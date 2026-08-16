ราคา The Bull(BULLCOIN)
ราคาปัจจุบัน The Bull (BULLCOIN) วันนี้ ฿ 0.002006, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 12.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BULLCOIN เป็น THB คือ ฿ 0.002006 ต่อ BULLCOIN.
The Bull มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- BULLCOIN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BULLCOIN เทรดระหว่าง ฿ 0.001494 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002256 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BULLCOIN เคลื่อนไหว -1.67% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -61.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 103.98K.
ROBINHOOD
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Bull คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 103.98K อุปทานหมุนเวียนของ BULLCOIN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.01M
-1.67%
+12.55%
-61.32%
-61.32%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา The Bull ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00732451
|+12.55%
|30 วัน
|฿ +0.000506
|+33.73%
|60 วัน
|฿ +0.000506
|+33.73%
|90 วัน
|฿ +0.000506
|+33.73%
วันนี้ BULLCOIN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00732451 (+12.55%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000506 (+33.73%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BULLCOIN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000506 (+33.73%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.000506 (+33.73%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด The Bull ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BULLCOIN: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
BULLCOIN_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.002829 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.003454 สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ใต้จุดศูนย์กลาง S1 และ S2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการเคลื่อนไหวในแนวราบแบบต่ำ ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ยังคงแสดงสัญญาณซื้อ โดยราคาได้เบี่ยงเบนออกจากแกนกลางอย่างชัดเจน ส่งผลให้โครงสร้างตลาดยังคงเปิดโอกาสให้มีพื้นที่ลงเพิ่มเติม ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดขวางแบบ Bearish ทำให้แรงเคลื่อนไหวของพลังงานตลาดเปลี่ยนทิศทางไปในแนวลง RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากหรือขายมากจนเกินไป ขณะเดียวกัน ค่าดัชนีเร็วและช้าเริ่มแสดงสัญญาณความแตกต่าง ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของแรงกระทบระยะสั้นและความเบี่ยงเบนจากแนวโน้มระยะกลาง สำหรับความผันผวนของราคา ยังคงอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีการขยายหรือหดตัวรุนแรง ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายมีความสมดุลในการเคลื่อนไหวใกล้กับราคาปัจจุบัน ระดับแนวต้านสำคัญด้านบน ได้แก่ จุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.003272 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 15.7% ขณะที่แนวต้านรองอยู่ที่จุด S2 ที่ระดับ 0.003179 ห่างจากปัจจุบันราว 12.4% สำหรับแนวรับสำคัญด้านล่าง ควรเฝ้าระวังบริเวณระดับต่ำสุดก่อนหน้า หากราคาหลุดจากระดับปัจจุบัน อาจปรับตัวลงไปยังระดับศูนย์กลางที่ต่ำกว่าได้อีก สำหรับโซนราคาใกล้เคียง พบว่ามีความหนาแน่นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.003179 ถึง 0.003272 ซึ่งถือเป็นพื้นที่การแข่งขันหลักในระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ The Bull อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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BULLCOIN คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก The Bull ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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