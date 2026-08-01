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ราคาปัจจุบัน VOOI วันนี้ คือ 0.008335 THB มูลค่าตลาด VOOI เท่ากับ 2,624,297.80569355 THB ติดตามการอัปเดตราคา VOOI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน VOOI วันนี้ คือ 0.008335 THB มูลค่าตลาด VOOI เท่ากับ 2,624,297.80569355 THB ติดตามการอัปเดตราคา VOOI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VOOI

ข้อมูลราคา VOOI

VOOI คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ VOOI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VOOI

โทเคโนมิกส์ VOOI

การคาดการณ์ราคา VOOI

ประวัติ VOOI

VOOI คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง VOOIเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต VOOI

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ราคา VOOI(VOOI)

ราคาปัจจุบัน 1 VOOI เป็น THB

฿0.2732213
฿0.2732213฿0.2732213
+0.07%1D
THB
VOOI (VOOI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:59:35 (UTC+8)

ราคา VOOI วันนี้

ราคาปัจจุบัน VOOI (VOOI) วันนี้ ฿ 0.008335, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VOOI เป็น THB คือ ฿ 0.008335 ต่อ VOOI.

VOOI มีอันดับที่ #1701 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.62M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 314.85M VOOI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VOOI เทรดระหว่าง ฿ 0.008183 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008347 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.6719591215595706146 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1405609424465725512

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VOOI เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.38% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 51.38K.

VOOI (VOOI) ข้อมูลการตลาด

No.1701

฿ 2.62M
฿ 2.62M฿ 2.62M

฿ 51.38K
฿ 51.38K฿ 51.38K

฿ 8.34M
฿ 8.34M฿ 8.34M

314.85M
314.85M 314.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.48%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VOOI คือ ฿ 2.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 51.38K อุปทานหมุนเวียนของ VOOI คือ 314.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 8.34M

ประวัติราคา VOOI THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.008183
฿ 0.008183฿ 0.008183
ต่ำสุด 24h
฿ 0.008347
฿ 0.008347฿ 0.008347
สูงสุด 24h

฿ 0.008183
฿ 0.008183฿ 0.008183

฿ 0.008347
฿ 0.008347฿ 0.008347

฿ 6.6719591215595706146
฿ 6.6719591215595706146฿ 6.6719591215595706146

฿ 0.1405609424465725512
฿ 0.1405609424465725512฿ 0.1405609424465725512

+0.07%

+0.07%

-2.38%

-2.38%

ประวัติราคา VOOI (VOOI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา VOOI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00019112+0.07%
30 วัน฿ +0.000386+4.85%
60 วัน฿ +0.003321+66.23%
90 วัน฿ +0.002737+48.89%
การเปลี่ยนแปลงราคา VOOI ในวันนี้

วันนี้ VOOI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00019112 (+0.07%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา VOOI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000386 (+4.85%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา VOOI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน VOOI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.003321 (+66.23%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา VOOI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.002737 (+48.89%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา VOOI (VOOI) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ VOOI

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด VOOI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ VOOI?

ราคาของ VOOI ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความต้องการในตลาดและปริมาณการซื้อขาย – เมื่อความต้องการสูงขึ้น มักจะส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น
2. ทัศนคติและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
3. ประโยชน์การใช้งานของโทเคนและการนำไปใช้ภายในระบบนิเวศของโครงการ
4. กลไกด้านอุปทาน รวมถึงการเผาโทเคนหรือการปล่อยโทเคนออกสู่ตลาด
5. การประกาศความร่วมมือและพัฒนาการของโครงการ
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโท
7. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคและทัศนคติของนักลงทุน
8. การแข่งขันจากโครงการที่คล้ายคลึงกัน
9. สภาพคล่องของตลาดและการจัดทำรายการบนกระดานเทรด
10. สภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา และสร้างความผันผวนตามปกติของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ VOOI วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ VOOI ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุโอกาสในการซื้อ/ขาย การตรวจสอบความผันผวนของตลาด และการติดตามมูลค่าการลงทุนของตนเองแบบเรียลไทม์

การคาดการณ์ราคา VOOI

การคาดการณ์ราคา VOOI (VOOI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VOOI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา VOOI (VOOI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ VOOI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา VOOI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VOOI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา VOOI

วิธีการซื้อและลงทุน VOOI ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย VOOI หรือยัง? การซื้อ VOOI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ VOOI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ VOOI (VOOI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว VOOI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ VOOI (VOOI)

คุณสามารถทำอะไรกับ VOOI ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ VOOI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ VOOI (VOOI) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ VOOI (VOOI)

VOOI คือซูเปอร์แอป DeFi ที่รวมตลาด Perps สปอต และยีลด์ไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ใช้งานง่าย ด้วยการใช้การทำ abstraction ของเชน VOOI ช่วยขจัดอุปสรรคอย่างบริดจ์ ค่าธรรมเนียมแก๊ส และการสลับเครือข่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถเทรด ลงทุน และสเตกข้ามหลายเชนได้ด้วยยอดคงเหลือเดียว VOOI ยังทำหน้าที่เป็นบริการรวม DEX สำหรับ Perps ระดับสูง โดยเปิดให้เข้าถึงทั้ง DEX แบบพูลและแบบ CLOB

VOOI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก VOOI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ VOOI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemCookie LaunchpadPerpetuals

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VOOI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:59:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ VOOI (VOOI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VOOI

VOOI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ VOOI โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส VOOI USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด VOOI (VOOI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน VOOI ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
VOOI/USDT
฿0.27331964
฿0.27331964฿0.27331964
+0.10%
6.21M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB

1 VOOI = 0.2732213 THB