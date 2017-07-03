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ราคาปัจจุบัน STORJ วันนี้ คือ 0.04227 THB มูลค่าตลาด STORJ เท่ากับ 17,964,749.9154600473424 THB ติดตามการอัปเดตราคา STORJ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน STORJ วันนี้ คือ 0.04227 THB มูลค่าตลาด STORJ เท่ากับ 17,964,749.9154600473424 THB ติดตามการอัปเดตราคา STORJ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STORJ

ข้อมูลราคา STORJ

STORJ คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ STORJ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STORJ

โทเคโนมิกส์ STORJ

การคาดการณ์ราคา STORJ

ประวัติ STORJ

STORJ คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง STORJเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต STORJ

STORJ USDT-M Futures

Pre-market

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STORJ โลโก้

ราคา STORJ(STORJ)

ราคาปัจจุบัน 1 STORJ เป็น THB

฿1.3856106
฿1.3856106฿1.3856106
+0.07%1D
THB
STORJ (STORJ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:02:48 (UTC+8)

ราคา STORJ วันนี้

ราคาปัจจุบัน STORJ (STORJ) วันนี้ ฿ 0.04227, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STORJ เป็น THB คือ ฿ 0.04227 ต่อ STORJ.

STORJ มีอันดับที่ #546 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 17.96M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 425.00M STORJ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STORJ เทรดระหว่าง ฿ 0.04159 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04458 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 128.1003975284 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.58500913838047

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STORJ เคลื่อนไหว +0.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.25% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.09K.

STORJ (STORJ) ข้อมูลการตลาด

No.546

฿ 17.96M
฿ 17.96M฿ 17.96M

฿ 59.09K
฿ 59.09K฿ 59.09K

฿ 17.96M
฿ 17.96M฿ 17.96M

425.00M
425.00M 425.00M

424,999,998.00000112
424,999,998.00000112 424,999,998.00000112

2017-07-03 00:00:00

฿ 13.429966
฿ 13.429966฿ 13.429966

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ STORJ คือ ฿ 17.96M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.09K อุปทานหมุนเวียนของ STORJ คือ 425.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 424999998.00000112 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 17.96M

ประวัติราคา STORJ THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.04159
฿ 0.04159฿ 0.04159
ต่ำสุด 24h
฿ 0.04458
฿ 0.04458฿ 0.04458
สูงสุด 24h

฿ 0.04159
฿ 0.04159฿ 0.04159

฿ 0.04458
฿ 0.04458฿ 0.04458

฿ 128.1003975284
฿ 128.1003975284฿ 128.1003975284

฿ 1.58500913838047
฿ 1.58500913838047฿ 1.58500913838047

+0.52%

+0.07%

-7.25%

-7.25%

ประวัติราคา STORJ (STORJ) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา STORJ ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0009692+0.07%
30 วัน฿ -0.03221-43.25%
60 วัน฿ -0.03587-45.91%
90 วัน฿ -0.06867-61.90%
การเปลี่ยนแปลงราคา STORJ ในวันนี้

วันนี้ STORJ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0009692 (+0.07%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา STORJ ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.03221 (-43.25%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา STORJ ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน STORJ เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.03587 (-45.91%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา STORJ ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.06867 (-61.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา STORJ (STORJ) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ STORJ

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด STORJ ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด STORJ วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด STORJ: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

STORJ_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.04262 ซึ่งอยู่ระหว่างระดับ S1 และค่าเฉลี่ยของศูนย์กลาง (Hub) ราคาปัจจุบันยังคงเคลื่อนตัวเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ขณะที่ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นถึงการแย่งชิงระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในช่วงแคบ ๆ ระหว่าง 0.04235 ถึง 0.04309 รูปแบบโครงสร้างตลาดแสดงถึงการปรับฐานในระดับต่ำ โดยยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านของศูนย์กลางได้อย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มเส้น MA และ EMA ทั้งหมดส่งสัญญาณซื้อ MACD ได้เกิดการตัดขึ้น (Golden Cross) ทำให้แรงซื้อในระยะสั้นเริ่มทยอยปล่อยออกมา ส่วนดัชนี RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่าดัชนีเร็วและช้าเริ่มแยกตัวออกจากกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำ แม้ว่าพลังงานการเคลื่อนไหวจะมีแนวโน้มไปในทิศทางขาขึ้น แต่ขาดปริมาณการซื้อขายที่สนับสนุน ทำให้บรรยากาศตลาดยังคงเป็นไปในเชิงระมัดระวังและรอคอยสถานการณ์ แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.04235 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% สำหรับแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับศูนย์กลาง 0.04309 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.1% ขณะที่แนวต้านระยะไกลอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 0.04358 และแนวรับรองที่ S2 อยู่ที่ 0.04186 ช่วงการแข่งขันสำคัญของตลาดถูกกำหนดไว้ในช่วง 0.04235 ถึง 0.04309 หากสามารถทะลุผ่านขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งได้ จะส่งผลให้เกิดการเลือกทิศทางการเคลื่อนไหวในระยะสั้นทันที

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ STORJ?

ราคาของ STORJ ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับและการใช้งานแพลตฟอร์มคลาวด์สโตร์เรจแบบกระจายศูนย์ของ Storj
2. การแข่งขันจากผู้ให้บริการคลาวด์ดั้งเดิม เช่น AWS และ Google Cloud
3. ความเคลื่อนไหวของอุปทานโทเค็นและกลไกการเดิมพัน (staking)
4. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีและแนวโน้มของบิตคอยน์
5. ความร่วมมือกับองค์กรและนักพัฒนา
6. การอัปเดตเทคโนโลยีและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม
7. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อคริปโตและการจัดเก็บข้อมูล
8. การเติบโตของความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูลในเศรษฐกิจดิจิทัล

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ STORJ วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ STORJ ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อหรือขาย การประเมินแนวโน้มของตลาด และการพิจารณาโอกาสในการลงทุน ความน่าสนใจด้านความผันผวนของ STORJ มาจากประโยชน์ด้านการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์

การคาดการณ์ราคา STORJ

การคาดการณ์ราคา STORJ (STORJ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STORJ ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา STORJ (STORJ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ STORJ อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา STORJ จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STORJ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา STORJ

วิธีการซื้อและลงทุน STORJ ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย STORJ หรือยัง? การซื้อ STORJ บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ STORJ ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ STORJ (STORJ) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว STORJ จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ STORJ (STORJ)

คุณสามารถทำอะไรกับ STORJ ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ STORJ ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ STORJ (STORJ)

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

STORJ ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก STORJ ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ STORJ อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

DePINEnergi EcosystemEthereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ STORJ

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:02:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ STORJ (STORJ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STORJ

STORJ USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ STORJ โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส STORJ USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด STORJ (STORJ) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน STORJ ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
STORJ/USDT
฿1.384955
฿1.384955฿1.384955
-0.98%
1.39M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ STORJ เป็น THB

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STORJ
STORJ
THB
THB

1 STORJ = 1.3856106 THB