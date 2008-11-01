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ราคาปัจจุบัน Bitcoin วันนี้ คือ 62,993.01 THB มูลค่าตลาด BTC เท่ากับ 1,262,559,450,478.5 THB ติดตามการอัปเดตราคา BTC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bitcoin วันนี้ คือ 62,993.01 THB มูลค่าตลาด BTC เท่ากับ 1,262,559,450,478.5 THB ติดตามการอัปเดตราคา BTC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Bitcoin(BTC)

ราคาปัจจุบัน 1 BTC เป็น THB

฿2069949.98
฿2069949.98฿2069949.98
-0.17%1D
THB
Bitcoin (BTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:04:33 (UTC+8)

ราคา Bitcoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bitcoin (BTC) วันนี้ ฿ 62,993.01, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BTC เป็น THB คือ ฿ 62,993.01 ต่อ BTC.

Bitcoin มีอันดับที่ #1 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.26T ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.04M BTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เทรดระหว่าง ฿ 62,957.08 (ต่ำ) กับ ฿ 63,179.25 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4,146,868.5671688366396 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.5985253044

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BTC เคลื่อนไหว -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 144.39M.

Bitcoin (BTC) ข้อมูลการตลาด

No.1

฿ 1.26T
฿ 1.26T฿ 1.26T

฿ 144.39M
฿ 144.39M฿ 144.39M

฿ 1.32T
฿ 1.32T฿ 1.32T

20.04M
20.04M 20.04M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

20,042,850
20,042,850 20,042,850

95.44%

58.77%

2008-11-01 00:00:00

฿ 0.08215
฿ 0.08215฿ 0.08215

BTC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin คือ ฿ 1.26T โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 144.39M อุปทานหมุนเวียนของ BTC คือ 20.04M โดยมีอุปทานรวมที่ 20042850 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.32T

ประวัติราคา Bitcoin THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 62,957.08
฿ 62,957.08฿ 62,957.08
ต่ำสุด 24h
฿ 63,179.25
฿ 63,179.25฿ 63,179.25
สูงสุด 24h

฿ 62,957.08
฿ 62,957.08฿ 62,957.08

฿ 63,179.25
฿ 63,179.25฿ 63,179.25

฿ 4,146,868.5671688366396
฿ 4,146,868.5671688366396฿ 4,146,868.5671688366396

฿ 1.5985253044
฿ 1.5985253044฿ 1.5985253044

-0.15%

-0.16%

-3.02%

-3.02%

ประวัติราคา Bitcoin (BTC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -3,524.9073-0.16%
30 วัน฿ -189.45-0.30%
60 วัน฿ -1,817.76-2.81%
90 วัน฿ -14,290.28-18.50%
การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin ในวันนี้

วันนี้ BTC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -3,524.9073 (-0.16%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -189.45 (-0.30%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BTC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1,817.76 (-2.81%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -14,290.28 (-18.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin (BTC) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Bitcoin

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Bitcoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Bitcoin วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BTC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

BTC_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 62,981.47 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันราคาอยู่ที่ 63,083.74 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 63,174.03 ราคาปัจจุบันอยู่ในระดับกลางถึงบนของช่วงระหว่าง S2 และ R2 ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ และรูปแบบการเรียงตัวของแนวรับ-แนวต้านเกิดเป็นโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น ตลาดโดยรวมยังคงอยู่ในรูปแบบการปรับตัวแบบแกว่งตัว โดยยังไม่มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจนสามารถทะลุผ่านแนวรับสำคัญได้ ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดกันแบบ Bearish พร้อมเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าที่ห่างออกจากกันในแนวลง ส่งผลให้แรงขับเคลื่อนระยะสั้นอ่อนแอลง ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่เข้าสู่เขตซื้อขายมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ทำให้สมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงมีความเท่าเทียมในระยะนี้ แถบ Bollinger Bands แคบลง สะท้อนถึงความผันผวนที่ลดลง ขณะเดียวกันค่าดัชนีเร็วและช้าเริ่มแยกตัวออกจากกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขับเคลื่อนขาขึ้นระยะสั้นขาดความต่อเนื่อง แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ 63,174.03 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 90 จุด หากสามารถทะลุผ่านได้ จะมองหาแนวต้านระยะไกลที่ระดับ 63,407.86 สำหรับแนวรับด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ศูนย์กลางราคา 62,981.47 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 102 จุด หากราคาปรับตัวลดลงต่อ ควรจับตาแนวรับใกล้เคียงที่ระดับ 62,747.63 ขณะที่ระดับ 62,555.06 เป็นแนวต้านระยะไกลที่กำหนดขอบเขตด้านล่างของช่วงราคาปัจจุบัน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Bitcoin?

ราคาบิตคอยน์ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความต้องการและอุปทาน – การมีอุปทานจำกัดที่ 21 ล้านเหรียญทำให้เกิดภาวะขาดแคลน
2. ความเชื่อมั่นของตลาดและจิตวิทยานักลงทุน
3. ข่าวสารด้านกฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล
4. การยอมรับจากสถาบันและการลงทุนของบริษัท
5. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย
6. ต้นทุนการทำเหมืองและอัตราแฮชเรตของเครือข่าย
7. การรายงานข่าวในสื่อและความคิดเห็นของสาธารณชน
8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการอัปเกรดเครือข่าย
9. การดำเนินการเพื่อควบคุมราคาโดยผู้ถือครองรายใหญ่
10. ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกที่ผลักดันความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Bitcoin วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของบิทคอยน์ (BTC) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด และการวางแผนทางการเงิน การเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวันช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าออกได้ ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ ความผันผวนของราคาสร้างโอกาสในการลงทุน แต่ก็ต้องมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา Bitcoin

การคาดการณ์ราคา Bitcoin (BTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BTC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bitcoin (BTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bitcoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bitcoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bitcoin

วิธีการซื้อและลงทุน Bitcoin ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Bitcoin หรือยัง? การซื้อ BTC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Bitcoin ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Bitcoin (BTC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Bitcoin จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Bitcoin (BTC)

คุณสามารถทำอะไรกับ Bitcoin ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Bitcoin ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Bitcoin (BTC)

Bitcoin เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบการชำระเงินที่ถูกสร้างขึ้นโดย Satoshi Nakamoto ซึ่งเขาเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องในปี 2008 และปล่อยตัวเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในปี 2009 ระบบนี้มีลักษณะเป็น peer-to-peer ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีผู้กลางในการแลกเปลี่ยนการชำระเงิน

Bitcoin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Bitcoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Bitcoin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

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ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitcoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:04:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bitcoin (BTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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BTC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ BTC โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส BTC USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Bitcoin (BTC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Bitcoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BTC/USDT
฿2,070,084.0488
฿2,070,084.0488฿2,070,084.0488
-0.16%
2.25K (USDT)
BTC/USDC
฿2,068,124.9356
฿2,068,124.9356฿2,068,124.9356
-0.16%
15.67 (USDT)
BTC/USD1
฿2,071,788.497
฿2,071,788.497฿2,071,788.497
-0.01%
4.44 (USDT)
BTC/USDF
฿2,079,042.0134
฿2,079,042.0134฿2,079,042.0134
-0.06%
0.95 (USDT)
BTC/EUR
฿1787091.1
฿1787091.1฿1787091.1
-0.33%
1.08 (USDT)
BTC/USDE
฿2,068,024.384
฿2,068,024.384฿2,068,024.384
-0.20%
0.89 (USDT)
BTC/BRL
฿10874589.82
฿10874589.82฿10874589.82
+0.01%
0.85 (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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BTC
BTC
THB
THB

1 BTC = 2,069,950.3086 THB