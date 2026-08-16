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ราคาปัจจุบัน Checkmate วันนี้ คือ 0.01463 THB มูลค่าตลาด CHECK เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา CHECK เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Checkmate วันนี้ คือ 0.01463 THB มูลค่าตลาด CHECK เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา CHECK เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Checkmate(CHECK)

ราคาปัจจุบัน 1 CHECK เป็น THB

฿0.4807418
฿0.4807418฿0.4807418
+3.79%1D
THB
Checkmate (CHECK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:22:18 (UTC+8)

ราคา Checkmate วันนี้

ราคาปัจจุบัน Checkmate (CHECK) วันนี้ ฿ 0.01463, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.79% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CHECK เป็น THB คือ ฿ 0.01463 ต่อ CHECK.

Checkmate มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- CHECK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CHECK เทรดระหว่าง ฿ 0.013755 (ต่ำ) กับ ฿ 0.015043 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CHECK เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 61.03K.

Checkmate (CHECK) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 61.03K
฿ 61.03K฿ 61.03K

฿ 14.63M
฿ 14.63M฿ 14.63M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Checkmate คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 61.03K อุปทานหมุนเวียนของ CHECK คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 14.63M

ประวัติราคา Checkmate THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.013755
฿ 0.013755฿ 0.013755
ต่ำสุด 24h
฿ 0.015043
฿ 0.015043฿ 0.015043
สูงสุด 24h

฿ 0.013755
฿ 0.013755฿ 0.013755

฿ 0.015043
฿ 0.015043฿ 0.015043

--
----

--
----

+0.06%

+3.79%

-6.01%

-6.01%

ประวัติราคา Checkmate (CHECK) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Checkmate ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.01755479+3.79%
30 วัน฿ -0.011322-43.63%
60 วัน฿ -0.049656-77.25%
90 วัน฿ -0.030034-67.25%
การเปลี่ยนแปลงราคา Checkmate ในวันนี้

วันนี้ CHECK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.01755479 (+3.79%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Checkmate ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.011322 (-43.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Checkmate ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CHECK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.049656 (-77.25%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Checkmate ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.030034 (-67.25%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Checkmate

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Checkmate ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Checkmate วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CHECK: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

**โครงสร้างตลาด** ราคาปัจจุบันของ CHECK_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.028248 โดยเคลื่อนตัวอยู่ด้านล่างค่าเฉลี่ยกลาง (0.0288) ประมาณ 1.1% และอยู่ภายในช่วงแนวรับที่กำหนดโดย S2 (0.02829) และ S1 (0.02849) กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ทั้งหมดแสดงสัญญาณการซื้อ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ย **สถานะพลังงานเคลื่อนที่** MACD ได้ส่งสัญญาณกางไขว้ขึ้น โดยทิศทางพลังงานของเส้นเร็วและเส้นช้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน RSI ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปในระยะสั้น ระบบเส้นค่าเฉลี่ยหลายกรอบเวลาและตัวชี้วัดแนวโน้มต่าง ๆ แสดงการเรียงตัวในทิศทางเดียวกัน **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน มี R1 อยู่ที่ 0.029 (+2.7%) และ R2 อยู่ที่ 0.0293 (+3.8%) ซึ่งรวมกันเป็นแนวต้านใกล้เคียง ส่วนด้านล่าง มี S1 อยู่ที่ 0.02849 (+0.9%) และ S2 อยู่ที่ 0.02829 (+0.1%) ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญในระยะสั้น ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยกลาง 0.0288 (+1.9%) ถือเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของราคา

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Checkmate?

ปัจจัยสำคัญหลายประการมีอิทธิพลต่อราคาโทเค็น Checkmate (CHECK):

ความรู้สึกของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่งผลโดยตรงต่อราคา CHECK

ประโยชน์ใช้สอยและการนำไปใช้: กรณีการใช้งานในโลกจริง การเติบโตของแพลตฟอร์ม และการยอมรับจากผู้ใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการ

ด้านอุปทาน: อุปทานโทเค็น กลไกการเผาโทเค็น และรางวัลจากการเดิมพันส่งผลต่อความขาดแคลน

ความร่วมมือและพันธมิตร: การจัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการผสานระบบเข้ากับโครงการอื่น ๆ สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าได้

ข่าวสารด้านกฎระเบียบ: นโยบายของรัฐบาลและความก้าวหน้าด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักลงทุน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: รูปแบบการซื้อขาย ระดับแนวรับ/แนวต้าน เป็นแนวทางในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา

การแข่งขัน: ผลงานเมื่อเทียบกับโปรเจกต์บล็อกเชนอื่น ๆ ที่คล้ายกันถือเป็นปัจจัยสำคัญ

ความก้าวหน้าด้านการพัฒนา: การอัปเดตแพลตฟอร์ม ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และการดำเนินงานตามโรดแมปมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Checkmate วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Checkmate (CHECK) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะในการซื้อ/ขายคำสั่ง การประเมินแนวโน้มของตลาด การคำนวณกำไร/ขาดทุน รวมถึงการติดตามมูลค่าการลงทุนของตนเองแบบเรียลไทม์

การคาดการณ์ราคา Checkmate

การคาดการณ์ราคา Checkmate (CHECK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CHECK ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Checkmate (CHECK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Checkmate อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Checkmate จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CHECK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Checkmate

วิธีการซื้อและลงทุน Checkmate ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Checkmate หรือยัง? การซื้อ CHECK บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Checkmate ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Checkmate (CHECK) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Checkmate จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Checkmate (CHECK)

คุณสามารถทำอะไรกับ Checkmate ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Checkmate ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Checkmate (CHECK) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Checkmate (CHECK)

ระบบนิเวศ Checkmate มุ่งมั่นสร้างการเคลื่อนไหวระดับโลกของนักคิดเชิงกลยุทธ์และผู้ชื่นชอบการแข่งขัน เราสนับสนุนเกมยุคใหม่ที่เป็นของชุมชนเอง ซึ่งส่งเสริมการเติบโตทางสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และการแข่งขันอย่างมีคุณค่าผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน CHECK คือสกุลเงินประจำระบบนิเวศ Checkmate ซึ่งมีประโยชน์ใช้สอยหลากหลายภายในระบบ เช่น การเป็นรากฐานของเศรษฐกิจในเกม การซื้อสินทรัพย์ภายในเกมอย่างเช่นไอเท็มตกแต่ง และการเข้าร่วมกิจกรรมกำกับดูแลในระบบนิเวศ

Checkmate ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Checkmate ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Checkmate อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeBinance Alpha Spotlight

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Checkmate

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:22:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Checkmate (CHECK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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CHECK USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Checkmate (CHECK) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Checkmate ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CHECK/USDT
฿0.4807418
฿0.4807418฿0.4807418
+3.79%
4.30M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 CHECK = 0.4807418 THB