ราคาปัจจุบัน AriaAI วันนี้ คือ 0.17031 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARIA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ARIA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

AriaAI โลโก้

ราคา AriaAI(ARIA)

ราคาปัจจุบัน 1 ARIA เป็น USD

$0.17041
$0.17041$0.17041
0.00%1D
USD
AriaAI (ARIA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:07:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา AriaAI (ARIA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.16519
$ 0.16519$ 0.16519
ต่ำสุด 24h
$ 0.17652
$ 0.17652$ 0.17652
สูงสุด 24h

$ 0.16519
$ 0.16519$ 0.16519

$ 0.17652
$ 0.17652$ 0.17652

$ 0.2461952287601809
$ 0.2461952287601809$ 0.2461952287601809

$ 0.03247204859891276
$ 0.03247204859891276$ 0.03247204859891276

-1.62%

0.00%

+8.12%

+8.12%

ราคาเรียลไทม์ AriaAI (ARIA) คือ $ 0.17031 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดARIA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.16519 และราคาสูงสุด $ 0.17652 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ARIA คือ $ 0.2461952287601809 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03247204859891276

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ARIA มีการเปลี่ยนแปลง -1.62% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AriaAI (ARIA) ข้อมูลการตลาด

No.607

$ 39.89M
$ 39.89M$ 39.89M

$ 6.68M
$ 6.68M$ 6.68M

$ 170.31M
$ 170.31M$ 170.31M

234.22M
234.22M 234.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.42%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AriaAI คือ $ 39.89M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.68M อุปทานหมุนเวียนของ ARIA คือ 234.22M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 170.31M

ประวัติราคา AriaAI (ARIA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AriaAI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.00881-4.92%
60 วัน$ +0.08181+92.44%
90 วัน$ +0.15031+751.55%
การเปลี่ยนแปลงราคา AriaAI ในวันนี้

วันนี้ ARIA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา AriaAI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00881 (-4.92%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา AriaAI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ARIA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.08181 (+92.44%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา AriaAI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.15031 (+751.55%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา AriaAI (ARIA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา AriaAIทันที

อะไรคือ AriaAI (ARIA)

AriaAI คือการทดลองพัฒนาและจัดจำหน่ายเกมแห่งยุคใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกเสมือนในสไตล์ดิสนีย์และเทคโนโลยี AI โดยมีการเล่นเกมที่เชื่อมโยงกับ IP ของตนเองเป็นแกนหลัก มันเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในการนำมาตรฐานการออกแบบและจัดจำหน่ายเกมคุณภาพระดับ Web2 เข้าสู่ยุคของ Web3 ด้วยการผสาน AI เข้าด้วยกัน ARIA กำลังวิวัฒน์เป็นโลกเกมที่มีชีวิตและปรับเปลี่ยนได้ — โดยมี NPC ที่ชาญฉลาด, การเล่าเรื่องแบบเฉพาะบุคคล, คอนเทนต์ที่สร้างโดย AI และรูปแบบการเล่นที่พัฒนาไปพร้อมกับผู้เล่น $Aria คือโทเคนประจำระบบของ Aria

AriaAI มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน AriaAI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบARIAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ AriaAI บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ AriaAI ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา AriaAI (USD)

