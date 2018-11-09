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ราคาปัจจุบัน BitcoinSV วันนี้ คือ 15.42 THB มูลค่าตลาด BSV เท่ากับ 309,054,723.5625 THB ติดตามการอัปเดตราคา BSV เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BitcoinSV วันนี้ คือ 15.42 THB มูลค่าตลาด BSV เท่ากับ 309,054,723.5625 THB ติดตามการอัปเดตราคา BSV เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BSV

ข้อมูลราคา BSV

BSV คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BSV

โทเคโนมิกส์ BSV

การคาดการณ์ราคา BSV

ประวัติ BSV

BSV คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BSVเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต BSV

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ราคา BitcoinSV(BSV)

ราคาปัจจุบัน 1 BSV เป็น THB

฿506.7012
฿506.7012฿506.7012
-0.45%1D
THB
BitcoinSV (BSV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:04:08 (UTC+8)

ราคา BitcoinSV วันนี้

ราคาปัจจุบัน BitcoinSV (BSV) วันนี้ ฿ 15.42, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BSV เป็น THB คือ ฿ 15.42 ต่อ BSV.

BitcoinSV มีอันดับที่ #118 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 309.05M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.04M BSV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BSV เทรดระหว่าง ฿ 15.29 (ต่ำ) กับ ฿ 15.74 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 16,155.138885826 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 364.54594614919581226

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BSV เคลื่อนไหว -0.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.41% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 90.81K.

BitcoinSV (BSV) ข้อมูลการตลาด

No.118

฿ 309.05M
฿ 309.05M฿ 309.05M

฿ 90.81K
฿ 90.81K฿ 90.81K

฿ 309.05M
฿ 309.05M฿ 309.05M

20.04M
20.04M 20.04M

20,042,459.375
20,042,459.375 20,042,459.375

0.01%

2018-11-09 00:00:00

฿ 2,901.538
฿ 2,901.538฿ 2,901.538

BSV

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BitcoinSV คือ ฿ 309.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 90.81K อุปทานหมุนเวียนของ BSV คือ 20.04M โดยมีอุปทานรวมที่ 20042459.375 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 309.05M

ประวัติราคา BitcoinSV THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 15.29
฿ 15.29฿ 15.29
ต่ำสุด 24h
฿ 15.74
฿ 15.74฿ 15.74
สูงสุด 24h

฿ 15.29
฿ 15.29฿ 15.29

฿ 15.74
฿ 15.74฿ 15.74

฿ 16,155.138885826
฿ 16,155.138885826฿ 16,155.138885826

฿ 364.54594614919581226
฿ 364.54594614919581226฿ 364.54594614919581226

-0.13%

-0.44%

+6.41%

+6.41%

ประวัติราคา BitcoinSV (BSV) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา BitcoinSV ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -2.2905-0.44%
30 วัน฿ +2.08+15.59%
60 วัน฿ +3.13+25.46%
90 วัน฿ +0.4+2.66%
การเปลี่ยนแปลงราคา BitcoinSV ในวันนี้

วันนี้ BSV บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -2.2905 (-0.44%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา BitcoinSV ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +2.08 (+15.59%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา BitcoinSV ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BSV เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +3.13 (+25.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา BitcoinSV ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.4 (+2.66%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา BitcoinSV (BSV) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ BitcoinSV

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด BitcoinSV ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด BitcoinSV วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BSV: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

BSV_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณราคา 15.02 ดอลลาร์สหรัฐ ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันต่ำกว่าระดับ Pivot Point S1 ที่ 15.0733 และอยู่ใกล้กับขอบล่างของช่วงราคาที่กำหนดโดยค่ากลาง 15.2666 และแนวรับ S2 ที่ 14.8266 ขณะนี้ราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น และเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวก็เรียงตัวในแนวขาลง สภาพตลาดยังคงเป็นการแกว่งตัวในกรอบราคาต่ำ โดยยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญได้ ดัชนี MACD แสดงสัญญาณ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่เริ่มสะสมขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มเส้น EMA ก็ให้สัญญาณซื้อ โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในระยะสั้น ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงความต้องการในการปรับตัวหลังจากภาวะ oversold ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ระดับความผันผวนของราคา (Volatility) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยของแถบ Bollinger Bands โดยไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างรุนแรง การกระจายตัวของพลังงาน (Momentum) ยังคงกระจัดกระจาย ขาดแรงผลักดันแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ชัดเจน แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 15.0733 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.35% ขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ค่ากลาง 15.2666 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 1.64% สำหรับแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 14.8266 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 1.29% ส่วนแนวต้านระยะไกลที่ควรพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ 15.5133 และแนวต้าน R2 ที่ 15.7066 หากราคาไม่สามารถยืนเหนือระดับ S1 ได้ จะทำให้ราคาระยะสั้นยังคงเคลื่อนไหวในกรอบราคาเดิมต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ BitcoinSV?

ราคาของ BSV ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุน
2. การพัฒนาด้านกฎระเบียบและความชัดเจนทางกฎหมาย
3. การยอมรับในเครือข่ายและปริมาณการทำธุรกรรม
4. ความยากในการขุดและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแฮช
5. การแข่งขันจากสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ
6. การพัฒนาและอัปเกรดด้านเทคนิค
7. การรายงานข่าวในสื่อและความรู้สึกของสาธารณชน
8. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
9. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง
10. การลงทุนจากสถาบันและการสร้างความร่วมมือ

ปัจจัยเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาและแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ BitcoinSV วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา BSV ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการคำนวณกำไร/ขาดทุน นักเทรดรายวันจำเป็นต้องใช้ราคาแบบเรียลไทม์เพื่อกำหนดจุดเข้าออกการซื้อขาย ขณะที่นักลงทุนระยะยาวติดตามผลการดำเนินงานและความต้องการในการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน

การคาดการณ์ราคา BitcoinSV

การคาดการณ์ราคา BitcoinSV (BSV) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BSV ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BitcoinSV (BSV) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BitcoinSV อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BitcoinSV จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BSV ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BitcoinSV

วิธีการซื้อและลงทุน BitcoinSV ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย BitcoinSV หรือยัง? การซื้อ BSV บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ BitcoinSV ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ BitcoinSV (BSV) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว BitcoinSV จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ BitcoinSV (BSV)

คุณสามารถทำอะไรกับ BitcoinSV ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ BitcoinSV ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ BitcoinSV (BSV)

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

BitcoinSV ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก BitcoinSV ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ BitcoinSV อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Bitcoin ForkProof of Work (PoW)Smart Contract Platform

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BitcoinSV

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:04:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BitcoinSV (BSV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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BSV USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด BitcoinSV (BSV) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน BitcoinSV ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BSV/USDT
฿508.3442
฿508.3442฿508.3442
0.00%
5.87K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 BSV = 506.7012 THB