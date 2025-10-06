ราคา CRETA(CRETA)
-0.07%
-1.68%
+4.13%
+4.13%
ราคาเรียลไทม์ CRETA (CRETA) คือ $ 0.003099 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCRETA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.003076 และราคาสูงสุด $ 0.003307 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CRETA คือ $ 2.382079672694401 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.002823386193634558
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CRETA มีการเปลี่ยนแปลง -0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.68% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
No.1489
14.66%
MATIC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CRETA คือ $ 4.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 63.14K อุปทานหมุนเวียนของ CRETA คือ 1.47B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 30.99M
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CRETA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00005295
|-1.68%
|30 วัน
|$ -0.000291
|-8.59%
|60 วัน
|$ -0.000939
|-23.26%
|90 วัน
|$ -0.002054
|-39.87%
วันนี้ CRETA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00005295 (-1.68%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.000291 (-8.59%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CRETA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000939 (-23.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.002054 (-39.87%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา CRETA (CRETA) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา CRETAทันที
Creta ก่อตั้งและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากด้านการพัฒนาเอนจินเกม การจัดจำหน่าย การตลาด และเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยรับประกันว่าจะเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่สร้างสรรค์และล้ำสมัยที่สุดทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ CRETA มอบโลกหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับความเป็นจริง ให้คุณได้เพลิดเพลินกับทุกบริการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ การเล่น การทำธุรกรรม การสื่อสาร และอื่น ๆ ทั้งหมดถูกรวมอยู่ในโลกเดียวที่ผู้เล่นและผู้สร้างคือคนกลุ่มเดียวกัน และสามารถสร้างจักรวาลของตนเองได้
CRETA มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน CRETA ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบCRETAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ CRETA บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ CRETA ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ
CRETA (CRETA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CRETA (CRETA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ CRETA
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CRETA ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CRETA (CRETA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CRETAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
กำลังมองหาวิธีการซื้อ CRETAใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ CRETA บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก CRETA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-19 17:50:26
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ความรู้สึกของตลาดคริปโตเคลื่อนออกจากโซน "ความกลัวสุดขีด" ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ 29 ในขณะนี้
|10-19 14:26:41
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ตลาดคริปโตเคลื่อนไหวทางด้านข้าง มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 3.723 ล้านล้านดอลลาร์ในขณะนี้
|10-19 04:16:21
|อัพเดทอุตสาหกรรม
อันดับกิจกรรมบล็อกเชนสาธารณะในช่วง 7 วันที่ผ่านมา: Solana ยังคงรักษาอันดับที่หนึ่ง
|10-18 16:36:53
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโต ปัจจุบันอยู่ที่ 23 ยังคงอยู่ในโซนความกลัวสุดขีด
|10-18 09:33:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
การชำระบัญชีทั่วโลกใน 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็น 1.02 พันล้านดอลลาร์ Bitcoin ทำราคาต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
|10-17 19:52:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาเงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในธนาคารสหรัฐฯ สองแห่ง
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
จำนวน
1 CRETA = 0.003099 USD
-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker