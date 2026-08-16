ราคา Atlético de Madrid(ATM)
ราคาปัจจุบัน Atlético de Madrid (ATM) วันนี้ ฿ 1.5129, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ATM เป็น THB คือ ฿ 1.5129 ต่อ ATM.
Atlético de Madrid มีอันดับที่ #1004 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 12.80M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.46M ATM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ATM เทรดระหว่าง ฿ 1.4887 (ต่ำ) กับ ฿ 1.5691 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,003.3931928318 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 24.692408557750566622
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ATM เคลื่อนไหว -0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.64% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.55K.
No.1004
84.61%
CHZ
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Atlético de Madrid คือ ฿ 12.80M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.55K อุปทานหมุนเวียนของ ATM คือ 8.46M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 15.13M
-0.29%
-1.34%
-4.64%
-4.64%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Atlético de Madrid ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.67357
|-1.34%
|30 วัน
|฿ -1.2532
|-45.31%
|60 วัน
|฿ +0.1965
|+14.92%
|90 วัน
|฿ +0.5028
|+49.77%
วันนี้ ATM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.67357 (-1.34%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -1.2532 (-45.31%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ATM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.1965 (+14.92%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.5028 (+49.77%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ในปี 2040 ราคาของ Atlético de Madrid อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Atletico de Madrid Fan Token (ATM) เป็นยูทิลิตี้โทเคนที่มอบส่วนแบ่งอิทธิพลในรูปแบบโทเคนให้แก่แฟนคลับสโมสรฟุตบอล Atletico de Madrid ("Atletico de Madrid") เพื่อใช้ในการตัดสินใจต่างๆ ของสโมสรผ่านแอปพลิเคชันและบริการของ Socios
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Atlético de Madrid ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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