ราคา ATLA(ATLA)

ราคาปัจจุบัน 1 ATLA เป็น USD

$56.2043
+0.27%1D
USD
ATLA (ATLA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:28:44 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ATLA (ATLA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 54.7559
ต่ำสุด 24h
$ 57.4543
สูงสุด 24h

$ 54.7559
$ 57.4543
--
--
+0.10%

+0.27%

-2.62%

-2.62%

ราคาเรียลไทม์ ATLA (ATLA) คือ $ 56.1738 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดATLA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 54.7559 และราคาสูงสุด $ 57.4543 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ATLA มีการเปลี่ยนแปลง +0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.27% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.62% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ATLA (ATLA) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 11.02M
$ 168.52B
--
3,000,000,000
ATLETA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ATLA โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 11.02M อุปทานหมุนเวียนของ ATLA คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 3000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 168.52B

ประวัติราคา ATLA (ATLA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ATLA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.151343+0.27%
30 วัน$ +20.8155+58.87%
60 วัน$ +37.7802+205.39%
90 วัน$ +56.0488+44,839.04%
การเปลี่ยนแปลงราคา ATLA ในวันนี้

วันนี้ ATLA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.151343 (+0.27%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ATLA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +20.8155 (+58.87%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ATLA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ATLA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +37.7802 (+205.39%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ATLA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +56.0488 (+44,839.04%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ATLA (ATLA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ATLAทันที

อะไรคือ ATLA (ATLA)

ATLETA เป็นแพลตฟอร์มสมาร์ตคอนแทรกต์และเครือข่ายบล็อกเชนแบบโมดูลาร์ หลายเลเยอร์ ที่รองรับ EVM โดยเน้นความปลอดภัยและการกระจายศูนย์ ขณะเดียวกันก็ยังคงความสามารถในการขยายระบบและทำงานร่วมกันได้ โดย ATLETA ถูกออกแบบเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปกป้องและเร่งกระบวนการดิจิทัลในวงการกีฬา การโทเคนไนซ์สินค้าที่เป็นของจริง และการเปลี่ยนตลาดกีฬาให้จากระบบปิดกลายเป็นระบบสาธารณะ เขียนด้วยภาษา RUST และสร้างด้วย Substrate Framework ทำให้ ATLETA สืบทอดเทคโนโลยีและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วมากมาย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำธุรกรรมที่สูงขึ้น รับประกันการชำระธุรกรรม และรองรับรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่กว้างกว่าเครือข่ายสาธารณะทางเลือกอื่น

ATLA มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน ATLA ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบATLAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ ATLA บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ ATLA ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา ATLA (USD)

ATLA (ATLA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ATLA (ATLA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ATLA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ATLA ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ ATLA (ATLA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ATLA (ATLA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ATLAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ ATLA (ATLA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ ATLAใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ ATLA บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ATLA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

ATLA ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ATLA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ATLA อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ATLA

วันนี้ ATLA (ATLA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ATLA เป็นUSD คือ 56.1738 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ATLA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ATLA เป็น USD คือ $ 56.1738 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ATLA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ATLA คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ATLA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ATLA คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ATLA คือเท่าใด?
ATLA ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ATLA คือเท่าไร?
ATLA ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ ATLA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ATLA คือ $ 11.02M USD
ปีนี้ ATLA จะสูงขึ้นอีกไหม?
ATLA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ATLA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ATLA (ATLA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

