ราคา Terra Classic(LUNC)
ราคาปัจจุบัน Terra Classic (LUNC) วันนี้ ฿ 0.00004801, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LUNC เป็น THB คือ ฿ 0.00004801 ต่อ LUNC.
Terra Classic มีอันดับที่ #93 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 264.87M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.52T LUNC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LUNC เทรดระหว่าง ฿ 0.00004769 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0000494 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3,906.8719700831162452 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0001445075843328392
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LUNC เคลื่อนไหว +0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 95.95K.
No.93
85.45%
0.01%
LUNA
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Terra Classic คือ ฿ 264.87M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 95.95K อุปทานหมุนเวียนของ LUNC คือ 5.52T โดยมีอุปทานรวมที่ 6455869419998.315108 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 309.95M
+0.48%
+0.22%
-4.67%
-4.67%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Terra Classic ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0000034547
|+0.22%
|30 วัน
|฿ -0.00000969
|-16.80%
|60 วัน
|฿ -0.00002617
|-35.28%
|90 วัน
|฿ -0.00002944
|-38.02%
วันนี้ LUNC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000034547 (+0.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00000969 (-16.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LUNC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00002617 (-35.28%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00002944 (-38.02%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Terra Classic ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด LUNC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
LUNC_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุดศูนย์กลางที่ระดับ 4.795E-5 แต่ห่างจากจุดนี้เพียง 0.003E-5 เท่านั้น ราคาปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวในช่วงการแกว่งตัวแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และจุดศูนย์กลาง ระบบโครงสร้างของจุดศูนย์กลางแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อและแรงขายกระจายตัวอย่างสมดุลในช่วงราคา 4.76E-5 ถึง 4.821E-5 ขณะนี้โครงสร้างยังไม่สามารถทะลุผ่านจุดพivot สำคัญได้ ส่งผลให้ตลาดยังคงอยู่ในรูปแบบการปรับฐานในแนวนอน ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้น (Moving Averages) แสดงสัญญาณซื้อ โดยค่า EMA ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม MACD ได้เกิดการตัดขวางลง (Dead Cross) และพบปรากฏการณ์การเบี่ยงเบนเชิงพลังงาน (Divergence) ระหว่างค่า Momentum ทำให้เกิดความไม่แน่นอน ในขณะเดียวกัน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงการขยายตัวของความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับค่าดัชนีเร็วและช้ากลับมีทิศทางที่ไม่สอดคล้องกัน สะท้อนถึงพลังงานการซื้อขายที่กระจัดกระจาย ขณะที่ KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้บ่งชี้ถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน ซึ่งหมายความว่าตลาดยังขาดแรงขับเคลื่อนที่เป็นเอกฉันท์ ในด้านแนวต้าน ระดับ R1 ที่ 4.821E-5 อยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.429E-5 ถือเป็นแนวต้านใกล้เคียงที่ควรติดตาม ส่วน R2 ที่ 4.856E-5 อยู่ไกลออกไป ซึ่งจะเป็นจุดพิจารณาในระดับรอง สำหรับแนวรับ ระดับ S1 ที่ 4.76E-5 อยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.32E-5 ถือเป็นแนวรับใกล้เคียง ส่วน S2 ที่ 4.734E-5 เป็นแนวรับระยะไกลที่ควรเฝ้าระวัง ราคาปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างจุดสำคัญเหล่านี้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตามการเคลื่อนไหวและการทดสอบจุดศูนย์กลางอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินว่าจะมีการทะลุผ่านหรือไม่
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Terra Classic อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Terra Classic ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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