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ราคาปัจจุบัน Syscoin วันนี้ คือ 0.00174 THB มูลค่าตลาด SYS เท่ากับ 1,550,413.8630128586 THB ติดตามการอัปเดตราคา SYS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Syscoin วันนี้ คือ 0.00174 THB มูลค่าตลาด SYS เท่ากับ 1,550,413.8630128586 THB ติดตามการอัปเดตราคา SYS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SYS

ข้อมูลราคา SYS

SYS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SYS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SYS

โทเคโนมิกส์ SYS

การคาดการณ์ราคา SYS

ประวัติ SYS

SYS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง SYSเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต SYS

SYS USDT-M Futures

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ราคา Syscoin(SYS)

ราคาปัจจุบัน 1 SYS เป็น THB

฿0.0570372
฿0.0570372฿0.0570372
-2.08%1D
THB
Syscoin (SYS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:11:37 (UTC+8)

ราคา Syscoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Syscoin (SYS) วันนี้ ฿ 0.00174, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SYS เป็น THB คือ ฿ 0.00174 ต่อ SYS.

Syscoin มีอันดับที่ #1666 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.55M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 891.04M SYS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SYS เทรดระหว่าง ฿ 0.001619 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002148 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 42.89170738190713485 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0065286942489911648

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SYS เคลื่อนไหว -16.71% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -24.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 90.97K.

Syscoin (SYS) ข้อมูลการตลาด

No.1666

฿ 1.55M
฿ 1.55M฿ 1.55M

฿ 90.97K
฿ 90.97K฿ 90.97K

฿ 1.55M
฿ 1.55M฿ 1.55M

891.04M
891.04M 891.04M

--
----

891,042,450.00739
891,042,450.00739 891,042,450.00739

SYS

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Syscoin คือ ฿ 1.55M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 90.97K อุปทานหมุนเวียนของ SYS คือ 891.04M โดยมีอุปทานรวมที่ 891042450.00739 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.55M

ประวัติราคา Syscoin THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.001619
฿ 0.001619฿ 0.001619
ต่ำสุด 24h
฿ 0.002148
฿ 0.002148฿ 0.002148
สูงสุด 24h

฿ 0.001619
฿ 0.001619฿ 0.001619

฿ 0.002148
฿ 0.002148฿ 0.002148

฿ 42.89170738190713485
฿ 42.89170738190713485฿ 42.89170738190713485

฿ 0.0065286942489911648
฿ 0.0065286942489911648฿ 0.0065286942489911648

-16.71%

-2.08%

-24.12%

-24.12%

ประวัติราคา Syscoin (SYS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Syscoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00121157-2.08%
30 วัน฿ -0.000863-33.16%
60 วัน฿ -0.000447-20.44%
90 วัน฿ -0.003062-63.77%
การเปลี่ยนแปลงราคา Syscoin ในวันนี้

วันนี้ SYS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00121157 (-2.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Syscoin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000863 (-33.16%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Syscoin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SYS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000447 (-20.44%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Syscoin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.003062 (-63.77%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Syscoin (SYS) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Syscoin

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Syscoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Syscoin วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SYS: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

**โครงสร้างตลาด** SYS_USDT ราคาปัจจุบันในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.005913 USDT โดยราคานี้ต่ำกว่าระดับศูนย์กลาง (HUB) ที่ 0.00607 อยู่ 2.58% และกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในโซนรอยต่อระหว่างระบบฮับ S1 กับศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA ระยะ 5-6 สัปดาห์ส่งสัญญาณซื้อ ในขณะที่กลุ่ม EMA ระยะ 7 สัปดาห์ก็แสดงสัญญาณซื้อเช่นเดียวกัน โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น **สถานะพลังงานการเคลื่อนไหว** MACD แสดงรูปแบบการข้ามขึ้น (Golden Cross) โดยเส้นเร็วและเส้นช้าตัดกันในแนวขึ้น RSI ยังคงเคลื่อนไหวในช่วงกลางของกรอบค่า ขณะที่ตัวชี้วัดพลังงานการเคลื่อนไหวมีโครงสร้างแบบแยกชั้น โดยเส้นเร็วมีแนวโน้มเป็นบวก ส่วนเส้นช้าอยู่ในภาวะกลาง ทิศทางของตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะกลางค่อนข้างสอดคล้องกัน **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน: R1 อยู่ที่ 0.00637 (เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 7.7%) และ R2 อยู่ที่ 0.00665 (เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 12.5%) ด้านล่าง: S1 อยู่ที่ 0.00579 (ลดลงจากปัจจุบัน 2.1%) และ S2 อยู่ที่ 0.00549 (ลดลงจากปัจจุบัน 7.1%) สำหรับระยะใกล้ ควรให้ความสำคัญกับบริเวณขอบเขตระหว่าง S1 และ R1

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Syscoin?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Syscoin (SYS) ได้แก่:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. ความสัมพันธ์กับ Bitcoin – ส่วนใหญ่เหรียญอื่น ๆ มักเคลื่อนไหวตามทิศทางของ BTC
3. การนำแพลตฟอร์มไปใช้งานและการใช้งานจริงในโลกแห่งความเป็นจริงของบริการบล็อกเชนของ Syscoin
4. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาของระบบนิเวศ
5. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
6. การอัปเกรดเครือข่ายและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
8. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มบล็อกเชนอื่น ๆ
9. ดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
10. การเก็งกำไรของนักลงทุนและกิจกรรมของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Syscoin วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Syscoin (SYS) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะในการเข้าออกตลาด การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง การแสดงราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดได้อย่างเต็มที่

การคาดการณ์ราคา Syscoin

การคาดการณ์ราคา Syscoin (SYS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SYS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Syscoin (SYS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Syscoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Syscoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SYS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Syscoin

วิธีการซื้อและลงทุน Syscoin ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Syscoin หรือยัง? การซื้อ SYS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Syscoin ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Syscoin (SYS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Syscoin จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Syscoin (SYS)

คุณสามารถทำอะไรกับ Syscoin ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Syscoin ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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อะไรคือ Syscoin (SYS)

Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.

Syscoin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Syscoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Syscoin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Data AvailabilityDecentralized Identifier (DID)Layer 1 (L1)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Syscoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:11:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Syscoin (SYS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Syscoin

SYS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ SYS โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SYS USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Syscoin (SYS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Syscoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SYS/USDT
฿0.0570372
฿0.0570372฿0.0570372
-2.13%
51.48M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 SYS = 0.0570372 THB