ราคา Codatta(XNY)

ราคาปัจจุบัน 1 XNY เป็น USD

$0.00752
-4.25%1D
USD
Codatta (XNY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:26:37 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Codatta (XNY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.006993
ต่ำสุด 24h
$ 0.008448
สูงสุด 24h

$ 0.006993
$ 0.008448
$ 0.028917157801932714
$ 0.002007819087959233
-0.53%

-4.25%

+23.03%

+23.03%

ราคาเรียลไทม์ Codatta (XNY) คือ $ 0.00752 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXNY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.006993 และราคาสูงสุด $ 0.008448 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XNY คือ $ 0.028917157801932714 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.002007819087959233

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XNY มีการเปลี่ยนแปลง -0.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +23.03% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Codatta (XNY) ข้อมูลการตลาด

No.930

$ 18.80M
$ 160.55K
$ 75.20M
2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
25.00%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Codatta คือ $ 18.80M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 160.55K อุปทานหมุนเวียนของ XNY คือ 2.50B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 75.20M

ประวัติราคา Codatta (XNY) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Codatta ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00033379-4.25%
30 วัน$ +0.000045+0.60%
60 วัน$ +0.000368+5.14%
90 วัน$ +0.004934+190.79%
การเปลี่ยนแปลงราคา Codatta ในวันนี้

วันนี้ XNY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00033379 (-4.25%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Codatta ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.000045 (+0.60%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Codatta ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XNY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000368 (+5.14%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Codatta ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.004934 (+190.79%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Codatta (XNY) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Codattaทันที

อะไรคือ Codatta (XNY)

Codatta ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นสินทรัพย์ในรูปแบบโทเคน ช่วยให้นักพัฒนา AI สามารถเข้าถึงและใช้งานชุดข้อมูลคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนโดย XnY Network ซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นสินทรัพย์ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับค่าลิขสิทธิ์ตามการใช้งานสินทรัพย์ข้อมูลของตน

Codatta มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Codatta ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบXNYความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Codatta บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Codatta ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Codatta (USD)

Codatta (XNY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Codatta (XNY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Codatta

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Codatta ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Codatta (XNY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Codatta (XNY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XNYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Codatta (XNY)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Codattaใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Codatta บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

Codatta ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Codatta ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Codatta

วันนี้ Codatta (XNY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XNY เป็นUSD คือ 0.00752 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XNY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XNY เป็น USD คือ $ 0.00752 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Codatta คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XNY คือ $ 18.80M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XNY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XNY คือ 2.50B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XNY คือเท่าใด?
XNY ถึงราคา ATH ที่ 0.028917157801932714 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XNY คือเท่าไร?
XNY ถึงราคา ATL ที่ 0.002007819087959233 USD
ปริมาณการเทรดของ XNY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XNY คือ $ 160.55K USD
ปีนี้ XNY จะสูงขึ้นอีกไหม?
XNY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XNY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

