 3.61M
$ 29.10
812
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan TokenACM
$ 0.2643
-0.08%
+0.30%
-4.13%
$ 3.60M
$ 218.50K
813
$ 308.41
+0.24%
+0.79%
+1.58%
$ 3.59M
$ 176.57
814
$ 166.86
+0.23%
-0.51%
-2.57%
$ 3.58M
$ 333.98
815
ABBC Coin
ABBC CoinABBC
$ 0.003748
+7.53%
+5.49%
+24.94%
$ 3.57M
$ 42.39K
816
PussFi
PussFiPUSS
$ 0.004058
+0.02%
-1.53%
-1.84%
$ 3.57M
$ 8.07M
817
Messier
MessierM87
$ 0.00000401
0.00%
+2.04%
-4.75%
$ 3.55M
$ 6.32B
818
GROK
GROKGROK
$ 0.0005576
+0.20%
+0.31%
-6.21%
$ 3.52M
$ 100.45M
819
Harvest Finance
Harvest FinanceFARM
$ 5.168
-0.10%
+0.95%
+0.12%
$ 3.49M
$ 10.95K
820
Giant Mammoth
Giant MammothGMMT
$ 0.001634
+0.99%
+0.12%
-5.82%
$ 3.43M
$ 14.98M
821
Open Loot
Open LootOL
$ 0.004322
0.00%
-1.01%
-12.96%
$ 3.42M
$ 12.53M
822
$ 28.6
-0.10%
+0.53%
+2.04%
$ 3.40M
$ 1.98K
823
Solv Protocol
Solv ProtocolSOLV
$ 0.002304
-1.21%
+1.37%
-7.67%
$ 3.39M
$ 27.13M
824
$ 126.1
+0.29%
+0.37%
-3.67%
$ 3.37M
$ 439.59
825
SIX
SIXSIX
$ 0.00395
-0.25%
-1.00%
-5.26%
$ 3.37M
$ 35.48M
826
Hey Anon
Hey AnonANON
$ 0.2422
-0.74%
+1.21%
-18.26%
$ 3.36M
$ 230.20K
827
$ 101.78
-0.40%
+0.09%
+0.42%
$ 3.34M
$ 544.96
828
Neon EVM
Neon EVMNEON
$ 0.01391
-0.07%
+1.76%
-4.66%
$ 3.33M
$ 4.05M
829
PIBBLE
PIBBLEPIB
$ 0.0001104
-0.09%
-7.46%
-6.20%
$ 3.27M
$ 71.46M
830
NEXA
NEXANEXA
$ 0.0000005584
0.00%
+1.60%
+5.22%
$ 3.27M
$ 9.66B
831
SuiNS
SuiNSNS
$ 0.01076
+0.18%
-2.87%
-9.82%
$ 3.25M
$ 5.76M
832
Axiome
AxiomeAXM
$ 0.0033
+3.16%
-2.98%
+84.18%
$ 3.24M
$ 24.42M
833
Trustswap
TrustswapTRUSTSWAP
$ 0.0323
+0.78%
-0.06%
-9.14%
$ 3.23M
$ 156.98K
834
Propchain
PropchainPROPC
$ 0.07506
0.00%
-2.07%
-1.05%
$ 3.22M
$ 658.10K
835
$ 79.22
+0.43%
+0.15%
+2.25%
$ 3.22M
$ 737.60
836
GamerCoin
GamerCoinGHX
$ 0.004935
+0.20%
+0.49%
-2.93%
$ 3.21M
$ 11.23M
837
Gochujang Coin
Gochujang CoinGOCHU
$ 0.0000002827
+0.07%
+0.86%
+18.69%
$ 3.16M
$ 264.13B
838
$ 240.15
-0.22%
-0.12%
-0.03%
$ 3.13M
$ 235.02
839
Minutes Networ
Minutes NetworMNTX
$ 0.04024
0.00%
+2.73%
-6.33%
$ 3.13M
$ 218.89K
840
Electra Protocol
Electra ProtocolXEP
$ 0.0001701
-2.08%
-0.41%
+4.12%
$ 3.12M
$ 363.89M
841
Hyperion
HyperionRION
$ 0.1636
+0.12%
-0.43%
-0.30%
$ 3.11M
$ 317.53K
842
Destra Network
Destra NetworkDSYNC
$ 0.003194
-0.06%
-0.25%
-2.77%
$ 3.11M
$ 17.69M
843
Swell Network
Swell NetworkSWELL
$ 0.0006278
+0.06%
+0.53%
+0.64%
$ 3.11M
$ 94.05M
844
$ 369.74
+0.14%
-0.33%
+3.04%
$ 3.09M
$ 150.60
845
Star Atlas
Star AtlasATLAS
$ 0.000122
0.00%
0.00%
-6.87%
$ 3.03M
$ 1.04M
846
Oraichain
OraichainORAI
$ 0.2185
-0.05%
-3.10%
-5.08%
$ 3.02M
$ 240.64K
847
$ 0.01769
0.00%
+0.80%
-11.73%
$ 3.02M
$ 33.89K
848
Gems
GemsGEMS
$ 0.00491
-0.04%
+0.02%
-1.37%
$ 2.94M
$ 8.90M
849
$ 113.37
-0.11%
+1.16%
-7.69%
$ 2.87M
$ 492.69
850
unstable coin
unstable coinUSDUC
$ 0.002854
+0.11%
+5.94%
-2.99%
$ 2.85M
$ 21.60M
851
Rainbow
RainbowRNBW
$ 0.0136
-0.22%
-0.66%
-8.56%
$ 2.85M
$ 3.80M
852
$ 206.43
-0.02%
+0.84%
+6.70%
$ 2.84M
$ 279.23
853
Nakamoto Games
Nakamoto GamesNAKA
$ 0.02886
+0.07%
-1.97%
+4.53%
$ 2.81M
$ 2.92M
854
$ 381.55
+0.15%
-0.64%
+3.66%
$ 2.80M
$ 146.34
855
$ 624.43
-0.14%
+0.53%
-0.42%
$ 2.71M
$ 93.66
856
VANRY
VANRYVANRY
$ 0.00124
+1.15%
-25.83%
-63.51%
$ 2.70M
$ 45.56M
857
Goldfinch
GoldfinchGFI
$ 0.03126
+0.16%
-4.96%
-1.97%
$ 2.70M
$ 1.84M
858
$ 148.13
-0.40%
-0.64%
-0.05%
$ 2.67M
$ 379.91
859
GAIB
GAIBGAIB
$ 0.01298
+0.23%
+0.15%
+0.39%
$ 2.66M
$ 4.27M
860
$ 278.52
-0.08%
-0.53%
-0.20%
$ 2.63M
$ 193.83
861
Altura
AlturaALU
$ 0.002641
0.00%
-1.46%
-9.23%
$ 2.60M
$ 18.48M
862
VOOI
VOOIVOOI
$ 0.008208
-0.22%
-1.45%
-12.21%
$ 2.58M
$ 6.38M
863
InterMilanFanToken
InterMilanFanTokenINTER
$ 0.206
+0.10%
-0.05%
-3.42%
$ 2.55M
$ 264.32K
864
$ 46.89
+0.39%
-0.23%
-1.85%
$ 2.54M
$ 1.24K
865
FEG Token
FEG TokenFEG
$ 0.00002931
0.00%
+0.38%
-1.97%
$ 2.53M
$ 981.47M
866
PeiPei
PeiPeiPEIPEI
$ 0.000000005976
0.00%
-0.02%
-1.01%
$ 2.51M
$ 303.08B
867
Rayls
RaylsRLS
$ 0.001661
+0.06%
-1.01%
-7.93%
$ 2.49M
$ 39.71M
868
PaLM AI
PaLM AIPALMAI
$ 0.0322
0.00%
+2.88%
-9.30%
$ 2.48M
$ 3.07M
869
$ 0.0014019
-0.03%
-1.41%
-3.00%
$ 2.47M
$ 46.42M
870
$ 125.24
-0.18%
+0.25%
+4.70%
$ 2.46M
$ 517.06
871
Dimitra Token
Dimitra TokenDMTR
$ 0.005013
+0.06%
-1.65%
-6.58%
$ 2.44M
$ 12.59M
872
GME
GMEGME
$ 0.0003528
+0.49%
-0.73%
-6.73%
$ 2.42M
$ 161.29M
873
Dingocoin
DingocoinDINGO
$ 0.00002085
+0.05%
+1.36%
-17.52%
$ 2.40M
$ 969.73M
874
NATIX Network
NATIX NetworkNATIX
$ 0.00005914
0.00%
+0.02%
-14.04%
$ 2.40M
$ 74.61M
875
MATH
MATHMATH
$ 0.0208
0.00%
+5.10%
-7.92%
$ 2.38M
$ 8.61K
876
Shido
ShidoSHIDO
$ 0.0001386
+0.65%
+15.80%
+15.42%
$ 2.37M
$ 528.90M
877
daGama
daGamaDGMA
$ 0.01813
+0.28%
-4.83%
-9.22%
$ 2.36M
$ 4.16M
878
Ancient8
Ancient8A8
$ 0.004216
+0.52%
-0.61%
-12.25%
$ 2.33M
$ 10.77M
879
$ 85.64
+0.29%
+0.57%
-4.10%
$ 2.32M
$ 686.84
880
$ 115.55
-0.45%
-0.03%
+3.07%
$ 2.32M
$ 477.01
881
League of Traders
League of TradersLOT
$ 0.005796
-3.29%
-7.64%
+4.67%
$ 2.32M
$ 12.72M
882
Alephim
AlephimALEPH
$ 0.009362
+0.01%
+0.11%
-5.66%
$ 2.31M
$ 5.61M
883
Mysterium
MysteriumMYST
$ 0.11442
-0.27%
-2.71%
+1.24%
$ 2.29M
$ 533.27K
884
Aleph Zero
Aleph ZeroAZERO
$ 0.008621
-0.27%
-1.97%
-8.84%
$ 2.28M
$ 6.52M
885
BlackFort
BlackFortBXN
$ 0.0005073
-0.04%
+0.06%
+83.97%
$ 2.28M
$ 50.25M
886
Wen
WenWEN
$ 0.000003125
+0.19%
-2.51%
-9.55%
$ 2.26M
$ 17.31B
887
MINIMA
MINIMAMINIMA
$ 0.00404
+0.49%
0.00%
+0.99%
$ 2.26M
$ 9.02M
888
$ 144.05
-0.28%
+0.08%
-0.52%
$ 2.25M
$ 393.38
889
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionTokenTET
$ 0.2262
0.00%
+0.31%
-18.98%
$ 2.25M
$ 240.81K
890
Bellscoin
BellscoinBELLS
$ 0.03626
+1.51%
-0.38%
-6.38%
$ 2.23M
$ 70.66K
891
PX
PXPX
$ 0.0114
0.00%
-1.72%
-8.06%
$ 2.23M
$ 640.91K
892
DeLorean
DeLoreanDMC
$ 0.000314
+0.06%
-0.44%
-10.78%
$ 2.16M
$ 136.46M
893
$ 108.89
-0.36%
-0.61%
+3.06%
$ 2.16M
$ 520.68
894
CEEK
CEEKCEEK
$ 0.002673
0.00%
-2.09%
-4.54%
$ 2.15M
$ 21.06M
895
$ 18.35
-0.16%
0.00%
-1.18%
$ 2.14M
$ 3.12K
896
$ 40.12
+0.20%
+0.85%
+24.10%
$ 2.13M
$ 1.40K
897
Forest Protocol
Forest ProtocolFOREST
$ 0.01907
-0.57%
-2.46%
-3.64%
$ 2.13M
$ 2.45M
898
Coupon Assets
Coupon AssetsCA
$ 0.21752
+0.04%
-0.20%
+0.31%
$ 2.10M
$ 367.54K
899
World of Dypians
World of DypiansWOD
$ 0.00398
+1.02%
+3.13%
-6.16%
$ 2.09M
$ 7.96M
900
swarm
swarmBZZ
$ 0.03977
0.00%
+0.89%
+3.11%
$ 2.09M
$ 1.34M
901
Zeus Network
Zeus NetworkZEUS
$ 0.002244
-0.40%
+1.86%
-8.75%
$ 2.09M
$ 26.85M
902
Niza
NizaNIZA
$ 0.001288
0.00%
0.00%
-5.85%
$ 2.08M
$ 150.33K
903
$ 1,196.3
-0.02%
+0.13%
+4.77%
$ 2.08M
$ 47.36
904
CreatorBid
CreatorBidBID
$ 0.00538
+0.22%
-3.12%
-2.68%
$ 2.07M
$ 11.27M
905
BRN Metaverse
BRN MetaverseBRN
$ 0.07384
-0.14%
-0.10%
-6.46%
$ 2.06M
$ 901.27K
906
Allo
AlloRWA
$ 0.001143
0.00%
-0.44%
-0.78%
$ 2.06M
$ 46.60M
907
GAMESTOP
GAMESTOPGAMESTOP
$ 0.00000499
-0.20%
-1.58%
-8.29%
$ 2.05M
$ 1.17B
908
Asteroid
AsteroidASTEROID1
$ 0.002008
+3.19%
+2.06%
+9.58%
$ 2.04M
$ 30.81M
909
$ 365.13
-0.10%
-0.12%
+0.26%
$ 2.00M
$ 153.07
910
Highstreet
HighstreetHIGH
$ 0.02088
-0.05%
-7.28%
-1.80%
$ 2.00M
$ 2.81M
911
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYRPYR
$ 0.04323
-3.82%
-16.07%
-31.24%
$ 1.99M
$ 1.20M
912
$ 329.23
+0.13%
-0.06%
-0.25%
$ 1.99M
$ 164.88
913
Symbiosis
SymbiosisSIS
$ 0.02042
+0.15%
-0.34%
-1.11%
$ 1.98M
$ 4.61M
914
Foxsy AI
Foxsy AIFOXSY
$ 0.0016663
+0.12%
-1.32%
-6.96%
$ 1.90M
$ 15.68M
915
DOWGE
DOWGEDJI6930
$ 0.001894
0.00%
-3.66%
-6.56%
$ 1.89M
$ 23.84M
916
Laqira Protocol
Laqira ProtocolLQR
$ 0.021226
-0.11%
-3.82%
-3.84%
$ 1.88M
$ 922.27K
917
B-Lucky
B-LuckyLUCKY
$ 0.001869
-0.48%
-10.36%
-11.39%
$ 1.86M
$ 26.40M
918
$ 1,119.14
-0.01%
0.00%
+5.52%
$ 1.86M
$ 50.96
919
Reef
ReefREEF
$ 0.00005075
-0.45%
-4.99%
-7.76%
$ 1.85M
$ 1.06B
920
PinLink
PinLinkPIN
$ 0.02098
0.00%
-1.36%
-2.87%
$ 1.85M
$ 2.83M
921
$ 306.78
+0.31%
+0.34%
-1.99%
$ 1.85M
$ 186.48
922
Parcl
ParclPRCL
$ 0.00443
0.00%
-4.90%
-20.36%
$ 1.84M
$ 164.32K
923
ELIZAOS
ELIZAOSELIZAOS
$ 0.0001962
+4.19%
-6.61%
-11.50%
$ 1.83M
$ 369.18M
924
Vexanium
VexaniumVEX
$ 0.00249
0.00%
+1.88%
