Whalebit โลโก้

ราคา Whalebit(CES)

ราคาปัจจุบัน 1 CES เป็น USD

$1.769
$1.769$1.769
+0.16%1D
USD
Whalebit (CES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:34:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Whalebit (CES) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.75
$ 1.75$ 1.75
ต่ำสุด 24h
$ 1.798
$ 1.798$ 1.798
สูงสุด 24h

$ 1.75
$ 1.75$ 1.75

$ 1.798
$ 1.798$ 1.798

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472

-0.12%

+0.16%

-11.86%

-11.86%

ราคาเรียลไทม์ Whalebit (CES) คือ $ 1.769 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCES ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.75 และราคาสูงสุด $ 1.798 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CES คือ $ 11.68679398493145 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.08422316231675472

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CES มีการเปลี่ยนแปลง -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.16% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.86% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Whalebit (CES) ข้อมูลการตลาด

No.3969

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 65.92K
$ 65.92K$ 65.92K

$ 747.18M
$ 747.18M$ 747.18M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

0.00%

MATIC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Whalebit คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 65.92K อุปทานหมุนเวียนของ CES คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 422375579.421211 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 747.18M

ประวัติราคา Whalebit (CES) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Whalebit ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00283+0.16%
30 วัน$ -0.731-29.24%
60 วัน$ -0.731-29.24%
90 วัน$ -0.731-29.24%
การเปลี่ยนแปลงราคา Whalebit ในวันนี้

วันนี้ CES บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00283 (+0.16%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Whalebit ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.731 (-29.24%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Whalebit ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CES เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.731 (-29.24%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Whalebit ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.731 (-29.24%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Whalebit (CES) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Whalebitทันที

อะไรคือ Whalebit (CES)

Meta Whale คือระบบนิเวศที่ผสานการเล่นเกม การสร้างรายได้ และโลกเสมือนจริงเข้าด้วยกัน มอบโอกาสให้ผู้ใช้ได้เล่น สร้างรายได้ และเติบโตภายในเมตาเวิร์สของตน

Whalebit มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Whalebit ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบCESความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Whalebit บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Whalebit ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Whalebit (USD)

Whalebit (CES) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Whalebit (CES) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Whalebit

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Whalebit ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Whalebit (CES)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Whalebit (CES) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CESโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Whalebit (CES)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Whalebitใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Whalebit บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

