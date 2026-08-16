ราคา Hoodrat(HOODRAT)
ราคาปัจจุบัน Hoodrat (HOODRAT) วันนี้ ฿ 0.0036707, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 42.57% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HOODRAT เป็น THB คือ ฿ 0.0036707 ต่อ HOODRAT.
Hoodrat มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- HOODRAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HOODRAT เทรดระหว่าง ฿ 0.00234 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0041543 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HOODRAT เคลื่อนไหว +5.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +327.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 126.29K.
ROBINHOOD
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hoodrat คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 126.29K อุปทานหมุนเวียนของ HOODRAT คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --
+5.97%
+42.57%
+327.17%
+327.17%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Hoodrat ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.036015708
|+42.57%
|30 วัน
|฿ +0.0013027
|+55.01%
|60 วัน
|฿ -0.0003293
|-8.24%
|90 วัน
|฿ -0.0003293
|-8.24%
วันนี้ HOODRAT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.036015708 (+42.57%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0013027 (+55.01%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HOODRAT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0003293 (-8.24%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0003293 (-8.24%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Hoodrat ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด HOODRAT: ขาลง ขาขึ้น 20% | ขาลง80%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
HOODRAT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.002526 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.0033964 ได้ทะลุแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.002899 แล้ว ขณะนี้ราคาอยู่ในโซนซื้อเกินบริเวณปลายสุดของระบบจุดศูนย์กลาง โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นยังคงขยายตัว แต่ขาดแรงสนับสนุนจากโซนการซื้อขายหนาแน่นในระดับราคาต่ำกว่า ค่าดัชนีแสดงให้เห็นถึงความเบี่ยงเบนของราคาจากระดับค่าเฉลี่ยที่มากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการทางเทคนิคในการกลับเข้าสู่จุดศูนย์กลาง MACD แสดงสถานะเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าแยกออกจากกันในแนวลง พร้อมทั้งพลังงานตลาดเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง ส่วนกลุ่มค่าเฉลี่ย MA และ EMA ไม่มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น และระบบค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็ไม่ได้ให้แรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพ ค่า RSI อยู่ในช่วงกลาง ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่เกิดการร่วมมือเพื่อส่งสัญญาณขาขึ้น ความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับสูง การกระจายตัวของพลังงานระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายไม่สมดุล โดยฝ่ายขายค่อยๆ สะสมแรงกดดันในระดับราคาสูง ส่วนพลังงานขาขึ้นเริ่มแผ่วเบาและลดลงอย่างชัดเจน ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียง ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ 0.002899 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 14.6% สำหรับแนวรับแรกด้านล่างอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.002526 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 25.6% ส่วนระดับรองรับไกลออกไปพบที่ S1 ที่ 0.002379 ขณะที่ด้านบนยังไม่มีแนวต้านประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน จำเป็นต้องติดตามปฏิกิริยาของแรงขายบริเวณราคารอบๆ ปัจจุบันต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Hoodrat อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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HOODRAT คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Hoodrat ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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