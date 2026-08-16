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ราคาปัจจุบัน MULTIVERSX วันนี้ คือ 2.619 THB มูลค่าตลาด EGLD เท่ากับ 78,941,124.13436794719 THB ติดตามการอัปเดตราคา EGLD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MULTIVERSX วันนี้ คือ 2.619 THB มูลค่าตลาด EGLD เท่ากับ 78,941,124.13436794719 THB ติดตามการอัปเดตราคา EGLD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา MULTIVERSX(EGLD)

ราคาปัจจุบัน 1 EGLD เป็น THB

฿86.0932
฿86.0932฿86.0932
-1.72%1D
THB
MULTIVERSX (EGLD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:13:09 (UTC+8)

ราคา MULTIVERSX วันนี้

ราคาปัจจุบัน MULTIVERSX (EGLD) วันนี้ ฿ 2.619, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EGLD เป็น THB คือ ฿ 2.619 ต่อ EGLD.

MULTIVERSX มีอันดับที่ #191 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 78.94M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 30.14M EGLD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EGLD เทรดระหว่าง ฿ 2.607 (ต่ำ) กับ ฿ 2.671 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 17,829.1663902535976262804 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 88.62460687831715932

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EGLD เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 62.63K.

MULTIVERSX (EGLD) ข้อมูลการตลาด

No.191

฿ 78.94M
฿ 78.94M฿ 78.94M

฿ 62.63K
฿ 62.63K฿ 62.63K

฿ 82.28M
฿ 82.28M฿ 82.28M

30.14M
30.14M 30.14M

31,415,926
31,415,926 31,415,926

30,146,860
30,146,860 30,146,860

95.94%

0.01%

EGLD

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MULTIVERSX คือ ฿ 78.94M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 62.63K อุปทานหมุนเวียนของ EGLD คือ 30.14M โดยมีอุปทานรวมที่ 30146860 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 82.28M

ประวัติราคา MULTIVERSX THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 2.607
฿ 2.607฿ 2.607
ต่ำสุด 24h
฿ 2.671
฿ 2.671฿ 2.671
สูงสุด 24h

฿ 2.607
฿ 2.607฿ 2.607

฿ 2.671
฿ 2.671฿ 2.671

฿ 17,829.1663902535976262804
฿ 17,829.1663902535976262804฿ 17,829.1663902535976262804

฿ 88.62460687831715932
฿ 88.62460687831715932฿ 88.62460687831715932

+0.07%

-1.72%

-2.86%

-2.86%

ประวัติราคา MULTIVERSX (EGLD) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MULTIVERSX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -1.50672-1.72%
30 วัน฿ -0.417-13.74%
60 วัน฿ -0.357-12.00%
90 วัน฿ -1.276-32.76%
การเปลี่ยนแปลงราคา MULTIVERSX ในวันนี้

วันนี้ EGLD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.50672 (-1.72%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา MULTIVERSX ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.417 (-13.74%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา MULTIVERSX ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน EGLD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.357 (-12.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา MULTIVERSX ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -1.276 (-32.76%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา MULTIVERSX (EGLD) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ MULTIVERSX

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด MULTIVERSX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด MULTIVERSX วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด EGLD: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

EGLD_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 2.625 ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ 2.6336 และอยู่ในโครงสร้างแนวโน้มอ่อนแอ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์กลาง 2.6536 อีกด้วย ในระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและกลุ่ม EMA ต่างแสดงรูปแบบการเรียงตัวเพื่อซื้อ โดยทิศทางของดัชนีต่างก็สอดคล้องกัน ขณะเดียวกัน ราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน S1 ที่ 2.6433 ได้ ทำให้ตลาดยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานและการแกว่งตัวในระดับต่ำ ดัชนี MACD กำลังเกิดรูปแบบ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณการฟื้นตัวของแรงขับเคลื่อนระยะสั้น ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในช่วงเวลานี้ ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ต่างแสดงถึงความต้องการในการฟื้นตัวหลังจากภาวะขายมากเกินไป โดยความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะทรงตัวและมีแนวโน้มจะหดตัวลง ดัชนี MACD กำลังเกิดรูปแบบ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณการฟื้นตัวของแรงขับเคลื่อนระยะสั้น ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในช่วงเวลานี้ ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ต่างแสดงถึงความต้องการในการฟื้นตัวหลังจากภาวะขายมากเกินไป โดยความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะทรงตัวและมีแนวโน้มจะหดตัวลง แถบ Bollinger Bands กำลังหดตัวลง ซึ่งบ่งบอกถึงการรอคอยทิศทางใหม่ของตลาด สำหรับระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ แนวต้าน S1 ที่ 2.6433 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0183 ส่วนแนวต้านศูนย์กลางด้านบนอยู่ที่ 2.6536 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.0286 ขณะที่แนวรับ S2 อยู่ที่ 2.6336 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0086 สำหรับแนวต้าน R1 ที่ 2.6633 และแนวรับ S3 ควรพิจารณาจากจุดต่ำสุดก่อนหน้า ในขณะนี้ ราคาเคลื่อนไหวใกล้แนวรับ S2 ทำให้พื้นที่การเคลื่อนไหวในระยะสั้นถูกจำกัดอยู่ในขอบเขตที่แคบลง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ MULTIVERSX?

ราคาของ MULTIVERSX (EGLD) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนของ MultiversX และ dApps มาใช้
3. การอัปเกรดเครือข่ายและความก้าวหน้าทางเทคนิค
4. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
5. ผลตอบแทนจากการเดิมพันและการออกแบบโมเดลโทเค็น
6. การประกาศความร่วมมือหรือพันธมิตร
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต
8. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มบล็อกเชนอื่น ๆ
9. ความเคลื่อนไหวของนักพัฒนาและการเติบโตของระบบนิเวศ
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย

องค์ประกอบเหล่านี้ผสมผสานกัน ทำให้เกิดความผันผวนของราคาตามแบบฉบับของตลาดคริปโตเคอเรนซี

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ MULTIVERSX วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ MULTIVERSX (EGLD) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อหรือขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามข้อมูลแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง การติดตามราคาช่วยให้นักลงทุนประเมินความสามารถในการทำกำไรและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา MULTIVERSX

การคาดการณ์ราคา MULTIVERSX (EGLD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EGLD ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MULTIVERSX (EGLD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MULTIVERSX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MULTIVERSX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EGLD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MULTIVERSX

วิธีการซื้อและลงทุน MULTIVERSX ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย MULTIVERSX หรือยัง? การซื้อ EGLD บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ MULTIVERSX ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ MULTIVERSX (EGLD) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว MULTIVERSX จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ MULTIVERSX (EGLD)

คุณสามารถทำอะไรกับ MULTIVERSX ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ MULTIVERSX ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MULTIVERSX ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MULTIVERSX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ MULTIVERSX อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Binance Launchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MULTIVERSX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:13:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MULTIVERSX (EGLD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MULTIVERSX

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เทรดตลาด MULTIVERSX (EGLD) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน MULTIVERSX ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
EGLD/USDT
฿86.2575
฿86.2575฿86.2575
-1.60%
23.78K (USDT)
EGLD/USDC
฿86.15892
฿86.15892฿86.15892
-1.46%
21.13K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 EGLD = 86.06034 THB