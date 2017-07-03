ราคา STORJ(STORJ)
ราคาปัจจุบัน STORJ (STORJ) วันนี้ ฿ 0.04227, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STORJ เป็น THB คือ ฿ 0.04227 ต่อ STORJ.
STORJ มีอันดับที่ #546 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 17.96M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 425.00M STORJ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STORJ เทรดระหว่าง ฿ 0.04159 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04458 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 128.1003975284 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.58500913838047
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STORJ เคลื่อนไหว +0.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.25% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.09K.
No.546
2017-07-03 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ STORJ คือ ฿ 17.96M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.09K อุปทานหมุนเวียนของ STORJ คือ 425.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 424999998.00000112 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 17.96M
+0.52%
+0.07%
-7.25%
-7.25%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา STORJ ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0009692
|+0.07%
|30 วัน
|฿ -0.03221
|-43.25%
|60 วัน
|฿ -0.03587
|-45.91%
|90 วัน
|฿ -0.06867
|-61.90%
วันนี้ STORJ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0009692 (+0.07%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.03221 (-43.25%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน STORJ เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.03587 (-45.91%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.06867 (-61.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด STORJ ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด STORJ: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
STORJ_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.04262 ซึ่งอยู่ระหว่างระดับ S1 และค่าเฉลี่ยของศูนย์กลาง (Hub) ราคาปัจจุบันยังคงเคลื่อนตัวเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ขณะที่ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นถึงการแย่งชิงระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในช่วงแคบ ๆ ระหว่าง 0.04235 ถึง 0.04309 รูปแบบโครงสร้างตลาดแสดงถึงการปรับฐานในระดับต่ำ โดยยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านของศูนย์กลางได้อย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มเส้น MA และ EMA ทั้งหมดส่งสัญญาณซื้อ MACD ได้เกิดการตัดขึ้น (Golden Cross) ทำให้แรงซื้อในระยะสั้นเริ่มทยอยปล่อยออกมา ส่วนดัชนี RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่าดัชนีเร็วและช้าเริ่มแยกตัวออกจากกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำ แม้ว่าพลังงานการเคลื่อนไหวจะมีแนวโน้มไปในทิศทางขาขึ้น แต่ขาดปริมาณการซื้อขายที่สนับสนุน ทำให้บรรยากาศตลาดยังคงเป็นไปในเชิงระมัดระวังและรอคอยสถานการณ์ แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.04235 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% สำหรับแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับศูนย์กลาง 0.04309 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.1% ขณะที่แนวต้านระยะไกลอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 0.04358 และแนวรับรองที่ S2 อยู่ที่ 0.04186 ช่วงการแข่งขันสำคัญของตลาดถูกกำหนดไว้ในช่วง 0.04235 ถึง 0.04309 หากสามารถทะลุผ่านขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งได้ จะส่งผลให้เกิดการเลือกทิศทางการเคลื่อนไหวในระยะสั้นทันที
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ STORJ อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก STORJ ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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