+4.80%
$ 1.83M
$ 23.87M
925
Myro
MyroMYRO
$ 0.001937
+0.16%
-2.13%
-3.74%
$ 1.82M
$ 28.06M
926
XSwap
XSwapXSWAP
$ 0.006052
-0.21%
-0.31%
-0.79%
$ 1.81M
$ 45.44K
927
Streamflow
StreamflowSTREAM
$ 0.007411
-0.01%
+0.80%
+0.07%
$ 1.79M
$ 7.67M
928
$ 369.74
+0.13%
+0.34%
-1.34%
$ 1.77M
$ 151.51
929
$ 177.6
-0.12%
+0.51%
+10.60%
$ 1.74M
$ 308.94
930
Numbers Protocol
Numbers ProtocolNUM
$ 0.001926
+1.05%
-3.47%
-5.10%
$ 1.73M
$ 29.74M
931
Nodle
NodleNODL
$ 0.0002824
-0.04%
-2.75%
-13.58%
$ 1.72M
$ 26.70M
932
$ 44.96
+0.45%
+1.22%
+7.37%
$ 1.72M
$ 1.32K
933
Polytrade
PolytradeTRADE
$ 0.04149
+0.14%
+16.94%
+11.96%
$ 1.72M
$ 1.55M
934
TokenFi
TokenFiTOKEN
$ 0.001694
0.00%
-1.74%
-9.26%
$ 1.70M
$ 32.87M
935
Propbase
PropbasePROPS
$ 0.003459
-0.17%
+2.58%
+3.01%
$ 1.69M
$ 54.63M
936
AIDOGE
AIDOGEAIDOGE
$ 0.00000000000951
0.00%
-1.69%
-2.67%
$ 1.66M
$ 5,661.08T
937
Syscoin
SyscoinSYS
$ 0.001855
-0.22%
+14.58%
-25.11%
$ 1.65M
$ 49.31M
938
Moodeng on Eth
Moodeng on EthMOODENGETH
$ 0.000003992
+0.87%
-7.08%
-5.78%
$ 1.65M
$ 14.02B
939
Holdstation
HoldstationHOLDSTATION
$ 0.2081
+0.10%
-1.38%
-2.30%
$ 1.64M
$ 62.18K
940
TRWA
TRWATRWA
$ 0.0002342
-0.09%
-0.09%
-0.30%
$ 1.64M
$ 212.30M
941
TROLL
TROLLTROLL
$ 0.000000001693
+0.18%
-0.93%
-5.14%
$ 1.63M
$ 32.22T
942
OCTA
OCTAOCTA
$ 0.04059
-0.34%
-12.48%
-16.52%
$ 1.63M
$ 1.53M
943
LBRY Credits
LBRY CreditsLBC
$ 0.002483
-1.90%
+29.26%
+19.61%
$ 1.62M
$ 357.47K
944
$ 182.63
-0.25%
-0.17%
+3.68%
$ 1.62M
$ 308.31
945
$ 486.36
-0.21%
+0.17%
-2.71%
$ 1.58M
$ 116.02
946
Trac Network
Trac NetworkTNK
$ 0.10076
-1.14%
-13.63%
-12.80%
$ 1.58M
$ 595.59K
947
$ 114.72
+0.34%
+2.02%
+5.56%
$ 1.57M
$ 502.58
948
Xterio
XterioXTER
$ 0.007927
-0.11%
-1.69%
-1.83%
$ 1.56M
$ 7.64M
949
iMe Lab
iMe LabLIME
$ 0.00204
+0.29%
+0.44%
-1.90%
$ 1.56M
$ 5.77M
950
Viction
VictionVIC
$ 0.01281
+2.33%
-34.28%
-57.40%
$ 1.56M
$ 6.45M
951
RocketX exchange
RocketX exchangeRVF
$ 0.01884
-0.42%
-4.29%
-3.70%
$ 1.55M
$ 360.76K
952
Nobody Sausage
Nobody SausageNOBODY
$ 0.001593
-0.12%
-2.31%
-8.96%
$ 1.50M
$ 33.30M
953
$ 64.1
-0.64%
+2.81%
+8.23%
$ 1.50M
$ 894.72
954
Rebel Cars
Rebel CarsRC
$ 0.00708
0.00%
+0.83%
+74.90%
$ 1.46M
$ 78.53K
955
Ctomorrow Platform
Ctomorrow PlatformCTP
$ 0.0008831
0.00%
+1.24%
+5.70%
$ 1.44M
$ 66.87M
956
HAI
HAIHAI
$ 0.00173
0.00%
+0.70%
+23.25%
$ 1.44M
$ 12.87M
957
$ 233.62
-0.04%
+0.36%
-0.14%
$ 1.43M
$ 233.19
958
DAR Open Network
DAR Open NetworkD
$ 0.001927
-0.72%
+0.58%
-25.04%
$ 1.43M
$ 30.59M
959
$ 405.03
+0.20%
-1.20%
-2.34%
$ 1.40M
$ 134.34
960
Donotfomoew
DonotfomoewMOEW
$ 0.0002212
-0.32%
-0.32%
-3.37%
$ 1.37M
$ 182.05M
961
$ 89.76
-0.06%
+0.40%
+2.75%
$ 1.37M
$ 624.05
962
SwissCheese
SwissCheeseSWCH
$ 0.03106
-0.03%
-0.83%
-0.77%
$ 1.36M
$ 1.78M
963
$ 1,052.35
0.00%
+0.79%
+1.27%
$ 1.36M
$ 54.74
964
EVDC Network
EVDC NetworkEVDC
$ 0.00002138
-0.09%
+0.95%
+4.30%
$ 1.35M
$ 3.22B
965
Handshake
HandshakeHNS
$ 0.001991
0.00%
+10.61%
+0.05%
$ 1.35M
$ 25.29K
966
Argentine Football
Argentine FootballARG
$ 0.07182
+0.24%
-0.54%
-11.78%
$ 1.33M
$ 734.97K
967
$ 261.32
+0.20%
-0.88%
-1.69%
$ 1.32M
$ 215.18
968
$ 41.47
+0.46%
+0.29%
-1.82%
$ 1.31M
$ 1.37K
969
OneFootball Credits
OneFootball CreditsOFC
$ 0.008083
+0.04%
-0.27%
-17.82%
$ 1.31M
$ 12.43M
970
$ 569.2
-0.11%
+0.55%
+0.76%
$ 1.30M
$ 96.62
971
OVR
OVROVR
$ 0.02553
+0.08%
-0.27%
-5.00%
$ 1.30M
$ 3.09M
972
$ 103.87
-0.15%
+0.17%
-3.98%
$ 1.25M
$ 537.20
973
GemHUB
GemHUBGHUB
$ 0.002469
+0.04%
+0.49%
+0.04%
$ 1.24M
$ 33.27M
974
XDB CHAIN
XDB CHAINXDB
$ 0.0000722
0.00%
-4.50%
+6.02%
$ 1.24M
$ 41.22M
975
OpenVPP
OpenVPPOVPP
$ 0.001538
-0.07%
-2.48%
-10.50%
$ 1.24M
$ 159.03M
976
$ 958.74
-0.03%
-1.16%
+1.86%
$ 1.23M
$ 58.09
977
My Lovely Planet
My Lovely PlanetMLC
$ 0.01165
-1.19%
-0.51%
+0.87%
$ 1.22M
$ 547.83K
978
XL1
XL1XL1
$ 0.0002132
0.00%
-1.57%
+6.97%
$ 1.22M
$ 1.92M
979
$ 197.51
+0.33%
-0.06%
+1.94%
$ 1.22M
$ 287.47
980
ChainSwap
ChainSwapCSWAP
$ 0.001317
0.00%
0.00%
-15.58%
$ 1.22M
$ 228.01K
981
$ 9.262
-0.06%
+0.38%
-0.57%
$ 1.22M
$ 6.13K
982
OORT
OORTOORT
$ 0.0015585
+0.01%
-0.78%
+7.78%
$ 1.22M
$ 45.02M
983
Verasity
VerasityVRA
$ 0.000012538
+6.62%
+25.21%
+30.39%
$ 1.21M
$ 6.00B
984
Astroon
AstroonAST
$ 0.001969
-0.10%
-2.86%
-16.26%
$ 1.21M
$ 36.51M
985
$ 18.02
+0.06%
+0.11%
-3.79%
$ 1.20M
$ 3.09K
986
$ 30.08
+0.23%
+0.20%
-11.44%
$ 1.19M
$ 1.84K
987
Napoli Fan Token
Napoli Fan TokenNAP
$ 0.2042
-0.05%
-0.34%
-6.69%
$ 1.18M
$ 268.09K
988
HTR
HTRHTR
$ 0.002267
-0.09%
+2.62%
+34.02%
$ 1.17M
$ 25.10M
989
Sudeng
SudengHIPPO
$ 0.000117
+0.43%
-1.52%
-8.31%
$ 1.17M
$ 534.47M
990
LinqAI
LinqAILNQ
$ 0.003287
-0.18%
-0.73%
-12.53%
$ 1.17M
$ 19.38M
991
Real Briefly
Real BrieflyREALTOKEN
$ 0.001728
+0.88%
-10.61%
-1.48%
$ 1.15M
$ 5.63M
992
Tales X
Tales XX
$ 0.007551
+0.87%
-1.66%
-7.80%
$ 1.13M
$ 6.92M
993
HAROLD
HAROLDHAROLD
$ 0.001439
+0.28%
-1.58%
-2.51%
$ 1.13M
$ 6.59M
994
Dtec
DtecDTEC
$ 0.006446
-0.02%
+1.48%
+2.64%
$ 1.12M
$ 12.38M
995
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin67
$ 0.001117
+0.18%
-4.87%
-23.35%
$ 1.11M
$ 47.30M
996
Areon Network
Areon NetworkAREA
$ 0.00945
-0.42%
+16.05%
+3.75%
$ 1.11M
$ 4.87M
997
$ 181.58
-0.14%
+0.60%
+9.77%
$ 1.10M
$ 327.49
998
Cypherium
CypheriumCPH
$ 0.002878
-0.03%
-0.07%
+8.02%
$ 1.10M
$ 19.09M
999
BEAM
BEAMBEAM
$ 0.007313
0.00%
-2.84%
-17.19%
$ 1.10M
$ 186.65K
1000
The White Whale
The White WhaleWHITEWHALE
$ 0.001101
0.00%
-2.82%
-7.01%
$ 1.10M
$ 2.39M
1001
MAGA
MAGAMAGATRUMP
$ 0.0249
0.00%
+3.15%
+0.65%
$ 1.10M
$ 2.20M
1002
AstraAI
AstraAIASTRAAI
$ 0.10951
-0.05%
-2.83%
-11.58%
$ 1.09M
$ 226.90K
1003
MarsDAO
MarsDAOMDAO
$ 0.01545
-4.07%
-1.32%
-41.04%
$ 1.09M
$ 47.53K
1004
ShareToken
ShareTokenSHR
$ 0.0002986
+0.23%
+1.60%
-14.88%
$ 1.08M
$ 178.40M
1005
$ 294.18
+0.01%
-0.10%
+6.38%
$ 1.07M
$ 191.42
1006
HyperGPT
HyperGPTHGPT
$ 0.001152
-0.02%
+0.39%
-6.26%
$ 1.07M
$ 117.49M
1007
Welf
WelfWELF
$ 0.0846
-0.12%
+0.12%
-3.75%
$ 1.07M
$ 565.13K
1008
Storm Trade
Storm TradeSTORM
$ 0.004123
-0.17%
-3.09%
-6.41%
$ 1.07M
$ 18.97M
1009
$ 0.001745
-0.17%
+4.75%
+0.52%
$ 1.06M
$ 37.66M
1010
Prosper
ProsperPROSPER
$ 0.02047
0.00%
+0.20%
-2.66%
$ 1.05M
$ 2.61M
1011
$ 79.97
-0.25%
+0.29%
-0.93%
$ 1.05M
$ 696.47
1012
Arowana
ArowanaARW
$ 0.04564
0.00%
+9.06%
+50.03%
$ 1.05M
$ 75.31K
1013
$ 107.28
+0.23%
+0.43%
-4.12%
$ 1.04M
$ 547.83
1014
$ 180.9
-0.35%
-0.83%
+0.90%
$ 1.03M
$ 295.06
1015
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeamPOR
$ 0.07942
-0.16%
+0.64%
-4.83%
$ 1.03M
$ 705.11K
1016
Cellframe
CellframeCELL
$ 0.03596
0.00%
-1.10%
+1.38%
$ 1.03M
$ 2.57M
1017
$ 33.6
+0.24%
-0.09%
+2.25%
$ 1.03M
$ 1.61K
1018
Particl
ParticlPART
$ 0.0638
+0.63%
+6.46%
+42.57%
$ 1.01M
$ 34.34K
1019
TOP Network
TOP NetworkTOP
$ 0.0000695
0.00%
-0.14%
0.00%
$ 1.00M
$ 7.57M
1020
Nietzschean Penguin
Nietzschean PenguinPENGUIN
$ 0.0009757
+2.02%
-2.69%
-7.37%
$ 976.44K
$ 59.89M
1021
$ 778.15
-0.03%
-0.05%
+4.05%
$ 969.62K
$ 69.22
1022
3ULL
3ULL3ULL
$ 0.00006662
+0.09%
-3.95%
-2.95%
$ 966.26K
$ 146.70M
1023
NuNet
NuNetNTX
$ 0.001903
-0.16%
-1.25%
-7.08%
$ 959.27K
$ 15.63M
1024
$ 344.31
+0.13%
-0.87%
-0.45%
$ 954.12K
$ 158.03
1025
$ 155.15
-0.08%
+0.03%
+2.65%
$ 950.30K
$ 353.69
1026
$ 108.17
-0.14%
+0.43%
+3.17%
$ 949.47K
$ 541.84
1027
XFI
XFIXFI
$ 0.01352
+0.22%
-0.15%
-31.84%
$ 949.34K
$ 1.13M
1028
SOLVEX
SOLVEXSOLVEX
$ 0.0191
0.00%
-1.04%
-4.98%
$ 946.05K
$ 123.26K
1029
Saros
SarosSAROS
$ 0.000285
+0.46%
-0.90%
-4.72%
$ 942.62K
$ 194.71M
1030
V Systems
V SystemsVSYS
$ 0.0002516
+0.12%
+0.40%
+1.04%
$ 934.48K
$ 191.89M
1031
$ 21.07
+0.62%
+0.43%
+1.05%
$ 929.65K
$ 2.64K
1032
VAIOT
VAIOTVAI
$ 0.00236
-0.43%
-0.85%
+12.02%
$ 924.08K
$ 6.01M
1033
XRP Healthcare
XRP HealthcareXRPH
$ 0.01298
+0.08%
+1.25%
+1.89%
$ 914.97K
$ 1.03M
1034
PIVX
PIVXPIVX
$ 0.00923
-2.49%
-34.01%
-64.04%
$ 914.40K
$ 5.52M
1035
$ 439.4
-0.02%
-0.60%
+0.84%
$ 914.06K
$ 126.63
1036
$ 550.8
+0.15%
+0.23%
+0.60%
$ 888.79K
$ 99.91
1037
HELLO
HELLOHELLO
$ 0.0012095
+0.01%
-3.57%
-8.90%
$ 884.77K
$ 80.52M
1038
RWA Inc.
