ราคา Core DAO(CORE)
ราคาปัจจุบัน Core DAO (CORE) วันนี้ ฿ 0.01959, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CORE เป็น THB คือ ฿ 0.01959 ต่อ CORE.
Core DAO มีอันดับที่ #527 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 24.26M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.24B CORE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CORE เทรดระหว่าง ฿ 0.01932 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0209 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 212.5463569313182151 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.7653635021649256974
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CORE เคลื่อนไหว -0.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.91% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 81.70K.
No.527
58.96%
0.01%
CORE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Core DAO คือ ฿ 24.26M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 81.70K อุปทานหมุนเวียนของ CORE คือ 1.24B โดยมีอุปทานรวมที่ 2093769839.03528109 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 41.14M
-0.56%
-0.86%
-1.91%
-1.91%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Core DAO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0055841
|-0.86%
|30 วัน
|฿ -0.00472
|-19.42%
|60 วัน
|฿ -0.0082
|-29.51%
|90 วัน
|฿ -0.01597
|-44.92%
วันนี้ CORE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0055841 (-0.86%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00472 (-19.42%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CORE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0082 (-29.51%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01597 (-44.92%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Core DAO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CORE: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
CORE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.01886 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.01938 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.01944 โครงสร้างราคาอยู่ในส่วนบนของระบบจุดศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและ EMA แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง สอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงแรงซื้อในระยะสั้นเป็นหลัก ตลาดยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวใต้แนวต้านสำคัญ MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ยืนยันถึงพลังงานเชิงบวกในระยะสั้น RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่มีสัญญาณ overbought ขณะที่ดัชนี MACD และ Stochastic ต่างเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนถึงพลังงานที่กระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว ความผันผวนยังคงทรงตัว ไม่พบการขยายตัวรุนแรง KDJ และ StochRSI ให้ค่าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาที่ปรับตัวขึ้นในระดับสูง ขณะที่ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้าง สะท้อนถึงความผันผวนปกติในช่วงเวลานี้ แรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลภายในช่วงราคาแคบๆ ระดับแนวต้านสำคัญล่าสุดอยู่ที่ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01944 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00006 หากสามารถทะลุผ่านได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ R2 ที่ระดับ 0.0198 ส่วนแนวรับสำคัญล่าสุดอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.01886 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00052 สำหรับแนวรับระดับลึกกว่า อยู่ที่ S1 ที่ 0.0185 และแนวรับระยะไกล S2 อยู่ที่ 0.01792 การกระจายตัวของระดับราคาสำคัญค่อนข้างแน่นหนา จำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหวในระยะสั้นไว้อย่างจำกัด
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Core DAO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Core DAO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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