ราคาปัจจุบัน 1 CRETA เป็น USD

CRETA (CRETA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-20 07:58:40 (UTC+8)

ข้อมูลราคา CRETA (CRETA) (USD)

ราคาเรียลไทม์ CRETA (CRETA) คือ $ 0.003099 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCRETA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.003076 และราคาสูงสุด $ 0.003307 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CRETA คือ $ 2.382079672694401 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.002823386193634558

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CRETA มีการเปลี่ยนแปลง -0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.68% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

CRETA (CRETA) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CRETA คือ $ 4.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 63.14K อุปทานหมุนเวียนของ CRETA คือ 1.47B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 30.99M

ประวัติราคา CRETA (CRETA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CRETA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

วันนี้$ -0.00005295-1.68%
30 วัน$ -0.000291-8.59%
60 วัน$ -0.000939-23.26%
90 วัน$ -0.002054-39.87%
การเปลี่ยนแปลงราคา CRETA ในวันนี้

วันนี้ CRETA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00005295 (-1.68%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา CRETA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.000291 (-8.59%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา CRETA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CRETA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000939 (-23.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา CRETA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.002054 (-39.87%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา CRETA (CRETA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา CRETAทันที

อะไรคือ CRETA (CRETA)

Creta ก่อตั้งและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากด้านการพัฒนาเอนจินเกม การจัดจำหน่าย การตลาด และเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยรับประกันว่าจะเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่สร้างสรรค์และล้ำสมัยที่สุดทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ CRETA มอบโลกหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับความเป็นจริง ให้คุณได้เพลิดเพลินกับทุกบริการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ การเล่น การทำธุรกรรม การสื่อสาร และอื่น ๆ ทั้งหมดถูกรวมอยู่ในโลกเดียวที่ผู้เล่นและผู้สร้างคือคนกลุ่มเดียวกัน และสามารถสร้างจักรวาลของตนเองได้

CRETA มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน CRETA ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบCRETAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ CRETA บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ CRETA ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา CRETA (USD)

CRETA (CRETA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CRETA (CRETA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ CRETA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CRETA ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ CRETA (CRETA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CRETA (CRETA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CRETAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ CRETA (CRETA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ CRETAใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ CRETA บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

CRETA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

CRETA ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก CRETA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ CRETA อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CRETA

วันนี้ CRETA (CRETA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CRETA เป็นUSD คือ 0.003099 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CRETA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CRETA เป็น USD คือ $ 0.003099 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ CRETA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CRETA คือ $ 4.54M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CRETA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CRETA คือ 1.47B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CRETA คือเท่าใด?
CRETA ถึงราคา ATH ที่ 2.382079672694401 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CRETA คือเท่าไร?
CRETA ถึงราคา ATL ที่ 0.002823386193634558 USD
ปริมาณการเทรดของ CRETA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CRETA คือ $ 63.14K USD
ปีนี้ CRETA จะสูงขึ้นอีกไหม?
CRETA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CRETA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-20 07:58:40 (UTC+8)