RWA Inc.RWAINC
$ 0.001796
-0.06%
+10.39%
-13.07%
$ 882.85K
$ 4.97M
1039
$ 76.39
+0.38%
+0.26%
+2.73%
$ 879.42K
$ 726.27
1040
$ 71.67
-0.25%
+1.74%
-0.35%
$ 874.03K
$ 814.02
1041
Energi
EnergiNRG
$ 0.00842
0.00%
0.00%
-4.42%
$ 865.80K
$ 1.23M
1042
XELIS
XELISXEL
$ 0.155
+2.60%
-6.51%
-22.17%
$ 862.58K
$ 39.36K
1043
$ 0.001334
+0.30%
+0.53%
-5.46%
$ 857.09K
$ 25.40M
1044
Swarm Markets
Swarm MarketsSMT
$ 0.0092
0.00%
+1.10%
-16.36%
$ 846.37K
$ 5.82M
1045
GOAT Network
GOAT NetworkGOATED
$ 0.008082
-0.84%
-0.94%
-1.97%
$ 845.01K
$ 7.11M
1046
$ 44.5
-0.40%
-0.36%
-10.06%
$ 843.91K
$ 1.30K
1047
PointPay
PointPayPXP
$ 0.02791
0.00%
-0.18%
+4.93%
$ 836.10K
$ 6.56M
1048
$ 347.07
+0.02%
-0.92%
+5.61%
$ 831.49K
$ 167.37
1049
Reality Metaverse
Reality MetaverseRMV
$ 0.00327
-0.31%
+8.31%
-13.98%
$ 814.65K
$ 6.97M
1050
BANX Network
BANX NetworkBXE
$ 0.002677
-0.04%
-4.52%
-8.12%
$ 806.20K
$ 4.10M
1051
Vita Inu
Vita InuVINU
$ 0.0000000008941
-0.03%
-2.46%
-6.21%
$ 799.56K
$ 63.88T
1052
NODE
NODENODE
$ 0.005872
-0.05%
+0.05%
-0.36%
$ 782.87K
$ 11.23M
1053
$ 399.55
-0.07%
-0.09%
+0.25%
$ 782.14K
$ 145.22
1054
$ 1,847.42
-0.06%
-0.08%
+1.77%
$ 771.93K
$ 28.39
1055
OGPU
OGPUOGPU
$ 0.0388
-3.72%
+4.30%
-2.51%
$ 762.00K
$ 357.13K
1056
Warden
WardenWARD
$ 0.003041
-0.23%
+4.79%
+0.70%
$ 760.72K
$ 22.57M
1057
Blocksquare Token
Blocksquare TokenBST
$ 0.0123
-0.08%
-0.24%
-5.75%
$ 756.13K
$ 2.33M
1058
$ 144.55
+0.10%
-0.13%
-0.83%
$ 745.92K
$ 387.46
1059
$ 282.98
-0.19%
-0.52%
-2.29%
$ 742.12K
$ 191.50
1060
$ 46.71
-0.38%
+0.89%
+4.37%
$ 729.74K
$ 1.24K
1061
Sentio
SentioST
$ 0.01279
0.00%
-3.11%
-8.25%
$ 716.24K
$ 4.30M
1062
Whitebridge Network
Whitebridge NetworkWBAI
$ 0.001662
-1.43%
-1.19%
+9.07%
$ 705.31K
$ 35.45M
1063
Pepe 2.0
Pepe 2.0PEPE2
$ 0.000000001455
-0.34%
-4.04%
-3.48%
$ 689.90K
$ 36.15T
1064
Piggycell
PiggycellPIGGY
$ 0.01619
+0.06%
-0.92%
-4.14%
$ 687.05K
$ 1.28M
1065
$ 453.42
-0.05%
-0.30%
+1.47%
$ 682.33K
$ 124.48
1066
NodeAI
NodeAIGPU
$ 0.006871
-0.03%
-3.37%
-11.24%
$ 674.32K
$ 7.68M
1067
Matrix AI Network
Matrix AI NetworkMAN
$ 0.00141
-0.70%
-8.44%
-12.42%
$ 673.53K
$ 5.40M
1068
Mochi
MochiMOCHI
$ 0.000000715
0.00%
+0.03%
+0.28%
$ 670.41K
$ 215.89M
1069
Hive Intelligence
Hive IntelligenceHINT
$ 0.0013743
-0.06%
+0.33%
-3.05%
$ 632.69K
$ 67.54M
1070
Shiro Neko
Shiro NekoSHIRO
$ 0.0000000009529
+1.12%
-4.58%
-14.39%
$ 631.30K
$ 53.04T
1071
Optimus
OptimusOPTIMUS
$ 0.00663
0.00%
+0.61%
+8.51%
$ 630.08K
$ 113.80K
1072
MEZO
MEZOMEZO
$ 0.007314
-0.23%
-0.65%
-7.08%
$ 629.35K
$ 9.02M
1073
Ethervista
EthervistaVISTA
$ 0.6659
-0.97%
-2.29%
-6.92%
$ 626.17K
$ 82.06K
1074
AllianceBlock Nexera
AllianceBlock NexeraNXRA
$ 0.000598
0.00%
+0.84%
-62.55%
$ 625.50K
$ 1.85M
1075
xMoney
xMoneyXMN
$ 0.00062
0.00%
0.00%
-20.51%
$ 620.35K
$ 5.28M
1076
Acala Token
Acala TokenACA
$ 0.00055
+0.42%
+36.88%
+50.26%
$ 611.80K
$ 133.09M
1077
Dione Protocol
Dione ProtocolDIONE
$ 0.00005
-1.05%
-4.71%
-14.86%
$ 606.95K
$ 23.77M
1078
Artrade
ArtradeATR
$ 0.0004782
-0.46%
-2.39%
-2.67%
$ 601.20K
$ 50.56M
1079
New XAI gork
New XAI gorkGORK
$ 0.0005997
+2.39%
-2.42%
-45.84%
$ 600.00K
$ 115.05M
1080
Fluence
FluenceFLT
$ 0.0020792
-0.27%
+0.61%
+18.39%
$ 595.82K
$ 25.94M
1081
DevvE
DevvEDEVVE
$ 0.005651
-14.84%
+75.21%
+10.83%
$ 594.96K
$ 9.85M
1082
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUPLOBO
$ 0.00003386
0.00%
-1.91%
-4.21%
$ 592.69K
$ 12.69M
1083
MCNCOIN
MCNCOINMCN
$ 0.0487
+0.62%
-2.40%
0.00%
$ 584.40K
$ 615.15K
1084
Clore AI
Clore AICLORE
$ 0.0009066
+0.46%
-3.65%
-2.99%
$ 577.67K
$ 59.90M
1085
Rubic
RubicRBC
$ 0.00349
-0.06%
-1.16%
-2.70%
$ 576.84K
$ 8.42M
1086
Neurai
NeuraiXNA
$ 0.00003359
0.00%
-0.80%
+3.01%
$ 573.65K
$ 357.82M
1087
$ 284.38
+0.26%
+0.05%
+4.34%
$ 568.63K
$ 199.74
1088
$ 511.42
+0.03%
+0.14%
+3.47%
$ 568.04K
$ 108.47
1089
Katana Inu
Katana InuKATA
$ 0.0000152
-0.13%
-0.33%
-4.53%
$ 566.57K
$ 1.27B
1090
Bitcoin Bam
Bitcoin BamBTCBAM
$ 0.05512
0.00%
-0.13%
-1.38%
$ 566.35K
$ 690.83K
1091
Matchain
MatchainMAT
$ 0.03386
-0.29%
+2.14%
-8.38%
$ 551.46K
$ 1.93M
1092
Asentum
AsentumASE
$ 0.001821
0.00%
+3.76%
+2.78%
$ 547.60K
$ 28.87M
1093
Bifrost
BifrostBNC
$ 0.014522
+0.18%
+0.08%
-10.39%
$ 544.19K
$ 1.94M
1094
Pepe Unchained
Pepe UnchainedPEPU
$ 0.00005131
+0.20%
-1.02%
-13.94%
$ 540.83K
$ 1.47B
1095
U2U Network
U2U NetworkU2U
$ 0.0003542
+0.08%
+0.06%
+1.14%
$ 540.51K
$ 161.84M
1096
ARC
ARCARC
$ 0.000521
0.00%
-4.93%
-9.39%
$ 536.63K
$ 681.99K
1097
GT Protocol
GT ProtocolGTAI
$ 0.007757
-0.01%
-3.45%
-5.30%
$ 533.73K
$ 6.76M
1098
Portuma
PortumaPORTUMA
$ 0.0001407
+0.21%
-3.76%
-11.68%
$ 532.51K
$ 457.07M
1099
Baanx
BaanxBXX
$ 0.002138
0.00%
-0.19%
-31.43%
$ 528.55K
$ 99.51K
1100
QORPO
QORPOQORPO
$ 0.000771
0.00%
+2.66%
+9.05%
$ 481.14K
$ 15.33M
1101
$ 13.546
-0.15%
+0.66%
+0.57%
$ 480.65K
$ 4.07K
1102
Chirp
ChirpCHIRP
$ 0.00441
-0.38%
-0.85%
-4.86%
$ 463.83K
$ 4.02M
1103
$ 10.052
+0.01%
+0.93%
-0.07%
$ 461.01K
$ 5.41K
1104
AI Avatar
AI AvatarSGT
$ 0.0451
0.00%
-1.31%
-0.44%
$ 453.39K
$ 1.86M
1105
Xeleb Protocol
Xeleb ProtocolXCX
$ 0.0039931
+0.26%
-1.58%
-32.48%
$ 435.12K
$ 13.93M
1106
myDid
myDidSYL
$ 0.00005621
-0.05%
+4.31%
+28.72%
$ 434.34K
$ 341.38M
1107
Creo Engine
Creo EngineCREO
$ 0.0006281
+0.03%
-0.54%
-1.66%
$ 432.14K
$ 43.38M
1108
$ 19.204
+0.37%
+0.58%
-6.47%
$ 428.45K
$ 3.29K
1109
JetTon Game
JetTon GameJETTON
$ 0.02129
0.00%
+0.38%
-3.14%
$ 427.39K
$ 3.19M
1110
DeFi
DeFiDEFI
$ 0.0001176
-0.51%
-2.89%
-8.56%
$ 426.41K
$ 247.23M
1111
$ 59
-0.44%
-0.80%
+11.26%
$ 422.62K
$ 941.20
1112
Radiant
RadiantRXD
$ 0.00002636
+0.92%
+1.38%
-28.76%
$ 419.13K
$ 393.66M
1113
SwarmNode.ai
SwarmNode.aiSNAI
$ 0.0004165
-0.07%
-0.86%
-1.37%
$ 416.50K
$ 137.26M
1114
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan TokenEFC
$ 0.05304
+0.97%
+0.17%
+0.24%
$ 410.28K
$ 1.03M
1115
$ 0.00606
0.00%
-0.17%
-1.31%
$ 388.40K
$ 4.60M
1116
Bazaars
BazaarsBZR
$ 62.068
-0.02%
+0.06%
-1.97%
$ 386.49K
$ 3.28K
1117
AS Monaco
AS MonacoASM
$ 0.06006
+0.87%
+0.20%
-5.10%
$ 385.92K
$ 911.74K
1118
Shardeum
ShardeumSHM
$ 0.0000295
-0.34%
+0.34%
+16.60%
$ 380.68K
$ 1.04B
1119
Vertus
VertusVERT
$ 0.0007196
-0.15%
+0.22%
-1.50%
$ 378.32K
$ 27.54M
1120
MILLI
MILLIMILLI
$ 0.000001432
+0.35%
-0.42%
-6.46%
$ 376.88K
$ 18.00B
1121
$ 18.92
-0.05%
+0.11%
-2.12%
$ 361.86K
$ 2.89K
1122
$ 6.254
-0.46%
+0.39%
-2.85%
$ 358.79K
$ 8.68K
1123
Luckycoin
LuckycoinLKY
$ 0.01907
0.00%
-5.47%
-6.55%
$ 358.74K
$ 35.79K
1124
XELS
XELSXELS
$ 0.016999
0.00%
-7.18%
-16.23%
$ 356.98K
$ 2.67M
1125
Phoenic
PhoenicPNIC
$ 0.00137
-0.36%
-3.36%
-4.16%
$ 351.54K
$ 57.51M
1126
Artyfact
ArtyfactARTY
$ 0.01761
-0.56%
-1.76%
-0.39%
$ 347.33K
$ 3.23M
1127
Factor
FactorFACT
$ 0.2832
0.00%
-5.16%
-1.32%
$ 335.09K
$ 2.28K
1128
Fuse Network
Fuse NetworkFUSE
$ 0.001519
0.00%
-6.63%
-46.01%
$ 334.66K
$ 44.82M
1129
$ 9.22
-0.22%
-0.11%
-8.99%
$ 333.36K
$ 6.35K
1130
$ 25.77
-1.09%
+0.63%
+8.99%
$ 328.35K
$ 2.23K
1131
Sensay
SensaySNSY
$ 0.00006299
+0.42%
+5.85%
+3.32%
$ 326.87K
$ 2.80B
1132
Aipocalypto
AipocalyptoAIPO
$ 0.002306
-0.09%
0.00%
+22.29%
$ 321.41K
$ 2.93M
1133
$ 160.32
-0.14%
-0.27%
+4.37%
$ 319.11K
$ 360.39
1134
$ 18.82
-0.37%
-0.32%
+5.50%
$ 317.94K
$ 2.92K
1135
TENUP
TENUPTUP
$ 0.003
0.00%
+20.00%
+31.58%
$ 316.12K
$ 2.18M
1136
BlackCardCoin
BlackCardCoinBCCOIN
$ 0.0315
+0.54%
+0.80%
-9.21%
$ 314.60K
$ 1.83M
1137
Biometric Financial
Biometric FinancialBIOFI
$ 0.00007975
-0.01%
-0.47%
+2.92%
$ 312.21K
$ 725.89M
1138
Mobox
MoboxMBOX
$ 0.0005678
+0.64%
-0.55%
-5.53%
$ 311.15K
$ 106.28M
1139
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan TokenMENGO
$ 0.01721
-0.06%
-10.56%
-16.63%
$ 309.98K
$ 2.86M
1140
Sauber FT
Sauber FTSAUBER
$ 0.1073
+0.56%
+0.75%
-1.73%
$ 308.12K
$ 504.01K
1141
Rabi
RabiRABI
$ 0.0004985
-0.08%
+0.12%
-3.03%
$ 304.58K
$ 34.32M
1142
Humanode
HumanodeHMND
$ 0.001338
-0.45%
-0.82%
+0.68%
$ 303.15K
$ 19.83M
1143
BABB
BABBBAX
$ 0.000003914
-0.19%
+34.41%
-42.64%
$ 299.59K
$ 19.16B
1144
GraphLinq
GraphLinqGLQ
$ 0.000878
+0.23%
-21.59%
-51.52%
$ 298.86K
$ 69.23M
1145
NFPrompt
NFPromptNFP
$ 0.0004996
+0.22%
-0.72%
-8.94%
$ 291.54K
$ 116.79M
1146
Unizen
UnizenZCX
$ 0.0004213
