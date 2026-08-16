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ราคาปัจจุบัน Moonbeam วันนี้ คือ 0.007367 THB มูลค่าตลาด GLMR เท่ากับ 8,686,332.411398 THB ติดตามการอัปเดตราคา GLMR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Moonbeam วันนี้ คือ 0.007367 THB มูลค่าตลาด GLMR เท่ากับ 8,686,332.411398 THB ติดตามการอัปเดตราคา GLMR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GLMR

ข้อมูลราคา GLMR

GLMR คืออะไร

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ราคา Moonbeam(GLMR)

ราคาปัจจุบัน 1 GLMR เป็น THB

฿0.24194818
฿0.24194818฿0.24194818
-4.56%1D
THB
Moonbeam (GLMR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:51:52 (UTC+8)

ราคา Moonbeam วันนี้

ราคาปัจจุบัน Moonbeam (GLMR) วันนี้ ฿ 0.007367, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.56% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GLMR เป็น THB คือ ฿ 0.007367 ต่อ GLMR.

Moonbeam มีอันดับที่ #941 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 8.69M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.18B GLMR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GLMR เทรดระหว่าง ฿ 0.007244 (ต่ำ) กับ ฿ 0.007997 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 980.5754105037978417 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2830783932409016562

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GLMR เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -17.69% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 64.18K.

Moonbeam (GLMR) ข้อมูลการตลาด

No.941

฿ 8.69M
฿ 8.69M฿ 8.69M

฿ 64.18K
฿ 64.18K฿ 64.18K

฿ 9.11M
฿ 9.11M฿ 9.11M

1.18B
1.18B 1.18B

--
----

1,236,213,103
1,236,213,103 1,236,213,103

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Moonbeam คือ ฿ 8.69M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 64.18K อุปทานหมุนเวียนของ GLMR คือ 1.18B โดยมีอุปทานรวมที่ 1236213103 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 9.11M

ประวัติราคา Moonbeam THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.007244
฿ 0.007244฿ 0.007244
ต่ำสุด 24h
฿ 0.007997
฿ 0.007997฿ 0.007997
สูงสุด 24h

฿ 0.007244
฿ 0.007244฿ 0.007244

฿ 0.007997
฿ 0.007997฿ 0.007997

฿ 980.5754105037978417
฿ 980.5754105037978417฿ 980.5754105037978417

฿ 0.2830783932409016562
฿ 0.2830783932409016562฿ 0.2830783932409016562

-0.22%

-4.56%

-17.69%

-17.69%

ประวัติราคา Moonbeam (GLMR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Moonbeam ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.01155997-4.56%
30 วัน฿ -0.001362-15.61%
60 วัน฿ -0.001989-21.26%
90 วัน฿ -0.006733-47.76%
การเปลี่ยนแปลงราคา Moonbeam ในวันนี้

วันนี้ GLMR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01155997 (-4.56%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Moonbeam ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001362 (-15.61%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Moonbeam ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GLMR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001989 (-21.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Moonbeam ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.006733 (-47.76%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Moonbeam (GLMR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Moonbeam

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Moonbeam ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Moonbeam?

ราคาของ GLMR ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความต้องการความเข้ากันได้กับ Ethereum - ในฐานะ parachain ที่รองรับ Ethereum บน Polkadot การนำ dApp ข้ามเชนมาใช้งานจะช่วยขับเคลื่อนมูลค่า

2. การเติบโตของระบบนิเวศ Polkadot - ผลการดำเนินงานของ DOT และกิจกรรมการประมูล parachain มีผลกระทบต่อ GLMR

3. กิจกรรมของนักพัฒนา - จำนวนโครงการที่สร้างบน Moonbeam ส่งผลต่อการใช้งานจริง

4. ความเชื่อมั่นของตลาด - แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับ

5. ประโยชน์ของโทเค็น - รางวัลจากการ staking การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ล้วนสร้างความต้องการ

6. การแข่งขัน - ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะอื่น ๆ เช่น Polygon หรือ Avalanche

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Moonbeam วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Moonbeam (GLMR) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการติดตามมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ ในฐานะ parachain ที่รองรับ Ethereum บน Polkadot GLMR จึงดึงดูดนักลงทุนและนักพัฒนา DeFi

การคาดการณ์ราคา Moonbeam

การคาดการณ์ราคา Moonbeam (GLMR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GLMR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Moonbeam (GLMR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Moonbeam อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Moonbeam จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GLMR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Moonbeam

วิธีการซื้อและลงทุน Moonbeam ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Moonbeam หรือยัง? การซื้อ GLMR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Moonbeam ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Moonbeam (GLMR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Moonbeam จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Moonbeam (GLMR)

คุณสามารถทำอะไรกับ Moonbeam ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Moonbeam ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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การซื้อ Moonbeam (GLMR) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Moonbeam (GLMR)

Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking.

Moonbeam ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Moonbeam ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Moonbeam อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemPolkadot EcosystemLayer 1 (L1)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Moonbeam

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:51:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Moonbeam (GLMR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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GLMR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Moonbeam (GLMR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Moonbeam ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GLMR/USDT
฿0.24181674
฿0.24181674฿0.24181674
-4.62%
8.54M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ GLMR เป็น THB

จำนวน

GLMR
GLMR
THB
THB

1 GLMR = 0.24207962 THB