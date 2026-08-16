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ราคาปัจจุบัน Hedera วันนี้ คือ 0.06508 THB มูลค่าตลาด HBAR เท่ากับ 2,822,729,912.6013565281744 THB ติดตามการอัปเดตราคา HBAR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Hedera วันนี้ คือ 0.06508 THB มูลค่าตลาด HBAR เท่ากับ 2,822,729,912.6013565281744 THB ติดตามการอัปเดตราคา HBAR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HBAR

ข้อมูลราคา HBAR

HBAR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ HBAR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HBAR

โทเคโนมิกส์ HBAR

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ราคา Hedera(HBAR)

ราคาปัจจุบัน 1 HBAR เป็น THB

฿2.1333224
฿2.1333224฿2.1333224
-1.22%1D
THB
Hedera (HBAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:08:16 (UTC+8)

ราคา Hedera วันนี้

ราคาปัจจุบัน Hedera (HBAR) วันนี้ ฿ 0.06508, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HBAR เป็น THB คือ ฿ 0.06508 ต่อ HBAR.

Hedera มีอันดับที่ #24 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.82B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 43.37B HBAR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HBAR เทรดระหว่าง ฿ 0.065 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0659 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 18.6893875835592266 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.328207786917252

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HBAR เคลื่อนไหว -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.60% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 77.01K.

Hedera (HBAR) ข้อมูลการตลาด

No.24

฿ 2.82B
฿ 2.82B฿ 2.82B

฿ 77.01K
฿ 77.01K฿ 77.01K

฿ 3.25B
฿ 3.25B฿ 3.25B

43.37B
43.37B 43.37B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

86.74%

0.15%

HBAR

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hedera คือ ฿ 2.82B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 77.01K อุปทานหมุนเวียนของ HBAR คือ 43.37B โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.25B

ประวัติราคา Hedera THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.065
฿ 0.065฿ 0.065
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0659
฿ 0.0659฿ 0.0659
สูงสุด 24h

฿ 0.065
฿ 0.065฿ 0.065

฿ 0.0659
฿ 0.0659฿ 0.0659

฿ 18.6893875835592266
฿ 18.6893875835592266฿ 18.6893875835592266

฿ 0.328207786917252
฿ 0.328207786917252฿ 0.328207786917252

-0.02%

-1.22%

-5.60%

-5.60%

ประวัติราคา Hedera (HBAR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Hedera ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.026348-1.22%
30 วัน฿ -0.00081-1.23%
60 วัน฿ -0.01707-20.78%
90 วัน฿ -0.02386-26.83%
การเปลี่ยนแปลงราคา Hedera ในวันนี้

วันนี้ HBAR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.026348 (-1.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Hedera ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00081 (-1.23%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Hedera ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HBAR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01707 (-20.78%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Hedera ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02386 (-26.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Hedera (HBAR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Hedera

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Hedera ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Hedera วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด HBAR: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

HBAR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.06535 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ระหว่างแนวรับ S1 (0.06516) และค่าเฉลี่ยกลางของช่วง (0.06546) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA7 และ EMA7 ต่างแสดงสัญญาณการซื้อในลำดับเดียวกัน ทำให้โครงสร้างเส้นค่าเฉลี่ยยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าค่า Pivot Point 0.00011 และเคลื่อนไหวอยู่ในครึ่งล่างของช่วง Sideways ระบบแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นถึงแรงต้านหนาแน่นบริเวณด้านบน และแนวรับใกล้เคียงด้านล่าง โครงสร้างตลาดมีแนวโน้มปรับตัวเข้าสู่การสะสมหรือการปรับฐาน MACD ได้ส่งสัญญาณ Cross Down โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังแยกตัวออกจากกันในแนวลง ทำให้พลังงานเชิงกระทบระยะสั้นเปลี่ยนเป็นลบ RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่า Extreme ที่เกิดจากการซื้อเกินหรือขายเกิน KDJ และ StochRSI แสดงสัญญาณการเคลื่อนไหวแบบ Layered ขณะที่ความผันผวนระยะสั้นเริ่มลดลง แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในช่วงเวลาปัจจุบัน การกระจายตัวของพลังงานเชิงกระทบยังคงกระจัดกระจาย ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในการทะลุแนวรับหรือแนวต้านเพียงฝ่ายเดียว แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 0.06516 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00019 ขณะที่แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.06546 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00011 สำหรับแนวต้านระยะไกล สามารถพิจารณาที่ระดับ S2 0.06495 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00040 ส่วนแนวต้าน R1 อยู่ที่ 0.06567 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00032 ระยะห่างระหว่างระดับสำคัญเหล่านี้ค่อนข้างแคบ สะท้อนถึงสภาพตลาดที่เคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Hedera?

ราคา HBAR ได้รับอิทธิพลจาก: การยอมรับเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กร, ปริมาณธุรกรรมบนเครือข่าย Hedera, ความเชื่อมั่นของตลาดคริปโตโดยรวม, พัฒนาการด้านกฎระเบียบ, การอัปเกรดเทคโนโลยี, การแข่งขันจากแพลตฟอร์ม DLT อื่น ๆ, การลงทุนจากสถาบัน, การขยายตัวของกรณีการใช้งานใน DeFi และ NFTs รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Hedera วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Hedera (HBAR) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อหรือขาย การติดตามผลการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดให้ทันสมัย ความร่วมมือเชิงธุรกิจของ HBAR และเทคโนโลยี hashgraph อันเป็นเอกลักษณ์ทำให้ HBAR เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์

การคาดการณ์ราคา Hedera

การคาดการณ์ราคา Hedera (HBAR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HBAR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Hedera (HBAR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Hedera อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Hedera จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HBAR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Hedera

วิธีการซื้อและลงทุน Hedera ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Hedera หรือยัง? การซื้อ HBAR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Hedera ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Hedera (HBAR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Hedera จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Hedera (HBAR)

คุณสามารถทำอะไรกับ Hedera ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Hedera ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Hedera (HBAR)

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

Hedera ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Hedera ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Hedera อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Directed Acyclic Graph (DAG)Hedera EcosystemLayer 1 (L1)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hedera

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:08:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hedera (HBAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hedera

HBAR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ HBAR โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส HBAR USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Hedera (HBAR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Hedera ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
HBAR/USDT
฿2.1343058
฿2.1343058฿2.1343058
-1.19%
1.17M (USDT)
HBAR/USDC
฿2.1326668
฿2.1326668฿2.1326668
-1.18%
863.74K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
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1 HBAR = 2.1333224 THB