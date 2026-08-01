ราคา Syscoin(SYS)
ราคาปัจจุบัน Syscoin (SYS) วันนี้ ฿ 0.00174, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SYS เป็น THB คือ ฿ 0.00174 ต่อ SYS.
Syscoin มีอันดับที่ #1666 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.55M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 891.04M SYS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SYS เทรดระหว่าง ฿ 0.001619 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002148 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 42.89170738190713485 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0065286942489911648
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SYS เคลื่อนไหว -16.71% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -24.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 90.97K.
No.1666
SYS
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Syscoin คือ ฿ 1.55M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 90.97K อุปทานหมุนเวียนของ SYS คือ 891.04M โดยมีอุปทานรวมที่ 891042450.00739 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.55M
-16.71%
-2.08%
-24.12%
-24.12%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Syscoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00121157
|-2.08%
|30 วัน
|฿ -0.000863
|-33.16%
|60 วัน
|฿ -0.000447
|-20.44%
|90 วัน
|฿ -0.003062
|-63.77%
วันนี้ SYS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00121157 (-2.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000863 (-33.16%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SYS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000447 (-20.44%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.003062 (-63.77%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Syscoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SYS: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
**โครงสร้างตลาด** SYS_USDT ราคาปัจจุบันในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.005913 USDT โดยราคานี้ต่ำกว่าระดับศูนย์กลาง (HUB) ที่ 0.00607 อยู่ 2.58% และกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในโซนรอยต่อระหว่างระบบฮับ S1 กับศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA ระยะ 5-6 สัปดาห์ส่งสัญญาณซื้อ ในขณะที่กลุ่ม EMA ระยะ 7 สัปดาห์ก็แสดงสัญญาณซื้อเช่นเดียวกัน โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น **สถานะพลังงานการเคลื่อนไหว** MACD แสดงรูปแบบการข้ามขึ้น (Golden Cross) โดยเส้นเร็วและเส้นช้าตัดกันในแนวขึ้น RSI ยังคงเคลื่อนไหวในช่วงกลางของกรอบค่า ขณะที่ตัวชี้วัดพลังงานการเคลื่อนไหวมีโครงสร้างแบบแยกชั้น โดยเส้นเร็วมีแนวโน้มเป็นบวก ส่วนเส้นช้าอยู่ในภาวะกลาง ทิศทางของตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะกลางค่อนข้างสอดคล้องกัน **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน: R1 อยู่ที่ 0.00637 (เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 7.7%) และ R2 อยู่ที่ 0.00665 (เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 12.5%) ด้านล่าง: S1 อยู่ที่ 0.00579 (ลดลงจากปัจจุบัน 2.1%) และ S2 อยู่ที่ 0.00549 (ลดลงจากปัจจุบัน 7.1%) สำหรับระยะใกล้ ควรให้ความสำคัญกับบริเวณขอบเขตระหว่าง S1 และ R1
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Syscoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Syscoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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