ราคา Decentraland(MANA)
ราคาปัจจุบัน Decentraland (MANA) วันนี้ ฿ 0.06377, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MANA เป็น THB คือ ฿ 0.06377 ต่อ MANA.
Decentraland มีอันดับที่ #154 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 126.64M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.99B MANA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MANA เทรดระหว่าง ฿ 0.06342 (ต่ำ) กับ ฿ 0.06492 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 193.4779574855789777434 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2584066999889909402
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MANA เคลื่อนไหว +0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.22K.
No.154
0.01%
2017-09-18 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Decentraland คือ ฿ 126.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.22K อุปทานหมุนเวียนของ MANA คือ 1.99B โดยมีอุปทานรวมที่ 2193179327.32014624 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 139.86M
+0.34%
-1.51%
-3.86%
-3.86%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Decentraland ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0320537
|-1.51%
|30 วัน
|฿ -0.00709
|-10.01%
|60 วัน
|฿ -0.00697
|-9.86%
|90 วัน
|฿ -0.02265
|-26.21%
วันนี้ MANA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0320537 (-1.51%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00709 (-10.01%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MANA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00697 (-9.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02265 (-26.21%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Decentraland ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MANA: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
MANA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 0.06305 ซึ่งต่ำกว่าจุดศูนย์กลางของแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.06324 ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแสดงถึงการเรียงตัวแบบซื้อ และดัชนีแนวโน้มระยะยาวยังคงมีการกระจายตัวในลักษณะเป็นกลาง ตลาดปัจจุบันอยู่ในช่วงขอบล่างของระบบแนวรับ-แนวต้าน โดยแรงซื้อและแรงขายยังคงต่อสู้กันอย่างสูสี และราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของจุดศูนย์กลางได้ ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Dead Cross) พร้อมทิศทางพลังงานที่มุ่งหน้าสู่การปรับตัวลดลง ส่วนค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีสัญญาณแยกตัวออกจากกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ พลังงานการซื้อไม่สามารถรักษาแรงขับเคลื่อนไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่แรงขายเริ่มทยอยปล่อยออกมาในระดับราคาปัจจุบัน ตัวชี้วัดทางเทคนิคสะท้อนให้เห็นถึงการกระจายตัวของพลังงาน ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ภาพรวมของกราฟจึงมีลักษณะของการแกว่งตัวและปรับฐาน แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.06324 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00019 แนวต้านรองอยู่ที่ 0.06355 และแนวต้านระยะไกลกำหนดไว้ที่จุดศูนย์กลาง 0.06405 ส่วนแนวรับด้านล่างควรติดตามบริเวณระดับต่ำสุดก่อนหน้า ระดับราคาสำคัญกระจุกตัวอยู่เหนือราคาปัจจุบัน หากสามารถทะลุผ่าน 0.06324 ได้ จะเปิดโอกาสให้ทดสอบระดับ S1 แต่หากหลุดจากระดับปัจจุบัน ก็อาจเปิดพื้นที่ให้ราคาปรับตัวลงได้เช่นกัน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Decentraland อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Decentraland ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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