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ราคาปัจจุบัน Orta Chain วันนี้ คือ 0.0459 THB มูลค่าตลาด ORTA เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา ORTA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Orta Chain วันนี้ คือ 0.0459 THB มูลค่าตลาด ORTA เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา ORTA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ORTA

ข้อมูลราคา ORTA

ORTA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ORTA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ORTA

โทเคโนมิกส์ ORTA

การคาดการณ์ราคา ORTA

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ราคา Orta Chain(ORTA)

ราคาปัจจุบัน 1 ORTA เป็น THB

฿1.508274
฿1.508274฿1.508274
+0.65%1D
THB
Orta Chain (ORTA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:11:43 (UTC+8)

ราคา Orta Chain วันนี้

ราคาปัจจุบัน Orta Chain (ORTA) วันนี้ ฿ 0.0459, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ORTA เป็น THB คือ ฿ 0.0459 ต่อ ORTA.

Orta Chain มีอันดับที่ #4379 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 ORTA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ORTA เทรดระหว่าง ฿ 0.0456 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0461 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 19.997269206215885206 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4968949351979748804

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ORTA เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.93% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 105.76.

Orta Chain (ORTA) ข้อมูลการตลาด

No.4379

฿ 0.00
฿ 0.00฿ 0.00

฿ 105.76
฿ 105.76฿ 105.76

฿ 4.59M
฿ 4.59M฿ 4.59M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

2026-01-01 00:00:00

฿ 0.41075
฿ 0.41075฿ 0.41075

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Orta Chain คือ ฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 105.76 อุปทานหมุนเวียนของ ORTA คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.59M

ประวัติราคา Orta Chain THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0456
฿ 0.0456฿ 0.0456
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0461
฿ 0.0461฿ 0.0461
สูงสุด 24h

฿ 0.0456
฿ 0.0456฿ 0.0456

฿ 0.0461
฿ 0.0461฿ 0.0461

฿ 19.997269206215885206
฿ 19.997269206215885206฿ 19.997269206215885206

฿ 0.4968949351979748804
฿ 0.4968949351979748804฿ 0.4968949351979748804

0.00%

+0.65%

-1.93%

-1.93%

ประวัติราคา Orta Chain (ORTA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Orta Chain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00974+0.65%
30 วัน฿ -0.0031-6.33%
60 วัน฿ -0.0078-14.53%
90 วัน฿ -0.02-30.35%
การเปลี่ยนแปลงราคา Orta Chain ในวันนี้

วันนี้ ORTA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00974 (+0.65%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Orta Chain ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0031 (-6.33%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Orta Chain ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ORTA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0078 (-14.53%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Orta Chain ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02 (-30.35%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Orta Chain (ORTA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Orta Chain

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Orta Chain ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Orta Chain?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Orta Chain (ORTA) ได้แก่:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและการอัปเดตแพลตฟอร์ม
4. การประกาศความร่วมมือและการเติบโตของระบบนิเวศ
5. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการบล็อกเชน
6. ภาวะอุปสงค์และอุปทาน
7. การเก็งกำไรของนักลงทุนและกิจกรรมของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก
8. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่คล้ายคลึงกัน
9. อัตราการยอมรับและการใช้งานบริการของ Orta Chain
10. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนพร้อมจะรับได้

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Orta Chain วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Orta Chain (ORTA) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขายตามแนวโน้มตลาด การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามความเคลื่อนไหวของเทรนด์ตลาดอย่างต่อเนื่อง การติดตามราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดได้อย่างเต็มที่

การคาดการณ์ราคา Orta Chain

การคาดการณ์ราคา Orta Chain (ORTA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ORTA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Orta Chain (ORTA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Orta Chain อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Orta Chain จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ORTA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Orta Chain

วิธีการซื้อและลงทุน Orta Chain ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Orta Chain หรือยัง? การซื้อ ORTA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Orta Chain ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Orta Chain (ORTA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Orta Chain จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Orta Chain (ORTA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Orta Chain ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Orta Chain ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Orta Chain (ORTA) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Orta Chain (ORTA)

Orta Chain คือโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินและการบัญชีแบบเนทีฟคริปโต ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจผสานเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับการดำเนินงานนอกเชนที่มีอยู่เดิม แพลตฟอร์มมุ่งเน้นกรณีการใช้งานจริง เช่น การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ เวิร์กโฟลว์การซับสไคร์บและการชำระเงิน รวมถึงการบัญชีคริปโตแบบอัตโนมัติ ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบกระจายศูนย์ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนเชิงลึก โครงการได้เสร็จสิ้นการทำ Initial Vestra Offering (IVO) ผ่านแพลตฟอร์ม Brolyz Launchpad และในขั้นตอนการเปิดตัวเบื้องต้น Brolyz ได้กลายเป็นลูกค้าองค์กรรายแรก โดยนำโครงสร้างพื้นฐานของ Orta Chain ไปใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมการผลิตจริง

Orta Chain ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Orta Chain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Orta Chain อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemInfrastructure

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Orta Chain

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:11:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Orta Chain (ORTA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Orta Chain (ORTA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Orta Chain ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ORTA/USDT
฿1.508274
฿1.508274฿1.508274
+0.65%
2.30K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 ORTA = 1.508274 THB