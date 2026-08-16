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ราคาปัจจุบัน RIF วันนี้ คือ 0.06948 THB มูลค่าตลาด RIF เท่ากับ 69,480,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา RIF เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน RIF วันนี้ คือ 0.06948 THB มูลค่าตลาด RIF เท่ากับ 69,480,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา RIF เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา RIF(RIF)

ราคาปัจจุบัน 1 RIF เป็น THB

฿2.2762432
฿2.2762432฿2.2762432
-1.87%1D
THB
RIF (RIF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:07:07 (UTC+8)

ราคา RIF วันนี้

ราคาปัจจุบัน RIF (RIF) วันนี้ ฿ 0.06948, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RIF เป็น THB คือ ฿ 0.06948 ต่อ RIF.

RIF มีอันดับที่ #161 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 69.48M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B RIF ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RIF เทรดระหว่าง ฿ 0.06865 (ต่ำ) กับ ฿ 0.07178 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 15.0495071364 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.896904561863816

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RIF เคลื่อนไหว +0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.77% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 66.52K.

RIF (RIF) ข้อมูลการตลาด

No.161

฿ 69.48M
฿ 69.48M฿ 69.48M

฿ 66.52K
฿ 66.52K฿ 66.52K

฿ 69.48M
฿ 69.48M฿ 69.48M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

RBTC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RIF คือ ฿ 69.48M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 66.52K อุปทานหมุนเวียนของ RIF คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 69.48M

ประวัติราคา RIF THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.06865
฿ 0.06865฿ 0.06865
ต่ำสุด 24h
฿ 0.07178
฿ 0.07178฿ 0.07178
สูงสุด 24h

฿ 0.06865
฿ 0.06865฿ 0.06865

฿ 0.07178
฿ 0.07178฿ 0.07178

฿ 15.0495071364
฿ 15.0495071364฿ 15.0495071364

฿ 0.896904561863816
฿ 0.896904561863816฿ 0.896904561863816

+0.15%

-1.87%

+3.77%

+3.77%

ประวัติราคา RIF (RIF) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา RIF ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0433769-1.87%
30 วัน฿ -0.06488-48.29%
60 วัน฿ -0.00885-11.30%
90 วัน฿ +0.00111+1.62%
การเปลี่ยนแปลงราคา RIF ในวันนี้

วันนี้ RIF บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0433769 (-1.87%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา RIF ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.06488 (-48.29%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา RIF ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RIF เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00885 (-11.30%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา RIF ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00111 (+1.62%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา RIF (RIF) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ RIF

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด RIF ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด RIF วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RIF: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

RIF_USDT อยู่ในช่วงราคา 0.06923 ถึง 0.06982 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับแนวรับ S1 และใกล้เคียงกับระดับแนวต้านหลักที่ 0.06982 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่ม EMA แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง ขณะที่โครงสร้างจุดศูนย์กลางยังคงรักษาลักษณะของการปรับตัวในรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัว ราคาปัจจุบันอยู่บริเวณขอบล่างของโซนสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย และยังไม่สามารถทะลุผ่านแรงกดดันจากจุดศูนย์กลางได้อย่างชัดเจน MACD ได้เกิดสัญญาณข้ามเป็นบวก โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวใกล้แนวระดับศูนย์ RSI อยู่ในโซนกลาง พร้อมทั้งพลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่กระจุกตัวอยู่ ส่วนความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มทรงตัว แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ขณะที่ราคาเคลื่อนตัวตามเส้นค่าเฉลี่ยกลาง ตลาดยังขาดสัญญาณการเคลื่อนไหวแบบเดียวทิศทาง ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเท่าเทียมกัน แนวต้านใกล้เคียงในระยะสั้นอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.07038 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.2% ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.06923 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.4% สำหรับระดับแนวต้านและแนวรับในระยะไกล ได้แก่ S2 ที่ 0.06867 และ R2 ที่ 0.07096 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคือ ราคาจะสามารถยืนหยัดเหนือระดับจุดศูนย์กลาง 0.06982 ได้หรือไม่ เพราะตำแหน่งดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ RIF?

ราคาโทเค็น RIF ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การยอมรับและการใช้งานเครือข่าย RSK – เมื่อมีความต้องการสัญญาอัจฉริยะเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งทำให้ประโยชน์ใช้สอยของ RIF เพิ่มมากขึ้น
2. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์ – RIF ทำงานบนโซ่รอง RSK ที่เชื่อมต่อกับบิตคอยน์
3. การเติบโตของระบบนิเวศ DeFi บนแพลตฟอร์ม RSK
4. ด้านพลวัตของอุปทานโทเค็นและกลไกการเดิมพัน (staking)
5. บรรยากาศโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
6. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อบิตคอยน์และโซ่รอง
7. พัฒนาการทางเทคนิคและความร่วมมือภายในระบบนิเวศ RSK
8. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ RIF วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา RIF ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การบริหารพอร์ตโฟลิโอ การจับจังหวะตลาด การวางแผนการลงทุน รวมถึงการติดตามมูลค่าของเงินลงทุนในมืออย่างสม่ำเสมอ ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุโอกาสในการซื้อ/ขาย และติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างแม่นยำ

การคาดการณ์ราคา RIF

การคาดการณ์ราคา RIF (RIF) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RIF ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา RIF (RIF) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ RIF อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา RIF จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RIF ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา RIF

วิธีการซื้อและลงทุน RIF ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย RIF หรือยัง? การซื้อ RIF บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ RIF ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ RIF (RIF) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว RIF จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ RIF (RIF)

คุณสามารถทำอะไรกับ RIF ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ RIF ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ RIF (RIF)

RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard)  is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.

RIF ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก RIF ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ RIF อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemEthereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RIF

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:07:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RIF (RIF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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RIF USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด RIF (RIF) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน RIF ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RIF/USDT
฿2.2746042
฿2.2746042฿2.2746042
-2.03%
953.94K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ RIF เป็น THB

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RIF
RIF
THB
THB

1 RIF = 2.2775544 THB