+10.21%
-5.42%
+2.99%
$ 285.95K
$ 125.38M
1147
XRADERS
XRADERSXR
$ 0.004274
0.00%
-0.26%
-4.32%
$ 284.48K
$ 4.17M
1148
PLEARN
PLEARNPLEARN
$ 0.003275
+0.15%
-1.74%
-3.24%
$ 282.29K
$ 23.14M
1149
SENSORIUM
SENSORIUMSENSO
$ 0.003976
-0.03%
+0.48%
-0.67%
$ 279.39K
$ 8.54M
1150
Dynex
DynexDNX
$ 0.00255
-0.16%
-3.92%
-21.80%
$ 274.06K
$ 6.67M
1151
Alvara Protocol
Alvara ProtocolALVA
$ 0.002307
0.00%
-15.49%
+42.41%
$ 264.02K
$ 2.24M
1152
EstateX
EstateXESX
$ 0.0002773
-0.43%
-7.07%
-33.82%
$ 263.12K
$ 7.29M
1153
CUDIS
CUDISCUDIS
$ 0.001034
-0.29%
+0.10%
-16.63%
$ 255.67K
$ 56.04M
1154
Atlas Navi
Atlas NaviNAVI
$ 0.001578
+0.13%
-0.57%
-4.13%
$ 255.33K
$ 14.07M
1155
ORBOFI
ORBOFIOBI
$ 0.0001733
0.00%
+7.44%
-3.72%
$ 248.50K
$ 2.92M
1156
$ 119.53
+0.66%
+0.11%
-3.12%
$ 248.44K
$ 462.82
1157
Tajir Tech Hub
Tajir Tech HubTJRM
$ 0.0003635
-0.08%
+0.33%
-1.62%
$ 234.76K
$ 133.80M
1158
$ 17.36
-0.06%
0.00%
-8.01%
$ 224.86K
$ 3.10K
1159
$ 199.76
-0.26%
+0.92%
+4.67%
$ 224.04K
$ 279.92
1160
Carnomaly
CarnomalyCARR
$ 0.0001271
0.00%
+0.08%
-24.26%
$ 222.43K
$ 4.05M
1161
Cosplay Token
Cosplay TokenCOT
$ 0.000557
-0.18%
-1.94%
-1.42%
$ 219.66K
$ 16.71M
1162
$ 973.85
-0.07%
+0.91%
+19.14%
$ 203.37K
$ 57.96
1163
$ 55.7
+0.09%
-0.98%
-2.13%
$ 200.74K
$ 1.01K
1164
Choise.com
Choise.comCHO
$ 0.0003758
-0.24%
-8.39%
+17.57%
$ 195.85K
$ 48.68M
1165
enfineo
enfineoENF
$ 0.004296
0.00%
+1.56%
+17.82%
$ 174.59K
$ 9.50M
1166
CYBRO
CYBROCYBRO
$ 0.001298
-0.08%
-3.21%
-6.82%
$ 171.72K
$ 14.09M
1167
Sekuya
SekuyaSKYA
$ 0.0002797
+0.43%
+2.17%
-11.21%
$ 155.02K
$ 41.96M
1168
Taraxa Coin
Taraxa CoinTARA
$ 0.00002505
-0.08%
+0.04%
+0.89%
$ 152.95K
$ 2.10B
1169
$ 148.79
+0.32%
-0.43%
+4.84%
$ 145.64K
$ 352.90
1170
Bull
BullBULL
$ 0.0001452
-0.07%
+2.47%
+1.04%
$ 145.19K
$ 393.62M
1171
Fruits
FruitsFRTS
$ 0.000006755
+0.03%
+0.30%
-5.20%
$ 142.22K
$ 10.87B
1172
LETSTOP
LETSTOPSTOP
$ 0.001858
-0.75%
0.00%
-1.86%
$ 138.86K
$ 9.77M
1173
$ 508.79
-0.11%
+0.21%
-7.39%
$ 136.50K
$ 107.60
1174
PLAYZAP
PLAYZAPPZP
$ 0.001183
-2.31%
-0.34%
-11.45%
$ 131.62K
$ 23.65M
1175
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FTSCCP
$ 0.01872
-0.11%
+0.05%
-4.43%
$ 131.23K
$ 2.94M
1176
Azuro
AzuroAZUR
$ 0.0006494
-0.99%
-10.73%
-10.73%
$ 130.64K
$ 20.58M
1177
$ 683.18
-0.01%
-0.79%
-0.46%
$ 125.09K
$ 81.75
1178
Paysenger
PaysengerEGO
$ 0.0005864
-0.12%
+1.16%
-0.15%
$ 117.51K
$ 92.81M
1179
Coldstack
ColdstackCLS
$ 0.004965
-0.24%
-0.30%
-0.64%
$ 116.72K
$ 1.25M
1180
AME Chain
AME ChainAME
$ 0.0002304
+0.13%
+0.79%
-2.66%
$ 115.20K
$ 275.57M
1181
$ 19.38
-0.46%
+3.10%
+14.76%
$ 114.86K
$ 2.92K
1182
$ 235.59
-0.17%
+0.65%
+4.94%
$ 114.68K
$ 240.15
1183
$ 2,055.17
-0.01%
+0.92%
+2.26%
$ 113.96K
$ 27.96
1184
Eclipse
EclipseES
$ 0.0008098
-0.04%
-2.02%
-28.12%
$ 107.27K
$ 67.76M
1185
Medieval Empires
Medieval EmpiresMEE
$ 0.0001908
+0.26%
-1.19%
-2.31%
$ 106.68K
$ 29.47M
1186
OpenxAI Network
OpenxAI NetworkOPENX
$ 0.01037
+0.10%
-2.17%
+3.18%
$ 103.83K
$ 2.18M
1187
Octo Gaming
Octo GamingOTK
$ 0.0002103
0.00%
-0.28%
-6.95%
$ 102.95K
$ 23.51M
1188
Kaizen Finance
Kaizen FinanceKZEN
$ 0.0002345
-0.21%
-0.17%
-0.09%
$ 100.54K
$ 38.92M
1189
Sharpe AI
Sharpe AISAI
$ 0.0008467
+0.02%
+0.05%
-6.74%
$ 94.74K
$ 89.84M
1190
$ 330.95
-0.09%
-0.33%
+4.53%
$ 85.48K
$ 163.37
1191
Leeds United FC
Leeds United FCLUFC
$ 0.01687
+0.30%
+0.24%
-20.68%
$ 85.44K
$ 3.24M
1192
$ 859.86
0.00%
-0.46%
+0.84%
$ 80.37K
$ 64.85
1193
Zero1 Labs
Zero1 LabsDEAI
$ 0.0008533
-0.91%
-1.67%
-15.65%
$ 77.65K
$ 67.26M
1194
$ 66.7
+0.43%
+0.80%
-3.68%
$ 75.04K
$ 833.57
1195
Crystal Palace FT
Crystal Palace FTCPFC
$ 0.02225
+0.05%
0.00%
-9.39%
$ 72.81K
$ 2.43M
1196
$ 224.75
+0.05%
+0.11%
+1.07%
$ 71.56K
$ 243.25
1197
Zelwin
ZelwinZLW
$ 0.000984
0.00%
-1.01%
-0.61%
$ 71.25K
$ 8.93M
1198
$ 4.047
+0.97%
+0.79%
+0.47%
$ 70.93K
$ 13.73K
1199
$ 15.47
-0.13%
+0.45%
-3.68%
$ 69.90K
$ 3.62K
1200
Overlay Protocol
Overlay ProtocolOVL
$ 0.006228
+0.24%
+0.24%
-0.98%
$ 68.11K
$ 8.67M
1201
$ 49.94
-0.20%
-0.48%
+3.64%
$ 66.97K
$ 1.10K
1202
$ 397.01
-0.02%
-0.01%
+3.84%
$ 66.31K
$ 145.60
1203
$ 573.11
+0.15%
-0.10%
+0.12%
$ 62.87K
$ 100.54
1204
$ 871.24
+0.02%
+0.35%
+2.35%
$ 62.77K
$ 66.93
1205
Wicrypt
WicryptWNT
$ 0.0022112
-0.43%
-0.44%
-2.11%
$ 57.76K
$ 13.19M
1206
COMAI
COMAICOMAI
$ 0.00072
0.00%
-4.00%
0.00%
$ 51.24K
$ 1.43M
1207
$ 20.31
+0.49%
+0.84%
-3.54%
$ 50.76K
$ 2.65K
1208
$ 6.629
-0.76%
-0.65%
+16.81%
$ 47.06K
$ 8.59K
1209
$ 3.263
-0.12%
-0.28%
+0.90%
$ 44.93K
$ 17.33K
1210
$ 51.51
+0.25%
+1.08%
+0.67%
$ 44.78K
$ 1.12K
1211
$ 421.07
+0.28%
+1.00%
+0.52%
$ 41.78K
$ 136.56
1212
MASS
MASSMASS
$ 0.0004236
+3.74%
-5.33%
-8.58%
$ 41.65K
$ 127.87M
1213
$ 189.6
+0.42%
-0.48%
-6.55%
$ 38.66K
$ 310.82
1214
$ 2.335
-0.47%
0.00%
+0.82%
$ 38.25K
$ 23.01K
1215
Spain National Fan
Spain National FanSNFT
$ 0.001638
+0.18%
-1.09%
-18.89%
$ 37.56K
$ 34.11M
1216
$ 320.08
-0.10%
+0.06%
-4.74%
$ 36.31K
$ 171.47
1217
$ 135.92
-0.24%
-0.58%
+5.22%
$ 35.76K
$ 440.22
1218
Brazil National Fan
Brazil National FanBFT
$ 0.0012223
-0.02%
+0.19%
-2.95%
$ 35.08K
$ 44.32M
1219
Hivello
HivelloHVLO
$ 0.00002983
0.00%
-0.57%
-8.80%
$ 32.34K
$ 696.99M
1220
Units.Network
Units.NetworkUNIT0
$ 0.005771
+1.06%
+1.12%
-2.62%
$ 29.55K
$ 1.82M
1221
CRTAI NETWORK
CRTAI NETWORKCRTAI
$ 0.0000833
-0.24%
-0.24%
-0.24%
$ 29.40K
$ 97.53M
1222
$ 184.15
+0.09%
-0.18%
+2.60%
$ 29.00K
$ 290.17
1223
$ 252.41
+0.10%
+0.13%
+1.68%
$ 28.80K
$ 218.18
1224
$ 25.33
-0.20%
-0.43%
-1.63%
$ 26.31K
$ 2.34K
1225
$ 22.46
-0.49%
-0.76%
+6.10%
$ 26.09K
$ 2.43K
1226
$ 128.87
+0.11%
+1.10%
+9.27%
$ 25.12K
$ 400.64
1227
Dexlab
DexlabXLAB
$ 0.00000006916
-0.45%
+1.63%
+42.77%
$ 23.91K
$ 810.34B
1228
$ 7.55
+0.27%
+1.89%
-4.07%
$ 23.01K
$ 7.56K
1229
$ 226.17
-0.28%
-0.64%
-1.28%
$ 21.32K
$ 240.32
1230
$ 50.29
+0.04%
+0.12%
-0.26%
$ 17.77K
$ 1.12K
1231
$ 65.39
-0.35%
+0.28%
+1.53%
$ 17.25K
$ 857.37
1232
$ 14.74
-0.07%
+0.07%
+4.68%
$ 16.42K
$ 3.77K
1233
$ 596.07
-0.16%
+0.36%
+1.41%
$ 13.88K
$ 96.74
1234
$ 390.3
+0.01%
+0.58%
-0.39%
$ 13.64K
$ 142.13
1235
$ 295.25
-0.34%
+0.85%
+0.25%
$ 13.56K
$ 182.85
1236
$ 253.13
-0.18%
+0.75%
+2.00%
$ 12.81K
$ 212.82
1237
$ 583.79
+0.04%
+0.18%
+2.43%
$ 10.16K
$ 95.00
1238
$ 14.8
+0.07%
-0.34%
-7.10%
$ 8.19K
$ 3.72K
1239
$ 506.99
-0.02%
+0.17%
+1.03%
$ 7.77K
$ 109.80
1240
$ 98.1
-0.67%
-0.60%
+1.58%
$ 7.49K
$ 593.42
1241
$ 25.43
-0.08%
+0.12%
+4.47%
$ 5.98K
$ 2.10K
1242
$ 263.89
+0.51%
+0.63%
+1.42%
$ 5.95K
$ 211.63
1243
$ 167.8
+0.19%
+0.61%
-2.60%
$ 5.35K
$ 315.12
1244
$ 376.61
+0.06%
-0.22%
+6.97%
$ 5.05K
$ 145.01
1245
$ 230.39
+0.18%
+0.37%
+4.16%
$ 4.98K
$ 235.28
1246
$ 160.06
-0.29%
+0.07%
+1.47%
$ 3.14K
$ 368.00
1247
$ 117.96
-0.22%
+0.23%
+4.30%
$ 2.23K
$ 469.87
1248
$ 141.08
+0.39%
-0.33%
+4.63%
$ 1.87K
$ 395.37
1249
$ 136.36
-0.15%
-0.62%
+2.73%
$ 1.81K
$ 402.16
1250
$ 97.58
-1.38%
-1.25%
-1.74%
$ 1.30K
$ 565.53
1251
$ 16.08
0.00%
0.00%
-1.77%
$ 1.27K
$ 3.48K
1252
$ 798.16
-0.05%
-1.46%
+3.05%
$ 1.01K
$ 70.62
1253
$ 357.3
+0.01%
-0.44%
+3.30%
$ 922.77
$ 157.84
1254
$ 477.94
+0.17%
-0.40%
-1.19%
$ 256.95
$ 117.98
1255
Nexus
NexusNEX
$ 0.000001506
+0.27%
+0.20%
-0.59%
--
$ 49.24B
1256
CarFi
CarFiCARFI
$ 0.6014
0.00%
+0.03%
-1.05%
--
$ 83.13K
1257
Catecoin
CatecoinCATE
$ 0.019381
+5.90%
+29.45%
-14.10%
--
$ 10.05M
1258
xPayLink
xPayLinkXPLK
$ 0.00851
-0.12%
-20.02%
-84.20%
--
$ 41.29M
1259
Bitlayer
BitlayerBTR
$ 0.02961
+0.27%
+5.45%
+33.14%
--
$ 2.08M
1260
Tatsu
TatsuTATSU
$ 0.556
+0.91%
+2.03%
-7.67%
--
$ 3.53K
1261
Grvt
GrvtGRVT
$ 0.295
-0.07%
-0.40%
-18.86%
--
$ 4.88M
1262
UNC
UNCUNC
$ 0.0003771
-0.40%
+0.56%
-21.93%
--
$ 154.56M
1263
Metti Token
Metti TokenMTT
$ 8.9
0.00%
-8.44%
-1.22%
--
$ 786.96
1264
XTM
XTMXTM
$ 0.000317
0.00%
0.00%
-26.79%
--
$ 8.52M
1265
TradingRazor
TradingRazorRAZOR
$ 0.00102
+2.00%
-38.55%
-88.36%
--
$ 31.34M
1266
o1.exchange
o1.exchangeO
$ 0.4741
+1.06%
+7.94%
-0.15%
--
$ 140.95K
1267
Swarm Network
Swarm NetworkTRUTH
$ 0.012877
-0.98%
-1.19%
-3.63%
--
$ 17.37M
1268
Hoodrat
HoodratHOODRAT
$ 0.003396
-6.16%
+43.33%
+260.92%
--
$ 40.89M
1269
$ 63.9
-0.05%
-0.59%
-1.48%
--
$ 888.14
1270
NEET
NEETNEET
$ 0.02291
-0.13%
-14.94%
+8.48%
--
