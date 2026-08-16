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ราคาปัจจุบัน Adventure Gold วันนี้ คือ 0.1572 THB มูลค่าตลาด AGLD เท่ากับ 12,153,132.1572 THB ติดตามการอัปเดตราคา AGLD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Adventure Gold วันนี้ คือ 0.1572 THB มูลค่าตลาด AGLD เท่ากับ 12,153,132.1572 THB ติดตามการอัปเดตราคา AGLD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AGLD

ข้อมูลราคา AGLD

AGLD คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AGLD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AGLD

โทเคโนมิกส์ AGLD

การคาดการณ์ราคา AGLD

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ราคา Adventure Gold(AGLD)

ราคาปัจจุบัน 1 AGLD เป็น THB

฿5.165592
฿5.165592฿5.165592
-2.11%1D
THB
Adventure Gold (AGLD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:00:29 (UTC+8)

ราคา Adventure Gold วันนี้

ราคาปัจจุบัน Adventure Gold (AGLD) วันนี้ ฿ 0.1572, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AGLD เป็น THB คือ ฿ 0.1572 ต่อ AGLD.

Adventure Gold มีอันดับที่ #417 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 12.15M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 77.31M AGLD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AGLD เทรดระหว่าง ฿ 0.1556 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1615 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 250.6533122022 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.8507218267050935578

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AGLD เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.35K.

Adventure Gold (AGLD) ข้อมูลการตลาด

No.417

฿ 12.15M
฿ 12.15M฿ 12.15M

฿ 60.35K
฿ 60.35K฿ 60.35K

฿ 15.09M
฿ 15.09M฿ 15.09M

77.31M
77.31M 77.31M

96,000,000
96,000,000 96,000,000

92,810,001
92,810,001 92,810,001

80.53%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Adventure Gold คือ ฿ 12.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.35K อุปทานหมุนเวียนของ AGLD คือ 77.31M โดยมีอุปทานรวมที่ 92810001 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 15.09M

ประวัติราคา Adventure Gold THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1556
฿ 0.1556฿ 0.1556
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1615
฿ 0.1615฿ 0.1615
สูงสุด 24h

฿ 0.1556
฿ 0.1556฿ 0.1556

฿ 0.1615
฿ 0.1615฿ 0.1615

฿ 250.6533122022
฿ 250.6533122022฿ 250.6533122022

฿ 6.8507218267050935578
฿ 6.8507218267050935578฿ 6.8507218267050935578

+0.06%

-2.11%

-7.75%

-7.75%

ประวัติราคา Adventure Gold (AGLD) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Adventure Gold ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.111343-2.11%
30 วัน฿ -0.0104-6.21%
60 วัน฿ -0.013-7.64%
90 วัน฿ -0.0729-31.69%
การเปลี่ยนแปลงราคา Adventure Gold ในวันนี้

วันนี้ AGLD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.111343 (-2.11%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Adventure Gold ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0104 (-6.21%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Adventure Gold ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AGLD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.013 (-7.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Adventure Gold ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0729 (-31.69%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Adventure Gold

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Adventure Gold ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Adventure Gold วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด AGLD: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

AGLD_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.1603 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุด Pivot Point ที่ 0.1579 ปัจจุบันราคาได้ทะลุแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.1601 และอยู่ในโซนสูงสุดของโครงสร้างระยะสั้น ระบบฮับแสดงให้เห็นว่าราคาได้หลุดออกจากช่วงกลางของช่วงการเคลื่อนไหว ทำให้ฝ่ายซื้อมีความได้เปรียบทางพื้นที่ ด้านดัชนีต่าง ๆ ยังคงมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อ ขณะที่กลุ่ม EMA ยังคงแกว่งตัวใกล้แนวระดับศูนย์โดยไม่เกิดการเบี่ยงเบนแนวโน้มที่ชัดเจน MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง โดยเส้นเร็วและเส้นช้าตัดกันในทิศทางลง ซึ่งยืนยันถึงการลดลงของแรงผลักดัน ขณะเดียวกัน RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ขาดภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป ส่วน KDJ และ StochRSI บ่งชี้ว่าความผันผวนระยะสั้นกำลังเข้าสู่ภาวะทรงตัว แรงซื้อและแรงขายดูเหมือนจะสมดุลกันในช่วงเวลานี้ สำหรับแถบ Bollinger Bands พบว่าช่องห่างระหว่างเส้นได้แคบลง ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในอนาคต ระดับสำคัญใกล้เคียงที่ควรจับตาคือแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.1601 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0002 เท่านั้น ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.1566 ห่างจากระดับปัจจุบัน 0.0037 ส่วนแนวรับระยะไกลที่ S2 อยู่ที่ 0.1557 ซึ่งสามารถรองรับการปรับตัวลงได้ จุดแบ่งแยกสำคัญของตลาดอยู่ที่ระดับกลาง 0.1579 ซึ่งเป็นจุดที่กำหนดทิศทางของแนวโน้ม หากราคาปรับตัวกลับลงมาทดสอบระดับนี้ จะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างตลาดในระยะสั้นต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Adventure Gold?

ราคาของ Adventure Gold (AGLD) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับในระบบนิเวศเกม – ประโยชน์ใช้สอยของ AGLD ในเกมที่ใช้ Loot เป็นตัวกลางขับเคลื่อนความต้องการ
2. แนวโน้มตลาด NFT – มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับราคาขั้นต่ำและปริมาณการซื้อขายของ NFT ประเภท Loot
3. กิจกรรมของผู้พัฒนา – การเปิดตัวเกมใหม่และการขยายตัวของระบบนิเวศ
4. บรรยากาศโดยรวมของตลาดคริปโต – การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเอธิเรียม
5. พฤติกรรมของอุปทานโทเค็น – ผลตอบแทนจากการเดิมพันและการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการหมุนเวียน
6. การมีส่วนร่วมของชุมชน – กระแสบนโซเชียลมีเดียและความกระตือรือร้นของผู้ถือครอง
7. การประกาศความร่วมมือ – การจับมือร่วมกับโครงการเกมต่าง ๆ
8. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นเกม
9. ผลการดำเนินงานของภาคเมตาเวิร์สและ GameFi

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Adventure Gold วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Adventure Gold (AGLD) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน AGLD เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ Loot NFT ทำให้มีความผันผวนสูง นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาแบบเรียลไทม์เพื่อหาโอกาสในการซื้อขาย ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินแนวโน้มของตลาด เพื่อปรับปรุงการถือครองเหรียญคริปโตของตนให้เหมาะสมที่สุด

การคาดการณ์ราคา Adventure Gold

การคาดการณ์ราคา Adventure Gold (AGLD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AGLD ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Adventure Gold (AGLD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Adventure Gold อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Adventure Gold จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AGLD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Adventure Gold

วิธีการซื้อและลงทุน Adventure Gold ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Adventure Gold หรือยัง? การซื้อ AGLD บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Adventure Gold ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Adventure Gold (AGLD) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Adventure Gold จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Adventure Gold (AGLD)

คุณสามารถทำอะไรกับ Adventure Gold ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Adventure Gold ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Adventure Gold ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Adventure Gold อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Adventure Gold

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:00:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Adventure Gold (AGLD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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AGLD USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ AGLD โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส AGLD USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Adventure Gold (AGLD) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Adventure Gold ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AGLD/USDT
฿5.165592
฿5.165592฿5.165592
-2.05%
378.65K (USDT)

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1 AGLD = 5.165592 THB