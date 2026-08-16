ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน ApeCoin วันนี้ คือ 0.1228 THB มูลค่าตลาด APE เท่ากับ 122,800,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา APE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ApeCoin วันนี้ คือ 0.1228 THB มูลค่าตลาด APE เท่ากับ 122,800,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา APE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APE

ข้อมูลราคา APE

APE คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ APE

โทเคโนมิกส์ APE

การคาดการณ์ราคา APE

ประวัติ APE

APE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง APEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต APE

APE USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

ApeCoin โลโก้

ราคา ApeCoin(APE)

ราคาปัจจุบัน 1 APE เป็น THB

฿4.025384
฿4.025384฿4.025384
-0.88%1D
THB
ApeCoin (APE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:15:30 (UTC+8)

ราคา ApeCoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน ApeCoin (APE) วันนี้ ฿ 0.1228, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.88% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน APE เป็น THB คือ ฿ 0.1228 ต่อ APE.

ApeCoin มีอันดับที่ #158 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 122.80M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B APE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา APE เทรดระหว่าง ฿ 0.1222 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1246 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,291.49453080013080968 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.6760439298579772566

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น APE เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 78.71K.

ApeCoin (APE) ข้อมูลการตลาด

No.158

฿ 122.80M
฿ 122.80M฿ 122.80M

฿ 78.71K
฿ 78.71K฿ 78.71K

฿ 122.80M
฿ 122.80M฿ 122.80M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ApeCoin คือ ฿ 122.80M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 78.71K อุปทานหมุนเวียนของ APE คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 122.80M

ประวัติราคา ApeCoin THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1222
฿ 0.1222฿ 0.1222
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1246
฿ 0.1246฿ 0.1246
สูงสุด 24h

฿ 0.1222
฿ 0.1222฿ 0.1222

฿ 0.1246
฿ 0.1246฿ 0.1246

฿ 1,291.49453080013080968
฿ 1,291.49453080013080968฿ 1,291.49453080013080968

฿ 2.6760439298579772566
฿ 2.6760439298579772566฿ 2.6760439298579772566

-0.09%

-0.88%

-7.47%

-7.47%

ประวัติราคา ApeCoin (APE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ApeCoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.035738-0.88%
30 วัน฿ -0.026-17.48%
60 วัน฿ -0.0077-5.91%
90 วัน฿ -0.0197-13.83%
การเปลี่ยนแปลงราคา ApeCoin ในวันนี้

วันนี้ APE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.035738 (-0.88%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ApeCoin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.026 (-17.48%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ApeCoin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน APE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0077 (-5.91%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ApeCoin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0197 (-13.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ApeCoin (APE) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ApeCoinทันที

การวิเคราะห์ ApeCoin

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ApeCoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด ApeCoin วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด APE: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

APE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 0.1231 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างระดับแนวต้าน R1 ที่ 0.1236 และราคาปัจจุบัน โครงสร้างระบบศูนย์กลางแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบฝ่ายซื้อ ช่วงระหว่าง S2 ถึง R2 ถือเป็นขอบเขตของการแกว่งตัวในปัจจุบัน ขณะที่ราคาเคลื่อนที่ห่างจากศูนย์กลางเพียงเล็กน้อย ทำให้โครงสร้างอยู่ในระยะปรับตัว กลุ่มค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross โดยค่าดัชนีเร็วและช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่มีการกระจายตัวของพลังงานอย่างรุนแรง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ แรงซื้อรวมตัวกันบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ส่วนแรงขายปล่อยออกมาใกล้กับศูนย์กลาง ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้ชั่วคราว ณ ระดับราคาปัจจุบัน แนวต้านระยะใกล้อยู่ที่ระดับ R2 ที่ 0.1244 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0002 ขณะที่แนวรับระยะใกล้อยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.1223 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0019 ส่วนแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 0.1218 โดยระดับสำคัญเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในช่วง ±0.002 จากราคาปัจจุบัน หากราคาทะลุ R2 จะเปิดโอกาสให้ราคาขึ้นต่อ แต่หากหลุดพ้น S1 ก็อาจกลับมาทดสอบศูนย์กลางอีกครั้ง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ApeCoin?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาของ ApeCoin (APE):

1. ความนิยมของ Bored Ape Yacht Club – เนื่องจาก APE เชื่อมโยงกับ NFT ของ BAYC การเติบโตของความต้องการในคอลเล็กชันนี้จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของโทเค็น

2. การใช้งานและความเติบโตของระบบนิเวศ – การนำ APE ไปใช้ในเกม โครงการเมตาเวิร์ส และการลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล ล้วนมีผลต่อความต้องการของโทเค็น

3. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและระดับความมั่นใจของนักลงทุนส่งผลต่อการกำหนดราคาของ APE

4. พลวัตของปริมาณโทเค็น – ผลตอบแทนจากการเดิมพัน การเผาโทเค็น และการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการหมุนเวียนล้วนส่งผลต่อความขาดแคลนของโทเค็น

5. การประกาศความร่วมมือ – การจับมือร่วมกับแบรนด์หรือแพลตฟอร์มรายใหญ่สามารถขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาได้

6. การพัฒนาด้านกฎระเบียบ – กฎระเบียบเกี่ยวกับ NFT และคริปโตมีผลต่อความมั่นใจของนักลงทุน

7. กิจกรรมของชุมชน – การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันบน Discord และโซเชียลมีเดียสอดคล้องกับประสิทธิภาพของราคา

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ApeCoin วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ ApeCoin (APE) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวางแผนการลงทุน รวมถึงการติดตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ความผันผวนของ APE ทำให้การทราบราคาแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ถือครองที่ต้องการติดตามผลการดำเนินงาน

การคาดการณ์ราคา ApeCoin

การคาดการณ์ราคา ApeCoin (APE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ APE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ApeCoin (APE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ApeCoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ApeCoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา APE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ApeCoin

วิธีการซื้อและลงทุน ApeCoin ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ApeCoin หรือยัง? การซื้อ APE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ApeCoin ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ApeCoin (APE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ApeCoin จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ApeCoin (APE)

คุณสามารถทำอะไรกับ ApeCoin ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ApeCoin ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ ApeCoin (APE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ ApeCoin (APE)

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

ApeCoin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ApeCoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ ApeCoin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Airdropped Tokens by NFT ProjectsApeChain EcosystemAptos Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ApeCoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:15:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ApeCoin (APE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ApeCoin

APE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ APE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส APE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ApeCoin (APE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ApeCoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
APE/USDT
฿4.025384
฿4.025384฿4.025384
-0.80%
640.54K (USDT)
APE/USDC
฿4.0194836
฿4.0194836฿4.0194836
-0.72%
222.18K (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.50064894
฿0.50064894฿0.50064894

+0.19%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.030721
฿2.030721฿2.030721

-10.16%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.09896282
฿0.09896282฿0.09896282

-10.99%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3366506
฿0.3366506฿0.3366506

+7.31%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.007886868
฿0.007886868฿0.007886868

+401.25%

Hemi

Hemi

HEMI

฿0.27286072
฿0.27286072฿0.27286072

+27.08%

Velvet

Velvet

VELVET

฿37.02501
฿37.02501฿37.02501

+25.29%

Humanity

Humanity

H

฿5.515235
฿5.515235฿5.515235

+20.65%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.34664642
฿10.34664642฿10.34664642

+11.21%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ APE เป็น THB

จำนวน

APE
APE
THB
THB

1 APE = 4.025384 THB