$ 2.22M
1271
KlipAI
KlipAIKLIP
$ 0.002106
-0.10%
-1.22%
-17.11%
--
$ 31.50M
1272
GoldFinger
GoldFingerGF
$ 0.0078646
0.00%
-0.22%
-3.90%
--
$ 147.73K
1273
XEN Crypto
XEN CryptoXEN
$ 0.000000004002
-0.27%
+3.35%
-2.38%
--
$ 15.44T
1274
dovu
dovuDOVU
$ 0.0020238
-0.03%
-0.03%
-1.50%
--
$ 3.60K
1275
up
upUPROBINHOOD
$ 0.191
+1.27%
-29.81%
-53.67%
--
$ 285.92K
1276
KiiChain
KiiChainKII
$ 0.06105
-3.12%
+0.10%
--
--
$ 175.16M
1277
Turingbitchain
TuringbitchainTBC
$ 6.998
+0.01%
+1.88%
+4.17%
--
$ 14.56K
1278
Dexsport
DexsportDESU
$ 0.013656
+0.13%
+0.14%
-3.64%
--
$ 1.11M
1279
Bana Protocol
Bana ProtocolBANA
$ 1.1579
+0.08%
+2.67%
+31.52%
--
$ 8.59K
1280
Vidaio
VidaioSN85
$ 1.055
0.00%
+0.86%
-3.92%
--
$ 189.39
1281
xx network
xx networkXX
$ 0.00359
0.00%
-4.27%
+12.19%
--
$ 402.64K
1282
Luxury Travel Token
Luxury Travel TokenLTT
$ 0.0016948
-0.34%
+0.15%
+7.39%
--
$ 10.01M
1283
SOEX
SOEXSOEX
$ 0.009641
+0.50%
-4.95%
-6.94%
--
$ 1.20M
1284
$ 24.73
-1.09%
-1.01%
-0.16%
--
$ 2.25K
1285
$ 31.26
+0.55%
+0.64%
+5.22%
--
$ 1.88K
1286
Love Earn Enjoy
Love Earn EnjoyLEE
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
--
$ 4.91K
1287
ONI
ONIONI
$ 0.005769
-0.05%
-0.91%
-6.95%
--
$ 1.64M
1288
Bull Coming
Bull Coming牛来
$ 0.015033
-6.62%
+345.87%
+345.87%
--
$ 21.08M
1289
$ 166
0.00%
-0.55%
-1.78%
--
$ 324.18
1290
Solstice Finance
Solstice FinanceSLX
$ 0.0712
+0.27%
-5.80%
-6.61%
--
$ 2.14M
1291
TICS
TICSTICS
$ 0.01562
-0.13%
-2.07%
-16.91%
--
$ 7.29M
1292
$ 19.41
-0.05%
-0.05%
0.00%
--
$ 2.83K
1293
$ 0.0117
0.00%
+5.22%
+28.85%
--
$ 949.98
1294
Mixin
MixinXIN
$ 51.1
-0.02%
+0.32%
-0.59%
--
$ 62.43
1295
STONK
STONKSTONK
$ 0.008689
-5.48%
-17.30%
-6.88%
--
$ 6.93M
1296
Stability World AI
Stability World AIAIW
$ 0.0005256
0.00%
+4.31%
+22.01%
--
$ 20.35M
1297
Ready to Fight
Ready to FightRTF
$ 0.002861
-0.07%
+0.39%
-5.20%
--
$ 7.82M
1298
LiveArt
LiveArtART
$ 0.0002215
-0.54%
-3.18%
-14.59%
--
$ 233.79M
1299
Spring Dev Bank
Spring Dev BankSDB
$ 0.001232
0.00%
+0.97%
+1.14%
--
$ 9.01M
1300
Nexum
NexumNEXM
$ 0.003712
0.00%
-2.32%
-9.92%
--
$ 574.79K
1301
RUJI
RUJIRUJI
$ 0.1709
0.00%
+0.71%
-6.66%
--
$ 584.92
1302
$ 334.7
-0.10%
+0.55%
+5.27%
--
$ 168.66
1303
Medifakt
MedifaktFAKT
$ 0.000546
0.00%
+0.04%
+0.04%
--
$ 34.67M
1304
PUBLIC
PUBLICPUBLIC
$ 0.00432
0.00%
-0.42%
-5.04%
--
$ 12.08M
1305
BUTTCOIN
BUTTCOINBUTTCOIN
$ 0.010587
+2.44%
+11.71%
+1.02%
--
$ 6.00M
1306
QBX
QBXQBX
$ 0.0007103
+0.06%
-4.31%
-23.64%
--
$ 19.78M
1307
Goldfish Gold
Goldfish GoldGGBR
$ 4.376
-0.16%
+0.39%
+0.46%
--
$ 12.04K
1308
PayAI Network
PayAI NetworkPAYAI
$ 0.004129
+0.07%
-3.33%
-2.12%
--
$ 13.51M
1309
MarsCoin
MarsCoinMARSCOIN
$ 0.056
+12.71%
+10.17%
-6.22%
--
$ 6.30M
1310
Love Bit
Love BitLB
$ 0.0000000815
0.00%
+0.74%
+1.75%
--
$ 109.07B
1311
XEFFY
XEFFYXEF
$ 0.0060083
-0.06%
+1.61%
-8.42%
--
$ 28.93M
1312
TOFU Story
TOFU StoryTOFU
$ 0.0001374
-0.22%
-0.36%
-62.35%
--
$ 5.05B
1313
SedraCoin
SedraCoinSDR
$ 0.000010637
0.00%
+13.89%
+58.17%
--
$ 49.15M
1314
VPEPE
VPEPEVPEPE
$ 0.02929
+0.07%
+0.24%
+41.29%
--
$ 618.15K
1315
Dragonswap
DragonswapDRG
$ 0.00784
0.00%
-0.13%
-2.49%
--
$ 6.84K
1316
XP8
XP8XP8
$ 0.00408
-8.41%
-1.04%
+337.93%
--
$ 13.83M
1317
USD.AI
USD.AICHIP
$ 0.02765
+0.51%
+14.65%
+17.37%
--
$ 6.47M
1318
Naoris Protocol
Naoris ProtocolNAORIS
$ 0.03227
+0.03%
-0.92%
+1.25%
--
$ 2.06M
1319
Palcoin Ventures
Palcoin VenturesPALCOIN
$ 0.01514
0.00%
-9.34%
-1.43%
--
$ 144.48K
1320
Shiba Inu Treat
Shiba Inu TreatTREAT
$ 0.0001628
0.00%
-1.87%
-15.38%
--
$ 368.76M
1321
TrueBit
TrueBitTRU1
$ 0.008164
-0.05%
+0.51%
+22.25%
--
$ 6.71M
1322
Immunefi
ImmunefiIMU
$ 0.00262
+2.60%
-2.79%
+4.09%
--
$ 23.35M
1323
Red Horse
Red HorseRH
$ 0.005774
-0.03%
+1.05%
+10.65%
--
$ 9.52M
1324
Songbird
SongbirdSGB
$ 0.0009307
+0.03%
-1.84%
-11.18%
--
$ 62.26M
1325
RealEstateMetaverse
RealEstateMetaverseREM
$ 0.000802
+0.25%
-0.62%
-10.78%
--
$ 9.40M
1326
Nesa
NesaNES
$ 0.20272
+0.13%
-2.93%
-2.56%
--
$ 372.85K
1327
Immortal Rising 2
Immortal Rising 2IMT
$ 0.0004348
+0.09%
-0.61%
-1.89%
--
$ 126.53M
1328
$ 207.64
-0.05%
-0.18%
+1.93%
--
$ 267.83
1329
Unibase
UnibaseUB
$ 0.11608
-0.51%
-8.03%
-13.17%
--
$ 672.24K
1330
Wolf Pack
Wolf PackPACK
$ 0.001534
+2.25%
-26.51%
--
--
$ 30.72M
1331
NEXST
NEXSTNXT
$ 0.10275
+0.12%
+5.92%
+10.31%
--
$ 2.60M
1332
Plumber
PlumberPLUMBER
$ 0.000369
-6.02%
-20.70%
-86.91%
--
$ 126.38M
1333
Collector Crypt
Collector CryptCARDS
$ 0.18551
+1.04%
+8.63%
+38.39%
--
$ 863.17K
1334
TonCapy
TonCapyTCAPY
$ 0.0000002498
0.00%
-0.08%
-9.16%
--
$ 83.22B
1335
$ 105.9
-0.17%
+0.55%
+13.65%
--
$ 548.00
1336
Kuvi
KuviKUVI
$ 0.007803
+0.19%
-0.18%
-41.57%
--
$ 1.70M
1337
gitlawb
gitlawbGITLAWB
$ 0.00001924
+0.10%
-1.74%
-10.64%
--
$ 2.91B
1338
Boyz N The Hood
Boyz N The HoodBOYZ
$ 0.0001632
+0.06%
-6.85%
-47.35%
--
$ 342.33M
1339
ATLA
ATLAATLA
$ 140.1598
0.00%
-1.03%
-6.77%
--
$ 3.91K
1340
$ 20.06
-0.65%
-0.35%
+2.19%
--
$ 2.80K
1341
Trading Payment
Trading PaymentTPTU
$ 0.05925
+0.14%
+0.02%
-1.96%
--
$ 288.99K
1342
MXN
MXNMXN
$ 0.05571
+0.04%
+0.29%
+0.05%
--
$ 975.20K
1343
Hippius
HippiusSN75
$ 3.689
-0.49%
-2.43%
-5.34%
--
$ 3.75K
1344
Amocucinare
AmocucinareAMORE
$ 0.0004957
-0.02%
+0.04%
+0.14%
--
$ 21.48M
1345
PUNKVISM
PUNKVISMPVT
$ 0.0001302
-1.59%
-4.41%
-7.60%
--
$ 466.86M
1346
Iron Fish
Iron FishIRON
$ 0.07901
+0.18%
-0.41%
-5.54%
--
$ 727.64K
1347
Pons
PonsPONS
$ 0.034233
+3.35%
-9.87%
-15.20%
--
$ 2.44M
1348
DIN
DINDIN
$ 0.003959
+0.08%
+3.04%
-5.00%
--
$ 6.82M
1349
GRAM Ecosystem
GRAM EcosystemGRAMPUS
$ 0.0005541
+0.05%
+5.22%
+18.91%
--
$ 17.44M
1350
UDAO
UDAOUDAO
$ 0.06397
+0.05%
-0.30%
+0.28%
--
$ 167.03K
1351
Capybobo
CapyboboPYBOBO
$ 0.0007631
-0.43%
-1.69%
+3.35%
--
$ 65.49M
1352
Effect AI
Effect AIEFFECT
$ 0.002517
-0.20%
-1.02%
-2.79%
--
$ 5.24M
1353
KET
KETKET
$ 0.0047
-0.85%
+12.82%
-13.30%
--
$ 14.08M
1354
Aether Network
Aether NetworkAET
$ 0.00192
+4.87%
-42.77%
-88.93%
--
$ 64.16M
1355
Isekai Blade
Isekai BladeISEK
$ 0.000358
-4.32%
-42.53%
-84.74%
--
$ 1.98B
1356
TENDIES
TENDIESTENDIES
$ 0.0133
-0.45%
-8.24%
-39.79%
--
$ 5.34M
1357
$ 933.7
-0.06%
+0.02%
-0.18%
--
$ 60.98
1358
$ 40.54
-0.07%
-0.15%
-5.84%
--
$ 1.42K
1359
QAIT
QAITQAIT
$ 0.003186
0.00%
-2.54%
-11.08%
--
$ 286.49K
1360
$ 494.54
+0.03%
+0.63%
+7.16%
--
$ 114.29
1361
Force
ForceFRC
$ 0.0002164
+0.09%
0.00%
-0.28%
--
$ 11.39M
1362
Mame Inu
Mame InuMAME
$ 0.005757
-0.81%
-1.61%
+8.55%
--
$ 11.66M
1363
Play AI
Play AIPLAI
$ 0.001736
-0.12%
-0.17%
-1.86%
--
$ 39.64M
1364
Brevis
BrevisBREV
$ 0.06685
+0.10%
-0.82%
-7.04%
--
$ 846.14K
1365
Quantum R. Ledger
Quantum R. LedgerQRL
$ 0.8675
+0.08%
+1.12%
+7.92%
--
$ 16.08K
1366
MOVA
MOVAMOVA
$ 0.4247
0.00%
+8.95%
+22.99%
--
$ 476.43
1367
KulaDAO
KulaDAOKULA
$ 0.05489
0.00%
+0.44%
-9.44%
--
$ 380.38
1368
MBOOM
MBOOMMBOOM
$ 0.0022179
-0.43%
+0.27%
+0.29%
--
$ 18.54M
1369
Moongate
MoongateMGT
$ 0.00046964
+0.50%
+3.77%
+1.91%
--
$ 27.27M
1370
Pieverse
PieversePIEVERSE
$ 0.8552
-0.16%
+5.52%
+8.67%
--
$ 83.12K
1371
Janction
JanctionJCT
$ 0.002217
+1.08%
-5.97%
-38.78%
--
$ 115.31M
1372
The Bull
The BullBULLCOIN
$ 0.002059
-3.15%
+4.78%
-56.56%
--
$ 55.50M
1373
Stupid Faces
Stupid FacesUPID
$ 0.01061
-0.75%
-20.84%
-79.77%
--
$ 93.38M
1374
COCA
COCACOCA
$ 1.50136
-0.11%
-1.13%
-7.51%
--
$ 170.61K
1375
TOWER Ecosystem
TOWER EcosystemTOWER
$ 0.0001375
+0.07%
+0.07%
-0.87%
--
$ 98.96M
1376
Collect on Fanable
Collect on FanableCOLLECT
$ 0.05827
+0.71%
-7.70%
+6.96%
--
$ 1.63M
1377
ProximaX
ProximaXXPX
$ 0.00010195
-0.05%
+1.88%
+0.78%
--
$ 541.05M
1378
mETHProtocol
mETHProtocolCOOK
$ 0.00241
-0.62%
-0.17%
-2.79%
--
$ 23.67M
1379
The Final Form Bull
The Final Form BullCZ
$ 0.004387
+3.24%
-5.70%
-25.10%
--
$ 19.02M
1380
Ai Xovia
Ai XoviaAIX
$ 0.47269
-0.42%
-1.23%
+4.22%
--
$ 1.02M
1381
$ 220.43
+0.08%
0.00%
-3.01%
--
$ 243.31
1382
Tradeleaf
TradeleafTLF
$ 0.010529
0.00%
+0.09%
-3.10%
--
$ 10.88M
1383
KGEN
KGENKGEN
$ 0.1732
-0.17%
-3.33%
-14.26%
--
$ 446.81K
1384
$ 134.9
+0.24%
+0.24%
+27.37%
--
$ 417.43
1385
iUP
iUPIUP
$ 0.003265
+0.25%
+0.15%
+0.09%
--
$ 2.88M
1386
Solaxy
SolaxySOLAXY
$ 0.00004152
-0.12%
-0.60%
-4.24%
--
$ 1.23B
1387
Manadia
ManadiaUMXM
