The Official 67 Coin (67) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-01-22 22:30:40 (UTC+8) ราคา The Official 67 Coin วันนี้
ราคาปัจจุบัน The Official 67 Coin (67) วันนี้
$ 0.013503, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 67 เป็น USD คือ $ 0.013503 ต่อ 67.
The Official 67 Coin มีอันดับที่
#912 โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 13.50M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.68M 67 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 67 เทรดระหว่าง $ 0.011953 (ต่ำ) กับ $ 0.015599 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.043900645791901 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.000086375925910336
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 67 เคลื่อนไหว
-2.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -56.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 104.90K. The Official 67 Coin (67) ข้อมูลการตลาด ปริมาณ (24ชม.) $ 104.90K $ 104.90K $ 104.90K อุปทานสูงสุด 999,680,000 999,680,000 999,680,000 อุปทานรวม 999,680,000 999,680,000 999,680,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Official 67 Coin คือ
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Official 67 Coin คือ $ 13.50M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 104.90K อุปทานหมุนเวียนของ 67 คือ 999.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 999680000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.50M
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.011953 $ 0.011953 $ 0.011953
ต่ำสุด 24h
$ 0.015599 $ 0.015599 $ 0.015599
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h $ 0.011953 $ 0.011953 $ 0.011953 สูงสุด 24h $ 0.015599 $ 0.015599 $ 0.015599 สูงตลอดเวลา $ 0.043900645791901 $ 0.043900645791901 $ 0.043900645791901 ราคาต่ำสุด $ 0.000086375925910336 $ 0.000086375925910336 $ 0.000086375925910336 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) -2.23% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) -2.18% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -56.04% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -56.04% ประวัติราคา The Official 67 Coin (67) USD
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา The Official 67 Coin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (USD) เปลี่ยน (%) วันนี้ $ -0.00030186 -2.18% 30 วัน $ -0.010281 -43.23% 60 วัน $ -0.007297 -35.09% 90 วัน $ +0.008503 +170.06% การเปลี่ยนแปลงราคา The Official 67 Coin ในวันนี้
วันนี้ 67 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
$ -0.00030186 (-2.18%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา The Official 67 Coin ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
$ -0.010281 (-43.23%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา The Official 67 Coin ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 67 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
$ -0.007297 (-35.09%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา The Official 67 Coin ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
$ +0.008503 (+170.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา The Official 67 Coin (67) หรือไม่?
ตรวจสอบ
หน้าประวัติราคา The Official 67 Coinทันที
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาล่าสุด The Official 67 Coin แนวโน้มปริมาณการเทรด และตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาด พร้อมมอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อระบุโอกาสในการเทรดและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้
ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ The Official 67 Coin?
ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาของเหรียญ Official 67 (67):
1. ความได้เปรียบด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาด 2. ปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่อง 3. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี 4. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอัลท์คอยน์หลักๆ 5. อัปเดตการพัฒนาโครงการและความก้าวหน้าในโรดแมป 6. การยอมรับจากชุมชนและการเติบโตของผู้ใช้งาน 7. การจดทะเบียนในกระดานแลกเปลี่ยนและความร่วมมือต่างๆ 8. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต 9. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระดับแนวสนับสนุน/แนวต้าน 10. กระแสบนโซเชียลมีเดียและทัศนคติของนักลงทุน ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ The Official 67 Coin วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาเหรียญ Official 67 ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตโฟลิโอ โอกาสในการซื้อขาย การวิเคราะห์ตลาด และการบริหารความเสี่ยง ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุจุดเข้าออกได้อย่างแม่นยำ ส่วนนักลงทุนใช้เพื่อติดตามมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ การเคลื่อนไหวของราคาบ่งบอกถึงทัศนคติของตลาดและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรอบคอบในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูง
การคาดการณ์ราคา The Official 67 Coin การคาดการณ์ราคา The Official 67 Coin (67) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 67 ในปี 2030 คือ
$ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา The Official 67 Coin (67) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ The Official 67 Coin อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
อยากรู้ว่าราคา The Official 67 Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 67 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
วิธีการซื้อและลงทุน The Official 67 Coin
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย The Official 67 Coin หรือยัง? การซื้อ 67 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ The Official 67 Coin ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ The Official 67 Coin (67) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว The Official 67 Coin จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ The Official 67 Coin ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ The Official 67 Coin ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ The Official 67 Coin (67)
โทเคน 67 อย่างเป็นทางการ — สร้างโดย Mav Trevillian ผู้เป็นหนึ่งในผู้ให้กำเนิดมีม 67 ตัวหลัก
The Official 67 Coin ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก The Official 67 Coin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Official 67 Coin
หาก The Official 67 Coin เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา The Official 67 Coin ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา The Official 67 Coin วันนี้คือ $ 0.013503 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
The Official 67 Coin ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน 67 โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
The Official 67 Coin มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน 67 จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา The Official 67 Coin ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา 67 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ 67 ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
BTC
89,576.99
-0.78%
ETH
2,971.59
-1.03%
SOL
129.01
-1.10%
XMR
501.25
-3.01%
RIVER
50.835
+10.45%
ราคา The Official 67 Coin อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา The Official 67 Coin (67) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-01-22 22:30:40 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Official 67 Coin (67)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 01-20 22:09:49 อัพเดทอุตสาหกรรม
ทองคำสปอตพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น ทะลุ $4,740/ออนซ์ แตะจุดสูงสุดใหม่
01-20 13:14:57 อัพเดทอุตสาหกรรม
ทรัมป์แสดงความเห็นเกี่ยวกับภาษีศุลกากร EU ทองคำทะลุจุดสูงสุดสถิติใหม่ Bitcoin ร่วงชั่วคราว
01-19 16:31:41 อัพเดทอุตสาหกรรม
เซกเตอร์ความเป็นส่วนตัวเห็นการขึ้นราคาต่อเนื่อง DUSK พุ่งขึ้นกว่า 120% ในหนึ่งวัน
01-19 08:14:46 อัพเดทอุตสาหกรรม
ภัยคุกคามภาษีจากยุโรปและสหรัฐฯ กลับมาอีกครั้ง ตลาดคริปโตเกิด 'Flash Crash' เช้าวันจันทร์
01-19 07:38:00 โลหะมีค่า
ทองคำและเงินซื้อขายทันทีทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
01-18 14:28:43 อัพเดทอุตสาหกรรม
ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตยังคงอยู่ที่ระดับ "กลางๆ" แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวโดยรวมจากระดับก่อนหน้า
