ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Decentraland วันนี้ คือ 0.06377 THB มูลค่าตลาด MANA เท่ากับ 126,641,453.0578183715981 THB ติดตามการอัปเดตราคา MANA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Decentraland วันนี้ คือ 0.06377 THB มูลค่าตลาด MANA เท่ากับ 126,641,453.0578183715981 THB ติดตามการอัปเดตราคา MANA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MANA

ข้อมูลราคา MANA

MANA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MANA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MANA

โทเคโนมิกส์ MANA

การคาดการณ์ราคา MANA

ประวัติ MANA

MANA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MANAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MANA

MANA USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Decentraland โลโก้

ราคา Decentraland(MANA)

ราคาปัจจุบัน 1 MANA เป็น THB

฿2.0907084
฿2.0907084฿2.0907084
-1.51%1D
THB
Decentraland (MANA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:13:28 (UTC+8)

ราคา Decentraland วันนี้

ราคาปัจจุบัน Decentraland (MANA) วันนี้ ฿ 0.06377, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MANA เป็น THB คือ ฿ 0.06377 ต่อ MANA.

Decentraland มีอันดับที่ #154 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 126.64M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.99B MANA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MANA เทรดระหว่าง ฿ 0.06342 (ต่ำ) กับ ฿ 0.06492 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 193.4779574855789777434 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2584066999889909402

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MANA เคลื่อนไหว +0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.22K.

Decentraland (MANA) ข้อมูลการตลาด

No.154

฿ 126.64M
฿ 126.64M฿ 126.64M

฿ 55.22K
฿ 55.22K฿ 55.22K

฿ 139.86M
฿ 139.86M฿ 139.86M

1.99B
1.99B 1.99B

2,193,179,327.32014624
2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624

0.01%

2017-09-18 00:00:00

฿ 0.78672
฿ 0.78672฿ 0.78672

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Decentraland คือ ฿ 126.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.22K อุปทานหมุนเวียนของ MANA คือ 1.99B โดยมีอุปทานรวมที่ 2193179327.32014624 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 139.86M

ประวัติราคา Decentraland THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.06342
฿ 0.06342฿ 0.06342
ต่ำสุด 24h
฿ 0.06492
฿ 0.06492฿ 0.06492
สูงสุด 24h

฿ 0.06342
฿ 0.06342฿ 0.06342

฿ 0.06492
฿ 0.06492฿ 0.06492

฿ 193.4779574855789777434
฿ 193.4779574855789777434฿ 193.4779574855789777434

฿ 0.2584066999889909402
฿ 0.2584066999889909402฿ 0.2584066999889909402

+0.34%

-1.51%

-3.86%

-3.86%

ประวัติราคา Decentraland (MANA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Decentraland ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0320537-1.51%
30 วัน฿ -0.00709-10.01%
60 วัน฿ -0.00697-9.86%
90 วัน฿ -0.02265-26.21%
การเปลี่ยนแปลงราคา Decentraland ในวันนี้

วันนี้ MANA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0320537 (-1.51%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Decentraland ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00709 (-10.01%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Decentraland ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MANA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00697 (-9.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Decentraland ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02265 (-26.21%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Decentraland (MANA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Decentralandทันที

การวิเคราะห์ Decentraland

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Decentraland ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Decentraland วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MANA: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

MANA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 0.06305 ซึ่งต่ำกว่าจุดศูนย์กลางของแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.06324 ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแสดงถึงการเรียงตัวแบบซื้อ และดัชนีแนวโน้มระยะยาวยังคงมีการกระจายตัวในลักษณะเป็นกลาง ตลาดปัจจุบันอยู่ในช่วงขอบล่างของระบบแนวรับ-แนวต้าน โดยแรงซื้อและแรงขายยังคงต่อสู้กันอย่างสูสี และราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของจุดศูนย์กลางได้ ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Dead Cross) พร้อมทิศทางพลังงานที่มุ่งหน้าสู่การปรับตัวลดลง ส่วนค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีสัญญาณแยกตัวออกจากกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ พลังงานการซื้อไม่สามารถรักษาแรงขับเคลื่อนไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่แรงขายเริ่มทยอยปล่อยออกมาในระดับราคาปัจจุบัน ตัวชี้วัดทางเทคนิคสะท้อนให้เห็นถึงการกระจายตัวของพลังงาน ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ภาพรวมของกราฟจึงมีลักษณะของการแกว่งตัวและปรับฐาน แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.06324 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00019 แนวต้านรองอยู่ที่ 0.06355 และแนวต้านระยะไกลกำหนดไว้ที่จุดศูนย์กลาง 0.06405 ส่วนแนวรับด้านล่างควรติดตามบริเวณระดับต่ำสุดก่อนหน้า ระดับราคาสำคัญกระจุกตัวอยู่เหนือราคาปัจจุบัน หากสามารถทะลุผ่าน 0.06324 ได้ จะเปิดโอกาสให้ทดสอบระดับ S1 แต่หากหลุดจากระดับปัจจุบัน ก็อาจเปิดพื้นที่ให้ราคาปรับตัวลงได้เช่นกัน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Decentraland?

