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ราคาปัจจุบัน Solana วันนี้ คือ 75.56 THB มูลค่าตลาด SOL เท่ากับ 43,820,378,836.5532728008 THB ติดตามการอัปเดตราคา SOL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Solana วันนี้ คือ 75.56 THB มูลค่าตลาด SOL เท่ากับ 43,820,378,836.5532728008 THB ติดตามการอัปเดตราคา SOL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Solana(SOL)

ราคาปัจจุบัน 1 SOL เป็น THB

฿2,476.529
฿2,476.529฿2,476.529
+0.02%1D
THB
Solana (SOL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:46:28 (UTC+8)

ราคา Solana วันนี้

ราคาปัจจุบัน Solana (SOL) วันนี้ ฿ 75.56, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SOL เป็น THB คือ ฿ 75.56 ต่อ SOL.

Solana มีอันดับที่ #7 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 43.82B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 579.94M SOL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SOL เทรดระหว่าง ฿ 75.19 (ต่ำ) กับ ฿ 75.74 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9,648.2996186903963912 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 16.56024741400898

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SOL เคลื่อนไหว +0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 11.77M.

Solana (SOL) ข้อมูลการตลาด

No.7

฿ 43.82B
฿ 43.82B฿ 43.82B

฿ 11.77M
฿ 11.77M฿ 11.77M

฿ 47.48B
฿ 47.48B฿ 47.48B

579.94M
579.94M 579.94M

--
----

628,433,495.50211251
628,433,495.50211251 628,433,495.50211251

1.84%

2020-03-23 00:00:00

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Solana คือ ฿ 43.82B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 11.77M อุปทานหมุนเวียนของ SOL คือ 579.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 628433495.50211251 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 47.48B

ประวัติราคา Solana THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 75.19
฿ 75.19฿ 75.19
ต่ำสุด 24h
฿ 75.74
฿ 75.74฿ 75.74
สูงสุด 24h

฿ 75.19
฿ 75.19฿ 75.19

฿ 75.74
฿ 75.74฿ 75.74

฿ 9,648.2996186903963912
฿ 9,648.2996186903963912฿ 9,648.2996186903963912

฿ 16.56024741400898
฿ 16.56024741400898฿ 16.56024741400898

+0.26%

+0.02%

-2.42%

-2.42%

ประวัติราคา Solana (SOL) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Solana ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.4952+0.02%
30 วัน฿ +0.79+1.05%
60 วัน฿ +1.74+2.35%
90 วัน฿ -8.66-10.29%
การเปลี่ยนแปลงราคา Solana ในวันนี้

วันนี้ SOL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.4952 (+0.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Solana ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.79 (+1.05%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Solana ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SOL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +1.74 (+2.35%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Solana ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -8.66 (-10.29%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Solana (SOL) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Solana

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Solana ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Solana วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SOL: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

SOL_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณจุดศูนย์กลาง 75.2266 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 75.25 ซึ่งสูงกว่าระดับจุดศูนย์กลางเล็กน้อย ราคาเคลื่อนไหวภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้โครงสร้างระยะสั้นแสดงถึงการปรับตัวในลักษณะทรงตัว ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ สะท้อนให้เห็นแนวโน้มระยะสั้นที่มีความเป็นบวก ขณะเดียวกัน ตลาดโดยรวมยังคงอยู่ในพื้นที่สำคัญของระบบที่เป็นศูนย์กลาง แต่ยังไม่มีการยืนยันการเคลื่อนตัวในทิศทางที่ชัดเจน ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวาง (Dead Cross) ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงในระยะกลาง ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง แสดงถึงสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในช่วงเวลาหนึ่ง ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อหรือขายเกิน ทำให้พลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอยู่ในระดับปานกลาง แถบ Bollinger Bands หดตัวเข้าหากัน บ่งบอกถึงการลดลงของความผันผวนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ค่าดัชนีเร็วและช้าเริ่มแยกตัวออกจากกัน โดยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเคลื่อนตัวขึ้นในขณะที่ MACD กลับลง ซึ่งสะท้อนถึงการขาดแรงผลักดันแบบมีทิศทางชัดเจนในตลาด สำหรับแนวต้านใกล้เคียง อยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 75.5533 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.3% ขณะที่แนวต้านระยะไกลอยู่ที่ R2 ซึ่งอยู่ที่ 75.7466 ห่างจากปัจจุบันราว 0.66% สำหรับแนวรับใกล้เคียง อยู่ที่ S1 ซึ่งอยู่ที่ 75.0333 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.29% และแนวรับสำคัญอยู่ที่ S2 ซึ่งอยู่ที่ 74.7066 ห่างจากปัจจุบันราว 0.72%

