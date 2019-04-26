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ราคาปัจจุบัน ARPA วันนี้ คือ 0.008604 THB มูลค่าตลาด ARPA เท่ากับ 13,074,523.09252810239816 THB ติดตามการอัปเดตราคา ARPA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ARPA วันนี้ คือ 0.008604 THB มูลค่าตลาด ARPA เท่ากับ 13,074,523.09252810239816 THB ติดตามการอัปเดตราคา ARPA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ARPA

ข้อมูลราคา ARPA

ARPA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ARPA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ARPA

โทเคโนมิกส์ ARPA

การคาดการณ์ราคา ARPA

ประวัติ ARPA

ARPA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ARPAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ARPA

ARPA USDT-M Futures

Pre-market

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ราคา ARPA(ARPA)

ราคาปัจจุบัน 1 ARPA เป็น THB

฿0.28203912
฿0.28203912฿0.28203912
-0.50%1D
THB
ARPA (ARPA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:22:17 (UTC+8)

ราคา ARPA วันนี้

ราคาปัจจุบัน ARPA (ARPA) วันนี้ ฿ 0.008604, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARPA เป็น THB คือ ฿ 0.008604 ต่อ ARPA.

ARPA มีอันดับที่ #872 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 13.07M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.52B ARPA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARPA เทรดระหว่าง ฿ 0.008494 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008649 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.0197699665570535962 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1143020146249872

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARPA เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.17K.

ARPA (ARPA) ข้อมูลการตลาด

No.872

฿ 13.07M
฿ 13.07M฿ 13.07M

฿ 63.17K
฿ 63.17K฿ 63.17K

฿ 17.21M
฿ 17.21M฿ 17.21M

1.52B
1.52B 1.52B

1,999,999,999.98773854
1,999,999,999.98773854 1,999,999,999.98773854

2019-04-26 00:00:00

฿ 0.6556
฿ 0.6556฿ 0.6556

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ARPA คือ ฿ 13.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.17K อุปทานหมุนเวียนของ ARPA คือ 1.52B โดยมีอุปทานรวมที่ 1999999999.98773854 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 17.21M

ประวัติราคา ARPA THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.008494
฿ 0.008494฿ 0.008494
ต่ำสุด 24h
฿ 0.008649
฿ 0.008649฿ 0.008649
สูงสุด 24h

฿ 0.008494
฿ 0.008494฿ 0.008494

฿ 0.008649
฿ 0.008649฿ 0.008649

฿ 9.0197699665570535962
฿ 9.0197699665570535962฿ 9.0197699665570535962

฿ 0.1143020146249872
฿ 0.1143020146249872฿ 0.1143020146249872

0.00%

-0.50%

-2.05%

-2.05%

ประวัติราคา ARPA (ARPA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ARPA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00141728-0.50%
30 วัน฿ +0.000055+0.64%
60 วัน฿ +0.000045+0.52%
90 วัน฿ -0.002442-22.11%
การเปลี่ยนแปลงราคา ARPA ในวันนี้

วันนี้ ARPA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00141728 (-0.50%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ARPA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000055 (+0.64%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ARPA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ARPA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000045 (+0.52%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ARPA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002442 (-22.11%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ARPA (ARPA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ ARPA

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ARPA ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด ARPA วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ARPA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

ARPA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.008372 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.008431 อยู่ระหว่างระดับ S1 และ R1 ซึ่งถือว่าราคาอยู่ในโซนกลางของระบบโครงสร้างจุดศูนย์กลาง แนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ (Dead Cross) โดยเส้นสัญญาณเร็วและช้ามีการแยกตัวออกจากกัน ขณะเดียวกันค่า RSI อยู่ในช่วงค่ากลาง ทำให้แรงขับเคลื่อนของราคาเป็นไปอย่างไม่ชัดเจน ส่วนการกระจายตัวของพลังงานตลาดยังคงมีลักษณะกระจัดกระจาย และความผันผวนของราคาอยู่ในระดับคงที่ ระดับต้านทานใกล้เคียง R1 อยู่ที่ 0.008472 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.4% เท่านั้น ส่วนระดับสนับสนุนใกล้เคียง S1 อยู่ที่ 0.008314 ซึ่งห่างจากปัจจุบันประมาณ 1.4% สำหรับระดับต้านทานระยะไกล R2 อยู่ที่ 0.008530 และระดับสนับสนุนระยะไกล S2 อยู่ที่ 0.008214 โดยพื้นที่ระหว่างระดับต้านทานและสนับสนุนด้านบน-ล่างมีการกระจายตัวที่สมมาตร ทำให้ฝ่ายกระทิงและหมีต่างเข้ามาแข่งขันกันในช่วงราคาระดับนี้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ARPA?

ราคาโทเค็น ARPA ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. การนำเทคโนโลยีการคำนวณที่รักษาความเป็นส่วนตัวของ ARPA มาใช้
3. การประกาศความร่วมมือและการบูรณาการในระดับองค์กร
4. ความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของโทเค็น
5. ความเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัว
6. การแข่งขันกับโครงการบล็อกเชนที่เน้นความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ
7. ความก้าวหน้าในการพัฒนาและบรรลุเป้าหมายทางเทคนิค
8. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
9. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเอธีเรียม
10. การเก็งกำไรของนักลงทุนและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก

ปัจจัยเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้เกิดความผันผวนของราคาตามแบบฉบับของตลาดคริปโตเคอเรนซี

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ARPA วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา ARPA ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน นักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องต้องการราคาแบบเรียลไทม์เพื่อทำการสั่งซื้อ/ขายให้ได้กำไร ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามการเคลื่อนไหวรายวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและปรับสมดุลการถือครองหุ้น

การคาดการณ์ราคา ARPA

การคาดการณ์ราคา ARPA (ARPA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ARPA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ARPA (ARPA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ARPA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ARPA จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ARPA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ARPA

วิธีการซื้อและลงทุน ARPA ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ARPA หรือยัง? การซื้อ ARPA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ARPA ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ARPA (ARPA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ARPA จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ARPA (ARPA)

คุณสามารถทำอะไรกับ ARPA ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ARPA ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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อะไรคือ ARPA (ARPA)

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

ARPA ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ARPA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ARPA อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemPolygon Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ARPA

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:22:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ARPA (ARPA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ARPA

ARPA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ARPA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ARPA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ARPA (ARPA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ARPA ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ARPA/USDT
฿0.2823997
฿0.2823997฿0.2823997
-0.33%
7.42M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ARPA เป็น THB

จำนวน

ARPA
ARPA
THB
THB

1 ARPA = 0.28203911 THB