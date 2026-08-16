ราคา Goldfish Gold(GGBR)
ราคาปัจจุบัน Goldfish Gold (GGBR) วันนี้ ฿ 4.369, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GGBR เป็น THB คือ ฿ 4.369 ต่อ GGBR.
Goldfish Gold มีอันดับที่ #3848 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 GGBR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GGBR เทรดระหว่าง ฿ 4.348 (ต่ำ) กับ ฿ 4.396 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 256.31998914008683121 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 101.234478415519449656
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GGBR เคลื่อนไหว +0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 51.44K.
No.3848
0.00%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Goldfish Gold คือ ฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 51.44K อุปทานหมุนเวียนของ GGBR คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 25000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 109.23M
+0.20%
-0.20%
+0.73%
+0.73%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Goldfish Gold ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.28771
|-0.20%
|30 วัน
|฿ +0.374
|+9.36%
|60 วัน
|฿ +0.043
|+0.99%
|90 วัน
|฿ -0.165
|-3.64%
วันนี้ GGBR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.28771 (-0.20%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.374 (+9.36%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GGBR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.043 (+0.99%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.165 (-3.64%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ในปี 2040 ราคาของ Goldfish Gold อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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โทเคน Goldfish แต่ละเหรียญเปรียบเสมือนทองคำแท่งจริงที่ผ่านการตรวจสอบโดยอิสระในสัดส่วน 1/1000 ของทรอยออนซ์ ซึ่งเป็นการผูกมูลค่าโดยตรงกับราคาสปอตของทองคำ
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Goldfish Gold ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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