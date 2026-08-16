ราคา Quantix Finance(QFI)
ราคาปัจจุบัน Quantix Finance (QFI) วันนี้ ฿ 52.746, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน QFI เป็น THB คือ ฿ 52.746 ต่อ QFI.
Quantix Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 52.75M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00M QFI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา QFI เทรดระหว่าง ฿ 52.018 (ต่ำ) กับ ฿ 54.166 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น QFI เคลื่อนไหว +0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.56% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 70.66K.
TRX
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Quantix Finance คือ ฿ 52.75M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 70.66K อุปทานหมุนเวียนของ QFI คือ 1.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 527.46M
+0.12%
-0.54%
-5.56%
-5.56%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Quantix Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -9.56217
|-0.54%
|30 วัน
|฿ -10.847
|-17.06%
|60 วัน
|฿ -1.724
|-3.17%
|90 วัน
|฿ -7.347
|-12.23%
วันนี้ QFI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -9.56217 (-0.54%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -10.847 (-17.06%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน QFI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.724 (-3.17%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -7.347 (-12.23%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ในปี 2040 ราคาของ Quantix Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Quantix Finance is an on-chain credit protocol that provides both permissioned infrastructure for institutions and open access frameworks within decentralized finance. It enables structured capital allocation across digital credit markets through a combination of identity based participation and blockchain native financial primitives. The platform supports multiple participant roles, including lenders, borrowers, and pool managers, operating across curated credit pools with transparent underwriting, risk segmentation, and performance tracking. Institutional participants engage through permissioned environments with compliance aligned access, while DeFi users can access structured yield opportunities within open market configurations. Built to improve capital efficiency in digital asset markets, Quantix Finance integrates real time monitoring, standardized reporting, and modular capital deployment systems. By combining institutional grade infrastructure with accessible on-chain credit markets, Quantix delivers a unified framework for scalable, transparent, and risk aware lending across the QFI ecosystem.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Quantix Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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