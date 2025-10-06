ราคาปัจจุบัน Snowflake วันนี้ คือ 268.94 USD ติดตามการอัปเดตราคา SNOWON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SNOWON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Snowflake วันนี้ คือ 268.94 USD ติดตามการอัปเดตราคา SNOWON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SNOWON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Snowflake โลโก้

ราคา Snowflake(SNOWON)

ราคาปัจจุบัน 1 SNOWON เป็น USD

$268.94
-0.51%1D
USD
Snowflake (SNOWON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:14:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Snowflake (SNOWON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 264.71
ต่ำสุด 24h
$ 270.91
สูงสุด 24h

$ 264.71
$ 270.91
$ 267.336733210187
$ 214.69891424490774
-0.49%

-0.51%

+8.26%

+8.26%

ราคาเรียลไทม์ Snowflake (SNOWON) คือ $ 268.94 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSNOWON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 264.71 และราคาสูงสุด $ 270.91 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SNOWON คือ $ 267.336733210187 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 214.69891424490774

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SNOWON มีการเปลี่ยนแปลง -0.49% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.51% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.26% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Snowflake (SNOWON) ข้อมูลการตลาด

No.2267

$ 886.90K
$ 56.76K
$ 886.90K
3.30K
3,297.758597
ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Snowflake คือ $ 886.90K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 56.76K อุปทานหมุนเวียนของ SNOWON คือ 3.30K โดยมีอุปทานรวมที่ 3297.758597 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 886.90K

ประวัติราคา Snowflake (SNOWON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Snowflake ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -1.3786-0.51%
30 วัน$ +44.38+19.76%
60 วัน$ +88.94+49.41%
90 วัน$ +88.94+49.41%
การเปลี่ยนแปลงราคา Snowflake ในวันนี้

วันนี้ SNOWON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -1.3786 (-0.51%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Snowflake ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +44.38 (+19.76%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Snowflake ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SNOWON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +88.94 (+49.41%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Snowflake ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +88.94 (+49.41%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Snowflake (SNOWON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Snowflakeทันที

อะไรคือ Snowflake (SNOWON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Snowflake มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Snowflake ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSNOWONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Snowflake บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Snowflake ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Snowflake (USD)

Snowflake (SNOWON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Snowflake (SNOWON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Snowflake

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Snowflake ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Snowflake (SNOWON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Snowflake (SNOWON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SNOWONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Snowflake (SNOWON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Snowflakeใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Snowflake บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

SNOWON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Snowflake(SNOWON) เป็น VND
Snowflake ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Snowflake ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Snowflake อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Snowflake

วันนี้ Snowflake (SNOWON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SNOWON เป็นUSD คือ 268.94 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SNOWON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SNOWON เป็น USD คือ $ 268.94 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Snowflake คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SNOWON คือ $ 886.90K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SNOWON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SNOWON คือ 3.30K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SNOWON คือเท่าใด?
SNOWON ถึงราคา ATH ที่ 267.336733210187 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SNOWON คือเท่าไร?
SNOWON ถึงราคา ATL ที่ 214.69891424490774 USD
ปริมาณการเทรดของ SNOWON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SNOWON คือ $ 56.76K USD
ปีนี้ SNOWON จะสูงขึ้นอีกไหม?
SNOWON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SNOWON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:14:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Snowflake (SNOWON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