AriaAI (ARIA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AriaAI (ARIA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AriaAI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AriaAI ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ AriaAI (ARIA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AriaAI (ARIA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ARIAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ AriaAI (ARIA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ AriaAIใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ AriaAI บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ARIA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 AriaAI(ARIA) เป็น VND
4,481.70765
1 AriaAI(ARIA) เป็น AUD
A$0.2571681
1 AriaAI(ARIA) เป็น GBP
0.1277325
1 AriaAI(ARIA) เป็น EUR
0.1447635
1 AriaAI(ARIA) เป็น USD
$0.17031
1 AriaAI(ARIA) เป็น MYR
RM0.7135989
1 AriaAI(ARIA) เป็น TRY
7.1462076
1 AriaAI(ARIA) เป็น JPY
¥25.88712
1 AriaAI(ARIA) เป็น ARS
ARS$251.1936252
1 AriaAI(ARIA) เป็น RUB
13.4970675
1 AriaAI(ARIA) เป็น INR
15.0247482
1 AriaAI(ARIA) เป็น IDR
Rp2,838.4988646
1 AriaAI(ARIA) เป็น PHP
10.0704303
1 AriaAI(ARIA) เป็น EGP
￡E.8.0675847
1 AriaAI(ARIA) เป็น BRL
R$0.9128616
1 AriaAI(ARIA) เป็น CAD
C$0.2367309
1 AriaAI(ARIA) เป็น BDT
20.8425378
1 AriaAI(ARIA) เป็น NGN
247.903236
1 AriaAI(ARIA) เป็น COP
$655.0378065
1 AriaAI(ARIA) เป็น ZAR
R.2.9225196
1 AriaAI(ARIA) เป็น UAH
7.1683479
1 AriaAI(ARIA) เป็น TZS
T.Sh.418.45167
1 AriaAI(ARIA) เป็น VES
Bs36.27603
1 AriaAI(ARIA) เป็น CLP
$160.26171
1 AriaAI(ARIA) เป็น PKR
Rs48.2590416
1 AriaAI(ARIA) เป็น KZT
91.6131552
1 AriaAI(ARIA) เป็น THB
฿5.4976068
1 AriaAI(ARIA) เป็น TWD
NT$5.2080798
1 AriaAI(ARIA) เป็น AED
د.إ0.6250377
1 AriaAI(ARIA) เป็น CHF
Fr0.1345449
1 AriaAI(ARIA) เป็น HKD
HK$1.3216056
1 AriaAI(ARIA) เป็น AMD
֏65.2014804
1 AriaAI(ARIA) เป็น MAD
.د.م1.5719613
1 AriaAI(ARIA) เป็น MXN
$3.1354071
1 AriaAI(ARIA) เป็น SAR
ريال0.6386625
1 AriaAI(ARIA) เป็น ETB
Br25.8241053
1 AriaAI(ARIA) เป็น KES
KSh21.9938334
1 AriaAI(ARIA) เป็น JOD
د.أ0.12074979
1 AriaAI(ARIA) เป็น PLN
0.6165222
1 AriaAI(ARIA) เป็น RON
лв0.7408485
1 AriaAI(ARIA) เป็น SEK
kr1.5923985
1 AriaAI(ARIA) เป็น BGN
лв0.2844177
1 AriaAI(ARIA) เป็น HUF
Ft56.6927928
1 AriaAI(ARIA) เป็น CZK
3.5543697
1 AriaAI(ARIA) เป็น KWD
د.ك0.05211486
1 AriaAI(ARIA) เป็น ILS
0.5535075
1 AriaAI(ARIA) เป็น BOB
Bs1.1768421
1 AriaAI(ARIA) เป็น AZN
0.289527
1 AriaAI(ARIA) เป็น TJS
SM1.5736644
1 AriaAI(ARIA) เป็น GEL
0.4632432
1 AriaAI(ARIA) เป็น AOA
Kz155.2494867
1 AriaAI(ARIA) เป็น BHD
.د.ب0.06403656
1 AriaAI(ARIA) เป็น BMD
$0.17031
1 AriaAI(ARIA) เป็น DKK
kr1.089984
1 AriaAI(ARIA) เป็น HNL
L4.4842623
1 AriaAI(ARIA) เป็น MUR
7.7201523
1 AriaAI(ARIA) เป็น NAD
$2.9412537
1 AriaAI(ARIA) เป็น NOK
kr1.6962876
1 AriaAI(ARIA) เป็น NZD
$0.2929332
1 AriaAI(ARIA) เป็น PAB
B/.0.17031
1 AriaAI(ARIA) เป็น PGK
K0.7170051
1 AriaAI(ARIA) เป็น QAR
ر.ق0.6199284
1 AriaAI(ARIA) เป็น RSD
дин.17.1229674
1 AriaAI(ARIA) เป็น UZS
