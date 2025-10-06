ราคาปัจจุบัน Rizenet Token วันนี้ คือ 0.01452 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIZE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RIZE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Rizenet Token วันนี้ คือ 0.01452 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIZE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RIZE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Rizenet Token โลโก้

ราคา Rizenet Token(RIZE)

ราคาปัจจุบัน 1 RIZE เป็น USD

$0.01452
+0.62%1D
USD
Rizenet Token (RIZE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:12:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Rizenet Token (RIZE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01401
ต่ำสุด 24h
$ 0.01606
สูงสุด 24h

$ 0.01401
$ 0.01606
$ 0.10217127339481945
$ 0.010133475714606262
+0.55%

+0.62%

+4.98%

+4.98%

ราคาเรียลไทม์ Rizenet Token (RIZE) คือ $ 0.01452 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRIZE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01401 และราคาสูงสุด $ 0.01606 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RIZE คือ $ 0.10217127339481945 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.010133475714606262

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RIZE มีการเปลี่ยนแปลง +0.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.62% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.98% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Rizenet Token (RIZE) ข้อมูลการตลาด

No.988

$ 14.10M
$ 35.93K
$ 72.60M
971.24M
5,000,000,000
4,998,605,446.574774
19.42%

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rizenet Token คือ $ 14.10M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 35.93K อุปทานหมุนเวียนของ RIZE คือ 971.24M โดยมีอุปทานรวมที่ 4998605446.574774 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 72.60M

ประวัติราคา Rizenet Token (RIZE) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Rizenet Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0000895+0.62%
30 วัน$ +0.00064+4.61%
60 วัน$ -0.00753-34.15%
90 วัน$ -0.05154-78.02%
การเปลี่ยนแปลงราคา Rizenet Token ในวันนี้

วันนี้ RIZE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000895 (+0.62%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Rizenet Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.00064 (+4.61%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Rizenet Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RIZE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00753 (-34.15%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Rizenet Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.05154 (-78.02%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Rizenet Token (RIZE) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Rizenet Tokenทันที

อะไรคือ Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE คือแพลตฟอร์มระดับสถาบันสำหรับการโทเคนสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) โดยเชื่อมต่อกับผู้จัดจำหน่ายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อเปิดโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์คุณภาพสูง พร้อมผสานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การตรวจสอบข้อมูล และการประเมินมูลค่าผ่านระบบแมชชีนเลิร์นนิงแบบกระจายศูนย์ที่คงความเป็นส่วนตัว

Rizenet Token มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Rizenet Token ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบRIZEความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Rizenet Token บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Rizenet Token ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Rizenet Token (USD)

Rizenet Token (RIZE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Rizenet Token (RIZE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Rizenet Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Rizenet Token ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Rizenet Token (RIZE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Rizenet Token (RIZE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RIZEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Rizenet Token (RIZE)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Rizenet Tokenใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Rizenet Token บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

RIZE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Rizenet Token(RIZE) เป็น VND
382.0938
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น AUD
A$0.0219252
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น GBP
0.01089
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น EUR
0.012342
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น USD
$0.01452
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น MYR
RM0.060984
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น TRY
0.6092592
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น JPY
¥2.20704
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น ARS
ARS$21.2902404
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น RUB
1.15071
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น INR
1.2809544
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น IDR
Rp241.9999032
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น PHP
0.8590032
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น EGP
￡E.0.6876672
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น BRL
R$0.0778272
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น CAD
C$0.0201828
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น BDT
1.7769576
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น NGN
21.1660944
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น COP
$56.2789392
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น ZAR
R.0.2488728
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น UAH
0.6111468
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น TZS
T.Sh.35.67564
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น VES
Bs3.13632
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น CLP
$13.69236
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น PKR
Rs4.0796844
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น KZT
7.8105984
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น THB
฿0.4695768
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น TWD
NT$0.4437312
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น AED
د.إ0.0532884
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น CHF
Fr0.0114708
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น HKD
HK$0.1126752
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น AMD
֏5.5588368
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น MAD
.د.م0.1338744
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น MXN
$0.2674584
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น SAR
ريال0.05445
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น ETB
Br2.196876
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น KES
KSh1.8764196
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น JOD
د.أ0.01029468
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น PLN
0.0525624
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น RON
лв0.063162
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น SEK
kr0.1359072
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น BGN
лв0.0242484
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น HUF
Ft4.8318204
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น CZK
0.302742
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น KWD
د.ك0.00444312
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น ILS
0.04719
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น BOB
Bs0.1003332
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น AZN
0.024684
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น TJS
SM0.1341648
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น GEL
0.0394944
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น AOA
Kz13.3088868
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น BHD
.د.ب0.00545952
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น BMD
$0.01452
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น DKK
kr0.092928
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น HNL
L0.3827472
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น MUR
0.6594984
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น NAD
$0.2501796
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น NOK
kr0.1447644
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น NZD
$0.0249744
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น PAB
B/.0.01452
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น PGK
K0.0608388
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น QAR
ر.ق0.0528528
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น RSD
дин.1.4596956
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น UZS
soʻm174.9397188
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น ALL
L1.2061764
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น ANG
ƒ0.0259908
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น AWG
ƒ0.026136
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น BBD
$0.02904
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น BAM
KM0.0242484
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น BIF
Fr42.81948
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น BND
$0.0187308
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น BSD
$0.01452
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น JMD
$2.3294436
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น KHR
58.54827
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น KMF
Fr6.14196
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น LAK
315.6521676
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น LKR
රු4.42134
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น MDL
L0.245388
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น MGA
Ar65.7012576
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น MOP
P0.11616
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น MVR
0.222156
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น MWK
MK25.2083172
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น MZN
MT0.9279732
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น NPR
रु2.0508048
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น PYG
102.97584
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น RWF
Fr21.03948
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น SBD
$0.1194996
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น SCR
0.20691
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น SRD
$0.5741208
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น SVC
$0.12705
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น SZL
L0.2501796
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น TMT
m0.0509652
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น TND
د.ت0.04226772
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น TTD
$0.0985908
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น UGX
Sh50.58768
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น XAF
Fr8.16024
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น XCD
$0.039204
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น XOF
Fr8.16024
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น XPF
Fr1.48104
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น BWP
P0.2064744
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น BZD
$0.0291852
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น CVE
$1.382304
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น DJF
Fr2.57004
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น DOP
$0.9298608
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น DZD
د.ج1.886148
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น FJD
$0.0328152
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น GNF
Fr126.2514
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น GTQ
Q0.1112232
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น GYD
$3.0401976
1 Rizenet Token(RIZE) เป็น ISK
kr1.77144

Rizenet Token ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Rizenet Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Rizenet Token อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Rizenet Token

วันนี้ Rizenet Token (RIZE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RIZE เป็นUSD คือ 0.01452 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RIZE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RIZE เป็น USD คือ $ 0.01452 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Rizenet Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RIZE คือ $ 14.10M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RIZE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RIZE คือ 971.24M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RIZE คือเท่าใด?
RIZE ถึงราคา ATH ที่ 0.10217127339481945 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RIZE คือเท่าไร?
RIZE ถึงราคา ATL ที่ 0.010133475714606262 USD
ปริมาณการเทรดของ RIZE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RIZE คือ $ 35.93K USD
ปีนี้ RIZE จะสูงขึ้นอีกไหม?
RIZE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RIZE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Rizenet Token (RIZE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

