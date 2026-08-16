ราคา Checkmate(CHECK)
ราคาปัจจุบัน Checkmate (CHECK) วันนี้ ฿ 0.01463, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.79% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CHECK เป็น THB คือ ฿ 0.01463 ต่อ CHECK.
Checkmate มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- CHECK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CHECK เทรดระหว่าง ฿ 0.013755 (ต่ำ) กับ ฿ 0.015043 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CHECK เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 61.03K.
BASE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Checkmate คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 61.03K อุปทานหมุนเวียนของ CHECK คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 14.63M
+0.06%
+3.79%
-6.01%
-6.01%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Checkmate ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.01755479
|+3.79%
|30 วัน
|฿ -0.011322
|-43.63%
|60 วัน
|฿ -0.049656
|-77.25%
|90 วัน
|฿ -0.030034
|-67.25%
วันนี้ CHECK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.01755479 (+3.79%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.011322 (-43.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CHECK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.049656 (-77.25%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.030034 (-67.25%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Checkmate ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CHECK: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
**โครงสร้างตลาด** ราคาปัจจุบันของ CHECK_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.028248 โดยเคลื่อนตัวอยู่ด้านล่างค่าเฉลี่ยกลาง (0.0288) ประมาณ 1.1% และอยู่ภายในช่วงแนวรับที่กำหนดโดย S2 (0.02829) และ S1 (0.02849) กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ทั้งหมดแสดงสัญญาณการซื้อ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ย **สถานะพลังงานเคลื่อนที่** MACD ได้ส่งสัญญาณกางไขว้ขึ้น โดยทิศทางพลังงานของเส้นเร็วและเส้นช้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน RSI ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปในระยะสั้น ระบบเส้นค่าเฉลี่ยหลายกรอบเวลาและตัวชี้วัดแนวโน้มต่าง ๆ แสดงการเรียงตัวในทิศทางเดียวกัน **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน มี R1 อยู่ที่ 0.029 (+2.7%) และ R2 อยู่ที่ 0.0293 (+3.8%) ซึ่งรวมกันเป็นแนวต้านใกล้เคียง ส่วนด้านล่าง มี S1 อยู่ที่ 0.02849 (+0.9%) และ S2 อยู่ที่ 0.02829 (+0.1%) ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญในระยะสั้น ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยกลาง 0.0288 (+1.9%) ถือเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของราคา
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Checkmate อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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ระบบนิเวศ Checkmate มุ่งมั่นสร้างการเคลื่อนไหวระดับโลกของนักคิดเชิงกลยุทธ์และผู้ชื่นชอบการแข่งขัน เราสนับสนุนเกมยุคใหม่ที่เป็นของชุมชนเอง ซึ่งส่งเสริมการเติบโตทางสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และการแข่งขันอย่างมีคุณค่าผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน CHECK คือสกุลเงินประจำระบบนิเวศ Checkmate ซึ่งมีประโยชน์ใช้สอยหลากหลายภายในระบบ เช่น การเป็นรากฐานของเศรษฐกิจในเกม การซื้อสินทรัพย์ภายในเกมอย่างเช่นไอเท็มตกแต่ง และการเข้าร่วมกิจกรรมกำกับดูแลในระบบนิเวศ
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Checkmate ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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