ราคา Solana(SOL)
ราคาปัจจุบัน Solana (SOL) วันนี้ ฿ 75.56, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SOL เป็น THB คือ ฿ 75.56 ต่อ SOL.
Solana มีอันดับที่ #7 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 43.82B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 579.94M SOL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SOL เทรดระหว่าง ฿ 75.19 (ต่ำ) กับ ฿ 75.74 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9,648.2996186903963912 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 16.56024741400898
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SOL เคลื่อนไหว +0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 11.77M.
No.7
1.84%
2020-03-23 00:00:00
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Solana คือ ฿ 43.82B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 11.77M อุปทานหมุนเวียนของ SOL คือ 579.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 628433495.50211251 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 47.48B
+0.26%
+0.02%
-2.42%
-2.42%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Solana ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.4952
|+0.02%
|30 วัน
|฿ +0.79
|+1.05%
|60 วัน
|฿ +1.74
|+2.35%
|90 วัน
|฿ -8.66
|-10.29%
วันนี้ SOL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.4952 (+0.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.79 (+1.05%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SOL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +1.74 (+2.35%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -8.66 (-10.29%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Solana ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SOL: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
SOL_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณจุดศูนย์กลาง 75.2266 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 75.25 ซึ่งสูงกว่าระดับจุดศูนย์กลางเล็กน้อย ราคาเคลื่อนไหวภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้โครงสร้างระยะสั้นแสดงถึงการปรับตัวในลักษณะทรงตัว ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ สะท้อนให้เห็นแนวโน้มระยะสั้นที่มีความเป็นบวก ขณะเดียวกัน ตลาดโดยรวมยังคงอยู่ในพื้นที่สำคัญของระบบที่เป็นศูนย์กลาง แต่ยังไม่มีการยืนยันการเคลื่อนตัวในทิศทางที่ชัดเจน ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวาง (Dead Cross) ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงในระยะกลาง ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง แสดงถึงสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในช่วงเวลาหนึ่ง ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อหรือขายเกิน ทำให้พลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอยู่ในระดับปานกลาง แถบ Bollinger Bands หดตัวเข้าหากัน บ่งบอกถึงการลดลงของความผันผวนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ค่าดัชนีเร็วและช้าเริ่มแยกตัวออกจากกัน โดยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเคลื่อนตัวขึ้นในขณะที่ MACD กลับลง ซึ่งสะท้อนถึงการขาดแรงผลักดันแบบมีทิศทางชัดเจนในตลาด สำหรับแนวต้านใกล้เคียง อยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 75.5533 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.3% ขณะที่แนวต้านระยะไกลอยู่ที่ R2 ซึ่งอยู่ที่ 75.7466 ห่างจากปัจจุบันราว 0.66% สำหรับแนวรับใกล้เคียง อยู่ที่ S1 ซึ่งอยู่ที่ 75.0333 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.29% และแนวรับสำคัญอยู่ที่ S2 ซึ่งอยู่ที่ 74.7066 ห่างจากปัจจุบันราว 0.72%
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Solana อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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สร้างขึ้นโดยวิศวกรที่เคยทำงานใน Qualcomm, Intel และ Dropbox ในปี ค.ศ. 2017, Solana เป็นโปรโตคอลแบบ Single-chain, delegated-Proof-of-Stake ที่เน้นการให้ความสำคัญกับการขยายขนาดโดยไม่เสียกวางความแตกต่างหรือความปลอดภัย. โปรโตคอล Solana ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสร้างแอปพลิเคชั่นที่กระจาย (DApp). ส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาของ Solana ในการขยายขนาดคือ นาศาตัวถัวการ Proof-of-History (PoH), ที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของเวลาในเครือข่ายกระจายที่ไม่มีแหล่งเวลาเดียวอันนีองตาะธิการ. ด้วยโมเดลความเห็นรวมแบบไฮบริดนวยของ Solana, ได้ดึงดูดความสนใจจากนักเทรดเดอร์รายย่อยและนักเทรดการลงทุน. จุดสำคัญของมูลฐาน Solana คือการทำให้การเงินที่กระจายอยู่เป็นไปได้ในขอบเขตของมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Solana ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-01 01:12:00
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