soʻm2,076.9508872
1 AriaAI(ARIA) เป็น ALL
L14.1425424
1 AriaAI(ARIA) เป็น ANG
ƒ0.3048549
1 AriaAI(ARIA) เป็น AWG
ƒ0.306558
1 AriaAI(ARIA) เป็น BBD
$0.34062
1 AriaAI(ARIA) เป็น BAM
KM0.2844177
1 AriaAI(ARIA) เป็น BIF
Fr502.24419
1 AriaAI(ARIA) เป็น BND
$0.2196999
1 AriaAI(ARIA) เป็น BSD
$0.17031
1 AriaAI(ARIA) เป็น JMD
$27.3228333
1 AriaAI(ARIA) เป็น KHR
686.7324975
1 AriaAI(ARIA) เป็น KMF
Fr72.04113
1 AriaAI(ARIA) เป็น LAK
3,702.3912303
1 AriaAI(ARIA) เป็น LKR
රු51.859395
1 AriaAI(ARIA) เป็น MDL
L2.878239
1 AriaAI(ARIA) เป็น MGA
Ar760.3115268
1 AriaAI(ARIA) เป็น MOP
P1.36248
1 AriaAI(ARIA) เป็น MVR
2.605743
1 AriaAI(ARIA) เป็น MWK
MK295.6768941
1 AriaAI(ARIA) เป็น MZN
MT10.8845121
1 AriaAI(ARIA) เป็น NPR
रु24.0545844
1 AriaAI(ARIA) เป็น PYG
1,207.83852
1 AriaAI(ARIA) เป็น RWF
Fr247.46043
1 AriaAI(ARIA) เป็น SBD
$1.4016513
1 AriaAI(ARIA) เป็น SCR
2.3281377
1 AriaAI(ARIA) เป็น SRD
$6.7340574
1 AriaAI(ARIA) เป็น SVC
$1.4902125
1 AriaAI(ARIA) เป็น SZL
L2.9395506
1 AriaAI(ARIA) เป็น TMT
m0.5977881
1 AriaAI(ARIA) เป็น TND
د.ت0.49985985
1 AriaAI(ARIA) เป็น TTD
$1.1564049
1 AriaAI(ARIA) เป็น UGX
Sh593.36004
1 AriaAI(ARIA) เป็น XAF
Fr95.71422
1 AriaAI(ARIA) เป็น XCD
$0.459837
1 AriaAI(ARIA) เป็น XOF
Fr95.71422
1 AriaAI(ARIA) เป็น XPF
Fr17.37162
1 AriaAI(ARIA) เป็น BWP
P2.4218082
1 AriaAI(ARIA) เป็น BZD
$0.3423231
1 AriaAI(ARIA) เป็น CVE
$16.1181384
1 AriaAI(ARIA) เป็น DJF
Fr30.31518
1 AriaAI(ARIA) เป็น DOP
$10.9049493
1 AriaAI(ARIA) เป็น DZD
د.ج22.123269
1 AriaAI(ARIA) เป็น FJD
$0.3849006
1 AriaAI(ARIA) เป็น GNF
Fr1,480.84545
1 AriaAI(ARIA) เป็น GTQ
Q1.3045746
1 AriaAI(ARIA) เป็น GYD
$35.6595078
1 AriaAI(ARIA) เป็น ISK
kr20.77782

AriaAI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AriaAI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ AriaAI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AriaAI

วันนี้ AriaAI (ARIA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ARIA เป็นUSD คือ 0.17031 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ARIA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ARIA เป็น USD คือ $ 0.17031 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AriaAI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ARIA คือ $ 39.89M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ARIA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ARIA คือ 234.22M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ARIA คือเท่าใด?
ARIA ถึงราคา ATH ที่ 0.2461952287601809 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ARIA คือเท่าไร?
ARIA ถึงราคา ATL ที่ 0.03247204859891276 USD
ปริมาณการเทรดของ ARIA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ARIA คือ $ 6.68M USD
ปีนี้ ARIA จะสูงขึ้นอีกไหม?
ARIA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ARIA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:07:11 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ARIA เป็น USD

จำนวน

ARIA
ARIA
USD
USD

1 ARIA = 0.17031 USD

เทรด ARIA

ARIA/USDT
$0.17041
$0.17041$0.17041
0.00%