$ 0.1385
+1.70%
-0.43%
-34.83%
--
$ 733.58K
1388
Anvil
AnvilANVL
$ 0.0008483
-0.02%
+0.44%
+1.46%
--
$ 75.79M
1389
CREPE
CREPECREPE
$ 0.0001502
-0.07%
-0.86%
-0.27%
--
$ 22.35M
1390
DDMTOWN
DDMTOWNDDMT
$ 0.08347
+0.05%
-0.20%
+1.81%
--
$ 1.74M
1391
Orta Chain
Orta ChainORTA
$ 0.0459
0.00%
+0.44%
-2.97%
--
$ 8.54K
1392
AI Router Protocol
AI Router ProtocolAIR
$ 0.00196
+6.52%
-31.23%
--
--
$ 3.57M
1393
Minto
MintoBTCMT
$ 0.6593
+0.09%
-0.15%
+0.86%
--
$ 74.61K
1394
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBAASTEROID
$ 0.00006019
-0.53%
-2.16%
+6.34%
--
$ 1.54B
1395
frong
frongFRONG
$ 0.004529
+0.20%
-4.10%
-26.35%
--
$ 18.64M
1396
Bityuan
BityuanBTY
$ 0.022
-0.36%
-7.83%
-23.99%
--
$ 2.32M
1397
JGGL
JGGLJGGL
$ 4.5105
-0.02%
+0.06%
-13.49%
--
$ 107.13K
1398
Roboton
RobotonDCT
$ 0.005852
0.00%
+0.07%
-0.07%
--
$ 4.50M
1399
PMG
PMGPMG
$ 0.0011271
0.00%
0.00%
-2.15%
--
--
1400
WEEX Token
WEEX TokenWXT
$ 0.015425
0.00%
+0.32%
-1.25%
--
$ 332.95M
1401
Polish Zloty
Polish ZlotyPLN
$ 0.2682
+0.11%
-0.11%
--
--
$ 212.36K
1402
MongolNFT
MongolNFTMNFT
$ 0.00001666
-0.06%
0.00%
-3.92%
--
$ 1.83B
1403
Flying Tulip
Flying TulipFT
$ 0.09768
+0.21%
-0.57%
-1.21%
--
$ 576.04K
1404
$ 428.43
+0.20%
-0.08%
+2.26%
--
$ 129.80
1405
CKUSDT
CKUSDTCKUSDT
$ 1
+0.01%
0.00%
-0.01%
--
$ 55.58K
1406
Paladeum
PaladeumPLB
$ 0.3029
-1.93%
-0.78%
-12.18%
--
$ 673.84K
1407
FUSD
FUSDFUSD
$ 1.0001
0.00%
+0.01%
+0.01%
--
$ 90.34K
1408
The White Bull
The White BullLEVI
$ 0.0002289
-0.22%
+5.19%
-36.79%
--
$ 259.49M
1409
$ 10.71
-0.28%
-1.20%
+12.42%
--
$ 5.14K
1410
Myros
MyrosMY
$ 0.005617
+0.42%
+1.22%
-98.35%
--
$ 1.95M
1411
$ 262.97
-0.19%
-0.15%
+3.99%
--
$ 205.39
1412
TronBank
TronBankTBK
$ 0.3786
+0.19%
-3.07%
-37.84%
--
$ 197.59K
1413
The Index
The IndexINDEX
$ 0.006348
+0.64%
-11.34%
-45.18%
--
$ 10.90M
1414
$ 331.31
-0.04%
+1.38%
-14.34%
--
$ 171.86
1415
MicroVisionChain
MicroVisionChainSPACEMVC
$ 0.015719
+0.21%
-4.33%
+10.90%
--
$ 3.35M
1416
BRL
BRLBRL
$ 0.1905
+0.05%
-0.21%
-2.80%
--
$ 811.41K
1417
Overtake
OvertakeTAKE
$ 0.04833
+2.31%
+7.02%
-21.53%
--
$ 1.96M
1418
$ 57.9
-0.16%
+0.43%
+14.56%
--
$ 975.37
1419
Fefer
FeferFEFER
$ 0.001146
+0.09%
-15.79%
-54.03%
--
$ 63.84M
1420
Nolus Protocol
Nolus ProtocolNLS
$ 0.002031
0.00%
-1.58%
-8.02%
--
$ 26.71M
1421
SBTC
SBTCSBTC
$ 63,084.46
-0.01%
+0.06%
-3.18%
--
$ 0.36
1422
ADLUNAM INC
ADLUNAM INCLUNAM
$ 0.00024616
-0.07%
+4.44%
+10.58%
--
$ 40.79M
1423
REAL
REALASSET
$ 0.26171
+0.15%
-0.93%
+1.42%
--
$ 1.61M
1424
Echelon
EchelonECHELON
$ 0.06248
-0.22%
-4.09%
-1.81%
--
$ 1.03M
1425
VeriFarm
VeriFarmVFARM
$ 0.07002
-0.04%
-0.19%
+4.49%
--
$ 85.51K
1426
Kaskad
KaskadKSKD
$ 0.001394
+0.14%
-3.73%
0.00%
--
$ 23.49M
1427
Meteora
MeteoraMET
$ 0.1635
-0.18%
-1.03%
+1.37%
--
$ 467.83K
1428
Snapmuse.io
Snapmuse.ioSMX
$ 0.001059
0.00%
-6.45%
-7.44%
--
$ 19.20M
1429
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$ 0.001416
-0.98%
-14.65%
-54.93%
--
$ 44.18M
1430
Trusta.AI
Trusta.AITA
$ 0.05662
+0.02%
-5.25%
-9.62%
--
$ 1.03M
1431
Bitsolara
BitsolaraBTSLR
$ 0.000009899
0.00%
0.00%
+0.03%
--
$ 807.96M
1432
$ 81.19
-0.74%
+1.05%
-6.37%
--
$ 683.99
1433
Thinking Cat
Thinking CatHMM
$ 0.01074
-5.50%
+3.40%
-41.71%
--
$ 8.82M
1434
SQUID MEME
SQUID MEMEGAME
$ 22.7316
0.00%
-0.04%
+12.58%
--
$ 1.27K
1435
YachtingVerse
YachtingVerseYACHT
$ 0.010299
-0.05%
-0.11%
+0.55%
--
$ 1.17M
1436
Unitas
UnitasUP
$ 0.39896
-1.78%
-7.31%
+8.83%
--
$ 136.38K
1437
Data Ownership
Data OwnershipDOP2
$ 0.0005886
-0.10%
+0.02%
-1.62%
--
$ 240.00M
1438
2u2
2u22U2
$ 0.00298
-1.00%
-1.65%
-28.37%
--
$ 2.99M
1439
AntFun
AntFunANTFUN
$ 0.041978
+0.14%
-1.13%
-1.44%
--
$ 129.95M
1440
Tradoor
TradoorTRADOOR
$ 0.6399
+0.25%
-0.06%
+3.72%
--
$ 98.27K
1441
WhiteBIT Token
WhiteBIT TokenWBT
$ 54.748
-0.51%
+0.28%
-2.84%
--
$ 1.05K
1442
Avalaunch
AvalaunchXAVA
$ 0.1883
+0.21%
-1.41%
-3.53%
--
$ 292.73K
1443
YOM
YOMYOM
$ 0.10256
-0.03%
-1.11%
-5.55%
--
$ 561.97K
1444
SongbirdFinanceToken
SongbirdFinanceTokenSFIN
$ 67.46
+0.21%
+0.33%
-6.18%
--
$ 261.64
1445
Bitcastle
BitcastleBCE
$ 0.110356
-0.12%
-0.24%
-5.32%
--
$ 293.29K
1446
BELUGA
BELUGABELUGA
$ 100.3725
-0.04%
+0.12%
+8.58%
--
$ 218.01
1447
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AIXRPHAI
$ 0.00466
-1.06%
-0.21%
-18.92%
--
$ 4.71M
1448
The Top Floor Boss
The Top Floor BossTJR
$ 0.0001366
-0.22%
+0.15%
+6.47%
--
$ 400.81M
1449
Turtle
TurtleTURTLE
$ 0.04353
-0.37%
+2.19%
-4.58%
--
$ 1.46M
1450
Enso
EnsoENSO
$ 0.8284
+0.53%
+6.89%
-16.63%
--
$ 150.62K
1451
All on Binance
All on Binance币有
$ 0.005192
-2.91%
+8.54%
-54.18%
--
$ 14.74M
1452
Perle
PerlePRL
$ 0.3749
-0.60%
+11.60%
+23.91%
--
$ 562.43K
1453
Changer
ChangerCNG
$ 0.004163
0.00%
0.00%
-3.19%
--
$ 1.69M
1454
STOC
STOCSTOC
$ 0.5699
+0.02%
+0.04%
+0.02%
--
$ 20.01K
1455
Emblem Vault
Emblem VaultEMBLEM
$ 0.004551
+0.07%
+4.00%
+6.95%
--
$ 17.88M
1456
$ 315.21
-0.03%
-0.53%
+4.02%
--
$ 209.66
1457
c0mpute
c0mputeZERO
$ 0.00208
+0.97%
-6.38%
-21.82%
--
$ 26.01M
1458
ForU AI
ForU AIFORU
$ 0.00862
0.00%
-0.92%
0.00%
--
$ 7.33M
1459
Waltonchain Autonomy
Waltonchain AutonomyWTA
$ 0.00013314
0.00%
0.00%
+0.68%
--
--
1460
NSGP Governance
NSGP GovernanceNSG
$ 0.008565
-0.57%
-0.55%
+0.14%
--
$ 731.27K
1461
utility token
utility tokenUTILITY
$ 0.003231
0.00%
-12.30%
+14.23%
--
$ 40.56M
1462
Cupsey
CupseyCUPSEY
$ 0.010248
-1.29%
+17.11%
-23.61%
--
$ 6.80M
1463
SN64
SN64SN64
$ 16.28
+0.37%
-3.55%
-8.07%
--
$ 97.32
1464
QIE Blockchain
QIE BlockchainQIE
$ 0.15413
+0.83%
+0.08%
+14.31%
--
$ 23.49K
1465
AurumX
AurumXUMX
$ 0.09172
-0.83%
-3.44%
-51.59%
--
$ 291.64K
1466
Crepe
CrepeCREPE1
$ 0.000010557
-0.10%
-6.43%
-3.84%
--
$ 6.14B
1467
ShareX
ShareXSHARE
$ 0.3415
-0.15%
+0.29%
-1.36%
--
$ 211.28K
1468
TRIA
TRIATRIA
$ 0.0086
-0.12%
+3.12%
+5.39%
--
$ 2.89M
1469
$ 139.89
-0.54%
+0.19%
+0.75%
--
$ 402.36
1470
GamePad
GamePadGPAD
$ 0.08032
+0.19%
+0.20%
-1.46%
--
$ 364.05K
1471
NOMOEX TOKEN
NOMOEX TOKENNOMOX
$ 0.000782
0.00%
+0.64%
+22.76%
--
$ 13.57M
1472
$ 42.95
+0.33%
+0.75%
+5.48%
--
$ 1.29K
1473
Holoworld AI
Holoworld AIHOLO
$ 0.05568
+0.86%
-8.53%
-15.50%
--
$ 2.72M
1474
AIXDROP
AIXDROPAIXDROP
$ 0.00018472
-0.30%
-0.71%
+1.07%
--
$ 2.24B
1475
Ice Open Network
Ice Open NetworkION
$ 0.000087
0.00%
-3.33%
-11.22%
--
$ 98.13M
1476
Verified Emeralds
Verified EmeraldsVEREM
$ 5.48
0.00%
-7.59%
-18.57%
--
$ 2.18K
1477
EUR
EUREUR
$ 1.1574
+0.01%
-0.02%
+0.07%
--
$ 199.24K
1478
OKAMI Project
OKAMI ProjectOKM
$ 0.000007308
-0.50%
-3.71%
+8.46%
--
$ 7.21B
1479
STABLE
STABLESTABLE
$ 0.030047
-0.05%
-4.46%
-7.16%
--
$ 2.87M
1480
$ 277.13
-0.17%
+1.02%
+45.40%
--
$ 201.04
1481
$ 506.38
-0.01%
+0.38%
+16.49%
--
$ 117.72
1482
Ozone Chain
Ozone ChainOZO
$ 0.1313
+0.08%
+0.54%
+0.46%
--
$ 1.05M
1483
Blum
BlumBLUM
$ 0.001583
+0.19%
+0.89%
-2.88%
--
$ 35.06M
1484
NTHChain
NTHChainNTH
$ 0.00991
0.00%
-0.79%
+6.13%
--
$ 3.21M
1485
ULTIMA
ULTIMAULTIMA
$ 2,315.13
-0.56%
+1.31%
-2.54%
--
$ 271.40
1486
Metal Blockchain
Metal BlockchainMETAL
$ 0.09463
0.00%
-1.88%
-7.67%
--
$ 20.58K
1487
SNPIT
SNPITSNPT
$ 0.00114
0.00%
0.00%
-0.78%
--
$ 16.20M
1488
Edel
EdelEDEL
$ 0.00746
-1.08%
-2.65%
+24.32%
--
$ 8.99M
1489
KiteAI
KiteAIKITEAI
$ 0.00000006098
+0.25%
+0.25%
+0.66%
--
$ 131.48B
1490
Wodo Gaming
Wodo GamingXWGT
$ 0.012528
+0.43%
+1.62%
+11.60%
--
$ 734.02K
1491
HandlPay
HandlPayHANDL
$ 0.0027203
-1.13%
-3.07%
-2.22%
--
$ 104.97M
1492
Cash Cat
Cash CatCASHCAT
$ 0.12013
+1.42%
+3.06%
-20.28%
--
$ 8.84M
1493
Quack AI
Quack AIQ
$ 0.026817
+3.32%
+17.82%
+15.34%
--
$ 4.62M
1494
JMDT
JMDTJMDT
$ 1.1348
+0.04%
+46.38%
-9.23%
--
$ 526.38K
1495
Cap
CapCAP
$ 0.06707
+0.43%
+8.29%
+44.29%
--
$ 5.40M
1496
Aspecta
AspectaASP
$ 0.00939
+0.53%
-1.77%
-14.45%
--
$ 6.08M
1497
Divo
DivoDVO
$ 0.0047033
-0.03%
+0.01%
-2.03%
--
$ 8.18M
1498
AustralianShepherd
AustralianShepherdASS
$ 0.0000000006328
+0.05%
+2.39%
+9.50%
--
$ 86.43T
1499
TOYOW
TOYOWTTN
$ 0.06689
+0.01%
+0.04%
-0.67%
--
$ 5.83M
1500
SN51
SN51SN51
$ 14.86
0.00%
+0.20%
-0.54%
--
$ 114.65
1501
sato
satoSATO
$ 0.1859
-0.53%
-0.90%
-22.92%
--
$ 351.30K
1502
DPIN
DPINDPN
$ 1.976
0.00%
-1.45%
-9.40%
--
$ 9.83
1503
Laika
LaikaLAIKAL2
