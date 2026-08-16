ราคา ApeCoin(APE)
ราคาปัจจุบัน ApeCoin (APE) วันนี้ ฿ 0.1228, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.88% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน APE เป็น THB คือ ฿ 0.1228 ต่อ APE.
ApeCoin มีอันดับที่ #158 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 122.80M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B APE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา APE เทรดระหว่าง ฿ 0.1222 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1246 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,291.49453080013080968 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.6760439298579772566
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น APE เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 78.71K.
No.158
100.00%
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ApeCoin คือ ฿ 122.80M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 78.71K อุปทานหมุนเวียนของ APE คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 122.80M
-0.09%
-0.88%
-7.47%
-7.47%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ApeCoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.035738
|-0.88%
|30 วัน
|฿ -0.026
|-17.48%
|60 วัน
|฿ -0.0077
|-5.91%
|90 วัน
|฿ -0.0197
|-13.83%
วันนี้ APE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.035738 (-0.88%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.026 (-17.48%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน APE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0077 (-5.91%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0197 (-13.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ApeCoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด APE: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
APE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 0.1231 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างระดับแนวต้าน R1 ที่ 0.1236 และราคาปัจจุบัน โครงสร้างระบบศูนย์กลางแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบฝ่ายซื้อ ช่วงระหว่าง S2 ถึง R2 ถือเป็นขอบเขตของการแกว่งตัวในปัจจุบัน ขณะที่ราคาเคลื่อนที่ห่างจากศูนย์กลางเพียงเล็กน้อย ทำให้โครงสร้างอยู่ในระยะปรับตัว กลุ่มค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross โดยค่าดัชนีเร็วและช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่มีการกระจายตัวของพลังงานอย่างรุนแรง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ แรงซื้อรวมตัวกันบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ส่วนแรงขายปล่อยออกมาใกล้กับศูนย์กลาง ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้ชั่วคราว ณ ระดับราคาปัจจุบัน แนวต้านระยะใกล้อยู่ที่ระดับ R2 ที่ 0.1244 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0002 ขณะที่แนวรับระยะใกล้อยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.1223 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0019 ส่วนแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 0.1218 โดยระดับสำคัญเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในช่วง ±0.002 จากราคาปัจจุบัน หากราคาทะลุ R2 จะเปิดโอกาสให้ราคาขึ้นต่อ แต่หากหลุดพ้น S1 ก็อาจกลับมาทดสอบศูนย์กลางอีกครั้ง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ ApeCoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ApeCoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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