ราคา Bitcoin(BTC)
ราคาปัจจุบัน Bitcoin (BTC) วันนี้ ฿ 62,993.01, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BTC เป็น THB คือ ฿ 62,993.01 ต่อ BTC.
Bitcoin มีอันดับที่ #1 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.26T ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.04M BTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เทรดระหว่าง ฿ 62,957.08 (ต่ำ) กับ ฿ 63,179.25 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4,146,868.5671688366396 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.5985253044
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BTC เคลื่อนไหว -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 144.39M.
No.1
95.44%
58.77%
2008-11-01 00:00:00
BTC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin คือ ฿ 1.26T โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 144.39M อุปทานหมุนเวียนของ BTC คือ 20.04M โดยมีอุปทานรวมที่ 20042850 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.32T
-0.15%
-0.16%
-3.02%
-3.02%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -3,524.9073
|-0.16%
|30 วัน
|฿ -189.45
|-0.30%
|60 วัน
|฿ -1,817.76
|-2.81%
|90 วัน
|฿ -14,290.28
|-18.50%
วันนี้ BTC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -3,524.9073 (-0.16%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -189.45 (-0.30%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BTC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1,817.76 (-2.81%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -14,290.28 (-18.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Bitcoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BTC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
BTC_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 62,981.47 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันราคาอยู่ที่ 63,083.74 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 63,174.03 ราคาปัจจุบันอยู่ในระดับกลางถึงบนของช่วงระหว่าง S2 และ R2 ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ และรูปแบบการเรียงตัวของแนวรับ-แนวต้านเกิดเป็นโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น ตลาดโดยรวมยังคงอยู่ในรูปแบบการปรับตัวแบบแกว่งตัว โดยยังไม่มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจนสามารถทะลุผ่านแนวรับสำคัญได้ ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดกันแบบ Bearish พร้อมเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าที่ห่างออกจากกันในแนวลง ส่งผลให้แรงขับเคลื่อนระยะสั้นอ่อนแอลง ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่เข้าสู่เขตซื้อขายมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ทำให้สมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงมีความเท่าเทียมในระยะนี้ แถบ Bollinger Bands แคบลง สะท้อนถึงความผันผวนที่ลดลง ขณะเดียวกันค่าดัชนีเร็วและช้าเริ่มแยกตัวออกจากกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขับเคลื่อนขาขึ้นระยะสั้นขาดความต่อเนื่อง แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ 63,174.03 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 90 จุด หากสามารถทะลุผ่านได้ จะมองหาแนวต้านระยะไกลที่ระดับ 63,407.86 สำหรับแนวรับด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ศูนย์กลางราคา 62,981.47 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 102 จุด หากราคาปรับตัวลดลงต่อ ควรจับตาแนวรับใกล้เคียงที่ระดับ 62,747.63 ขณะที่ระดับ 62,555.06 เป็นแนวต้านระยะไกลที่กำหนดขอบเขตด้านล่างของช่วงราคาปัจจุบัน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Bitcoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Bitcoin เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบการชำระเงินที่ถูกสร้างขึ้นโดย Satoshi Nakamoto ซึ่งเขาเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องในปี 2008 และปล่อยตัวเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในปี 2009 ระบบนี้มีลักษณะเป็น peer-to-peer ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีผู้กลางในการแลกเปลี่ยนการชำระเงิน
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Bitcoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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