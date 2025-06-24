DMC

DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.

ชื่อDMC

อันดับNo.1124

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)0.18%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน3,801,628,242

อุปทานสูงสุด12,800,000,000

อุปทานรวม12,800,000,000

อัตราการไหลเวียน0.297%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.011717061970039477,2025-06-24

ราคาต่ำสุด0.00289674478767603,2025-09-30

บล็อกเชนสาธารณะSUI

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย cmc ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

Loading...