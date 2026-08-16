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ราคาปัจจุบัน Terra Classic วันนี้ คือ 0.00004801 THB มูลค่าตลาด LUNC เท่ากับ 264,870,566.92297260826489 THB ติดตามการอัปเดตราคา LUNC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Terra Classic วันนี้ คือ 0.00004801 THB มูลค่าตลาด LUNC เท่ากับ 264,870,566.92297260826489 THB ติดตามการอัปเดตราคา LUNC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LUNC

ข้อมูลราคา LUNC

LUNC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ LUNC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LUNC

โทเคโนมิกส์ LUNC

การคาดการณ์ราคา LUNC

ประวัติ LUNC

LUNC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง LUNCเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต LUNC

LUNC USDT-M Futures

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Terra Classic โลโก้

ราคา Terra Classic(LUNC)

ราคาปัจจุบัน 1 LUNC เป็น THB

฿0.0015737678
฿0.0015737678฿0.0015737678
+0.22%1D
THB
Terra Classic (LUNC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:09:28 (UTC+8)

ราคา Terra Classic วันนี้

ราคาปัจจุบัน Terra Classic (LUNC) วันนี้ ฿ 0.00004801, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LUNC เป็น THB คือ ฿ 0.00004801 ต่อ LUNC.

Terra Classic มีอันดับที่ #93 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 264.87M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.52T LUNC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LUNC เทรดระหว่าง ฿ 0.00004769 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0000494 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3,906.8719700831162452 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0001445075843328392

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LUNC เคลื่อนไหว +0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 95.95K.

Terra Classic (LUNC) ข้อมูลการตลาด

No.93

฿ 264.87M
฿ 264.87M฿ 264.87M

฿ 95.95K
฿ 95.95K฿ 95.95K

฿ 309.95M
฿ 309.95M฿ 309.95M

5.52T
5.52T 5.52T

6,455,869,419,998.315108
6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108

6,455,869,419,998.315108
6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108

85.45%

0.01%

LUNA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Terra Classic คือ ฿ 264.87M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 95.95K อุปทานหมุนเวียนของ LUNC คือ 5.52T โดยมีอุปทานรวมที่ 6455869419998.315108 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 309.95M

ประวัติราคา Terra Classic THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00004769
฿ 0.00004769฿ 0.00004769
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0000494
฿ 0.0000494฿ 0.0000494
สูงสุด 24h

฿ 0.00004769
฿ 0.00004769฿ 0.00004769

฿ 0.0000494
฿ 0.0000494฿ 0.0000494

฿ 3,906.8719700831162452
฿ 3,906.8719700831162452฿ 3,906.8719700831162452

฿ 0.0001445075843328392
฿ 0.0001445075843328392฿ 0.0001445075843328392

+0.48%

+0.22%

-4.67%

-4.67%

ประวัติราคา Terra Classic (LUNC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Terra Classic ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0000034547+0.22%
30 วัน฿ -0.00000969-16.80%
60 วัน฿ -0.00002617-35.28%
90 วัน฿ -0.00002944-38.02%
การเปลี่ยนแปลงราคา Terra Classic ในวันนี้

วันนี้ LUNC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000034547 (+0.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Terra Classic ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00000969 (-16.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Terra Classic ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LUNC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00002617 (-35.28%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Terra Classic ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00002944 (-38.02%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Terra Classic

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Terra Classic ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Terra Classic วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด LUNC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

LUNC_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุดศูนย์กลางที่ระดับ 4.795E-5 แต่ห่างจากจุดนี้เพียง 0.003E-5 เท่านั้น ราคาปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวในช่วงการแกว่งตัวแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และจุดศูนย์กลาง ระบบโครงสร้างของจุดศูนย์กลางแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อและแรงขายกระจายตัวอย่างสมดุลในช่วงราคา 4.76E-5 ถึง 4.821E-5 ขณะนี้โครงสร้างยังไม่สามารถทะลุผ่านจุดพivot สำคัญได้ ส่งผลให้ตลาดยังคงอยู่ในรูปแบบการปรับฐานในแนวนอน ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้น (Moving Averages) แสดงสัญญาณซื้อ โดยค่า EMA ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม MACD ได้เกิดการตัดขวางลง (Dead Cross) และพบปรากฏการณ์การเบี่ยงเบนเชิงพลังงาน (Divergence) ระหว่างค่า Momentum ทำให้เกิดความไม่แน่นอน ในขณะเดียวกัน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงการขยายตัวของความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับค่าดัชนีเร็วและช้ากลับมีทิศทางที่ไม่สอดคล้องกัน สะท้อนถึงพลังงานการซื้อขายที่กระจัดกระจาย ขณะที่ KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้บ่งชี้ถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน ซึ่งหมายความว่าตลาดยังขาดแรงขับเคลื่อนที่เป็นเอกฉันท์ ในด้านแนวต้าน ระดับ R1 ที่ 4.821E-5 อยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.429E-5 ถือเป็นแนวต้านใกล้เคียงที่ควรติดตาม ส่วน R2 ที่ 4.856E-5 อยู่ไกลออกไป ซึ่งจะเป็นจุดพิจารณาในระดับรอง สำหรับแนวรับ ระดับ S1 ที่ 4.76E-5 อยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.32E-5 ถือเป็นแนวรับใกล้เคียง ส่วน S2 ที่ 4.734E-5 เป็นแนวรับระยะไกลที่ควรเฝ้าระวัง ราคาปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างจุดสำคัญเหล่านี้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตามการเคลื่อนไหวและการทดสอบจุดศูนย์กลางอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินว่าจะมีการทะลุผ่านหรือไม่

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Terra Classic?

ราคาของ Terra Classic (LUNC) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุนหลังจากการล่มสลายของ Terra ในเดือนพฤษภาคม 2022
2. กลไกการเผาโทเค็นและโครงการลดปริมาณโทเค็นที่ดำเนินการโดยชุมชน
3. ความคืบหน้าในการพัฒนาและการฟื้นฟูระบบนิเวศ
4. ความเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญสเตเบิลคอยน์และ DeFi

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Terra Classic วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Terra Classic (LUNC) ในวันนี้ เพราะพวกเขาเป็นนักลงทุนหรือนักเทรดที่คอยติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุน มองหาโอกาสในการซื้อขาย หรือติดตามการฟื้นตัวของตลาดหลังจากการล่มสลายของระบบนิเวศ Terra ในปี 2022 การรับรู้ถึงราคาช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและมีข้อมูลสนับสนุน

การคาดการณ์ราคา Terra Classic

การคาดการณ์ราคา Terra Classic (LUNC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LUNC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Terra Classic (LUNC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Terra Classic อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Terra Classic จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LUNC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Terra Classic

วิธีการซื้อและลงทุน Terra Classic ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Terra Classic หรือยัง? การซื้อ LUNC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Terra Classic ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Terra Classic (LUNC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Terra Classic จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Terra Classic (LUNC)

คุณสามารถทำอะไรกับ Terra Classic ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Terra Classic ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Terra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Terra Classic ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Terra Classic อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Crypto-Backed TokensAurora EcosystemAvalanche Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Terra Classic

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:09:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Terra Classic (LUNC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Terra Classic

LUNC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ LUNC โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส LUNC USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Terra Classic (LUNC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Terra Classic ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
LUNC/USDT
฿0.0015721288
฿0.0015721288฿0.0015721288
+0.14%
2.00B (USDT)
LUNC/USDC
฿0.0015688508
฿0.0015688508฿0.0015688508
+0.02%
545.33M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ LUNC เป็น THB

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THB
THB

1 LUNC = 0.0015737678 THB