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ราคาปัจจุบัน Biometric Financial วันนี้ คือ 0.00007974 THB มูลค่าตลาด BIOFI เท่ากับ 312,128.12710386 THB ติดตามการอัปเดตราคา BIOFI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Biometric Financial วันนี้ คือ 0.00007974 THB มูลค่าตลาด BIOFI เท่ากับ 312,128.12710386 THB ติดตามการอัปเดตราคา BIOFI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BIOFI

ข้อมูลราคา BIOFI

BIOFI คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BIOFI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BIOFI

โทเคโนมิกส์ BIOFI

การคาดการณ์ราคา BIOFI

ประวัติ BIOFI

BIOFI คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BIOFIเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Biometric Financial(BIOFI)

ราคาปัจจุบัน 1 BIOFI เป็น THB

฿0.0026138772
฿0.0026138772฿0.0026138772
-0.32%1D
THB
Biometric Financial (BIOFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:53:40 (UTC+8)

ราคา Biometric Financial วันนี้

ราคาปัจจุบัน Biometric Financial (BIOFI) วันนี้ ฿ 0.00007974, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.32% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BIOFI เป็น THB คือ ฿ 0.00007974 ต่อ BIOFI.

Biometric Financial มีอันดับที่ #2362 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 312.13K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.91B BIOFI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BIOFI เทรดระหว่าง ฿ 0.00007921 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0000802 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.9944745559190137212 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0022351635312578396

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BIOFI เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.13K.

Biometric Financial (BIOFI) ข้อมูลการตลาด

No.2362

฿ 312.13K
฿ 312.13K฿ 312.13K

฿ 59.13K
฿ 59.13K฿ 59.13K

฿ 797.40K
฿ 797.40K฿ 797.40K

3.91B
3.91B 3.91B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.14%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Biometric Financial คือ ฿ 312.13K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.13K อุปทานหมุนเวียนของ BIOFI คือ 3.91B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 797.40K

ประวัติราคา Biometric Financial THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00007921
฿ 0.00007921฿ 0.00007921
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0000802
฿ 0.0000802฿ 0.0000802
สูงสุด 24h

฿ 0.00007921
฿ 0.00007921฿ 0.00007921

฿ 0.0000802
฿ 0.0000802฿ 0.0000802

฿ 0.9944745559190137212
฿ 0.9944745559190137212฿ 0.9944745559190137212

฿ 0.0022351635312578396
฿ 0.0022351635312578396฿ 0.0022351635312578396

0.00%

-0.32%

+0.68%

+0.68%

ประวัติราคา Biometric Financial (BIOFI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Biometric Financial ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0000083913-0.32%
30 วัน฿ -0.00000276-3.35%
60 วัน฿ -0.00000086-1.07%
90 วัน฿ -0.00000426-5.08%
การเปลี่ยนแปลงราคา Biometric Financial ในวันนี้

วันนี้ BIOFI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0000083913 (-0.32%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Biometric Financial ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00000276 (-3.35%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Biometric Financial ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BIOFI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00000086 (-1.07%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Biometric Financial ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00000426 (-5.08%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Biometric Financial (BIOFI) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Biometric Financial

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Biometric Financial ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Biometric Financial?

ปัจจัยด้านราคาของ BIOFI ได้แก่: ความรู้สึกของตลาด ปริมาณการซื้อขาย ประโยชน์และอัตราการนำไปใช้ของโทเค็น การประกาศความร่วมมือ ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาคไบโอเมตริก/DeFi แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน พัฒนาการทางเทคโนโลยี การดำเนินการของคู่แข่ง และการคาดการณ์ของนักลงทุน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Biometric Financial วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ BIOFI ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุแนวโน้มของตลาด การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อหรือขาย และการประเมินโอกาสในการลงทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา Biometric Financial

การคาดการณ์ราคา Biometric Financial (BIOFI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BIOFI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Biometric Financial (BIOFI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Biometric Financial อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Biometric Financial จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BIOFI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Biometric Financial

วิธีการซื้อและลงทุน Biometric Financial ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Biometric Financial หรือยัง? การซื้อ BIOFI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Biometric Financial ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Biometric Financial (BIOFI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Biometric Financial จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Biometric Financial (BIOFI)

คุณสามารถทำอะไรกับ Biometric Financial ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Biometric Financial ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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การซื้อ Biometric Financial (BIOFI) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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อะไรคือ Biometric Financial (BIOFI)

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Biometric Financial ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Biometric Financial ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Biometric Financial อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemCybersecurityMade in USA

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Biometric Financial

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:53:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Biometric Financial (BIOFI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Biometric Financial

BIOFI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ BIOFI โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส BIOFI USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Biometric Financial (BIOFI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Biometric Financial ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BIOFI/USDT
฿0.0026155162
฿0.0026155162฿0.0026155162
-0.18%
738.97M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 BIOFI = 0.0026138772 THB