ราคา ARPA(ARPA)
ราคาปัจจุบัน ARPA (ARPA) วันนี้ ฿ 0.008604, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARPA เป็น THB คือ ฿ 0.008604 ต่อ ARPA.
ARPA มีอันดับที่ #872 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 13.07M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.52B ARPA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARPA เทรดระหว่าง ฿ 0.008494 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008649 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.0197699665570535962 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1143020146249872
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARPA เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.17K.
No.872
2019-04-26 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ARPA คือ ฿ 13.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.17K อุปทานหมุนเวียนของ ARPA คือ 1.52B โดยมีอุปทานรวมที่ 1999999999.98773854 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 17.21M
0.00%
-0.50%
-2.05%
-2.05%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ARPA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00141728
|-0.50%
|30 วัน
|฿ +0.000055
|+0.64%
|60 วัน
|฿ +0.000045
|+0.52%
|90 วัน
|฿ -0.002442
|-22.11%
วันนี้ ARPA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00141728 (-0.50%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000055 (+0.64%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ARPA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000045 (+0.52%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002442 (-22.11%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ARPA ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ARPA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ARPA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.008372 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.008431 อยู่ระหว่างระดับ S1 และ R1 ซึ่งถือว่าราคาอยู่ในโซนกลางของระบบโครงสร้างจุดศูนย์กลาง แนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ (Dead Cross) โดยเส้นสัญญาณเร็วและช้ามีการแยกตัวออกจากกัน ขณะเดียวกันค่า RSI อยู่ในช่วงค่ากลาง ทำให้แรงขับเคลื่อนของราคาเป็นไปอย่างไม่ชัดเจน ส่วนการกระจายตัวของพลังงานตลาดยังคงมีลักษณะกระจัดกระจาย และความผันผวนของราคาอยู่ในระดับคงที่ ระดับต้านทานใกล้เคียง R1 อยู่ที่ 0.008472 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.4% เท่านั้น ส่วนระดับสนับสนุนใกล้เคียง S1 อยู่ที่ 0.008314 ซึ่งห่างจากปัจจุบันประมาณ 1.4% สำหรับระดับต้านทานระยะไกล R2 อยู่ที่ 0.008530 และระดับสนับสนุนระยะไกล S2 อยู่ที่ 0.008214 โดยพื้นที่ระหว่างระดับต้านทานและสนับสนุนด้านบน-ล่างมีการกระจายตัวที่สมมาตร ทำให้ฝ่ายกระทิงและหมีต่างเข้ามาแข่งขันกันในช่วงราคาระดับนี้
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ ARPA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ARPA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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