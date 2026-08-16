ราคา MULTIVERSX(EGLD)
ราคาปัจจุบัน MULTIVERSX (EGLD) วันนี้ ฿ 2.619, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EGLD เป็น THB คือ ฿ 2.619 ต่อ EGLD.
MULTIVERSX มีอันดับที่ #191 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 78.94M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 30.14M EGLD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EGLD เทรดระหว่าง ฿ 2.607 (ต่ำ) กับ ฿ 2.671 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 17,829.1663902535976262804 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 88.62460687831715932
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EGLD เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 62.63K.
No.191
95.94%
0.01%
EGLD
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MULTIVERSX คือ ฿ 78.94M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 62.63K อุปทานหมุนเวียนของ EGLD คือ 30.14M โดยมีอุปทานรวมที่ 30146860 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 82.28M
+0.07%
-1.72%
-2.86%
-2.86%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MULTIVERSX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -1.50672
|-1.72%
|30 วัน
|฿ -0.417
|-13.74%
|60 วัน
|฿ -0.357
|-12.00%
|90 วัน
|฿ -1.276
|-32.76%
วันนี้ EGLD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.50672 (-1.72%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.417 (-13.74%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน EGLD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.357 (-12.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -1.276 (-32.76%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด MULTIVERSX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด EGLD: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
EGLD_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 2.625 ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ 2.6336 และอยู่ในโครงสร้างแนวโน้มอ่อนแอ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์กลาง 2.6536 อีกด้วย ในระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและกลุ่ม EMA ต่างแสดงรูปแบบการเรียงตัวเพื่อซื้อ โดยทิศทางของดัชนีต่างก็สอดคล้องกัน ขณะเดียวกัน ราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน S1 ที่ 2.6433 ได้ ทำให้ตลาดยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานและการแกว่งตัวในระดับต่ำ ดัชนี MACD กำลังเกิดรูปแบบ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณการฟื้นตัวของแรงขับเคลื่อนระยะสั้น ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในช่วงเวลานี้ ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ต่างแสดงถึงความต้องการในการฟื้นตัวหลังจากภาวะขายมากเกินไป โดยความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะทรงตัวและมีแนวโน้มจะหดตัวลง ดัชนี MACD กำลังเกิดรูปแบบ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณการฟื้นตัวของแรงขับเคลื่อนระยะสั้น ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในช่วงเวลานี้ ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ต่างแสดงถึงความต้องการในการฟื้นตัวหลังจากภาวะขายมากเกินไป โดยความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะทรงตัวและมีแนวโน้มจะหดตัวลง แถบ Bollinger Bands กำลังหดตัวลง ซึ่งบ่งบอกถึงการรอคอยทิศทางใหม่ของตลาด สำหรับระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ แนวต้าน S1 ที่ 2.6433 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0183 ส่วนแนวต้านศูนย์กลางด้านบนอยู่ที่ 2.6536 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.0286 ขณะที่แนวรับ S2 อยู่ที่ 2.6336 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0086 สำหรับแนวต้าน R1 ที่ 2.6633 และแนวรับ S3 ควรพิจารณาจากจุดต่ำสุดก่อนหน้า ในขณะนี้ ราคาเคลื่อนไหวใกล้แนวรับ S2 ทำให้พื้นที่การเคลื่อนไหวในระยะสั้นถูกจำกัดอยู่ในขอบเขตที่แคบลง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ MULTIVERSX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MULTIVERSX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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