CES เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Whalebit(CES) เป็น VND
46,551.235
1 Whalebit(CES) เป็น AUD
A$2.67119
1 Whalebit(CES) เป็น GBP
1.32675
1 Whalebit(CES) เป็น EUR
1.50365
1 Whalebit(CES) เป็น USD
$1.769
1 Whalebit(CES) เป็น MYR
RM7.41211
1 Whalebit(CES) เป็น TRY
74.22724
1 Whalebit(CES) เป็น JPY
¥268.888
1 Whalebit(CES) เป็น ARS
ARS$2,586.24262
1 Whalebit(CES) เป็น RUB
140.19325
1 Whalebit(CES) เป็น INR
156.07887
1 Whalebit(CES) เป็น IDR
Rp29,483.32154
1 Whalebit(CES) เป็น PHP
104.63635
1 Whalebit(CES) เป็น EGP
￡E.83.77984
1 Whalebit(CES) เป็น BRL
R$9.48184
1 Whalebit(CES) เป็น CAD
C$2.45891
1 Whalebit(CES) เป็น BDT
216.49022
1 Whalebit(CES) เป็น NGN
2,574.9564
1 Whalebit(CES) เป็น COP
$6,803.83935
1 Whalebit(CES) เป็น ZAR
R.30.37373
1 Whalebit(CES) เป็น UAH
74.45721
1 Whalebit(CES) เป็น TZS
T.Sh.4,346.433
1 Whalebit(CES) เป็น VES
Bs376.797
1 Whalebit(CES) เป็น CLP
$1,666.398
1 Whalebit(CES) เป็น PKR
Rs501.26384
1 Whalebit(CES) เป็น KZT
951.58048
1 Whalebit(CES) เป็น THB
฿57.15639
1 Whalebit(CES) เป็น TWD
NT$54.11371
1 Whalebit(CES) เป็น AED
د.إ6.49223
1 Whalebit(CES) เป็น CHF
Fr1.39751
1 Whalebit(CES) เป็น HKD
HK$13.72744
1 Whalebit(CES) เป็น AMD
֏677.24396
1 Whalebit(CES) เป็น MAD
.د.م16.32787
1 Whalebit(CES) เป็น MXN
$32.5496
1 Whalebit(CES) เป็น SAR
ريال6.63375
1 Whalebit(CES) เป็น ETB
Br268.23347
1 Whalebit(CES) เป็น KES
KSh228.44866
1 Whalebit(CES) เป็น JOD
د.أ1.254221
1 Whalebit(CES) เป็น PLN
6.40378
1 Whalebit(CES) เป็น RON
лв7.71284
1 Whalebit(CES) เป็น SEK
kr16.55784
1 Whalebit(CES) เป็น BGN
лв2.95423
1 Whalebit(CES) เป็น HUF
Ft588.86472
1 Whalebit(CES) เป็น CZK
36.90134
1 Whalebit(CES) เป็น KWD
د.ك0.541314
1 Whalebit(CES) เป็น ILS
5.74925
1 Whalebit(CES) เป็น BOB
Bs12.22379
1 Whalebit(CES) เป็น AZN
3.0073
1 Whalebit(CES) เป็น TJS
SM16.34556
1 Whalebit(CES) เป็น GEL
4.81168
1 Whalebit(CES) เป็น AOA
Kz1,612.56733
1 Whalebit(CES) เป็น BHD
.د.ب0.665144
1 Whalebit(CES) เป็น BMD
$1.769
1 Whalebit(CES) เป็น DKK
kr11.3216
1 Whalebit(CES) เป็น HNL
L46.57777
1 Whalebit(CES) เป็น MUR
80.18877
1 Whalebit(CES) เป็น NAD
$30.55063
1 Whalebit(CES) เป็น NOK
kr17.63693
1 Whalebit(CES) เป็น NZD
$3.04268
1 Whalebit(CES) เป็น PAB
B/.1.769
1 Whalebit(CES) เป็น PGK
K7.44749
1 Whalebit(CES) เป็น QAR
ر.ق6.43916
1 Whalebit(CES) เป็น RSD
дин.177.85526
1 Whalebit(CES) เป็น UZS
soʻm21,573.16728
1 Whalebit(CES) เป็น ALL
L146.89776
1 Whalebit(CES) เป็น ANG
ƒ3.16651
1 Whalebit(CES) เป็น AWG
ƒ3.1842
1 Whalebit(CES) เป็น BBD
$3.538
1 Whalebit(CES) เป็น BAM
KM2.95423
1 Whalebit(CES) เป็น BIF
Fr5,216.781
1 Whalebit(CES) เป็น BND
$2.28201
1 Whalebit(CES) เป็น BSD
$1.769
1 Whalebit(CES) เป็น JMD
$283.80067
1 Whalebit(CES) เป็น KHR
7,133.05025
1 Whalebit(CES) เป็น KMF
Fr748.287
1 Whalebit(CES) เป็น LAK
38,456.52097
1 Whalebit(CES) เป็น LKR
රු538.6605
1 Whalebit(CES) เป็น MDL
L29.8961
1 Whalebit(CES) เป็น MGA
Ar7,897.31132
1 Whalebit(CES) เป็น MOP
P14.152
1 Whalebit(CES) เป็น MVR
27.0657
1 Whalebit(CES) เป็น MWK
MK3,071.17859
1 Whalebit(CES) เป็น MZN
MT113.05679
1 Whalebit(CES) เป็น NPR
रु249.85356
1 Whalebit(CES) เป็น PYG
12,545.748
1 Whalebit(CES) เป็น RWF
Fr2,570.357
1 Whalebit(CES) เป็น SBD
$14.55887
1 Whalebit(CES) เป็น SCR
24.18223
1 Whalebit(CES) เป็น SRD
$69.94626
1 Whalebit(CES) เป็น SVC
$15.47875
1 Whalebit(CES) เป็น SZL
L30.53294
1 Whalebit(CES) เป็น TMT
m6.20919
1 Whalebit(CES) เป็น TND
د.ت5.192015
1 Whalebit(CES) เป็น TTD
$12.01151
1 Whalebit(CES) เป็น UGX
Sh6,163.196
1 Whalebit(CES) เป็น XAF
Fr994.178
1 Whalebit(CES) เป็น XCD
$4.7763
1 Whalebit(CES) เป็น XOF
Fr994.178
1 Whalebit(CES) เป็น XPF
Fr180.438
1 Whalebit(CES) เป็น BWP
P25.15518
1 Whalebit(CES) เป็น BZD
$3.55569
1 Whalebit(CES) เป็น CVE
$168.4088
1 Whalebit(CES) เป็น DJF
Fr313.113
1 Whalebit(CES) เป็น DOP
$113.28676
1 Whalebit(CES) เป็น DZD
د.ج229.7931
1 Whalebit(CES) เป็น FJD
$3.99794
1 Whalebit(CES) เป็น GNF
Fr15,381.455
1 Whalebit(CES) เป็น GTQ
Q13.55054
1 Whalebit(CES) เป็น GYD
$370.39322
1 Whalebit(CES) เป็น ISK
kr215.818

Whalebit ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Whalebit ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Whalebit อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Whalebit

วันนี้ Whalebit (CES) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CES เป็นUSD คือ 1.769 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CES เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CES เป็น USD คือ $ 1.769 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Whalebit คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CES คือ $ 0.00 USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CES คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CES คือ 0.00 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CES คือเท่าใด?
CES ถึงราคา ATH ที่ 11.68679398493145 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CES คือเท่าไร?
CES ถึงราคา ATL ที่ 0.08422316231675472 USD
ปริมาณการเทรดของ CES คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CES คือ $ 65.92K USD
ปีนี้ CES จะสูงขึ้นอีกไหม?
CES อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CES เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:34:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Whalebit (CES)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CES เป็น USD

จำนวน

CES
CES
USD
USD

1 CES = 1.769 USD

เทรด CES

CES/USDT
$1.769
$1.769$1.769
+0.16%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

