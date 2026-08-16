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ราคาปัจจุบัน Quantix Finance วันนี้ คือ 52.746 THB มูลค่าตลาด QFI เท่ากับ 52,746,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา QFI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Quantix Finance วันนี้ คือ 52.746 THB มูลค่าตลาด QFI เท่ากับ 52,746,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา QFI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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QFI คืออะไร

โทเคโนมิกส์ QFI

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ประวัติ QFI

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ราคา Quantix Finance(QFI)

ราคาปัจจุบัน 1 QFI เป็น THB

฿1,729.01388
฿1,729.01388฿1,729.01388
-0.55%1D
THB
Quantix Finance (QFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:50:33 (UTC+8)

ราคา Quantix Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Quantix Finance (QFI) วันนี้ ฿ 52.746, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน QFI เป็น THB คือ ฿ 52.746 ต่อ QFI.

Quantix Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 52.75M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00M QFI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา QFI เทรดระหว่าง ฿ 52.018 (ต่ำ) กับ ฿ 54.166 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น QFI เคลื่อนไหว +0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.56% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 70.66K.

Quantix Finance (QFI) ข้อมูลการตลาด

฿ 52.75M
฿ 52.75M฿ 52.75M

฿ 70.66K
฿ 70.66K฿ 70.66K

฿ 527.46M
฿ 527.46M฿ 527.46M

1.00M
1.00M 1.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

TRX

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Quantix Finance คือ ฿ 52.75M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 70.66K อุปทานหมุนเวียนของ QFI คือ 1.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 527.46M

ประวัติราคา Quantix Finance THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 52.018
฿ 52.018฿ 52.018
ต่ำสุด 24h
฿ 54.166
฿ 54.166฿ 54.166
สูงสุด 24h

฿ 52.018
฿ 52.018฿ 52.018

฿ 54.166
฿ 54.166฿ 54.166

--
----

--
----

+0.12%

-0.54%

-5.56%

-5.56%

ประวัติราคา Quantix Finance (QFI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Quantix Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -9.56217-0.54%
30 วัน฿ -10.847-17.06%
60 วัน฿ -1.724-3.17%
90 วัน฿ -7.347-12.23%
การเปลี่ยนแปลงราคา Quantix Finance ในวันนี้

วันนี้ QFI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -9.56217 (-0.54%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Quantix Finance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -10.847 (-17.06%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Quantix Finance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน QFI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.724 (-3.17%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Quantix Finance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -7.347 (-12.23%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Quantix Finance (QFI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Quantix Financeทันที

การคาดการณ์ราคา Quantix Finance

การคาดการณ์ราคา Quantix Finance (QFI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ QFI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Quantix Finance (QFI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Quantix Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Quantix Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา QFI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Quantix Finance

วิธีการซื้อและลงทุน Quantix Finance ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Quantix Finance หรือยัง? การซื้อ QFI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Quantix Finance ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Quantix Finance (QFI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Quantix Finance จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Quantix Finance (QFI)

คุณสามารถทำอะไรกับ Quantix Finance ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Quantix Finance ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ Quantix Finance (QFI) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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อะไรคือ Quantix Finance (QFI)

Quantix Finance is an on-chain credit protocol that provides both permissioned infrastructure for institutions and open access frameworks within decentralized finance. It enables structured capital allocation across digital credit markets through a combination of identity based participation and blockchain native financial primitives. The platform supports multiple participant roles, including lenders, borrowers, and pool managers, operating across curated credit pools with transparent underwriting, risk segmentation, and performance tracking. Institutional participants engage through permissioned environments with compliance aligned access, while DeFi users can access structured yield opportunities within open market configurations. Built to improve capital efficiency in digital asset markets, Quantix Finance integrates real time monitoring, standardized reporting, and modular capital deployment systems. By combining institutional grade infrastructure with accessible on-chain credit markets, Quantix delivers a unified framework for scalable, transparent, and risk aware lending across the QFI ecosystem.

Quantix Finance ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Quantix Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Decentralized Finance (DeFi)Lending/Borrowing ProtocolsTron Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Quantix Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:50:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Quantix Finance (QFI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Quantix Finance

QFI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ QFI โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส QFI USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Quantix Finance (QFI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Quantix Finance ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
QFI/USDT
฿1,729.01388
฿1,729.01388฿1,729.01388
-0.54%
1.33K (USDT)

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1 QFI = 1,729.01388 THB