$ 0.02686
0.00%
-0.04%
-0.48%
--
$ 185.22
1504
OHO PLUS
OHO PLUSOHO
$ 0.48
0.00%
-1.27%
+0.64%
--
$ 16.66K
1505
SEDA
SEDASEDA
$ 0.02074
+0.14%
+2.37%
-0.34%
--
$ 30.96M
1506
$ 54.58
-0.45%
-0.56%
-0.35%
--
$ 1.03K
1507
Nebula3
Nebula3SN3
$ 0.0002451
+0.04%
+0.17%
-18.98%
--
$ 239.80M
1508
SAL
SALSAL
$ 0.0056
+0.54%
-15.43%
+21.00%
--
$ 506.36K
1509
Advanced
AdvancedAUC
$ 0.0001339
0.00%
0.00%
-1.18%
--
$ 8.74M
1510
NERO
NERONERO
$ 0.001304
+0.08%
0.00%
-1.51%
--
$ 19.79M
1511
RICE AI
RICE AIRICE
$ 0.003281
+0.18%
+4.69%
-20.29%
--
$ 20.38M
1512
OroBit
OroBitXRB
$ 1.8046
0.00%
+0.19%
+0.03%
--
$ 126.72K
1513
CoinZoom
CoinZoomZOOM
$ 0.009389
0.00%
+20.42%
+73.68%
--
$ 685.91K
1514
龙虾
龙虾龙虾
$ 0.020292
+1.19%
+1.85%
-23.82%
--
$ 23.37M
1515
ZenChain
ZenChainZTC
$ 0.0005564
-0.14%
+1.04%
+2.77%
--
$ 94.90M
1516
A Hunters Dream
A Hunters DreamCAW
$ 0.0000000233
+0.17%
+0.20%
-7.43%
--
$ 2.85T
1517
Pharos
PharosPROS
$ 0.3715
0.00%
+0.57%
-11.34%
--
$ 4.59K
1518
WOLFTON
WOLFTONWOLFTON
$ 0.0004557
0.00%
+0.09%
+9.54%
--
$ 34.69M
1519
$ 151.84
-0.39%
-0.09%
+6.77%
--
$ 376.87
1520
StorX Network
StorX NetworkSRX
$ 0.05142
-0.04%
-0.21%
+0.10%
--
$ 147.43K
1521
Akita
AkitaAKITA
$ 0.009356
-0.01%
+0.60%
+0.94%
--
$ 779.57K
1522
Tonny
TonnyTONNY
$ 0.05301
0.00%
+0.23%
-0.75%
--
$ 264.68K
1523
alon
alonALON
$ 0.0032
+0.88%
-8.35%
--
--
$ 17.33M
1524
three.ws
three.wsTHREE
$ 0.001752
-0.51%
-7.46%
+9.05%
--
$ 32.84M
1525
Qitmeer Network
Qitmeer NetworkMEER
$ 0.002703
+0.04%
-0.26%
-2.14%
--
$ 3.17M
1526
Neptune
NeptuneXNT
$ 0.1881
-0.16%
-0.53%
-1.98%
--
$ 111.06K
1527
GoldBrick
GoldBrickGBCK
$ 0.002789
0.00%
-0.04%
-1.90%
--
$ 13.97M
1528
Treehouse
TreehouseTREE
$ 0.03449
-0.23%
-7.51%
-7.29%
--
$ 1.74M
1529
HeliChain
HeliChainHELI
$ 0.000004288
0.00%
-8.96%
+1.59%
--
$ 5.55M
1530
OpenLedger
OpenLedgerOPEN
$ 0.17471
+0.58%
-4.99%
-9.42%
--
$ 338.44K
1531
Mancer
MancerMANCER
$ 0.002442
-2.55%
-8.92%
-43.59%
--
$ 24.59M
1532
Squid
SquidQUID
$ 0.07207
-0.45%
+1.24%
-22.52%
--
$ 1.12M
1533
Lombard
LombardBARD
$ 0.1042
-0.38%
+0.68%
-8.02%
--
$ 663.22K
1534
RollX
RollXROLL
$ 0.13856
-0.01%
+3.58%
-0.96%
--
$ 401.50K
1535
SILVER
SILVERKAG
$ 48.8
-0.14%
+0.74%
-4.77%
--
$ 2.17K
1536
$ 167.09
+0.30%
+0.36%
+20.89%
--
$ 343.03
1537
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCKEPIK
$ 0.004936
-0.77%
+1.07%
-5.59%
--
$ 11.34M
1538
Slash Vision Labs
Slash Vision LabsSVL
$ 0.00333
-0.54%
-4.89%
-4.23%
--
$ 14.06M
1539
ProjectVex
ProjectVexVEXAI
$ 0.002497
-2.13%
-7.87%
-23.98%
--
$ 21.47M
1540
Mumu the Bull
Mumu the BullMUMU
$ 0.0006171
0.00%
-5.06%
-5.70%
--
$ 474.03K
1541
Midnight
MidnightNIGHT
$ 0.01752
+0.40%
-0.06%
-2.66%
--
$ 3.27M
1542
Mavryk Network
Mavryk NetworkMVRK
$ 0.01323
0.00%
-2.22%
-12.73%
--
$ 398.33K
1543
$ 59.87
+0.08%
+0.74%
+6.35%
--
$ 929.51
1544
EverValue Coin
EverValue CoinEVA
$ 33.58
+0.03%
+0.09%
-1.55%
--
$ 2.92K
1545
PigToken
PigTokenPIG
$ 0.00000001271
+0.40%
+7.37%
-1.09%
--
$ 4.28T
1546
Artificial Inu
Artificial InuAIINU
$ 0.008712
-0.31%
-7.77%
+43.92%
--
$ 9.72M
1547
Echo
EchoECHO
$ 0.003348
+0.06%
+0.57%
+1.36%
--
$ 15.82M
1548
Moonbirds
MoonbirdsBIRB
$ 0.05224
-1.79%
-2.71%
-1.72%
--
$ 1.04M
1549
$ 84.29
+0.07%
-1.44%
+11.57%
--
$ 661.96
1550
Ultiland
UltilandARTX
$ 0.079
-0.82%
+0.29%
-8.74%
--
$ 657.01K
1551
B3TR
B3TRB3TR
$ 0.00558
0.00%
-0.18%
-2.28%
--
$ 2.24M
1552
SafeMars
SafeMarsSMARS
$ 0.000000003542
+0.06%
+0.34%
-1.99%
--
$ 15.17T
1553
Nodewaves
NodewavesNWS
$ 0.000008056
+3.78%
-2.09%
-9.51%
--
$ 14.06M
1554
Uranium.io
Uranium.ioXU3O8
$ 5.491
-0.15%
0.00%
+1.09%
--
$ 9.67K
1555
The Toad Pepe
The Toad PepeTOAD
$ 0.007012
-2.08%
-6.29%
-40.42%
--
$ 11.33M
1556
SPACEX(PRE)
SPACEX(PRE)SPACEX(PRE)
$ 139.73
+1.14%
+1.15%
+3.60%
--
$ 402.75
1557
SWGT
SWGTSWGT
$ 0.004656
-0.11%
-0.17%
-6.09%
--
$ 6.07M
1558
ZKcandy
ZKcandyZAY
$ 0.87
+0.03%
-16.04%
-65.91%
--
$ 744.23K
1559
ARCS
ARCSARCS
$ 0.01019
+0.39%
-0.10%
+2.62%
--
$ 3.43M
1560
Dora Factory
Dora FactoryDORAFACTORY
$ 0.002345
+2.34%
+2.17%
-19.14%
--
$ 23.50M
1561
DiemLibre
DiemLibreDLB
$ 0.00010135
-0.12%
-0.34%
+0.50%
--
$ 103.63M
1562
Camp Network
Camp NetworkCAMP
$ 0.0002542
-0.16%
-7.90%
-10.58%
--
$ 159.26M
1563
VaporFund
VaporFundVPR
$ 0.0005013
+0.26%
+0.14%
-7.16%
--
$ 192.89M
1564
The Black Bull
The Black BullANSEM
$ 0.23989
+0.63%
-1.55%
+33.81%
--
$ 1.63M
1565
ONFA Token
ONFA TokenOFT
$ 0.1055
0.00%
+3.53%
-19.53%
--
$ 88.28K
1566
Kite AI
Kite AIKITE
$ 0.09436
0.00%
-1.65%
-6.23%
--
$ 613.19K
1567
Confidential Layer
Confidential LayerCLONE
$ 0.005311
0.00%
+0.32%
-0.11%
--
$ 22.05M
1568
Kommunitas
KommunitasKOM
$ 0.00054109
0.00%
+18.16%
+27.07%
--
$ 2.93M
1569
edgeX
edgeXEDGE
$ 0.2979
+0.84%
-4.41%
-23.47%
--
$ 379.01K
1570
COP
COPCOP
$ 0.0002987
+0.27%
+0.34%
+4.18%
--
$ 175.77M
1571
USAD
USADUSAD
$ 0.9904
0.00%
0.00%
-5.29%
--
--
1572
GameStop (GME)
GameStop (GME)GMEROBINHOOD
$ 0.0000122
+6.64%
-15.42%
-46.57%
--
$ 5.79B
1573
Griffin AI
Griffin AIGAIN
$ 0.0008667
+2.16%
+2.96%
-7.37%
--
$ 27.45M
1574
Hana
HanaHANA
$ 0.034553
+0.11%
+4.38%
+10.86%
--
$ 2.43M
1575
Jimothy The Raccoon
Jimothy The RaccoonJIMOTHY
$ 0.007066
-2.87%
-9.94%
-15.55%
--
$ 14.10M
1576
Owlto Finance
Owlto FinanceOWL
$ 0.0007919
-0.61%
-2.03%
-9.48%
--
$ 68.68M
1577
Kodexa
KodexaKDX
$ 0.0088
+0.11%
+0.11%
-1.01%
--
$ 26.54M
1578
ChainOpera AI
ChainOpera AICOAI
$ 0.3257
-0.06%
-1.54%
-13.59%
--
$ 303.28K
1579
DeepNode
DeepNodeDN
$ 0.02634
-0.11%
-0.26%
-20.02%
--
$ 4.70M
1580
GPU
GPUGPUBSC
$ 0.0002722
+11.88%
-58.26%
-88.14%
--
$ 193.21M
1581
$ 44.85
-0.38%
-0.38%
-0.18%
--
$ 1.22K
1582
USD Mapped Token
USD Mapped TokenUSDM
$ 0.9911
+0.25%
-0.33%
+0.26%
--
$ 55.45K
1583
Capinfra
CapinfraCAPINFRA
$ 0.09432
+0.58%
+0.35%
+0.24%
--
$ 853.33K
1584
Infrared
InfraredIR
$ 0.009828
+0.04%
-4.41%
-14.58%
--
$ 5.47M
1585
StonkBroker
StonkBrokerSTONKBROKER
$ 0.025517
+2.35%
-17.49%
-17.47%
--
$ 3.56M
1586
TAP Protocol
TAP ProtocolTAP
$ 0.0823
0.00%
-26.05%
+10.48%
--
$ 544.87K
1587
Sardis Network
Sardis NetworkSRDS
$ 0.01108
0.00%
0.00%
-2.21%
--
$ 200.00
1588
Programmable
ProgrammableV4
$ 0.00102
-8.48%
-16.11%
-33.63%
--
$ 48.46M
1589
Folks Finance
Folks FinanceFOLKS
$ 1.8933
-0.84%
-3.72%
+4.39%
--
$ 127.20K
1590
Panther Protocol
Panther ProtocolPANTHER
$ 0.002102
-1.08%
+33.89%
-23.56%
--
$ 31.88M
1591
USDGO
USDGOUSDGO
$ 1.001
0.00%
+0.01%
+0.03%
--
$ 616.79K
1592
R0AR TOKEN
R0AR TOKEN1R0R
$ 0.0004143
+0.02%
+0.24%
-3.45%
--
$ 80.39M
1593
Rubix
RubixRBT
$ 23.27
0.00%
+0.39%
+21.51%
--
$ 2.30
1594
ELIS
ELISXLS
$ 0.010108
0.00%
-8.10%
-14.75%
--
$ 1.76M
1595
MLXC
MLXCMLXC
$ 0.000000855
+0.12%
+0.35%
-1.95%
--
$ 37.05B
1596
EarnPark
EarnParkPARK
$ 0.01529
-0.13%
+2.49%
+8.70%
--
$ 6.91M
1597
Coinbase Man
Coinbase ManBRIAN
$ 0.0003091
+2.40%
+46.77%
+36.78%
--
$ 396.68M
1598
P2P
P2PP2P
$ 0.00003141
+0.29%
-0.35%
-3.96%
--
$ 467.77M
1599
Whalebit
WhalebitCES
$ 0.3978
+0.03%
-0.72%
-2.23%
--
$ 338.86K
1600
Massa
MassaMAS
$ 0.0032
0.00%
0.00%
0.00%
--
$ 14.64M
1601
MACHINA
MACHINAMXNA
$ 0.006914
-0.01%
-0.20%
+11.43%
--
$ 8.95M
1602
Terraport
TerraportTERRA
$ 0.001399
0.00%
+3.02%
-29.77%
--
$ 39.45K
1603
$ 1,063.93
-0.02%
+0.38%
+6.43%
--
$ 52.07
1604
Agro Global Token V2
Agro Global Token V2AGRO
$ 0.0002834
-0.04%
+0.07%
-2.24%
--
$ 471.39M
1605
Palio
PalioPAL
$ 0.0007099
-0.14%
-0.25%
-0.96%
--
$ 83.04M
1606
CRYPGPT
CRYPGPTCRYPGPT
$ 0.05341
+0.22%
+1.08%
+1.61%
--
$ 721.03K
1607
ARS
ARSARS
$ 0.0006332
+0.02%
+0.06%
+0.64%
--
$ 86.19M
1608
PrivateAI.com
PrivateAI.comPGPT
$ 0.001545
-0.06%
+0.52%
-4.92%
--
$ 14.23M
1609
Real World Services
Real World ServicesRWS
$ 0.00788
-0.25%
+0.13%
-6.31%
--
$ 1.34M
1610
ADI
ADIADI
$ 6.868
-0.04%
-0.05%
-0.88%
--
$ 82.93K
1611
BULLS
BULLSBULLS
$ 298.29
+0.02%
+1.16%
+2.84%
--
$ 168.61
1612
Rain Protocol
Rain ProtocolRAIN
$ 0.01266
-0.08%
-0.70%
+0.80%
--
$ 228.98M
1613
$ 19.23
+0.63%
+0.73%
+4.28%
--
$ 2.76K
1614
Brainedge
BrainedgeLEARN
$ 0.010134
+0.12%
+3.14%
+28.19%
--
$ 951.58K
1615
NatGold Digital
NatGold DigitalNATG
$ 2,513
0.00%
+0.12%
-0.79%
--
$ 3.08
1616
BluWhale AI
BluWhale AIBLUAI
$ 0.012229
+1.72%
-3.29%
-18.47%
--
$ 13.91M
1617
Astra Nova