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Solana?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Solana (SOL):

1. การยอมรับเครือข่ายและการเติบโตของระบบนิเวศ – ยิ่งมี dApp, โปรโตคอล DeFi และโครงการ NFT มากเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มความต้องการมากขึ้นเท่านั้น
2. ปริมาณธุรกรรมและการใช้งานเครือข่าย – ยิ่งมีกิจกรรมมากขึ้น ก็ยิ่งช่วยขับเคลื่อนมูลค่าด้านการใช้งาน
3. ความเชื่อมั่นของตลาดและความสัมพันธ์กับ Bitcoin – แนวโน้มของตลาดคริปโตมีผลต่อราคา SOL
4. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเกรด – การปรับปรุงเครือข่ายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ
5. การยอมรับจากสถาบันและพันธมิตร – การสนับสนุนจากองค์กรช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
6. การแข่งขันกับบล็อกเชนอื่น ๆ – การแข่งขันกับ Ethereum และ Cardano ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งในตลาด
7. ข่าวด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อบังคับ – นโยบายของรัฐบาลมีผลต่อการซื้อขาย
8. โครงสร้างอุปทานโทเค็น – ผลตอบแทนจากการเดิมพันและอัตราเงินเฟ้อ
9. การหยุดทำงานหรือปัญหาทางเทคนิคของเครือข่าย – การหยุดให้บริการส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคา
10. แนวโน้มโดยรวมของตลาด DeFi และ Web3

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Solana วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Solana (SOL) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจซื้อขาย – นักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวต้องการราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่ง
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องตรวจสอบมูลค่าและผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่
3. การจับจังหวะตลาด – การเคลื่อนไหวของราคาช่วยในการกำหนดจุดเข้าออกที่เหมาะสมที่สุด
4. กิจกรรม DeFi – SOL ถูกใช้สำหรับการ staking, การให้กู้ยืม และการดำเนินงานด้านการเงินแบบกระจายศูนย์อื่น ๆ บนเครือข่าย Solana
5. การวางแผนการลงทุน – ราคาปัจจุบันมีผลต่อกลยุทธ์การลงทุนในอนาคตและการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา Solana

การคาดการณ์ราคา Solana (SOL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SOL ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Solana (SOL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Solana อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Solana จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SOL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Solana

วิธีการซื้อและลงทุน Solana ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Solana หรือยัง? การซื้อ SOL บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Solana ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Solana (SOL) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Solana จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Solana (SOL)

คุณสามารถทำอะไรกับ Solana ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Solana ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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อะไรคือ Solana (SOL)

สร้างขึ้นโดยวิศวกรที่เคยทำงานใน Qualcomm, Intel และ Dropbox ในปี ค.ศ. 2017, Solana เป็นโปรโตคอลแบบ Single-chain, delegated-Proof-of-Stake ที่เน้นการให้ความสำคัญกับการขยายขนาดโดยไม่เสียกวางความแตกต่างหรือความปลอดภัย. โปรโตคอล Solana ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสร้างแอปพลิเคชั่นที่กระจาย (DApp). ส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาของ Solana ในการขยายขนาดคือ นาศาตัวถัวการ Proof-of-History (PoH), ที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของเวลาในเครือข่ายกระจายที่ไม่มีแหล่งเวลาเดียวอันนีองตาะธิการ. ด้วยโมเดลความเห็นรวมแบบไฮบริดนวยของ Solana, ได้ดึงดูดความสนใจจากนักเทรดเดอร์รายย่อยและนักเทรดการลงทุน. จุดสำคัญของมูลฐาน Solana คือการทำให้การเงินที่กระจายอยู่เป็นไปได้ในขอบเขตของมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น

Solana ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Solana ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Solana อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

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ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Solana

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:46:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Solana (SOL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Solana (SOL) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Solana ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SOL/USDT
฿2,476.529
฿2,476.529฿2,476.529
+0.02%
156.08K (USDT)
SOL/USDC
฿2,472.5954
฿2,472.5954฿2,472.5954
+0.01%
4.45K (USDT)
SOL/USD1
฿2,476.2012
฿2,476.2012฿2,476.2012
+0.02%
3.25K (USDT)
SOL/BTC
฿0.039201602
฿0.039201602฿0.039201602
-0.05%
1.08K (USDT)
SOL/EUR
฿2,140.534
฿2,140.534฿2,140.534
+0.07%
856.61 (USDT)
SOL/USDE
฿2,475.8734
฿2,475.8734฿2,475.8734
+0.02%
727.90 (USDT)
SOL/BRL
฿12,980.5522
฿12,980.5522฿12,980.5522
+0.13%
690.19 (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 SOL = 2,476.8568 THB