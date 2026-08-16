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ราคาปัจจุบัน Core DAO วันนี้ คือ 0.01959 THB มูลค่าตลาด CORE เท่ากับ 24,256,455.1795102340883 THB ติดตามการอัปเดตราคา CORE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Core DAO วันนี้ คือ 0.01959 THB มูลค่าตลาด CORE เท่ากับ 24,256,455.1795102340883 THB ติดตามการอัปเดตราคา CORE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา CORE

CORE คืออะไร

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การคาดการณ์ราคา CORE

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ราคา Core DAO(CORE)

ราคาปัจจุบัน 1 CORE เป็น THB

฿0.6437274
฿0.6437274฿0.6437274
-0.86%1D
THB
Core DAO (CORE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:37:18 (UTC+8)

ราคา Core DAO วันนี้

ราคาปัจจุบัน Core DAO (CORE) วันนี้ ฿ 0.01959, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CORE เป็น THB คือ ฿ 0.01959 ต่อ CORE.

Core DAO มีอันดับที่ #527 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 24.26M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.24B CORE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CORE เทรดระหว่าง ฿ 0.01932 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0209 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 212.5463569313182151 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.7653635021649256974

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CORE เคลื่อนไหว -0.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.91% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 81.70K.

Core DAO (CORE) ข้อมูลการตลาด

No.527

฿ 24.26M
฿ 24.26M฿ 24.26M

฿ 81.70K
฿ 81.70K฿ 81.70K

฿ 41.14M
฿ 41.14M฿ 41.14M

1.24B
1.24B 1.24B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,093,769,839.03528109
2,093,769,839.03528109 2,093,769,839.03528109

58.96%

0.01%

CORE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Core DAO คือ ฿ 24.26M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 81.70K อุปทานหมุนเวียนของ CORE คือ 1.24B โดยมีอุปทานรวมที่ 2093769839.03528109 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 41.14M

ประวัติราคา Core DAO THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01932
฿ 0.01932฿ 0.01932
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0209
฿ 0.0209฿ 0.0209
สูงสุด 24h

฿ 0.01932
฿ 0.01932฿ 0.01932

฿ 0.0209
฿ 0.0209฿ 0.0209

฿ 212.5463569313182151
฿ 212.5463569313182151฿ 212.5463569313182151

฿ 0.7653635021649256974
฿ 0.7653635021649256974฿ 0.7653635021649256974

-0.56%

-0.86%

-1.91%

-1.91%

ประวัติราคา Core DAO (CORE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Core DAO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0055841-0.86%
30 วัน฿ -0.00472-19.42%
60 วัน฿ -0.0082-29.51%
90 วัน฿ -0.01597-44.92%
การเปลี่ยนแปลงราคา Core DAO ในวันนี้

วันนี้ CORE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0055841 (-0.86%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Core DAO ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00472 (-19.42%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Core DAO ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CORE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0082 (-29.51%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Core DAO ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01597 (-44.92%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Core DAO (CORE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Core DAO

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Core DAO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Core DAO วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CORE: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

CORE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.01886 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.01938 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.01944 โครงสร้างราคาอยู่ในส่วนบนของระบบจุดศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและ EMA แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง สอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงแรงซื้อในระยะสั้นเป็นหลัก ตลาดยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวใต้แนวต้านสำคัญ MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ยืนยันถึงพลังงานเชิงบวกในระยะสั้น RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่มีสัญญาณ overbought ขณะที่ดัชนี MACD และ Stochastic ต่างเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนถึงพลังงานที่กระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว ความผันผวนยังคงทรงตัว ไม่พบการขยายตัวรุนแรง KDJ และ StochRSI ให้ค่าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาที่ปรับตัวขึ้นในระดับสูง ขณะที่ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้าง สะท้อนถึงความผันผวนปกติในช่วงเวลานี้ แรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลภายในช่วงราคาแคบๆ ระดับแนวต้านสำคัญล่าสุดอยู่ที่ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01944 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00006 หากสามารถทะลุผ่านได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ R2 ที่ระดับ 0.0198 ส่วนแนวรับสำคัญล่าสุดอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.01886 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00052 สำหรับแนวรับระดับลึกกว่า อยู่ที่ S1 ที่ 0.0185 และแนวรับระยะไกล S2 อยู่ที่ 0.01792 การกระจายตัวของระดับราคาสำคัญค่อนข้างแน่นหนา จำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหวในระยะสั้นไว้อย่างจำกัด

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Core DAO?

ราคาโทเค็น CORE ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การยอมรับของเครือข่าย – การเติบโตของผู้ตรวจสอบ (validators) ผู้มอบหมาย (delegators) และ dApp ที่ถูกพัฒนาบนบล็อกเชน Core
2. การบูรณาการกับการขุด Bitcoin – ระบบการยืนยันความถูกต้องแบบ Satoshi Plus ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Core ซึ่งเชื่อมโยงผู้ขุด BTC
3. ผลตอบแทนจากการเดิมพัน – อัตรา APY ที่ส่งผลต่อความต้องการและปริมาณการหมุนเวียนของโทเค็น
4. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความมั่นใจของนักลงทุน
5. ความร่วมมือและพันธมิตร – การสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาระบบนิเวศ
6. ประโยชน์ของโทเค็น – การใช้งานเพื่อการกำกับดูแล การเดิมพัน และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
7. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับบล็อกเชน Layer 1 อื่น ๆ
8. ข่าวด้านกฎระเบียบ – การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อโครงการบล็อกเชน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Core DAO วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Core DAO (CORE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้า/ออก การติดตามกำไร/ขาดทุน ประเมินแนวโน้มของตลาด และตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือถือครองโทเค็น CORE

การคาดการณ์ราคา Core DAO

การคาดการณ์ราคา Core DAO (CORE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CORE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Core DAO (CORE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Core DAO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Core DAO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CORE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Core DAO

วิธีการซื้อและลงทุน Core DAO ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Core DAO หรือยัง? การซื้อ CORE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Core DAO ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Core DAO (CORE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Core DAO จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Core DAO (CORE)

คุณสามารถทำอะไรกับ Core DAO ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Core DAO ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Core DAO (CORE)

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Core DAO ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Core DAO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Core DAO อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBitcoin SidechainsDecentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Core DAO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:37:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Core DAO (CORE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Core DAO (CORE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Core DAO ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CORE/USDT
฿0.6437274
฿0.6437274฿0.6437274
-0.91%
4.09M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 CORE = 0.6437273 THB