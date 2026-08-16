ราคา RIF(RIF)
ราคาปัจจุบัน RIF (RIF) วันนี้ ฿ 0.06948, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RIF เป็น THB คือ ฿ 0.06948 ต่อ RIF.
RIF มีอันดับที่ #161 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 69.48M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B RIF ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RIF เทรดระหว่าง ฿ 0.06865 (ต่ำ) กับ ฿ 0.07178 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 15.0495071364 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.896904561863816
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RIF เคลื่อนไหว +0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.77% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 66.52K.
No.161
100.00%
RBTC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RIF คือ ฿ 69.48M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 66.52K อุปทานหมุนเวียนของ RIF คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 69.48M
+0.15%
-1.87%
+3.77%
+3.77%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา RIF ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0433769
|-1.87%
|30 วัน
|฿ -0.06488
|-48.29%
|60 วัน
|฿ -0.00885
|-11.30%
|90 วัน
|฿ +0.00111
|+1.62%
วันนี้ RIF บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0433769 (-1.87%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.06488 (-48.29%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RIF เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00885 (-11.30%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00111 (+1.62%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด RIF ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RIF: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
RIF_USDT อยู่ในช่วงราคา 0.06923 ถึง 0.06982 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับแนวรับ S1 และใกล้เคียงกับระดับแนวต้านหลักที่ 0.06982 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่ม EMA แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง ขณะที่โครงสร้างจุดศูนย์กลางยังคงรักษาลักษณะของการปรับตัวในรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัว ราคาปัจจุบันอยู่บริเวณขอบล่างของโซนสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย และยังไม่สามารถทะลุผ่านแรงกดดันจากจุดศูนย์กลางได้อย่างชัดเจน MACD ได้เกิดสัญญาณข้ามเป็นบวก โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวใกล้แนวระดับศูนย์ RSI อยู่ในโซนกลาง พร้อมทั้งพลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่กระจุกตัวอยู่ ส่วนความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มทรงตัว แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ขณะที่ราคาเคลื่อนตัวตามเส้นค่าเฉลี่ยกลาง ตลาดยังขาดสัญญาณการเคลื่อนไหวแบบเดียวทิศทาง ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเท่าเทียมกัน แนวต้านใกล้เคียงในระยะสั้นอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.07038 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.2% ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.06923 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.4% สำหรับระดับแนวต้านและแนวรับในระยะไกล ได้แก่ S2 ที่ 0.06867 และ R2 ที่ 0.07096 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคือ ราคาจะสามารถยืนหยัดเหนือระดับจุดศูนย์กลาง 0.06982 ได้หรือไม่ เพราะตำแหน่งดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ RIF อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก RIF ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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