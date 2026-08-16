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ราคาปัจจุบัน RICE AI วันนี้ คือ 0.00345 THB มูลค่าตลาด RICE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา RICE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน RICE AI วันนี้ คือ 0.00345 THB มูลค่าตลาด RICE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา RICE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา RICE

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เอกสารไวท์เปเปอร์ RICE

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ราคา RICE AI(RICE)

ราคาปัจจุบัน 1 RICE เป็น THB

฿0.113091
฿0.113091฿0.113091
+10.82%1D
THB
RICE AI (RICE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:06:42 (UTC+8)

ราคา RICE AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน RICE AI (RICE) วันนี้ ฿ 0.00345, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 10.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RICE เป็น THB คือ ฿ 0.00345 ต่อ RICE.

RICE AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- RICE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RICE เทรดระหว่าง ฿ 0.003044 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003614 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RICE เคลื่อนไหว +0.64% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.99K.

RICE AI (RICE) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 63.99K
฿ 63.99K฿ 63.99K

฿ 3.45M
฿ 3.45M฿ 3.45M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RICE AI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.99K อุปทานหมุนเวียนของ RICE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.45M

ประวัติราคา RICE AI THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.003044
฿ 0.003044฿ 0.003044
ต่ำสุด 24h
฿ 0.003614
฿ 0.003614฿ 0.003614
สูงสุด 24h

฿ 0.003044
฿ 0.003044฿ 0.003044

฿ 0.003614
฿ 0.003614฿ 0.003614

--
----

--
----

+0.64%

+10.82%

-12.40%

-12.40%

ประวัติราคา RICE AI (RICE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา RICE AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.01104173+10.82%
30 วัน฿ -0.002143-38.32%
60 วัน฿ -0.005127-59.78%
90 วัน฿ -0.002676-43.69%
การเปลี่ยนแปลงราคา RICE AI ในวันนี้

วันนี้ RICE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.01104173 (+10.82%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา RICE AI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.002143 (-38.32%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา RICE AI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RICE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.005127 (-59.78%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา RICE AI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002676 (-43.69%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา RICE AI (RICE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ RICE AI

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด RICE AI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ RICE AI?

ราคาโทเค็น RICE AI ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

ความเชื่อมั่นของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความมั่นใจของนักลงทุนส่งผลต่อราคา RICE

ประสิทธิภาพของภาค AI: ในฐานะโทเค็นที่เน้นด้านปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาในด้านปัญญาประดิษฐ์และคริปโตเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่าของโทเค็น

ประโยชน์ใช้สอยและการนำไปใช้: กรณีการใช้งานจริง ความร่วมมือ และการยอมรับแพลตฟอร์มช่วยขับเคลื่อนความต้องการ

ปริมาณการซื้อขาย: ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสอดคล้องกับความผันผวนของราคา

การอัปเดตเทคโนโลยี: การปรับปรุงแพลตฟอร์ม ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และความก้าวหน้าตามโรดแมปมีผลต่อความสนใจของนักลงทุน

ข่าวสารด้านกฎระเบียบ: กฎระเบียบด้านคริปโตและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายมีผลต่อการรับรู้ของตลาด

โครงสร้างอุปทาน: การกระจายโทเค็น กลไกการเดิมพัน (staking) และปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาดล้วนมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ RICE AI วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา AI ของ RICE ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุโอกาสในการซื้อ/ขาย การตรวจสอบแนวโน้มของตลาด และการประเมินจังหวะเวลาในการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนได้อย่างเต็มที่

การคาดการณ์ราคา RICE AI

การคาดการณ์ราคา RICE AI (RICE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RICE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา RICE AI (RICE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ RICE AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา RICE AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RICE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา RICE AI

วิธีการซื้อและลงทุน RICE AI ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย RICE AI หรือยัง? การซื้อ RICE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ RICE AI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ RICE AI (RICE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว RICE AI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ RICE AI (RICE)

คุณสามารถทำอะไรกับ RICE AI ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ RICE AI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ RICE AI (RICE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ RICE AI (RICE)

RICE AI เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเก็บข้อมูลหุ่นยนต์แบบคราวด์ซอร์ส โดยเปิดให้ผู้ควบคุมสามารถบังคับหุ่นยนต์จากระยะไกลและเก็บข้อมูลจากการมองเห็นของหุ่นยนต์ การเคลื่อนไหวของข้อต่อ และการวัดแรง ผู้ควบคุมสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เว็บแคมที่มีระบบตรวจจับโครงร่างร่างกาย, จอยสติ๊ก, คอนโทรลเลอร์ VR หรือชุดควบคุมหุ่นยนต์ โดยจะได้รับรางวัลเป็นโทเคนตามระดับความแม่นยำและความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้

RICE AI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก RICE AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ RICE AI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RICE AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:06:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RICE AI (RICE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RICE AI

RICE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ RICE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส RICE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด RICE AI (RICE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน RICE AI ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RICE/USDT
฿0.11315656
฿0.11315656฿0.11315656
+10.92%
20.02M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ RICE เป็น THB

จำนวน

RICE
RICE
THB
THB

1 RICE = 0.113091 THB