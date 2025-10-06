ราคาปัจจุบัน RHEA วันนี้ คือ 0.02223 USD ติดตามการอัปเดตราคา RHEA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RHEA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน RHEA วันนี้ คือ 0.02223 USD ติดตามการอัปเดตราคา RHEA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RHEA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RHEA

ข้อมูลราคา RHEA

เอกสารไวท์เปเปอร์ RHEA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RHEA

โทเคโนมิกส์ RHEA

การคาดการณ์ราคา RHEA

ประวัติ RHEA

RHEA คู่มือการซื้อ

RHEA โลโก้

ราคา RHEA(RHEA)

ราคาปัจจุบัน 1 RHEA เป็น USD

$0.02223
$0.02223$0.02223
+0.18%1D
USD
RHEA (RHEA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:11:22 (UTC+8)

ข้อมูลราคา RHEA (RHEA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.021
$ 0.021$ 0.021
ต่ำสุด 24h
$ 0.02478
$ 0.02478$ 0.02478
สูงสุด 24h

$ 0.021
$ 0.021$ 0.021

$ 0.02478
$ 0.02478$ 0.02478

$ 0.11587934887394663
$ 0.11587934887394663$ 0.11587934887394663

$ 0.020352346204807015
$ 0.020352346204807015$ 0.020352346204807015

+0.09%

+0.18%

-7.61%

-7.61%

ราคาเรียลไทม์ RHEA (RHEA) คือ $ 0.02223 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRHEA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.021 และราคาสูงสุด $ 0.02478 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RHEA คือ $ 0.11587934887394663 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.020352346204807015

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RHEA มีการเปลี่ยนแปลง +0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.18% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.61% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

RHEA (RHEA) ข้อมูลการตลาด

No.1488

$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M

$ 132.67K
$ 132.67K$ 132.67K

$ 22.23M
$ 22.23M$ 22.23M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.00%

NEAR

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RHEA คือ $ 4.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 132.67K อุปทานหมุนเวียนของ RHEA คือ 200.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 22.23M

ประวัติราคา RHEA (RHEA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา RHEA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0000399+0.18%
30 วัน$ -0.00776-25.88%
60 วัน$ -0.03189-58.93%
90 วัน$ -0.00628-22.03%
การเปลี่ยนแปลงราคา RHEA ในวันนี้

วันนี้ RHEA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000399 (+0.18%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา RHEA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00776 (-25.88%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา RHEA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RHEA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.03189 (-58.93%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา RHEA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00628 (-22.03%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา RHEA (RHEA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา RHEAทันที

อะไรคือ RHEA (RHEA)

Rhea Finance คือเสาหลักของระบบ DeFi บนเครือข่าย NEAR และเป็นแพลตฟอร์มสภาพคล่องแบบ Chain Abstracted สำหรับ Bitcoin, NEAR และสินทรัพย์ชั้นนำอื่น ๆ Rhea เกิดจากการควบรวมระหว่าง Ref Finance (DEX ที่ใหญ่ที่สุดของ NEAR) และ Burrow Finance (โปรโตคอลตลาดเงินชั้นนำของ NEAR) กลายเป็นโปรโตคอล DeFi แบบรวมศูนย์ที่มี TVL มากกว่า $250 ล้าน ผู้ใช้สามารถสวอป ปล่อยกู้ ยืม และสร้างรายได้ได้ทั้งหมดในที่เดียว ในฐานะกระดูกสันหลังของ DeFi บน NEAR Rhea ยังมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์ Chain Abstraction ของ NEAR อีกด้วย

RHEA มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบRHEAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ RHEA บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ RHEA ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา RHEA (USD)

RHEA (RHEA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ RHEA (RHEA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ RHEA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา RHEA ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ RHEA (RHEA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ RHEA (RHEA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RHEAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ RHEA (RHEA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ RHEAใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ RHEA บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

RHEA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

RHEA ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก RHEA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ RHEA อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RHEA

วันนี้ RHEA (RHEA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RHEA เป็นUSD คือ 0.02223 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RHEA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RHEA เป็น USD คือ $ 0.02223 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ RHEA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RHEA คือ $ 4.45M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RHEA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RHEA คือ 200.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RHEA คือเท่าใด?
RHEA ถึงราคา ATH ที่ 0.11587934887394663 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RHEA คือเท่าไร?
RHEA ถึงราคา ATL ที่ 0.020352346204807015 USD
ปริมาณการเทรดของ RHEA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RHEA คือ $ 132.67K USD
ปีนี้ RHEA จะสูงขึ้นอีกไหม?
RHEA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RHEA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:11:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RHEA (RHEA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

