ราคาปัจจุบัน The Official 67 Coin วันนี้ คือ 0.013503 USD มูลค่าตลาด 67 เท่ากับ 13,498,679.04 USD ติดตามการอัปเดตราคา 67 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย!

ราคา The Official 67 Coin(67)

ราคาปัจจุบัน 1 67 เป็น USD

$0.013545
$0.013545$0.013545
-2.18%1D
USD
The Official 67 Coin (67) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-01-22 22:30:40 (UTC+8)

ราคา The Official 67 Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Official 67 Coin (67) วันนี้ $ 0.013503, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 67 เป็น USD คือ $ 0.013503 ต่อ 67.

The Official 67 Coin มีอันดับที่ #912 โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 13.50M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.68M 67 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 67 เทรดระหว่าง $ 0.011953 (ต่ำ) กับ $ 0.015599 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.043900645791901 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.000086375925910336

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 67 เคลื่อนไหว -2.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -56.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 104.90K.

The Official 67 Coin (67) ข้อมูลการตลาด

No.912

$ 13.50M
$ 13.50M$ 13.50M

$ 104.90K
$ 104.90K$ 104.90K

$ 13.50M
$ 13.50M$ 13.50M

999.68M
999.68M 999.68M

999,680,000
999,680,000 999,680,000

999,680,000
999,680,000 999,680,000

100.00%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Official 67 Coin คือ $ 13.50M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 104.90K อุปทานหมุนเวียนของ 67 คือ 999.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 999680000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.50M

ประวัติราคา The Official 67 Coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.011953
$ 0.011953$ 0.011953
ต่ำสุด 24h
$ 0.015599
$ 0.015599$ 0.015599
สูงสุด 24h

$ 0.011953
$ 0.011953$ 0.011953

$ 0.015599
$ 0.015599$ 0.015599

$ 0.043900645791901
$ 0.043900645791901$ 0.043900645791901

$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336$ 0.000086375925910336

-2.23%

-2.18%

-56.04%

-56.04%

ประวัติราคา The Official 67 Coin (67) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา The Official 67 Coin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00030186-2.18%
30 วัน$ -0.010281-43.23%
60 วัน$ -0.007297-35.09%
90 วัน$ +0.008503+170.06%
การเปลี่ยนแปลงราคา The Official 67 Coin ในวันนี้

วันนี้ 67 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00030186 (-2.18%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา The Official 67 Coin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.010281 (-43.23%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา The Official 67 Coin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 67 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.007297 (-35.09%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา The Official 67 Coin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.008503 (+170.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา The Official 67 Coin (67) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา The Official 67 Coinทันที

การวิเคราะห์ AI สำหรับ The Official 67 Coin

ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาล่าสุด The Official 67 Coin แนวโน้มปริมาณการเทรด และตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาด พร้อมมอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อระบุโอกาสในการเทรดและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ The Official 67 Coin?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาของเหรียญ Official 67 (67):

1. ความได้เปรียบด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาด
2. ปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่อง
3. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
4. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอัลท์คอยน์หลักๆ
5. อัปเดตการพัฒนาโครงการและความก้าวหน้าในโรดแมป
6. การยอมรับจากชุมชนและการเติบโตของผู้ใช้งาน
7. การจดทะเบียนในกระดานแลกเปลี่ยนและความร่วมมือต่างๆ
8. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต
9. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระดับแนวสนับสนุน/แนวต้าน
10. กระแสบนโซเชียลมีเดียและทัศนคติของนักลงทุน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ The Official 67 Coin วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาเหรียญ Official 67 ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตโฟลิโอ โอกาสในการซื้อขาย การวิเคราะห์ตลาด และการบริหารความเสี่ยง ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุจุดเข้าออกได้อย่างแม่นยำ ส่วนนักลงทุนใช้เพื่อติดตามมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ การเคลื่อนไหวของราคาบ่งบอกถึงทัศนคติของตลาดและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรอบคอบในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูง

การคาดการณ์ราคา The Official 67 Coin

การคาดการณ์ราคา The Official 67 Coin (67) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 67 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Official 67 Coin (67) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Official 67 Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Official 67 Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 67 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Official 67 Coin

วิธีการซื้อและลงทุน The Official 67 Coin

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย The Official 67 Coin หรือยัง? การซื้อ 67 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ The Official 67 Coin ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ The Official 67 Coin (67) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว The Official 67 Coin จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ The Official 67 Coin (67)

คุณสามารถทำอะไรกับ The Official 67 Coin ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ The Official 67 Coin ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ The Official 67 Coin (67) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ The Official 67 Coin (67)

โทเคน 67 อย่างเป็นทางการ — สร้างโดย Mav Trevillian ผู้เป็นหนึ่งในผู้ให้กำเนิดมีม 67 ตัวหลัก

The Official 67 Coin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก The Official 67 Coin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ The Official 67 Coin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Official 67 Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-01-22 22:30:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Official 67 Coin (67)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
01-20 22:09:49อัพเดทอุตสาหกรรม
ทองคำสปอตพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น ทะลุ $4,740/ออนซ์ แตะจุดสูงสุดใหม่
01-20 13:14:57อัพเดทอุตสาหกรรม
ทรัมป์แสดงความเห็นเกี่ยวกับภาษีศุลกากร EU ทองคำทะลุจุดสูงสุดสถิติใหม่ Bitcoin ร่วงชั่วคราว
01-19 16:31:41อัพเดทอุตสาหกรรม
เซกเตอร์ความเป็นส่วนตัวเห็นการขึ้นราคาต่อเนื่อง DUSK พุ่งขึ้นกว่า 120% ในหนึ่งวัน
01-19 08:14:46อัพเดทอุตสาหกรรม
ภัยคุกคามภาษีจากยุโรปและสหรัฐฯ กลับมาอีกครั้ง ตลาดคริปโตเกิด 'Flash Crash' เช้าวันจันทร์
01-19 07:38:00โลหะมีค่า
ทองคำและเงินซื้อขายทันทีทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
01-18 14:28:43อัพเดทอุตสาหกรรม
ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตยังคงอยู่ที่ระดับ "กลางๆ" แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวโดยรวมจากระดับก่อนหน้า

The Official 67 Coin ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025
Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025
โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Official 67 Coin

67 USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ 67 โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส 67 USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด The Official 67 Coin (67) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน The Official 67 Coin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
67/USDT
$0.013545
$0.013545$0.013545
-1.44%
0.00% (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