Astra NovaRVV
$ 0.00007039
-0.01%
-2.29%
-13.02%
--
$ 824.47M
1618
The Juggernaut
The JuggernautJUGGERNAUT
$ 0.002593
+1.81%
+13.58%
-39.34%
--
$ 26.63M
1619
$ 3.727
+0.59%
+0.65%
-4.83%
--
$ 13.98K
1620
AI Network
AI NetworkAINETWORK
$ 0.009362
+0.04%
-0.64%
-2.75%
--
$ 6.04M
1621
Intuition
IntuitionTRUST
$ 0.04999
-0.34%
-0.18%
-4.76%
--
$ 1.18M
1622
pipedog
pipedogPIPEDOG
$ 0.00233
+0.09%
-10.35%
-27.77%
--
$ 24.05M
1623
Avici
AviciAVICI
$ 0.446
+0.56%
-1.33%
-3.23%
--
$ 121.24K
1624
Contentos
ContentosCOS
$ 0.0001572
+0.19%
-0.94%
-15.84%
--
$ 339.98M
1625
Bobo
BoboBOBO
$ 0.007779
0.00%
-1.93%
-12.64%
--
$ 22.15K
1626
Chainbase
ChainbaseC
$ 0.06775
+0.04%
+1.24%
-1.81%
--
$ 1.05M
1627
Stake Vault Network
Stake Vault NetworkSVN
$ 0.0002726
-0.12%
-0.04%
-2.26%
--
$ 87.62M
1628
RYO Token
RYO TokenRYO
$ 3.875
+0.18%
+0.55%
-1.68%
--
$ 12.68K
1629
PEPPER
PEPPERPEPPER
$ 0.0000000004371
0.00%
-1.31%
-7.49%
--
$ 1.62T
1630
Manyu
ManyuMANYU
$ 0.000000003912
+0.67%
-0.23%
-11.80%
--
$ 16.16T
1631
Chonketha Wet Beaver
Chonketha Wet BeaverCHONKETHA
$ 0.006212
-0.32%
+0.62%
-28.28%
--
$ 9.24M
1632
ResearchHub
ResearchHubRSC
$ 0.05233
-0.25%
-5.17%
-21.32%
--
$ 1.00M
1633
Wo Ta Ma Lai Le
Wo Ta Ma Lai Le我踏马来了
$ 0.009327
-0.65%
+4.01%
-8.89%
--
$ 6.55M
1634
IMO Invest
IMO InvestIMO
$ 0.4244
+0.09%
-0.45%
+2.44%
--
$ 39.76K
1635
Asteroid Shiba
Asteroid ShibaASTEROIDBSC
$ 0.0007118
+1.60%
-14.48%
-26.80%
--
$ 75.34M
1636
Sherwood Protocol
Sherwood ProtocolWOOD
$ 0.004269
-0.12%
-19.24%
-7.94%
--
$ 12.59M
1637
Frankencoin
FrankencoinZCHF
$ 1.2316
0.00%
+0.11%
-0.60%
--
$ 477.43
1638
FOGNET Token
FOGNET TokenFOG
$ 0.00871
-0.23%
-0.91%
-0.91%
--
$ 807.27K
1639
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOLMXSOL
$ 81.18
+0.01%
+0.35%
-1.58%
--
$ 681.34
1640
SPCM
SPCMSPCM
$ 0.0003795
-0.13%
+0.80%
+13.15%
--
$ 640.22M
1641
GoldZip
GoldZipXGZ
$ 140.86
0.00%
+0.11%
+1.71%
--
$ 287.90
1642
Silencio
SilencioSLC
$ 0.000065886
-0.03%
-1.04%
+0.04%
--
$ 811.11M
1643
OOB
OOBOOB
$ 0.009657
-1.46%
+2.54%
+18.33%
--
$ 73.20K
1644
Gram
GramGRM
$ 0.0007986
-0.84%
-3.59%
-5.82%
--
$ 66.09M
1645
AIVIVE
AIVIVEAVV
$ 0.009387
-0.06%
-0.22%
+1.02%
--
$ 7.95M
1646
ShotsAI
ShotsAISHOT
$ 0.0002442
+12.69%
+272.59%
+9.44%
--
$ 13.22B
1647
MapNode
MapNodeMAP
$ 0.00282
0.00%
-2.08%
+31.16%
--
$ 27.71M
1648
Shibinhood
ShibinhoodWOOF
$ 0.000002517
+0.88%
+7.25%
-25.64%
--
$ 24.21B
1649
TCOM Global
TCOM GlobalTCOM
$ 0.008548
+0.12%
+0.81%
+1.42%
--
$ 6.33M
1650
CF Large Cap Index
CF Large Cap IndexLCAP
$ 5.261
0.00%
+0.57%
-0.98%
--
$ 1.34
1651
Railgun
RailgunRAIL
$ 1.3902
-0.01%
+0.35%
-1.21%
--
$ 38.08K
1652
Kintara
KintaraKINS
$ 0.002784
-1.28%
-5.73%
+4.67%
--
$ 18.70M
1653
CYGNUS
CYGNUSCGN
$ 0.002141
-0.28%
+0.19%
+7.61%
--
$ 28.34M
1654
Xrp Classic
Xrp ClassicXRPC
$ 0.00017676
0.00%
-0.11%
+10.98%
--
$ 499.58K
1655
$ 81.71
+0.09%
+0.62%
-11.22%
--
$ 700.25
1656
Doom
DoomDOOM
$ 0.0002609
+0.81%
-22.42%
-43.26%
--
$ 198.04M
1657
SCARCITY
SCARCITYSCARCITY
$ 0.007119
-0.03%
+0.04%
-0.43%
--
$ 755.06K
1658
Jotchua
JotchuaJOTCHUA
$ 0.000767
-2.16%
-9.42%
-44.60%
--
$ 70.93M
1659
CESS Network
CESS NetworkCESS
$ 0.00146
+0.34%
-1.68%
-6.47%
--
$ 52.10M
1660
Gode Chain
Gode ChainGODE
$ 0.00009801
-0.08%
-0.23%
-0.47%
--
$ 63.18M
1661
Checkmate
CheckmateCHECK
$ 0.014508
+0.52%
+5.27%
-7.94%
--
$ 4.20M
1662
MIU
MIUMIU
$ 0.00000000188
+0.53%
-0.53%
-1.57%
--
$ 11.97T
1663
OpenEden
OpenEdenEDEN
$ 0.04509
+0.62%
-6.41%
-2.23%
--
$ 4.00M
1664
Singularry AI
Singularry AISINGULARRY
$ 0.009
-0.11%
-3.63%
-17.16%
--
$ 490.99K
1665
114514
114514114514
$ 0.0004553
+0.13%
-12.01%
-5.33%
--
$ 117.37M
1666
FIT
FITFIT
$ 0.0000482
-0.02%
-0.15%
-0.29%
--
$ 114.42M
1667
aPriori
aPrioriAPR
$ 0.17786
-4.01%
-8.24%
-7.60%
--
$ 3.89M
1668
The9bit
The9bit9BIT
$ 0.050008
-0.04%
-0.24%
-0.07%
--
$ 16.14M
1669
ZETRIX
ZETRIXZETRIX
$ 8.49
0.00%
-0.08%
-2.39%
--
$ 26.26K
1670
Zylo Ecosystem
Zylo EcosystemZYLO
$ 0.03152
-0.48%
-2.92%
-4.86%
--
$ 2.92M
1671
Rats
RatsRATS
$ 0.0000408
-3.08%
+6.11%
-8.41%
--
$ 1.54B
1672
DEB
DEBDEB
$ 0.002195
0.00%
-4.57%
-8.50%
--
$ 213.72K
1673
AASToken
AASTokenAAST
$ 0.000298
+6.57%
-36.63%
-55.94%
--
$ 55.72M
1674
KASPY
KASPYKASPY
$ 0.000001272
+0.08%
-0.08%
-3.78%
--
$ 4.50B
1675
COCO BSC
COCO BSCCOCO
$ 0.17507
-0.51%
-1.26%
-10.97%
--
$ 157.85K
1676
Arcium
ArciumARX
$ 0.1073
+0.28%
-6.35%
-16.85%
--
$ 1.14M
1677
$ 0.031067
0.00%
-0.14%
-0.38%
--
$ 10.70M
1678
AixPlay
AixPlayAIXPLAY
$ 0.0001072
0.00%
-1.11%
-2.46%
--
$ 676.31M
1679
GAG Token
GAG TokenGAG
$ 0.00373
+0.46%
+1.14%
+3.52%
--
$ 6.43M
1680
TCryptochicks
TCryptochicksTCC
$ 0.000733
+0.43%
-4.01%
-40.63%
--
$ 85.89M
1681
MegaETH
MegaETHMEGA
$ 0.03099
-0.23%
-5.49%
-14.84%
--
$ 2.13M
1682
$ 100.33
-0.73%
-1.17%
-3.01%
--
$ 564.06
1683
LoopNetwork
LoopNetworkLOOP
$ 0.002723
0.00%
-0.98%
-9.23%
--
$ 5.76K
1684
YURU COIN
YURU COINYURU
$ 0.3285
0.00%
+2.62%
+14.84%
--
$ 40.90K
1685
METANIA GAMES
METANIA GAMESMETANIA
$ 0.01764
+0.46%
+0.68%
+1.26%
--
$ 2.91M
1686
BCAT
BCATBCAT
$ 0.00004696
0.00%
+0.15%
-7.61%
--
$ 574.18M
1687
Seeker
SeekerSKR
$ 0.007104
+0.32%
-2.10%
-8.00%
--
$ 7.75M
1688
$ 34.26
+0.06%
+0.38%
+7.62%
--
$ 1.57K
1689
pump.fun
pump.funPUMP
$ 0.002775
0.00%
+0.54%
-0.64%
--
$ 1.15B
1690
TAC
TACTAC
$ 0.002753
0.00%
+3.84%
-10.29%
--
$ 43.17M
1691
qONE Token
qONE TokenQONE
$ 0.005377
-0.26%
-1.05%
+0.53%
--
$ 19.64M
1692
Amnis Finance
Amnis FinanceAMI
$ 0.00112
+1.17%
+2.18%
+6.12%
--
$ 45.76M
1693
Just a jacket
Just a jacketJACKET
$ 0.000354
+15.87%
-5.54%
+75.87%
--
$ 180.59M
1694
BOB
BOBBOB
$ 0.003848
+0.08%
-0.18%
-2.32%
--
$ 22.85M
1695
Robinhood Dog
Robinhood DogBRODIE
$ 0.0011938
+4.67%
+10.42%
+61.68%
--
$ 67.21M
1696
Battery
BatteryBATTERY
$ 0.0003721
-0.03%
+0.05%
-13.75%
--
$ 49.57M
1697
BOBER
BOBERBOBER
$ 0.0000468
0.00%
-2.91%
+8.86%
--
$ 185.15M
1698
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud NetICNT
$ 0.12912
-0.46%
-4.52%
-4.26%
--
$ 537.79K
1699
D. Energy
D. EnergyWATT
$ 0.04115
0.00%
+2.75%
-1.84%
--
$ 26.09K
1700
Splendor
SplendorSPLD
$ 0.2022
-0.05%
-0.10%
+49.89%
--
$ 152.13K

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

หน้าราคา MEXC Crypto คืออะไร?
หน้าราคา MEXC Crypto นำเสนอการอัปเดตราคาแบบเรียลไทม์ แผนภูมิ และข้อมูลสำหรับสกุลเงินดิจิทัล 9,823 รายการ ช่วยให้คุณติดตามการเคลื่อนไหวของราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด และตัวชี้วัดสำคัญอื่นๆ แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดที่แม่นยำ
มีสกุลเงินดิจิทัลจำนวนกี่สกุลที่ MEXC?
MEXC เสนอช่องทางการเข้าถึงกว่า 1,443 คู่ซื้อขายสปอตและ -- คู่ซื้อขายฟิวเจอร์ส ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนที่มีสกุลเงินดิจิทัลให้เลือกหลากหลายที่สุด ความหลากหลายนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นยอดนิยมเช่น Bitcoin และ Ethereum เช่นเดียวกับโทเค็นใหม่และกำลังเกิดขึ้น
“ความผันผวนของราคาคริปโต” หมายถึงอะไร?
ความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัลหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ในราคาของสกุลเงินดิจิทัล ความผันผวนสูงอาจส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ ทำให้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยง แต่ก็มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงด้วยเช่นกัน
ตัวติดตามราคาคริปโตแบบเรียลไทม์คืออะไร?
เครื่องมือติดตามราคาคริปโตแบบเรียลไทม์เป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลอัปเดตแบบสดๆ เกี่ยวกับราคาของคริปโตเคอเรนซีต่างๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของราคา แนวโน้มตลาด และตัวชี้วัดสำคัญอื่นๆ เช่น ปริมาณและมูลค่าตลาดได้แบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาของสกุลเงินดิจิทัล ข้อมูลตลาด แผนภูมิ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่แสดงบนหน้านี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือการเทรด แม้ว่า MEXC จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและทันเวลาของข้อมูล แต่ข้อมูลบางส่วนอาจได้มาจากบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ หรืออาจมีความล่าช้าได้ MEXC ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลนี้อย่างสมบูรณ์ ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความผันผวนของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลที่ระบุไว้ในที่นี้