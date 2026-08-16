ราคา OpenGradient(OPG)
ราคาปัจจุบัน OpenGradient (OPG) วันนี้ ฿ 0.0968, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OPG เป็น THB คือ ฿ 0.0968 ต่อ OPG.
OpenGradient มีอันดับที่ #400 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 18.39M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 190.00M OPG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OPG เทรดระหว่าง ฿ 0.09405 (ต่ำ) กับ ฿ 0.10211 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 15.8468183368251420558 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.5737876489673134502
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OPG เคลื่อนไหว +0.51% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 101.01K.
No.400
19.00%
BASE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OpenGradient คือ ฿ 18.39M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 101.01K อุปทานหมุนเวียนของ OPG คือ 190.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 96.80M
+0.51%
-0.67%
+0.17%
+0.17%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา OpenGradient ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0214554
|-0.67%
|30 วัน
|฿ -0.0128
|-11.68%
|60 วัน
|฿ -0.0569
|-37.03%
|90 วัน
|฿ -0.1552
|-61.59%
วันนี้ OPG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0214554 (-0.67%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0128 (-11.68%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OPG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0569 (-37.03%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1552 (-61.59%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด OpenGradient ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด OPG: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
OPG_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 0.0974 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.09476 อยู่ระหว่างระดับ S2 และ S1 ซึ่งถือว่าราคาอยู่ในครึ่งล่างของระบบแนวรับ-แนวต้าน โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสร้างสมดุลชั่วคราวภายในช่วงดังกล่าว ขณะที่โครงสร้างตลาดยังไม่แสดงสัญญาณการทะลุหรือหลุดออกจากกรอบอย่างชัดเจน ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นเรียงตัวในลักษณะส่งสัญญาณซื้อ พร้อมกันนี้ ค่า EMA ก็สะท้อนแนวโน้มขาขึ้นเช่นกัน ส่วน MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross แล้ว ขณะที่ RSI อยู่ในโซนกลาง สำหรับดัชนีแรงเคลื่อนไหว (Momentum) พบการแบ่งชั้น โดยเส้นเร็วมีทิศทางปรับตัวขึ้น ขณะที่เส้นช้าทรงตัวอยู่ในระดับเดิม อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน ทำให้ตลาดขาดแรงผลักดันที่จะเกิดการเคลื่อนไหวแบบเดียวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในระยะสั้น ระดับแนวต้านใกล้เคียงที่สุดคือระดับ S1 ที่ 0.0956 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.8% ส่วนแนวต้านที่ไกลออกไปอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.0974 สำหรับแนวรับใกล้เคียงที่สุดคือระดับ S2 ที่ 0.0945 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.3% หากราคาหลุดพื้นที่ S2 ลงมา อาจมองหาแนวรับรองรับที่ R2 ซึ่งเป็นระดับตรงข้ามกับ S2 ทั้งนี้ ระดับสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ในช่วงแคบ ๆ ของกรอบราคาปัจจุบัน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ OpenGradient อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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OpenGradient คือเครือข่ายสำหรับ Open Intelligence — เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ที่ออกแบบมาเพื่อโฮสต์ ประมวลผล และตรวจสอบโมเดล AI ในระดับสเกล เครือข่ายนี้ทำงานในรูปแบบ AI Coprocessor เฉพาะทาง ช่วยให้แอปพลิเคชัน บล็อกเชน และเอเจนท์สามารถโอนย้ายงานประมวลผลไปยังเครือข่ายโหนด GPU และ TEE ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะได้ Validator จะตรวจสอบหลักฐานการคำนวณทุกชุด (TEE attestation หรือ zkML proof) ในระดับ Consensus ก่อนที่จะบันทึกลงบนเชน ทำให้การใช้งาน AI จากเครือข่ายหรือแอปพลิเคชันใดๆ เป็นไปได้แบบ Trustless แพลตฟอร์มนี้โฮสต์โมเดลมากกว่า 2,000 โมเดล ประมวลผลการอนุมานที่ตรวจสอบได้ไปแล้วกว่า 2M+ รายการ และสร้างหลักฐานทางวิทยาการเข้ารหัสไปมากกว่า 500K+ รายการ ได้รับการสนับสนุนโดย a16z crypto, Coinbase Ventures และนักลงทุนเชิงกลยุทธ์มากกว่า 30 ราย (เพิ่มขึ้น $9.5M)
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก OpenGradient ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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