ราคาของ MANA ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความต้องการที่ดินเสมือนจริง – เมื่อมีความต้องการพาร์เซลใน Decentraland สูงขึ้น ยิ่งทำให้ประโยชน์ใช้สอยและราคาของ MANA เพิ่มสูงขึ้น
2. การยอมรับแพลตฟอร์ม – จำนวนผู้ใช้งานและนักพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นช่วยเสริมสร้างมูลค่าของระบบนิเวศ
3. กิจกรรมในตลาด NFT – ปริมาณการซื้อขายมีผลต่อความต้องการโทเค็น
4. กระแสความนิยมเมตาเวิร์ส – ความสนใจโดยรวมในโลกเสมือนจริงส่งผลกระทบต่อราคา
5. ความร่วมมือและการบูรณาการ – ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ช่วยผลักดันการนำไปใช้
6. พฤติกรรมของอุปทานโทเค็น – กลไกการเผาโทเค็นและการเดิมพันส่งผลต่อปริมาณการหมุนเวียน
7. บรรยากาศโดยรวมของตลาดคริปโต – แนวโน้มของ Bitcoin และ Ethereum มีอิทธิพลต่อราคาของ MANA
8. การพัฒนาด้านเกมและความบันเทิง – ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ช่วยดึงดูดผู้ใช้งาน
9. ข่าวด้านกฎระเบียบ – การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่งผลกระทบต่อโทเค็นเมตาเวิร์ส
10. การแข่งขันจากโลกเสมือนจริงอื่น ๆ

ปัจจัยเหล่านี้ผสมผสานกัน ทำให้ตลาด MANA เกิดความผันผวนทางราคา

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Decentraland วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ MANA ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน และการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด ในฐานะโทเค็นแห่งเมตาเวิร์ส ราคาของ MANA สะท้อนถึงความต้องการในด้านอสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงและการยอมรับแพลตฟอร์ม บรรดานักเทรดใช้ราคาประจำวันเพื่อกำหนดจุดเข้าออกการซื้อขาย

การคาดการณ์ราคา Decentraland

การคาดการณ์ราคา Decentraland (MANA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MANA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Decentraland (MANA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Decentraland อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Decentraland จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MANA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Decentraland

วิธีการซื้อและลงทุน Decentraland ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Decentraland หรือยัง? การซื้อ MANA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Decentraland ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Decentraland (MANA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Decentraland จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Decentraland (MANA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Decentraland ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Decentraland ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Decentraland (MANA) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Decentraland (MANA)

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Decentraland ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Decentraland ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Decentraland อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI MemeAlleged SEC SecuritiesBridged-Tokens

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Decentraland

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:13:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Decentraland (MANA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Decentraland

MANA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MANA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MANA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Decentraland (MANA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Decentraland ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MANA/USDT
฿2.0910362
฿2.0910362฿2.0910362
-1.45%
862.76K (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.36277626
฿0.36277626฿0.36277626

-27.39%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2349404
฿2.2349404฿2.2349404

-1.13%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.06011852
฿0.06011852฿0.06011852

-45.93%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3074764
฿0.3074764฿0.3074764

-1.98%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.008503132
฿0.008503132฿0.008503132

+440.41%

UPCX

UPCX

UPC

฿5.352974
฿5.352974฿5.352974

+22.04%

Velvet

Velvet

VELVET

฿34.5029168
฿34.5029168฿34.5029168

+16.75%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.66736594
฿10.66736594฿10.66736594

+14.66%

Based

Based

BASED

฿2.7269682
฿2.7269682฿2.7269682

+7.96%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ MANA เป็น THB

จำนวน

MANA
MANA
THB
THB

1 MANA = 2.0903806 THB