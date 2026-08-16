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ราคาปัจจุบัน OpenGradient วันนี้ คือ 0.0968 THB มูลค่าตลาด OPG เท่ากับ 18,392,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา OPG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน OpenGradient วันนี้ คือ 0.0968 THB มูลค่าตลาด OPG เท่ากับ 18,392,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา OPG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OPG

ข้อมูลราคา OPG

OPG คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ OPG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ OPG

โทเคโนมิกส์ OPG

การคาดการณ์ราคา OPG

ประวัติ OPG

OPG คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง OPGเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา OpenGradient(OPG)

ราคาปัจจุบัน 1 OPG เป็น THB

฿3.180848
฿3.180848฿3.180848
-0.67%1D
THB
OpenGradient (OPG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:09:41 (UTC+8)

ราคา OpenGradient วันนี้

ราคาปัจจุบัน OpenGradient (OPG) วันนี้ ฿ 0.0968, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OPG เป็น THB คือ ฿ 0.0968 ต่อ OPG.

OpenGradient มีอันดับที่ #400 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 18.39M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 190.00M OPG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OPG เทรดระหว่าง ฿ 0.09405 (ต่ำ) กับ ฿ 0.10211 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 15.8468183368251420558 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.5737876489673134502

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OPG เคลื่อนไหว +0.51% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 101.01K.

OpenGradient (OPG) ข้อมูลการตลาด

No.400

฿ 18.39M
฿ 18.39M฿ 18.39M

฿ 101.01K
฿ 101.01K฿ 101.01K

฿ 96.80M
฿ 96.80M฿ 96.80M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OpenGradient คือ ฿ 18.39M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 101.01K อุปทานหมุนเวียนของ OPG คือ 190.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 96.80M

ประวัติราคา OpenGradient THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.09405
฿ 0.09405฿ 0.09405
ต่ำสุด 24h
฿ 0.10211
฿ 0.10211฿ 0.10211
สูงสุด 24h

฿ 0.09405
฿ 0.09405฿ 0.09405

฿ 0.10211
฿ 0.10211฿ 0.10211

฿ 15.8468183368251420558
฿ 15.8468183368251420558฿ 15.8468183368251420558

฿ 4.5737876489673134502
฿ 4.5737876489673134502฿ 4.5737876489673134502

+0.51%

-0.67%

+0.17%

+0.17%

ประวัติราคา OpenGradient (OPG) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา OpenGradient ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0214554-0.67%
30 วัน฿ -0.0128-11.68%
60 วัน฿ -0.0569-37.03%
90 วัน฿ -0.1552-61.59%
การเปลี่ยนแปลงราคา OpenGradient ในวันนี้

วันนี้ OPG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0214554 (-0.67%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา OpenGradient ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0128 (-11.68%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา OpenGradient ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OPG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0569 (-37.03%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา OpenGradient ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1552 (-61.59%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา OpenGradient (OPG) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ OpenGradient

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด OpenGradient ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด OpenGradient วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด OPG: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

OPG_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 0.0974 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.09476 อยู่ระหว่างระดับ S2 และ S1 ซึ่งถือว่าราคาอยู่ในครึ่งล่างของระบบแนวรับ-แนวต้าน โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสร้างสมดุลชั่วคราวภายในช่วงดังกล่าว ขณะที่โครงสร้างตลาดยังไม่แสดงสัญญาณการทะลุหรือหลุดออกจากกรอบอย่างชัดเจน ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นเรียงตัวในลักษณะส่งสัญญาณซื้อ พร้อมกันนี้ ค่า EMA ก็สะท้อนแนวโน้มขาขึ้นเช่นกัน ส่วน MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross แล้ว ขณะที่ RSI อยู่ในโซนกลาง สำหรับดัชนีแรงเคลื่อนไหว (Momentum) พบการแบ่งชั้น โดยเส้นเร็วมีทิศทางปรับตัวขึ้น ขณะที่เส้นช้าทรงตัวอยู่ในระดับเดิม อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน ทำให้ตลาดขาดแรงผลักดันที่จะเกิดการเคลื่อนไหวแบบเดียวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในระยะสั้น ระดับแนวต้านใกล้เคียงที่สุดคือระดับ S1 ที่ 0.0956 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.8% ส่วนแนวต้านที่ไกลออกไปอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.0974 สำหรับแนวรับใกล้เคียงที่สุดคือระดับ S2 ที่ 0.0945 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.3% หากราคาหลุดพื้นที่ S2 ลงมา อาจมองหาแนวรับรองรับที่ R2 ซึ่งเป็นระดับตรงข้ามกับ S2 ทั้งนี้ ระดับสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ในช่วงแคบ ๆ ของกรอบราคาปัจจุบัน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา OpenGradient

การคาดการณ์ราคา OpenGradient (OPG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OPG ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา OpenGradient (OPG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ OpenGradient อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา OpenGradient จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OPG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา OpenGradient

วิธีการซื้อและลงทุน OpenGradient ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย OpenGradient หรือยัง? การซื้อ OPG บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ OpenGradient ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ OpenGradient (OPG) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว OpenGradient จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ OpenGradient (OPG)

คุณสามารถทำอะไรกับ OpenGradient ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ OpenGradient ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ OpenGradient (OPG) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ OpenGradient (OPG)

OpenGradient คือเครือข่ายสำหรับ Open Intelligence — เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ที่ออกแบบมาเพื่อโฮสต์ ประมวลผล และตรวจสอบโมเดล AI ในระดับสเกล เครือข่ายนี้ทำงานในรูปแบบ AI Coprocessor เฉพาะทาง ช่วยให้แอปพลิเคชัน บล็อกเชน และเอเจนท์สามารถโอนย้ายงานประมวลผลไปยังเครือข่ายโหนด GPU และ TEE ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะได้ Validator จะตรวจสอบหลักฐานการคำนวณทุกชุด (TEE attestation หรือ zkML proof) ในระดับ Consensus ก่อนที่จะบันทึกลงบนเชน ทำให้การใช้งาน AI จากเครือข่ายหรือแอปพลิเคชันใดๆ เป็นไปได้แบบ Trustless แพลตฟอร์มนี้โฮสต์โมเดลมากกว่า 2,000 โมเดล ประมวลผลการอนุมานที่ตรวจสอบได้ไปแล้วกว่า 2M+ รายการ และสร้างหลักฐานทางวิทยาการเข้ารหัสไปมากกว่า 500K+ รายการ ได้รับการสนับสนุนโดย a16z crypto, Coinbase Ventures และนักลงทุนเชิงกลยุทธ์มากกว่า 30 ราย (เพิ่มขึ้น $9.5M)

OpenGradient ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก OpenGradient ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ OpenGradient อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBinance Alpha Spotlight

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OpenGradient

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:09:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OpenGradient (OPG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OpenGradient

OPG USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ OPG โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส OPG USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด OpenGradient (OPG) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน OpenGradient ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
OPG/USDT
฿3.1933348
฿3.1933348฿3.1933348
-0.30%
1.04M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ OPG เป็น THB

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OPG
OPG
THB
THB

1 OPG = 3.180848 THB