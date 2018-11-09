ราคา BitcoinSV(BSV)
ราคาปัจจุบัน BitcoinSV (BSV) วันนี้ ฿ 15.42, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BSV เป็น THB คือ ฿ 15.42 ต่อ BSV.
BitcoinSV มีอันดับที่ #118 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 309.05M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.04M BSV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BSV เทรดระหว่าง ฿ 15.29 (ต่ำ) กับ ฿ 15.74 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 16,155.138885826 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 364.54594614919581226
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BSV เคลื่อนไหว -0.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.41% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 90.81K.
No.118
0.01%
2018-11-09 00:00:00
BSV
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BitcoinSV คือ ฿ 309.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 90.81K อุปทานหมุนเวียนของ BSV คือ 20.04M โดยมีอุปทานรวมที่ 20042459.375 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 309.05M
-0.13%
-0.44%
+6.41%
+6.41%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา BitcoinSV ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -2.2905
|-0.44%
|30 วัน
|฿ +2.08
|+15.59%
|60 วัน
|฿ +3.13
|+25.46%
|90 วัน
|฿ +0.4
|+2.66%
วันนี้ BSV บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -2.2905 (-0.44%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +2.08 (+15.59%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BSV เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +3.13 (+25.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.4 (+2.66%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด BitcoinSV ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BSV: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
BSV_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณราคา 15.02 ดอลลาร์สหรัฐ ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันต่ำกว่าระดับ Pivot Point S1 ที่ 15.0733 และอยู่ใกล้กับขอบล่างของช่วงราคาที่กำหนดโดยค่ากลาง 15.2666 และแนวรับ S2 ที่ 14.8266 ขณะนี้ราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น และเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวก็เรียงตัวในแนวขาลง สภาพตลาดยังคงเป็นการแกว่งตัวในกรอบราคาต่ำ โดยยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญได้ ดัชนี MACD แสดงสัญญาณ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่เริ่มสะสมขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มเส้น EMA ก็ให้สัญญาณซื้อ โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในระยะสั้น ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงความต้องการในการปรับตัวหลังจากภาวะ oversold ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ระดับความผันผวนของราคา (Volatility) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยของแถบ Bollinger Bands โดยไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างรุนแรง การกระจายตัวของพลังงาน (Momentum) ยังคงกระจัดกระจาย ขาดแรงผลักดันแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ชัดเจน แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 15.0733 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.35% ขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ค่ากลาง 15.2666 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 1.64% สำหรับแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 14.8266 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 1.29% ส่วนแนวต้านระยะไกลที่ควรพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ 15.5133 และแนวต้าน R2 ที่ 15.7066 หากราคาไม่สามารถยืนเหนือระดับ S1 ได้ จะทำให้ราคาระยะสั้นยังคงเคลื่อนไหวในกรอบราคาเดิมต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ BitcoinSV อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก BitcoinSV ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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