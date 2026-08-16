ราคา Adventure Gold(AGLD)
ราคาปัจจุบัน Adventure Gold (AGLD) วันนี้ ฿ 0.1572, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AGLD เป็น THB คือ ฿ 0.1572 ต่อ AGLD.
Adventure Gold มีอันดับที่ #417 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 12.15M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 77.31M AGLD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AGLD เทรดระหว่าง ฿ 0.1556 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1615 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 250.6533122022 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.8507218267050935578
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AGLD เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.35K.
No.417
80.53%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Adventure Gold คือ ฿ 12.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.35K อุปทานหมุนเวียนของ AGLD คือ 77.31M โดยมีอุปทานรวมที่ 92810001 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 15.09M
+0.06%
-2.11%
-7.75%
-7.75%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Adventure Gold ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.111343
|-2.11%
|30 วัน
|฿ -0.0104
|-6.21%
|60 วัน
|฿ -0.013
|-7.64%
|90 วัน
|฿ -0.0729
|-31.69%
วันนี้ AGLD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.111343 (-2.11%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0104 (-6.21%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AGLD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.013 (-7.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0729 (-31.69%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Adventure Gold (AGLD) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Adventure Goldทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Adventure Gold ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด AGLD: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
AGLD_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.1603 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุด Pivot Point ที่ 0.1579 ปัจจุบันราคาได้ทะลุแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.1601 และอยู่ในโซนสูงสุดของโครงสร้างระยะสั้น ระบบฮับแสดงให้เห็นว่าราคาได้หลุดออกจากช่วงกลางของช่วงการเคลื่อนไหว ทำให้ฝ่ายซื้อมีความได้เปรียบทางพื้นที่ ด้านดัชนีต่าง ๆ ยังคงมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อ ขณะที่กลุ่ม EMA ยังคงแกว่งตัวใกล้แนวระดับศูนย์โดยไม่เกิดการเบี่ยงเบนแนวโน้มที่ชัดเจน MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง โดยเส้นเร็วและเส้นช้าตัดกันในทิศทางลง ซึ่งยืนยันถึงการลดลงของแรงผลักดัน ขณะเดียวกัน RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ขาดภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป ส่วน KDJ และ StochRSI บ่งชี้ว่าความผันผวนระยะสั้นกำลังเข้าสู่ภาวะทรงตัว แรงซื้อและแรงขายดูเหมือนจะสมดุลกันในช่วงเวลานี้ สำหรับแถบ Bollinger Bands พบว่าช่องห่างระหว่างเส้นได้แคบลง ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในอนาคต ระดับสำคัญใกล้เคียงที่ควรจับตาคือแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.1601 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0002 เท่านั้น ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.1566 ห่างจากระดับปัจจุบัน 0.0037 ส่วนแนวรับระยะไกลที่ S2 อยู่ที่ 0.1557 ซึ่งสามารถรองรับการปรับตัวลงได้ จุดแบ่งแยกสำคัญของตลาดอยู่ที่ระดับกลาง 0.1579 ซึ่งเป็นจุดที่กำหนดทิศทางของแนวโน้ม หากราคาปรับตัวกลับลงมาทดสอบระดับนี้ จะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างตลาดในระยะสั้นต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Adventure Gold อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Adventure Gold หรือยัง? การซื้อ AGLD บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Adventure Gold ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Adventure Gold (AGLD) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ Adventure Gold ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ Adventure Gold (AGLD) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Adventure Gold ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ AGLD โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส AGLD USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Adventure Gold ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น