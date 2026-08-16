ราคา Hedera(HBAR)
ราคาปัจจุบัน Hedera (HBAR) วันนี้ ฿ 0.06508, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HBAR เป็น THB คือ ฿ 0.06508 ต่อ HBAR.
Hedera มีอันดับที่ #24 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.82B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 43.37B HBAR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HBAR เทรดระหว่าง ฿ 0.065 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0659 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 18.6893875835592266 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.328207786917252
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HBAR เคลื่อนไหว -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.60% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 77.01K.
No.24
86.74%
0.15%
HBAR
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hedera คือ ฿ 2.82B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 77.01K อุปทานหมุนเวียนของ HBAR คือ 43.37B โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.25B
-0.02%
-1.22%
-5.60%
-5.60%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Hedera ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.026348
|-1.22%
|30 วัน
|฿ -0.00081
|-1.23%
|60 วัน
|฿ -0.01707
|-20.78%
|90 วัน
|฿ -0.02386
|-26.83%
วันนี้ HBAR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.026348 (-1.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00081 (-1.23%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HBAR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01707 (-20.78%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02386 (-26.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Hedera ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด HBAR: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
HBAR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.06535 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ระหว่างแนวรับ S1 (0.06516) และค่าเฉลี่ยกลางของช่วง (0.06546) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA7 และ EMA7 ต่างแสดงสัญญาณการซื้อในลำดับเดียวกัน ทำให้โครงสร้างเส้นค่าเฉลี่ยยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าค่า Pivot Point 0.00011 และเคลื่อนไหวอยู่ในครึ่งล่างของช่วง Sideways ระบบแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นถึงแรงต้านหนาแน่นบริเวณด้านบน และแนวรับใกล้เคียงด้านล่าง โครงสร้างตลาดมีแนวโน้มปรับตัวเข้าสู่การสะสมหรือการปรับฐาน MACD ได้ส่งสัญญาณ Cross Down โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังแยกตัวออกจากกันในแนวลง ทำให้พลังงานเชิงกระทบระยะสั้นเปลี่ยนเป็นลบ RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่า Extreme ที่เกิดจากการซื้อเกินหรือขายเกิน KDJ และ StochRSI แสดงสัญญาณการเคลื่อนไหวแบบ Layered ขณะที่ความผันผวนระยะสั้นเริ่มลดลง แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในช่วงเวลาปัจจุบัน การกระจายตัวของพลังงานเชิงกระทบยังคงกระจัดกระจาย ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในการทะลุแนวรับหรือแนวต้านเพียงฝ่ายเดียว แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 0.06516 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00019 ขณะที่แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.06546 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00011 สำหรับแนวต้านระยะไกล สามารถพิจารณาที่ระดับ S2 0.06495 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00040 ส่วนแนวต้าน R1 อยู่ที่ 0.06567 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00032 ระยะห่างระหว่างระดับสำคัญเหล่านี้ค่อนข้างแคบ สะท้อนถึงสภาพตลาดที่เคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Hedera อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Hedera ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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